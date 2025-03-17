Назван срок беременности, на котором питье чая может улучшить когнитивное развитие детей

Авторы ряда прошлых научных работ предупреждали о негативных эффектах потребления кофеинсодержащих напитков во время беременности. Однако в новом крупном исследовании китайские ученые не нашли связи между питьем кофе матерями при вынашивании и когнитивным развитием их детей. Более того, выяснилось, что умеренное потребление чая на определенном сроке беременности может быть полезно для мозга малышей.

Ранее американские репродуктологи рекомендовали исключить кофеин из рациона будущих матерей из-за возможных рисков потери плода и маловесности ребенка. Связь между потреблением беременными напитков с кофеином и низким весом их малышей при рождении находили исследователи из Университетского колледжа в Дублине. В другой статье, вышедшей в 2022 году в журнале JAMA Network Open, сообщалось, что у женщин в положении, пивших кофе, рождались дети меньшего роста.

Вместе с тем в научной среде пока нет единого мнения по этому вопросу, поскольку результаты подобных исследований не демонстрируют ни механизмов, ни причинно-следственной связи, а лишь указывают на корреляцию. К тому же в некоторых работах ученые не обнаруживали, чтобы присутствие кофеина в рационе беременных в дальнейшем сказывалось на детском нейроразвитии.

Вклад в изучение темы недавно внесли специалисты из Аньхойского медицинского университета (КНР). Их статью опубликовал журнал Scientific Reports. В основу работы легли данные 1423 пар «мать — ребенок», которые участвовали в более обширном исследовательском проекте China National Birth Cohort Study.

Взяв информацию из интервью и анкет, ученые проследили за употреблением матерями кофе и чая во время беременности, а затем сопоставили эти сведения с оценкой когнитивного развития у их детей в трехлетнем возрасте. Ее провели с помощью методики BSID-III (Шкала оценки развития младенцев Бэйли, третье издание).

Статистический анализ показал, что у женщин, которые на протяжении всех девяти месяцев пили чай, дети к трем годам демонстрировали более развитые когнитивные способности, мелкую и крупную моторику, чем малыши мам, употреблявших напиток только в первом триместре. Сильнее всего тенденция проявлялась, когда женщины продолжали пить чай во втором и третьем триместрах. Какого-то положительного или отрицательного эффекта, связанного с кофе, не зафиксировали.

Как и в других наблюдательных исследованиях, речь идет о корреляции, поэтому авторы отметили необходимость подтвердить выводы на еще более обширных выборках, состоящих из жителей разных стран, и с помощью клинических испытаний.

Результаты нового исследования позволили предположить, что умеренное потребление чая может быть безопасным и даже полезным для развития детей в утробе. Однако с учетом других свидетельств специалисты посоветовали женщинам в положении придерживаться рекомендованной нормы — не более 200 миллиграммов кофеина в день. В одной чашке эспрессо (60 миллилитров) его содержится около 80 миллиграммов, а в кружке черного чая (220 миллилитров) — примерно 50 миллиграммов.

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