Николай Головин
Николай Головин
3 декабря, 09:03
Астрономы обнаружили извержения криовулканов на межзвездной комете 3I/ATLAS 

Межзвездный объект 3I/ATLAS достиг своего перигелия — ближайшей к Солнцу точки орбиты — в октябре, сбрасывая при этом огромные массы льда и пыли.

Сообщество
# астрономия
# кометы
# космос
Межзвездная комета 3I/ATLAS / © International Gemini Observatory / NOIRLab / NSF / AURA
Межзвездная комета 3I/ATLAS / © International Gemini Observatory / NOIRLab / NSF / AURA

Этот процесс выброса оказался настолько бурный, что астрономы предположили: поверхность ядра объекта может быть усеяна извергающимися «ледяными вулканами», сообщило издание Live Science. Ученые допустили, что по своим свойствам этот межзвездный странник может оказаться удивительно похож на транснептуновые объекты — глыбы льда и камня, находящиеся в поясе Койпера за орбитой Нептуна.

«Мы поразились, — рассказал ведущий автор еще не прошедшей рецензирование статьи, сотрудник Института космических наук в Испании Жозеп Триго-Родригес в интервью Live Science. — Удивительно, что комета, сформировавшаяся в далекой планетной системе, имеет состав поверхности, напоминающий объекты, возникающие на окраинах нашей собственной системы».

Триго-Родригес и его коллеги наблюдали за 3I/ATLAS в конце октября с помощью телескопа Жоана Оро в обсерватории Монтсеку (Испания). Исследователи получили детальные снимки струй газа и пыли и пришли к выводу, что 3I/ATLAS демонстрирует признаки криовулканизма. Подобное явление наблюдается и у ряда других тел, например у транснептуновых объектов, где внутренние источники тепла вызывают сублимацию льда и выброс водяного пара в космос.

В своей работе ученые предположили, что криовулканизм 3I/ATLAS может подпитываться реакцией между сублимирующим диоксидом углерода и металлами — такими как никель или сульфиды железа — в его ядре. Эти реакции приводят к окислению и обеспечивают энергию, необходимую для извержений.

Наблюдать межзвездные объекты, проходящие через Солнечную систему, — редчайшая возможность. В середине этого месяца 3I/ATLAS подойдет ближе всего к Земле, а в марте 2026 года приблизится к Юпитеру.

«Такие межзвездные гости, как 3I/ATLAS, продолжают бросать вызов нашим представлениям о формировании планетных систем и химической эволюции малых тел, — заключили авторы исследования. — Каждый новый объект демонстрирует неожиданные свойства, расширяя и проверяя существующие модели».

1 декабря, 17:18
Unitsky String Technologies Inc.

Как инженеры повысили энергоэффективность транспорта: подходы и новые технологические решения

Сегодня проблема рационального использования ресурсов в логистике становится ключевой, а значит, в транспортных системах приходится переосмысливать саму логику перевозок. Исследование белорусских инженеров из компании UST Inc. показывает, что недостаточно простого перехода на электротягу или возобновляемые источники энергии — важно уменьшить энергозатраты транспорта на единицу выполненной работы, то есть повысить удельную энергоэффективность. Подобный подход реализуется в транспортно-инфраструктурных комплексах uST.

Unitsky String Technologies Inc.
# инфраструктура
# струнный транспорт
# технологии
# транспортная система
# траспорт
# энергоэффективность
1 декабря, 13:33
КАИ

Инженеры создали аэродинамическую схему беспилотника без сложных механических узлов

В Передовой инженерной школе КНИТУ-КАИ (ПИШ КАИ) действуют временные научные коллективы (ВНК), работающие над реальными инженерными задачами. Одним из наиболее ярких результатов стала работа ВНК-4, созданного для развития технологий в области легких авиационных систем. Проект реализуется под руководством Никиты Сёмина, который также возглавляет специальное образовательное пространство (СОП) ПИШ КАИ «Авиамоделирование».

КАИ
# беспилотники
# БПЛА
# дроны
# прототип
# система управления
# технологии
