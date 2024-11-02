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Стереотипы о чертах личности людей определенных профессий научно подтвердили
Новое исследование с участием почти 70 тысяч человек показало, что стереотипы об особенностях личности, которые свойственны работающим в той или иной сфере, зачастую верны. По словам авторов, это первый столь обширный и подробный анализ о взаимосвязи между чертами характера и профессиональной деятельностью людей.
Ученые часто исследуют разные закономерности, связанные с личностными чертами. В одной из работ на крупной выборке курильщиков сигар и сигарет проследили, какие качества присущи практикующим такую привычку. В другой психологи рассказали, что экоактивстами могут двигать не только благородные мотивы, но и темные стороны личности.
Свой вклад в тему недавно внесла группа специалистов в области психологии и других наук из Эдинбургского (Великобритания) и Тартуского (Эстония) университетов. Они рассмотрели профили десятков тысяч людей, занятых более чем в 260 видах деятельности, чтобы узнать, какие свойства личности чаще встречаются у представителей разных профессий. Статья об этом вышла в Journal of Applied Psychology.
Для исследования отобрали 68540 участников Эстонского биобанка — популяционной выборки, включающей примерно 20% взрослого населения Эстонии. В рамках проекта они предоставили социально-демографические сведения о себе и прошли пятифакторный тест личности (Big Five). С помощью этого опросника оценивают следующие пять черт: открытость опыту, добросовестность (или сознательность), экстраверсия, доброжелательность (дружелюбие, способность прийти к согласию) и невротизм (эмоциональность, склонность к тревоге и негативу).
Данные затем проанализировали с помощью статистических методов. В результате выяснились, что творческие роли, такие как художник, писатель или дизайнер, как правило, привлекают людей, открытых новому опыту, обладающих развитым воображением и любопытством.
Торговлей и связями с общественностью чаще занимаются экстраверты, предпочитающие контактировать с людьми. Менеджеры и разного рода руководители, среди которых тоже преобладали экстравертированные личности, чаще набирали высокие баллы по шкале добросовестности, отражающей организованность и ответственность. Плюс, они отличались меньшим невротизмом, что в их деятельности позволяет лучше справляться с обязанностями.
Вместе с тем, у многих занятых продажами, управлением и операциями с недвижимостью были ниже оценки по шкале доброжелательности, охватывающей и уступчивость. Это можно объяснить сложным взаимодействием с людьми в их работе, иногда доходящим до конфронтации, отметили ученые в пресс-релизе.
Кроме того, исследование показало, что управленцы и юристы склонны к соперничеству, а судьям, летчикам и высшим правительственным чиновникам легче даются решения. Специалистам по кадрам и психологам свойственна уверенность в способности влиять на окружающих. Водители грузовиков и работающие в религиозной сфере оказались одними из наименее либерально настроенных представителей профессионального сообщества.
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