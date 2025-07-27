  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
27 июля, 13:52
Александр Березин
1

Ученые подсчитали, насколько микрочастицы в воздухе повышают вероятность слабоумия

❋ 5.1

Причины болезни Альцгеймера, основного источника приобретенного слабоумия, до сих пор остаются неясными. Однако теперь мы знаем, насколько загрязнение воздуха автомобилями и ТЭС может повысить ее вероятность.

Медицина
# деменция
# загрязнение воздуха
# микрочастицы
Выхлопные газы от авто в Москве остаются основным источником как микрочастиц, так и диоксида азота / © rally36.ru

В мире более полусотни миллионов страдающих болезнью Альцгеймера. По прогнозам, в обозримом будущем этот показатель утроится. Помимо поражения головного мозга, ведущего к разрушению личности, в конце она еще и убивает людей, а по мере старения населения будет одной из главных причин смертности на планете. Некоторые необычные решения (включая облучение головного мозга радиацией) показали способность лечить ее как минимум у животных. Но идеальным решением было бы предотвращать само развитие болезни, что затруднительно до выяснения причин.

Международная группа ученых проанализировала в ходе метаанализа 51 научную работу по вопросу, которые затрагивали суммарную выборку до 29 миллионов человек. Результаты научной работы опубликовали в The Lancet Planetary Health.

Здесь и ниже уровни загрязнений приведены на 25 июля 2025 года. Легко видеть, что в Москве уровень микрочастиц в 2,5 микрометра и менее значительно выше, чем в подавляющем большинстве городов России. Это неслучайно: здесь максимальный уровень распространения автотранспорта и сравнительно высокая плотность ТЭС и котельных (впрочем, последние активнее всего влияют на ситуацию зимой) / © ventusky.com

Треть работ пришлось исключить из рассмотрения, поскольку их цифровые итоги нельзя было сравнивать напрямую с другими работами из-за разной методики. Осталось 34 работы, большинство из которых пришлись на западные страны.
Удалось найти два основных параметра, показавших высокую корреляцию с вероятностью болезни Альцгеймера. Концентрация микрочастиц диаметром 2,5 микрометра и ниже дала самую ярко выраженную связь.

На каждые 10 микрограммов таких частиц на кубометр воздуха вероятность деменции возрастала на 17%. Это довольно серьезная цифра, поскольку в мире почти нет крупных городов со средним уровнем микрочастиц в воздухе существенно ниже 10 микрограммов. Для городов с угольными ТЭС (при сгорании угля микрочастиц больше, чем когда сжигают газ) типичны цифры в 20, 30 или даже 40-50 микрограммов на кубометр. Особенно высоки они зимой, когда сжигание топлива максимально.

В то же время в плотно населенных зонах Северной Америки дела иной раз могут быть даже хуже, чем в Москве. Опаснейшие уровни микрочастиц на июль 2025 года в Канаде вызваны лесными пожарами, типичными для северных лесов / © ventusky.com

Вторым по опасности оказался диоксид азота (NO2). На каждые 10 микрограммов на кубометр этого газа вероятность деменции росла на 3%. Правда, здесь следует учесть, что окислов азота в городском воздухе иногда бывает больше, чем микрочастиц. Например, в Москве на 25 июля 2025 года в воздухе было около 20 микрограммов микрочастиц 2,5 микрометраа и менее и более 55 микрограммов диоксида азота на кубометр воздуха. Если бы такой уровень был в столице круглый год, это поднимало вероятность деменции на весомые 18%.

Наиболее опасная зона мира: Восточная Азия. Широкое сжигание угля и высокая плотность населения делают эти места потенциально будущим лидером по частоте деменции, хотя китайские власти и предпринимают энергичные шаги по снижению сжигания наиболее опасного топлива / © ventusky.com

Наибольшее влияние на единицу веса оказала сажа, входящая в качестве одного из компонентов в микрочастицы. На каждый ее микрограмм на кубометр риск деменции вырастал на 13%. Напомним, что в обычной городской среде основным источником сажи остаются автобусы и грузовики с дизельным двигателем. Один-два микрограмма такой сажи на кубометр обычны даже для городов развитых стран. О ее уровнях в России сказать сложнее, поскольку крупных обновляемых массивов публичных данных по этому вопросу в стране пока нет.

Работа имеет существенное практическое значение, поскольку в сегодняшней технологической ситуации снизить количество микрочастиц в городском воздухе уже возможно. В частности, отказ от дизельных автобусов в Москве уже начался, электрофуры начали производить в США. Легковой автотранспорт, основной источник диоксида азота в городах, тоже постепенно электрифицируется, правда, скорость этого процесса в нашей стране пока остается, в сравнении с Китаем или США/Европой, крайне низкой.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Медицина
# деменция
# загрязнение воздуха
# микрочастицы
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
27 Июл
Бесплатно
Метеоры, метеориты, метеороиды. 50 фактов о падающих звездах
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
27 Июл
700
Генетика человека: болезни, суперспособности и суперсолдаты
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
28 Июл
Бесплатно
История Земноводных. Начало
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
28 Июл
Бесплатно
Тайна гения Михаила Лермонтова
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
29 Июл
Бесплатно
Змеи. Хладнокровные охотники
Российская государственная библиотека
Москва
Лекция
30 Июл
Бесплатно
Карта «Чевенгура» Андрея Платонова: пространство, маршруты, смыслы
ВДНХ
Москва
Лекция
30 Июл
800
История огнестрельного оружия
Medio Modo
Москва
Лекция
30 Июл
600
От Галилея до Уэбба
Московский Планетарий
Москва
Экскурсия
31 Июл
500
Приключения электроников
Политехнический музей
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
25 июля, 16:09
Юлия Тарасова

Загадочное поведение лося заставило закрыть популярную туристическую тропу

Вот уже почти два месяца Департамент охраны окружающей среды штата Нью-Йорк (NYS DEC) не пускает туристов на популярный маршрут в одном из лесных заповедников в Адирондакских горах (США). Виной всему — крупный самец лося, который с начала лета обосновался рядом с тропой и никуда не уходит. За животным наблюдают, но пока причины необычного поведения остаются неизвестными.

Биология
# дикие животные
# заповедник
# лоси
# поведение животных
# Туризм
25 июля, 07:47
Адель Романова

У третьего межзвездного объекта нашли признаки управляемого корабля

Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.

Астрономия
# внеземные цивилизации
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные зонды
# межзвездные объекты
25 июля, 12:02
Юлия Тарасова

Сгенерированная ИИ музыка взволновала сильнее, чем созданная людьми

В эксперименте ученые проследили за физиологическими реакциями при просмотре видео с музыкальным сопровождением, созданным нейросетями либо людьми. Результаты показали, что по эмоциональному воздействию ИИ-композиции могут сравниться с человеческими.

Технологии
# IT-технологии
# искусственный интеллект
# Искусство
# музыка
# нейросети
# творчество
21 июля, 14:06
Юлия Тарасова

Психологи объяснили, почему некоторые люди могут стремиться к саморазрушению

Бывает, что люди упорствуют в поведении, которое им вредит, даже когда негативные последствия кажутся очевидными. В новом исследовании австралийские специалисты выявили когнитивный механизм, помогающий объяснить причины деструктивного поведения, связанного, к примеру, с азартными играми, пьянством или наркоманией.

Психология
# вредные привычки
# поведение
# последствия
# эксперимент
25 июля, 16:09
Юлия Тарасова

Загадочное поведение лося заставило закрыть популярную туристическую тропу

Вот уже почти два месяца Департамент охраны окружающей среды штата Нью-Йорк (NYS DEC) не пускает туристов на популярный маршрут в одном из лесных заповедников в Адирондакских горах (США). Виной всему — крупный самец лося, который с начала лета обосновался рядом с тропой и никуда не уходит. За животным наблюдают, но пока причины необычного поведения остаются неизвестными.

Биология
# дикие животные
# заповедник
# лоси
# поведение животных
# Туризм
24 июля, 17:05
Денис Яковлев

«Правило 10 тысяч шагов» опровергли еще раз

Чтобы снизить риск смерти от всех причин наполовину, достаточно проходить в день семь тысяч шагов, подсчитали австралийские исследователи. Дальнейшее наращивание активности до известной всем цифры в 10 тысяч шагов снижает смертность и заболеваемость в существенно меньшей степени.

Медицина
# деменция
# ЗОЖ
# онкологические заболевания
# риск смерти
# сердечно сосудистые заболевания
25 июля, 07:47
Адель Романова

У третьего межзвездного объекта нашли признаки управляемого корабля

Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.

Астрономия
# внеземные цивилизации
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные зонды
# межзвездные объекты
2 июля, 11:17
Юлия Тарасова

Коров покормили отходами конопли и проверили их молоко на психоактивность

Результаты эксперимента в США в будущем могут позволить добиться разрешения на использование отработанной конопли в качестве кормовой добавки в животноводстве.

Биология
# животноводство
# конопля
# корм
# коровы
# молоко
# ТГК
# тетрагидроканнабинол
18 июля, 12:44
ПНИПУ

Семь самых опасных растений в России, к которым ученые рекомендуют даже не приближаться

Борщевик занимает почти 300 тысяч гектаров в 39 регионах России. Известно о 12 нижегородцах, восьми петербуржцах и двух москвичах, пострадавших от вредителя этим летом. У некоторых ожоги составляют от 30 до 80% тела. На этой неделе Госдума приняла закон и обязала землевладельцев бороться с этим опасным растением. Но, помимо борщевика, есть и другие часто встречающиеся и почти настолько же токсичные представители флоры, о которых мы почти ничего не знаем. Ученые Пермского Политеха рассказали, можно ли прикасаться к борщевику ночью, как безобидный ландыш может привести к летальному исходу, а чистотел к отказу почек, и что будет если съесть мед, собранный с ядовитых растений.

ПНИПУ
# беладонна
# борщевик
# крапива
# растения
# яды
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Ученые подсчитали, насколько микрочастицы в воздухе повышают вероятность слабоумия

    27 июля, 13:52

  2. Деньги подтолкнули людей к романтическим отношениям, но не сделали их счастливее

    27 июля, 11:39

  3. Сложные органические молекулы «пережили» рождение звезд 

    26 июля, 15:35

  4. Вызывающий опасное венерическое заболевание паразит Trichomonas vaginalis мог перейти к людям от птиц

    26 июля, 10:34
Выбор редакции

Паровая революция: новая процедура избавит за 15 минут от аденомы простаты, которой страдают до 90% мужчин

24 июля, 06:47

Последние комментарии

Наталья Колесникова
12 минут назад
Лиза, указанные в шумерских царских списках сроки правления царей — десятки тысяч лет (иногда даже сотни тысяч) — не воспринимаются как реальные

У третьего межзвездного объекта нашли признаки управляемого корабля

Наталья Колесникова
17 минут назад
Лиза, только профан может сравнивать демократию и тоталитарную диктатуру в пользу последней. Почитайте книгу Масадзи Исикава "Река во тьме. Мой

У третьего межзвездного объекта нашли признаки управляемого корабля

Лиза Кузнецова
1 час назад
И., интерференция называется... Гдет к ноябрю передали подлетит поближе к Земле, вот тогда и разглядим)

У третьего межзвездного объекта нашли признаки управляемого корабля

Наталья Колесникова
2 часа назад
Nata, какие свои программы, которые лучше Suno? "Suno AI сейчас остаётся одним из лучших универсальных ИИ-композиторов, особенно при генерации песен с

Сгенерированная ИИ музыка взволновала сильнее, чем созданная людьми

Vitaliy Yurochko
2 часа назад
Предполагаемая комета это какая, некоторые ученые - это какие, это для дебилов, и неопределенное мнение оно или єто какое, а фантастическое...

У третьего межзвездного объекта нашли признаки управляемого корабля

Имя Фамилия
2 часа назад
Иван, а с точки зрения физики цвета вообще не существует - есть разная длина волны. А цвет - это особенность интертрепации волны нашим мозгом. Но мы

У третьего межзвездного объекта нашли признаки управляемого корабля

Дмитрий В
3 часа назад
Виталий, не всех :)

У третьего межзвездного объекта нашли признаки управляемого корабля

Дмитрий В
3 часа назад
Ой, ну что они всë в космос-то смотрят? Луна вон тоже имеет признаки управляемого корабля 🤷‍♂️

У третьего межзвездного объекта нашли признаки управляемого корабля

Dmitriy
4 часа назад
Никита, это неизбежно при наличии более продвинутоц расы, так и мы захватывали земли аборигенов, в истории много таких случаев. В природе тоже

У третьего межзвездного объекта нашли признаки управляемого корабля

Алексей Остолецкий
4 часа назад
А самое главное, это размер детектора < 1 кБт "if any Text then AI" - никогда не прогадает. А если чел будет писать на камеру и детектор всё равно скажет

Ученые выяснили, как просто отличить текст, написанный ИИ, от человеческого

Лиза Кузнецова
5 часов назад
И., мож быть, я не настолько киноман, моё знакомство с разновидностями инопланетян остановилось на "Люди в черном")))

У третьего межзвездного объекта нашли признаки управляемого корабля

Лиза Кузнецова
5 часов назад
И., та не, мне по фиг на европейских голубей))) меня терзают смутные сомнения по поводу интереса пришельцев к земным минералам, особ редким🤨 вдруг

У третьего межзвездного объекта нашли признаки управляемого корабля

Иван Колупаев
12 часов назад
Лиза, вас-то голубятня чего беспокоит? Мужчины станут вами меньше интересоваться? Ну так конкуренток ведь тоже поубавится.

У третьего межзвездного объекта нашли признаки управляемого корабля

Сергей Соболев
13 часов назад
Что касается гравитационных полей, то для Солнца оно составляет --180000 км, тоже для звезд, имеющих одинаковые размеры с Солнцем( не более). А для

Гравитационные линзы на службе астрономии

Иван Колупаев
13 часов назад
Лиза, в таком раскладе фильмов где хотя бы некоторые инопланетяне (независимо от цвета) помогают людям куда больше чем два.

У третьего межзвездного объекта нашли признаки управляемого корабля

Иван Колупаев
13 часов назад
Имя, рад что у вас с восприятием хотя бы синего все в порядке. А Милка вообще-то рыжая. Но это так, мелочи, с точки зрения дальтоников-ахроматиков

У третьего межзвездного объекта нашли признаки управляемого корабля

Лев Благодатских
14 часов назад
Кароч, теперь срать будем ещё дальше))

PepsiCo анонсировала выпуск первой в истории «полезной» колы

Имя Фамилия
15 часов назад
Светлана, Это сотрудники Икеи. :-)

У третьего межзвездного объекта нашли признаки управляемого корабля

Имя Фамилия
15 часов назад
Иван, Ну вообще-то сама Мила Йовович там как раз "зеленый человечек" и еще эта синяя тетка-певица - вот они обе две нас и берегут. :-) "ТщательнЕе

У третьего межзвездного объекта нашли признаки управляемого корабля

Лиза Кузнецова
15 часов назад
И., ну зелёные человечки это в смысле инопланетяне, они там разные были, но одни из них таки берегли, те кто Милу Йовович послали на землю 5 элементом,

У третьего межзвездного объекта нашли признаки управляемого корабля

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно