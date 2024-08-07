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Одиноким людям чаще снятся кошмары
Люди, которые чувствуют себя одинокими, чаще видят плохие и страшные сны. При этом их ночные кошмары интенсивнее, чем у тех, кто одиночества не испытывает, выяснили ученые из США.
Нарушения сна или просто нерегулярный его график связаны со множеством серьезных болезней. Согласно предыдущим исследованиям, недостаточный отдых способен привести к сердечно-сосудистым заболеваниям и депрессии, а избыточный сон в некоторых случаях оказался опаснее недосыпа и стал одной из причин сахарного диабета второго типа.
Не менее существенно на здоровье человека влияет одиночество. Оно провоцирует не только психические, но и физические заболевания. По данным одного из недавних исследований, ощущение одиночества может повысить риск смерти сильнее, чем алкоголизм и ожирение.
Связь между одиночеством и нарушениями сна, а именно ночными кошмарами, исследовали специалисты из Университета штата Аризона, Университета Тампы и Университета Уитворта (все — в США). Оказалось, что со страшными и при этом особенно интенсивными снами чаще сталкиваются люди, считающие себя одинокими. Научную статью, в которой объясняется эта закономерность, опубликовал Journal of Psychology.
В исследовании участвовали 1609 взрослых людей из США, которым было от 18 лет до 81 года. С помощью двух опросов у них оценили уровень одиночества, а также частоту и интенсивность страшных снов. Согласно полученным результатам, более одинокие люди сталкивались с более частыми и интенсивными кошмарами, что частично могло быть связано со стрессом, возникавшим из-за недостатка общения.
Кроме того, на появление пугающих сновидений могли влиять и другие состояния сознания, характерные для одиночества. Это большое количество размышлений, в том числе беспокойных, а также гипервозбуждение, при котором повышаются бдительность и сосредоточенность. Выявленная связь согласуется с теорией эволюции, согласно которой принадлежность к группе необходимо человеку для выживания.
«Межличностные отношения — это, по сути, базовая потребность человека. Когда она не удовлетворяется, люди страдают физически, психически и социально. Точно так же, как голод или усталость означают, что вы не получили достаточного количества калорий или не выспались, чувство одиночества развилось, чтобы предупреждать людей о том, что их потребности в межличностном общении остаются неудовлетворенными», — пояснили авторы исследования.
По словам ученых, именно избавление от одиночества может помочь многим людям избавиться от ночных кошмаров. Такую возможность стоит изучить в рамках клинических исследований, поскольку качественный сон — основа когнитивных функций, регуляции настроения, обмена веществ и других аспектов хорошего самочувствия.
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