На Марсе нашли новый минерал, который образуется при сильном нагреве

В марсианских Долинах Маринера последние полтора десятка лет наблюдают вещество, которое лишь недавно удалось идентифицировать. Как выяснилось, это минерал, для возникновения которого нужны в том числе вода, кислород и температура от плюс 100 градусов Цельсия.

По сложившимся представлениям планетологов, в своем нынешнем состоянии холодной пустыни Марс пребывает по большому счету вот уже последние три миллиарда лет. Моря, реки и озера начали исчезать ориентировочно 3,7-3 миллиарда лет назад — в эпоху грандиозных вулканических извержений.

Как раз тогда на Красной планете сформировалась самая заметная особенность ее рельефа — гигантская система каньонов: они простираются вдоль марсианского экватора на 4,5 тысячи километров и местами достигают семикилометровой глубины, долины Маринера. Предположительно, эти разломы марсианской коры возникли от ее растяжения под напором двигавшейся под ней магмы.

На восточной окраине каньонов примерно тогда же упал крупный астероид и оставил после себя 280-километровый кратер, который получил во многом говорящее название Хаос Арам (Aram Chaos): он особенно примечателен хаотичным рельефом с многочисленными возвышенностями и впадинами. Ученые подозревают, что в этом месте залегали огромные запасы подземного льда, а когда он растаял, вода вышла наверх, и образовалось временное кратерное озеро. Потом оно стало испаряться, и в этом процессе образовывались многие вещества, которые своим присутствием выдают полноводное прошлое Марса. В числе прочего это сульфаты — соли серной кислоты.

Марсианский кратер Хаос Арам (Aram Chaos) / © NASA/JPL

Недавно эту историю дополнила необычная находка. О ней международная команда исследователей рассказала в статье для издания Nature Communications. Ученые проанализировали данные, которые вот уже почти 20 лет собирает с орбиты вокруг Марса зонд Mars Reconnaissance Orbiter.

Речь идет о спектроскопии, то есть о подробнейшей картине того, как поверхность планеты отражает свет. На спектре можно увидеть «особые приметы» каждого вещества, которое этот свет отразило. Впрочем, их не всегда легко распознать. По словам исследователей, они около 15 лет наблюдали на Марсе неустановленное вещество, и лишь теперь, наконец, удалось понять, что это гидроксисульфат железа (Fe3+SO 4 OH). Прослеживается он в вышеупомянутом кратере Хаос Арам и на плато возле каньона Ювента (Juventae Chasma) на востоке долин Маринера. Стоит упомянуть, что в этом каньоне есть целая гора сульфатных отложений.

Как объяснили исследователи, гидроксисульфат железа — продукт, в буквальном смысле «приготовленный» из марсианских сульфатов в условиях нагрева как минимум до плюс 100 градусов Цельсия и в присутствии кислорода. Вероятно, в каньоне такую «кухню» могла обеспечить лава или вулканический пепел, а по поводу кратера подозревают геотермальную активность, то есть движение очень горячих подземных вод.

В земной природе этот минерал практически не встречается, поскольку на нашей планете для этого слишком влажно и здесь подобные соединения быстро вступают в реакции с водой. Это уже говорит о том, что на Марсе он мог образоваться лишь после исчезновения большей части гидросферы планеты. По мнению ученых, Красная планета после «угасания» своей основной активности могла еще долго сохранять внутреннее тепло, поэтому случались эпизодические извержения.

Адель Романова 206 статей Окончила факультет журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова. Начинала в 2002 году как корреспондент и редактор новостного вещания на различных телеканалах, позже стала автором новостей науки и технологий в сетевых изданиях.