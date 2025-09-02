Названы черты личности, повышающие риск гипертонии

Ученые из Японии рассмотрели большую выборку из жителей своей страны, сосредоточив внимание на их личностных чертах и случаях повышенного артериального давления. Анализ с помощью статистических методов показал, какие качества из «Большой пятерки» могут указывать на риск гипертонии.

Повышенное артериальное давление — один из распространенных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе инфаркта миокарда и инсульта. Гипертония также увеличивает вероятность деменции. Ученые ранее находили корреляции между этими заболеваниями как у людей среднего возраста, так и у пожилых, особенно если те не получали соответствующее лечение.

Медикам хорошо известно, что на артериальное давление влияют возраст, комплекция и образ жизни. Группа исследователей из Японии предположила, что еще один параметр, определяющий риск гипертонии, — личностные качества человека. Свою гипотезу специалисты проверили в недавнем исследовании, статья о котором вышла в журнале BMC Psychology.

Ученые проанализировали данные большой выборки жителей Японии более чем из 7300 человек. В нее вошли 4069 мужчин и 3252 женщины, средний возраст которых составил около 52 лет. Информацию о случаях повышенного давления у них собирали с 2019 по 2022 год.

Кроме того, участники заполнили адаптированный опросник, направленный на оценку пяти основных личностных черт. Это так называемая пятифакторная модель личности, известная также как «Большая пятерка», или Big Five. В нее входят следующие качества: открытость опыту, добросовестность (или сознательность), экстраверсия, доброжелательность (дружелюбие, способность прийти к согласию) и невротизм (эмоциональность, склонность к тревоге и негативу).

Чтобы определить, какие из черт могут быть предикторами хронической и эпизодической гипертонии, исследователи применили метод иерархической полиномиальной логистической регрессии, делая поправку на демографические факторы.

Статистический анализ показал, что участники с высоким уровнем добросовестности, которым свойственны самодисциплина и организованность, характеризовались сниженным риском гипертонии. В комментарии СМИ исследователи пояснили, что обладатели этой черты чаще последовательно придерживаются здорового образа жизни и регулярно проходят медосмотры, что и обусловило меньший риск.

В то же время вероятность хронической гипертонии оказалась выше у респондентов с выраженной открытостью, которые отличаются любопытством и стремлением к новому опыту. По мнению исследователей, люди с этой чертой сильнее подвержены вспышкам досады и раздражения в ситуациях вне их контроля, например в автомобильных пробках. Подобная реакция на стресс может способствовать подъему артериального давления.

Поскольку период наблюдений пересекся с коронавирусной пандемией, ученые добавили, что люди с высоким уровнем открытости, вероятно, испытывали больший стресс из-за противоковидных ограничений.

При интерпретации результатов стоит помнить о ряде существенных ограничений исследования. Среди них — состав выборки (только жители Японии), неполный учет сопутствующих факторов, опора на данные самоотчетов, отсутствие клинических измерений кровяного давления и другие.

Тем не менее исследователи подчеркнули важность открытий. Учет личностных особенностей пациентов способен сделать медицинскую помощь более персонализированной. Это, в свою очередь, может повысить эффективность профилактики и лечения гипертонии. К примеру, люди с низкими оценками по шкале добросовестности могут чаще забывать принимать лекарства и следить за давлением. Отправка напоминаний на смартфон и еженедельный контроль со стороны медсестер могут помочь им выработать необходимый режим.

Юлия Трепалина 797 статей Автор занимается освещением тем в области психологии и гуманитарных наук. Пишет о поведении человека, социальных процессах, языке, культуре и мышлении.