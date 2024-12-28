  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
15 минут назад
Evgenia Vavilova
21

Физики в 1300 раз повысили эффективность переработки рентгеновского излучения в свет

4.2

Ученые из Национального университета Сингапура разработали дизайн молекул, увеличивающий излучающую способность органометаллических сцинтилляторов более чем в тысячу раз. Это стало возможным благодаря перепоглощению экстинов внутри материала.

Физика
# редкоземельные металлы
# рентгеновское излучение
# сцинцилляторы
# экситоны
Процесс передачи энергии к лантаноидным центрам (Eu³⁺). Рентгеновское облучение (1) запускает каскад вторичных рентгеновских возбуждений, которые затем захватываются органическими лигандами (2) после перераспределения тепла в системе и (3) впоследствии переносятся обратно к лантаноидным центрам благодаря эффекту резонансного усиления (4), что приводит к усилению люминесценции (hv) / © Nature Photonics (2024). DOI: 10.1038/s41566-024-01586-w
Процесс передачи энергии к лантаноидным центрам (Eu³⁺). Рентгеновское облучение (1) запускает каскад вторичных рентгеновских возбуждений, которые затем захватываются органическими лигандами (2) после перераспределения тепла в системе и (3) впоследствии переносятся обратно к лантаноидным центрам благодаря эффекту резонансного усиления (4), что приводит к усилению люминесценции (hv) / © Nature Photonics (2024). DOI: 10.1038/s41566-024-01586-w

Распознать и зафиксировать действие ионизирующего излучения, например рентгеновского, — важная задача в медицине, экологическом мониторинге и астрономии. Сделать это помогают люминесцентные материалы, преобразующие излучение в свечение в видимом спектре длин волн.

Подвид люминесцентных веществ, преобразующих высокоэнергетические излучения в свет, называется сцинтилляторами. Современные высокоэффективные сцинтилляторы в основном созданы из керамики и перовскитов. Эти материалы сложно и дорого производить, они токсичны, хрупки и нестабильны в работе. Ученые постоянно ищут новые, менее капризные сцинтилляторы.

Фосфорорганические соединения — альтернатива существующим сцинтилляторам: эти материалы экономичны в производстве и обладают гибкостью. Они не очень эффективны в обнаружении рентгеновского излучения, потому что слабо его поглощают.

Еще один плюс таких соединений — возможность генерации в них триплетных экситонов. Это квазичастицы, связанное состояние электрона и дырки. В триплете спины электрона и дырки параллельны, общий спин квазичастицы — единица. Такие частицы образуются в материале, когда он поглощает излучение. Они есть в материале, но не могут использоваться полностью из-за его электронной структуры.

Команда под руководством профессора Лю Сяогана (Liu Xiaogang) решила эти проблемы, введя в сцинтилляторы редкоземельные вещества-лантаниды для улучшения поглощения рентгеновского излучения. Также в сцинтиллятор ввели органические лиганды — дополнительные вещества, выстраивающиеся в основную структуру материала. Они помогли собрать триплетные экситоны и преобразовать их энергию в видимое излучение.

Дизайн молекул, разработанный исследователями, улучшил характеристики молекулярных сцинтилляторов. Захват энергии на органических лигандах позволил увеличить люминесценцию материала в 1300 раз. Результаты научной работы опубликованы в журнале Nature Photonics.

Созданные учеными органолантанидные соединения проявляют высокую устойчивость к высокоэнергетическому излучению и превосходят известные органические сцинтилляторы и неорганические кристаллы по эффективности преобразования рентгеновского излучения. Физики смогли добиться полного спектра рентгеновской сцинтилляции — материал излучает от ультрафиолетового до ближнего инфракрасного диапазона. Кроме того, их методология позволяет точно регулировать время жизни созданного излучения.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Физика
# редкоземельные металлы
# рентгеновское излучение
# сцинцилляторы
# экситоны
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
28 Дек
Бесплатно
Завершение процесса собирания земель и возникновение Русского единого государства
Лекторий Достоевский
Москва
Экскурсия
28 Дек
400
Как в кино
Политехнический музей
Москва
Лекция
28 Дек
Бесплатно
Все о дофамине: от зависимости до мотивации
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
28 Дек
700
Российская социал-демократическая рабочая партия (меньшевиков): портреты
Центр «Архэ»
Москва
Экскурсия
29 Дек
Бесплатно
Жизнь на орбите
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
29 Дек
500
Советский союз в зеркале политического дневника
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
04 Янв
700
Как собрать динозавра?
Зануда
Санкт-Петербург
Лекция
05 Янв
500
О шерсти, которую мы (не) потеряли
Milmax Science
Казань
Экскурсия
05 Янв
1900
Астрономия Золотой Орды
Пулковская обсерватория
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 16:13
ФизТех

Российские ученые разработали эффективные способы экранирования вольфрама от термоядерной плазмы

Ученые из Троицкого института инновационных и термоядерных исследований, МФТИ и МЭИ совершили значительный прорыв в области защиты материалов от экстремальных тепловых нагрузок, характерных для условий управляемого термоядерного синтеза.

ФизТех
# висмут
# вольфрам
# термоядерная плазма
# термоядерный реактор
# термоядерный синтез
# экранирование
Позавчера, 13:28
Полина Меньшова

Биологи проверили, правда ли скорость мысли выше скорости света

Согласно популярному утверждению, человеческая мысль — едва ли не самое быстрое, что существует в природе. Даже свет многие считают менее быстрым, поскольку он распространяется со скоростью 300 тысяч километров в секунду, а мысль — «мгновенно». Однако новое исследование опровергло бытовую логику. Ученые из Калтеха измерили скорость, с которой человек обрабатывает информацию, и обнаружили, что основные когнитивные процессы во много раз медленнее не только распространения света, но и низкоскоростного интернета.

Биология
# мозг
# мозг — компьютер
# мысль
# мышление
Позавчера, 12:26
СПбГУ

Ученый СПбГУ рассказал о последствиях появления зеркальных аминокислот

В СМИ идет дискуссия о так называемых зеркальных микробах. Профессор Кембриджского университета, нобелевский лауреат по химии Грегори Уинтер в интервью Daily Mail заявил, что противостояние таким микробам может выйти за пределы лабораторий. Ведущий научный сотрудник кафедры цитологии и гистологии СПбГУ Кирилл Антонец рассказал о перспективах создания таких веществ.

СПбГУ
# зеркальные аминокислоты
# зеркальные микробы
# зеркальные молекулы
# микроорганизмы
23 декабря
Елизавета Александрова

В доставленном «Аполлонами» лунном грунте нашли земную воду

До сих пор многие ученые считали, что у лунной воды два источника происхождения: немалая доля доставлена с упавшими кометами, но большая часть образовалась на самой Луне под действием частиц солнечного ветра. По итогам недавнего исследования планетологи вынуждены перечеркнуть эту картину. Они заявили, что кометная вода на естественном спутнике Земли действительно есть, но радиация вряд ли сыграла значительную роль. Вместо этого, похоже, главная часть лунной воды происходит из того же материала, из которого сформировалась наша планета.

Астрономия
# Аполлон
# внеземная вода
# космос
# Луна
# лунная программа
# лунный грунт
# происхождение Луны
Позавчера, 13:28
Полина Меньшова

Биологи проверили, правда ли скорость мысли выше скорости света

Согласно популярному утверждению, человеческая мысль — едва ли не самое быстрое, что существует в природе. Даже свет многие считают менее быстрым, поскольку он распространяется со скоростью 300 тысяч километров в секунду, а мысль — «мгновенно». Однако новое исследование опровергло бытовую логику. Ученые из Калтеха измерили скорость, с которой человек обрабатывает информацию, и обнаружили, что основные когнитивные процессы во много раз медленнее не только распространения света, но и низкоскоростного интернета.

Биология
# мозг
# мозг — компьютер
# мысль
# мышление
22 декабря
Андрей

Палеонтологи впервые увидели, как древние хищные улитки ошибочно просверлили пустые раковины моллюсков

Американские специалисты изучили больше двух тысяч ископаемых раковин моллюсков неогенового периода и обнаружили среди них уникальные свидетельства неудачной охоты. Две раковины зияли отверстиями, которые хищные улитки просверлили изнутри, то есть их добыча была уже мертвой. Это первые подобные наблюдения, и причин у древних ошибок могло быть несколько: палеонтологи не исключают, что брюхоногие «напали» на пустые раковины с голоду.

Палеонтология
# брюхоногие
# моллюски
# морские улитки
# охота
# раковина
# сверление
# хищничество
28 ноября
Елизавета Александрова

Поступающий каждые три часа радиосигнал из космоса оказался не от нейтронной звезды

Обсерватории постоянно улавливают «мигающие» радиосигналы из глубин Вселенной. Чаще всего их источниками оказываются нейтронные звезды, которые за это и назвали пульсарами. Но к недавно обнаруженному источнику GLEAM-X J0704-37 они, по мнению астрономов, отношения не имеют.

Астрономия
# белые карлики
# космос
# Пульсары
# радиосигналы
3 декабря
Елизавета Александрова

NASA попросило помочь с идеями по спасению астронавта с Луны

Американская лунная программа «Артемида» предусматривает экспедиции длительностью от нескольких дней до долгих недель и даже месяцев, но луномобиля для передвижения экипажа по поверхности спутника Земли на сегодня нет. Поэтому космическое агентство США продумывает план действий на случай, если астронавты окажутся далеко от базы и кто-то из них внезапно не сможет идти самостоятельно.

Космонавтика
# NASA
# Артемида
# астронавты
# высадка на Луну
# космос
# лунная база
# лунная программа
13 декабря
Юлия Трепалина

Ветеринары определили, когда у собак наступает старость

С какого возраста зооврачи считают собак престарелыми? Это недавно выяснили исследователи из Великобритании и Венгрии, проанализировав карты пациентов ветеринарных клиник. Также ученые установили, от каких проблем со здоровьем чаще страдают пожилые питомцы.

Биология
# ветеринария
# возраст
# домашние животные
# породы собак
# собаки
# старение
# старость
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Физики в 1300 раз повысили эффективность переработки рентгеновского излучения в свет

    15 минут назад

  2. Российские ученые разработали эффективные способы экранирования вольфрама от термоядерной плазмы

    Вчера, 16:13

  3. Кардиологи «перепрограммировали» клетки для последующей регенерации

    Вчера, 16:03

  4. Завершены испытания мюонного томографа для геологоразведки полезных ископаемых

    Вчера, 15:47
Выбор редакции

Пределы возможностей ИИ: Почему генеративный искусственный интеллект – будущее проектирования. Интервью с Евгением Бурнаевым

Вчера, 13:02

Последние комментарии

Сергей Рычков
18 минут назад
Далбоёбы вроту я Вас имел шлюхи

Пользователи соцсетей заподозрили, что экипаж корабля Starliner находится на Земле

Толченов Андрей
25 минут назад
YURTI58, вот,хороший пример.... если у тебя интернет будет стоить 10.000 руб в месяц и еще с этих денег налоги возьмут, и еще их в ввп запишут как прибыль

Инфографика: 20 крупнейших экономик мира по ВВП

Толченов Андрей
44 минуты назад
Дмитрий, и? Роботов сша вводит в 10 раз больше чем Рф... И? Толку то?... Я вам напоминаю, общий итог работы экономики сша от-2 до -3 трлн долларов сша...

Инфографика: 20 крупнейших экономик мира по ВВП

Ярослав
44 минуты назад
Михаил, ты реально в это веришь? Или это рофл?

Пользователи соцсетей заподозрили, что экипаж корабля Starliner находится на Земле

Евгений Востриков
45 минут назад
Игорь, вот мне безразлично были американцы на Луне или нет, я никогда не вникал в особенности запуска космических кораблей — запускают и это

Пользователи соцсетей заподозрили, что экипаж корабля Starliner находится на Земле

Толченов Андрей
51 минута назад
Ирина, сейчас стране нужен впк.. вот он и работает полной, или у вас сомнения что против нас и норвегия и британя воюют?.... Ну и потом я не понимаю,

Инфографика: 20 крупнейших экономик мира по ВВП

Толченов Андрей
1 час назад
Ввп даже по ппс это искусственная величина. Ввп должен но уму мериться только по реальной экономики, т.е по цене товаров и услуг произведенный

Инфографика: что будет с мировой экономикой в 2025 году

Jin Jin
1 час назад
Analiteg, да бросьте. Вы явно мало читаете зарубежных комментаторов. У нас, конечно, тоже много злых особей, но не больше, чем в других странах

Пользователи соцсетей заподозрили, что экипаж корабля Starliner находится на Земле

Олег Васильев
2 часа назад
Действительно люди не умеют мечтать: как тут мечтать, если во многих случаях тебе будут говорить, что у тебя ничего не получится, и то, что учёные

Биологи проверили, правда ли скорость мысли выше скорости света

Александр Ш
2 часа назад
Сергей, что за бред?

Как минимум две почти одинаковые планеты размером с Землю нашли у одной из ближайших звезд

Сергей Харитоненко
3 часа назад
А меня поражает, как учёные удивляются всяким ситуациям, которые не соответствуют давно придуманной, но так и не подтверждённой гипотезе.

Грунт с обратной стороны Луны сохранил «память» о внезапной магнитной аномалии

Blue Green
4 часа назад
STALIN, Вы хоть немного пробовали подумать, или воспользоваться Гуглом? На МКС много приборов, проводов, ноутбуки на крепежах, планшеты, а вы хотите,

Пользователи соцсетей заподозрили, что экипаж корабля Starliner находится на Земле

Славик Семашко
4 часа назад
Че за ппс?

Инфографика: что будет с мировой экономикой в 2025 году

vasya pupkin
8 часов назад
Откуда в ранней солнечной системе появились экстремальные условия 1727С, если температура межзвездных газопылевых облаков 5...10К? Какая разница, что

Астрономы узнали, в каких условиях формировались древние метеориты

Миша Фёдоров
8 часов назад
Ну, насколько я помню, согласно "Космическим Яйцам" выше скорости света только Скорость Смеха.

Биологи проверили, правда ли скорость мысли выше скорости света

Саша Прокофьев
9 часов назад
Сколько долбачей))))))

Пользователи соцсетей заподозрили, что экипаж корабля Starliner находится на Земле

Julius Borontov
9 часов назад
Миша, И ещё один из самых уродливых в своем классе.

Глава Lockheed Martin ответил Маску, заявившему, что только «идиоты» будут строить истребители

Владимир Догодайло
9 часов назад
Британский институт недалеко.

Биологи проверили, правда ли скорость мысли выше скорости света

MrAfegenskiy
9 часов назад
Илшат, у них там всё фиксируется на липучках к дым поверхностям, если не в курсе

Пользователи соцсетей заподозрили, что экипаж корабля Starliner находится на Земле

Иван Колупаев
9 часов назад
Сергей, бедаквилин по лицензии J&J производится в России причем "полный цикл" А вот сырье действительно импортное. До 2022 писали что "100% европейский

Проказу неожиданно вылечил препарат от другой болезни

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно