На Марсе нашли новый минерал, который образуется при сильном нагреве
В марсианских Долинах Маринера последние полтора десятка лет наблюдают вещество, которое лишь недавно удалось идентифицировать. Как выяснилось, это минерал, для возникновения которого нужны в том числе вода, кислород и температура от плюс 100 градусов Цельсия.
По сложившимся представлениям планетологов, в своем нынешнем состоянии холодной пустыни Марс пребывает по большому счету вот уже последние три миллиарда лет. Моря, реки и озера начали исчезать ориентировочно 3,7-3 миллиарда лет назад — в эпоху грандиозных вулканических извержений.
Как раз тогда на Красной планете сформировалась самая заметная особенность ее рельефа — гигантская система каньонов: они простираются вдоль марсианского экватора на 4,5 тысячи километров и местами достигают семикилометровой глубины, долины Маринера. Предположительно, эти разломы марсианской коры возникли от ее растяжения под напором двигавшейся под ней магмы.
На восточной окраине каньонов примерно тогда же упал крупный астероид и оставил после себя 280-километровый кратер, который получил во многом говорящее название Хаос Арам (Aram Chaos): он особенно примечателен хаотичным рельефом с многочисленными возвышенностями и впадинами. Ученые подозревают, что в этом месте залегали огромные запасы подземного льда, а когда он растаял, вода вышла наверх, и образовалось временное кратерное озеро. Потом оно стало испаряться, и в этом процессе образовывались многие вещества, которые своим присутствием выдают полноводное прошлое Марса. В числе прочего это сульфаты — соли серной кислоты.
Недавно эту историю дополнила необычная находка. О ней международная команда исследователей рассказала в статье для издания Nature Communications. Ученые проанализировали данные, которые вот уже почти 20 лет собирает с орбиты вокруг Марса зонд Mars Reconnaissance Orbiter.
Речь идет о спектроскопии, то есть о подробнейшей картине того, как поверхность планеты отражает свет. На спектре можно увидеть «особые приметы» каждого вещества, которое этот свет отразило. Впрочем, их не всегда легко распознать. По словам исследователей, они около 15 лет наблюдали на Марсе неустановленное вещество, и лишь теперь, наконец, удалось понять, что это гидроксисульфат железа (Fe3+SO4OH). Прослеживается он в вышеупомянутом кратере Хаос Арам и на плато возле каньона Ювента (Juventae Chasma) на востоке долин Маринера. Стоит упомянуть, что в этом каньоне есть целая гора сульфатных отложений.
Как объяснили исследователи, гидроксисульфат железа — продукт, в буквальном смысле «приготовленный» из марсианских сульфатов в условиях нагрева как минимум до плюс 100 градусов Цельсия и в присутствии кислорода. Вероятно, в каньоне такую «кухню» могла обеспечить лава или вулканический пепел, а по поводу кратера подозревают геотермальную активность, то есть движение очень горячих подземных вод.
В земной природе этот минерал практически не встречается, поскольку на нашей планете для этого слишком влажно и здесь подобные соединения быстро вступают в реакции с водой. Это уже говорит о том, что на Марсе он мог образоваться лишь после исчезновения большей части гидросферы планеты. По мнению ученых, Красная планета после «угасания» своей основной активности могла еще долго сохранять внутреннее тепло, поэтому случались эпизодические извержения.
Бета-блокаторы около 40 лет использовали для лечения людей, пострадавших от инфаркта. Однако работы последних лет, авторы которых пробовали оценить их эффективность в современных условиях, уже поставили их полезность под вопрос. Новое исследование показало, что для одного из полов они могут быть даже вредны.
Прямоугольная оптика на космическом телескопе позволит найти все похожие на Землю близкие экзопланеты
В астрономии размер имеет большое значение: от диаметра главного зеркала телескопа напрямую зависит его разрешающая способность. Если на Земле габариты научных инструментов ограничены скорее бюджетами их строителей, то для космических телескопов мы достигли технологического предела. Что-то сложнее и крупнее «Джеймса Уэбба» построить фактически невозможно, по крайней мере, в ближайшие десятилетия. А для получения прямых изображений землеподобных экзопланет нужно зеркало в 10 раз крупнее. Но американские инженеры и астрономы нашли любопытное геометрическое решение этой проблемы.
В слоях почвы эпохи мезолита обнаружили останки четверых людей, среди которых двое детей. Предполагают, что это была семья. Сильное впечатление производит расположение скелетов: они выглядят так, словно умершие перед гибелью обнимали друг друга. Предстоит выяснить, что с ними произошло.
Компания впервые смогла устранить недоработки Starship V2 в достаточной степени, чтобы выполнить всю намеченную программу испытаний в одном полете. Впрочем, без сбоев не обошлось и на этот раз. Традиционные американские космические игроки продолжают считать, что задержки с программой позволят Китаю выиграть вторую лунную гонку у США.
Согласно выводам авторов нового исследования, сумчатый волк, или тилацин, проиграл эволюционную битву за выживание за миллионы лет до того, как первый человек ступил на австралийскую землю. Оказалось, этот вид хищных сумчатых постепенно терял ключевые гены, что сделало его уязвимым перед лицом природных изменений. Человек и динго лишь довершили процесс.
Физики из МФТИ и Всероссийского научно-исследовательского института автоматики имени Н.Л. Духова (ВНИИА) предложили и теоретически обосновали новый способ создания макроскопических квантовых состояний света, известных как «коты Шредингера». Механизм, основанный на рассеянии лазерного излучения на свободных электронах, открывает путь к созданию таких состояний в условиях, где другие, более известные методы, не работают. Это достижение не только расширяет фундаментальное понимание взаимодействия света и материи, но и предоставляет новый инструмент для развития квантовых технологий.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.
Тщательный анализ спутниковых снимков позволил ученым оценить изменение скорости фотосинтеза на планете с 2003 по 2021 годы. Ситуация оказалась несколько неожиданной: если на суше растения явно «ускорились», то в океане ситуация намного менее определенная.
