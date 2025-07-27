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Ученые подсчитали, насколько микрочастицы в воздухе повышают вероятность слабоумия
Причины болезни Альцгеймера, основного источника приобретенного слабоумия, до сих пор остаются неясными. Однако теперь мы знаем, насколько загрязнение воздуха автомобилями и ТЭС может повысить ее вероятность.
В мире более полусотни миллионов страдающих болезнью Альцгеймера. По прогнозам, в обозримом будущем этот показатель утроится. Помимо поражения головного мозга, ведущего к разрушению личности, в конце она еще и убивает людей, а по мере старения населения будет одной из главных причин смертности на планете. Некоторые необычные решения (включая облучение головного мозга радиацией) показали способность лечить ее как минимум у животных. Но идеальным решением было бы предотвращать само развитие болезни, что затруднительно до выяснения причин.
Международная группа ученых проанализировала в ходе метаанализа 51 научную работу по вопросу, которые затрагивали суммарную выборку до 29 миллионов человек. Результаты научной работы опубликовали в The Lancet Planetary Health.
Треть работ пришлось исключить из рассмотрения, поскольку их цифровые итоги нельзя было сравнивать напрямую с другими работами из-за разной методики. Осталось 34 работы, большинство из которых пришлись на западные страны.
Удалось найти два основных параметра, показавших высокую корреляцию с вероятностью болезни Альцгеймера. Концентрация микрочастиц диаметром 2,5 микрометра и ниже дала самую ярко выраженную связь.
На каждые 10 микрограммов таких частиц на кубометр воздуха вероятность деменции возрастала на 17%. Это довольно серьезная цифра, поскольку в мире почти нет крупных городов со средним уровнем микрочастиц в воздухе существенно ниже 10 микрограммов. Для городов с угольными ТЭС (при сгорании угля микрочастиц больше, чем когда сжигают газ) типичны цифры в 20, 30 или даже 40-50 микрограммов на кубометр. Особенно высоки они зимой, когда сжигание топлива максимально.
Вторым по опасности оказался диоксид азота (NO2). На каждые 10 микрограммов на кубометр этого газа вероятность деменции росла на 3%. Правда, здесь следует учесть, что окислов азота в городском воздухе иногда бывает больше, чем микрочастиц. Например, в Москве на 25 июля 2025 года в воздухе было около 20 микрограммов микрочастиц 2,5 микрометраа и менее и более 55 микрограммов диоксида азота на кубометр воздуха. Если бы такой уровень был в столице круглый год, это поднимало вероятность деменции на весомые 18%.
Наибольшее влияние на единицу веса оказала сажа, входящая в качестве одного из компонентов в микрочастицы. На каждый ее микрограмм на кубометр риск деменции вырастал на 13%. Напомним, что в обычной городской среде основным источником сажи остаются автобусы и грузовики с дизельным двигателем. Один-два микрограмма такой сажи на кубометр обычны даже для городов развитых стран. О ее уровнях в России сказать сложнее, поскольку крупных обновляемых массивов публичных данных по этому вопросу в стране пока нет.
Работа имеет существенное практическое значение, поскольку в сегодняшней технологической ситуации снизить количество микрочастиц в городском воздухе уже возможно. В частности, отказ от дизельных автобусов в Москве уже начался, электрофуры начали производить в США. Легковой автотранспорт, основной источник диоксида азота в городах, тоже постепенно электрифицируется, правда, скорость этого процесса в нашей стране пока остается, в сравнении с Китаем или США/Европой, крайне низкой.
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