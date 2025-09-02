  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
2 сентября, 13:04
Дарья Губина
18

Астрономы отследили события на Солнце, порождающие сверхбыстрые электроны, которые угрожают космическим аппаратам

❋ 5.4

Солнце — самый мощный ускоритель частиц в нашей системе. «Ливни» заряженных частиц угрожают работе космических аппаратов и даже способны навредить электросетям на поверхности Земли. С помощью станции Solar Orbiter ученые разделили «летящие» к планете сверхбыстрые электроны на два типа по тому, какие солнечные явления их порождают.

Астрономия
# Solar Orbiter
# активность Солнца
# выбросы на Солнце
# корональный выброс массы
# солнечные вспышки
# Солнце
Иллюстрация образования солнечных энергичных электронов и регистрации их аппаратом Solar Orbiter
Иллюстрация образования солнечных энергичных электронов и регистрации их аппаратом Solar Orbiter / © ESA & NASA/Solar Orbiter/STIX & EPD

Аппарат Solar Orbiter — полноценная научная лаборатория для исследования Солнца. Он подлетает к светилу на расстояние 42 миллионов километров от поверхности, или 0,28 астрономической единицы. Для сравнения: Меркурий в ближайшей своей точке оказывается в 47 миллионах километров.

Солнечная активность принимает разные формы. Так, солнечный ветер — легкий бриз по сравнению со вспышками и выбросами корональной массы. Именно они порождают потенциально опасные потоки заряженных частиц. В частности, потоки солнечных энергичных электронов (solar energetic electrons, SEE) с энергиями от нескольких килоэлектронвольт до мегаэлектронвольт.

Также солнечные выбросы энергетических частиц можно разделить на два класса по их длительности: импульсивные и продолжительные. Ученые связывают импульсивные выбросы с небольшими вспышками и другими явлениями, а продолжительные — с мощными солнечными вспышками и выбросами корональной массы.

В новой работе с помощью данных Solar Orbiter ученые выявили 303 выброса солнечных энергичных электронов, распределили их на импульсивные и продолжительные, а также определили породившие их события на поверхности светила.

«Мы видим четкое разделение между „импульсивными“ вспышками частиц, при которых энергичные электроны отлетают от поверхности Солнца всплесками в результате солнечных вспышек, и „продолжительными“, связанными с растянутыми во времени выбросами корональной массы, при которых на протяжении длительного периода вылетает более широкий поток частиц», — объяснил ведущий автор исследования Александр Вармут из Потсдамского астрофизического института (Германия)

Собранные данные авторы выложили в открытый доступ в каталоге. В него попали 303 выброса солнечных энергичных электронов, «пойманных» аппаратом Solar Orbiter с ноября 2020 года по декабрь 2022-го. Каталог будет пополняться.

В статье, опубликованной в журнале Astronomy & Astrophysics, ученые привели первый статистический анализ этих выбросов. За изученный период количество выбросов увеличивалось, что объясняется нараставшей активностью Солнца. Также заметно, что большинство выбросов были «пойманы» вдали от светила, но это объясняется эллиптической орбитой аппарата. На самом деле в среднем, независимо от расстояния, Solar Orbiter регистрировал 0,3 выброса в день.

Инфографика, объясняющая образование солнечных энергичных электронов. Синим обозначены «импульсивные» выбросы от вспышек, красным — «продолжительные» от выбросов корональной массы / © ESA & NASA/Solar Orbiter/STIX & EPD

Импульсивные выбросы исследователи связали с рентгеновскими и мощными ультрафиолетовыми солнечными вспышками. Продолжительные — с выбросами корональной массы. При импульсивных выбросах ученые также отметили явную задержку — исчисляемую часами — между событиями и долетевшим до аппарата электронами:

«Оказывается, как минимум частично это связано с тем, как электроны путешествуют сквозь пространство — это может быть задержка и в их высвобождении, и в регистрации аппаратом. Электроны попадают в турбулентность, разлетаются в разные стороны, и тому подобное, поэтому мы не ловим их сразу. Чем дальше от Солнца, тем заметнее этот эффект», — объяснила соавтор работы Лаура Родригез-Гарсия.

Вскоре у экспертов по солнечной погоде появятся еще три инструмента для ее изучения: TRACERS, СМАЙЛ и Vigil. TRACERS — пара спутников для изучения взаимодействия солнечных частиц с магнитосферой Земли, запущенная 23 июля 2025 года. Аппарат СМАЙЛ тоже будет собирать данные о взаимодействии солнечного ветра с земной магнитосферой. Он будет «летать» по эллиптической орбите вокруг Земли, удаляясь дальше TRACERS. В самой дальней точке СМАЙЛ будет оказываться на расстоянии 121 тысячи километров над Северным полюсом (примерно треть расстояния от Земли до Луны, но «над» плоскостью эклиптики). Европейское космическое агентство и Китайская академия наук планируют запустить СМАЙЛ уже в 2026 году.

Аппарат Vigil будет «летать» по орбите Земли вслед за нашей планетой в пятой точке Лагранжа (системы Солнце — Земля). На данный момент в L5 нет ни одного аппарата. Задачей Vigil будет следить за событиями на поверхности Солнца, порождающими солнечный ветер и потоки заряженных частиц. Светило вращается вокруг своей оси быстрее, чем наша планета смещается по орбите, поэтому аппарат будет видеть сторону Солнца за четыре-пять дней до того, как оно повернется этим боком к Земле. Аппарат поможет делать более точные и заблаговременные прогнозы солнечной погоды. Запуск миссии Vigil назначен на 2031 год.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Дарья Губина
236 статей
Автор специализируется на популяризации астрономии и астрофизики. Пишет о строении Вселенной, космологических теориях и новых открытиях, раскрывая суть явлений и идей современного научного знания.
Показать больше
Астрономия
# Solar Orbiter
# активность Солнца
# выбросы на Солнце
# корональный выброс массы
# солнечные вспышки
# Солнце
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
02 Сен
Бесплатно
Мифы в экологии
Экоцентр «Яуза»
Москва
Лекция
02 Сен
Бесплатно
Проекту нужен человек: как использовать нейросети для развития мышления
Библиотека роста и карьеры
Санкт-Петербург
Лекция
03 Сен
Бесплатно
Эпохи русской книги
Библиотека иностранной литературы
Москва
Экскурсия
04 Сен
500
Изобретатели для мира
Политехнический музей
Москва
Лекция
04 Сен
Бесплатно
Тайны Квантунской армии
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
04 Сен
Бесплатно
Истоки русской математики
ВДНХ
Москва
Лекция
04 Сен
Бесплатно
Одноклеточная палеонтология
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
05 Сен
700
Суперорганизмы: как живут сверхсоциальные виды, как возникла многоклеточность и причем тут рак?
Зануда
Санкт-Петербург
Лекция
06 Сен
Бесплатно
Сиденья автомобилей и системы повышения комфорта в салоне автомобиля
ВДНХ
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
2 сентября, 08:20
Александр Березин

Массовое лекарство для сердечников оказалось бесполезным для мужчин и вредным для женщин

Бета-блокаторы около 40 лет использовали для лечения людей, пострадавших от инфаркта. Однако работы последних лет, авторы которых пробовали оценить их эффективность в современных условиях, уже поставили их полезность под вопрос. Новое исследование показало, что для одного из полов они могут быть даже вредны.

Медицина
# здоровье
# инфаркт миокарда
# лекарства
# медицина
1 сентября, 18:44
Василий Парфенов

Прямоугольная оптика на космическом телескопе позволит найти все похожие на Землю близкие экзопланеты

В астрономии размер имеет большое значение: от диаметра главного зеркала телескопа напрямую зависит его разрешающая способность. Если на Земле габариты научных инструментов ограничены скорее бюджетами их строителей, то для космических телескопов мы достигли технологического предела. Что-то сложнее и крупнее «Джеймса Уэбба» построить фактически невозможно, по крайней мере, в ближайшие десятилетия. А для получения прямых изображений землеподобных экзопланет нужно зеркало в 10 раз крупнее. Но американские инженеры и астрономы нашли любопытное геометрическое решение этой проблемы.

Астрономия
# JWST
# астрофизика
# Великие обсерватории
# внеземная жизнь
1 сентября, 08:09
Адель Романова

В Польше нашли захоронение обнимающихся взрослых и детей эпохи мезолита

В слоях почвы эпохи мезолита обнаружили останки четверых людей, среди которых двое детей. Предполагают, что это была семья. Сильное впечатление производит расположение скелетов: они выглядят так, словно умершие перед гибелью обнимали друг друга. Предстоит выяснить, что с ними произошло.

Археология
# захоронения
# массовое захоронение
# мезолит
27 августа, 10:07
Александр Березин

SpaceX провела первый успешный пуск Starship после четырех взрывов подряд

Компания впервые смогла устранить недоработки Starship V2 в достаточной степени, чтобы выполнить всю намеченную программу испытаний в одном полете. Впрочем, без сбоев не обошлось и на этот раз. Традиционные американские космические игроки продолжают считать, что задержки с программой позволят Китаю выиграть вторую лунную гонку у США.

Космонавтика
# SpaceX
# StarShip
# Илон Маск
# космос
# США
28 августа, 08:50
Игорь Байдов

Сумчатый волк был обречен на вымирание еще до встречи с человеком

Согласно выводам авторов нового исследования, сумчатый волк, или тилацин, проиграл эволюционную битву за выживание за миллионы лет до того, как первый человек ступил на австралийскую землю. Оказалось, этот вид хищных сумчатых постепенно терял ключевые гены, что сделало его уязвимым перед лицом природных изменений. Человек и динго лишь довершили процесс.

Биология
# Австралия
# вымершие виды
# вымершие животные
# сумчатый волк
# тасманийский волк
# тилацин
27 августа, 15:12
ФизТех

Физики предложили новый способ создания квантового кота Шредингера

Физики из МФТИ и Всероссийского научно-исследовательского института автоматики имени Н.Л. Духова (ВНИИА) предложили и теоретически обосновали новый способ создания макроскопических квантовых состояний света, известных как «коты Шредингера». Механизм, основанный на рассеянии лазерного излучения на свободных электронах, открывает путь к созданию таких состояний в условиях, где другие, более известные методы, не работают. Это достижение не только расширяет фундаментальное понимание взаимодействия света и материи, но и предоставляет новый инструмент для развития квантовых технологий.

ФизТех
# квантовая механика
# квантовая суперпозиция
# Кот Шредингера
# свет
# суперпозиция
6 августа, 20:59
Татьяна Пичугина

Ученые добыли новые доказательства столкновения с кометой 12 800 лет назад

Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.

Геология
# Атлантический океан
# комета
# морское дно
# платина
# событие позднего дриаса
12 августа, 11:29
Юлия Трепалина

Психологи узнали, в каких парах любовь сильнее — у нашедших друг друга онлайн или в жизни

Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.

Психология
# знакомство
# интернет
# любовь
# онлайн-знакомство
# романтические отношения
# удовлетворенность отношениями
3 августа, 12:57
Александр Березин

Фотосинтез в XXI веке ускорился по всей Земле

Тщательный анализ спутниковых снимков позволил ученым оценить изменение скорости фотосинтеза на планете с 2003 по 2021 годы. Ситуация оказалась несколько неожиданной: если на суше растения явно «ускорились», то в океане ситуация намного менее определенная.

Биология
# антропогенные выбросы углекислого газа
# глобальное озеленение
# глобальное потепление
# фотосинтез
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Названы черты личности, повышающие риск гипертонии

    2 сентября, 13:20

  2. Астрономы отследили события на Солнце, порождающие сверхбыстрые электроны, которые угрожают космическим аппаратам

    2 сентября, 13:04

  3. Ученые нашли способ сократить вредные выбросы от самолетов

    2 сентября, 11:51

  4. У веганов риск развития рака оказался на четверть ниже мясоедов

    2 сентября, 11:13
Выбор редакции

Шестое по силе: что сделало камчатское землетрясение уникальным и почему никто не погиб

1 августа, 09:51

Последние комментарии

Илья Лапинский
35 минут назад
Проблема не собственно в детях, а в том что иудаизм как любая древняя религия построена на принципе убей врага до того как он убьет тебя. Да Иудаизм

Израиль стал первой развитой страной, где большинство первоклассников перестало ходить в светские школы

Александр Березин
49 минут назад
Dron, "Вы наверное не очень понимаете как работает Википедия. Там, в отличие от вашего сайта, запрещены ОРИСС - оригинальные исследования, она

Наблюдения за гравиволнами позволили найти 128 слияний черных дыр и нейтронных звезд

Александр Березин
56 минут назад
Dron, "Александр, да масса искажений - апелляция к авторитетам (ссылка на издание в солидном издательстве как признак достоверности монографии)" У

Наблюдения за гравиволнами позволили найти 128 слияний черных дыр и нейтронных звезд

Евгений Калибров
59 минут назад
Alexander, в вашем примере что листать тик-ток что 5 часов отправлять сообщения коллегам это одинаково бесполезные занятия

Инфографика: сколько европейцы тратят времени на просмотр экрана телефона

Дмитрий Kuрueнко
1 час назад
Питон, глупость написали, попробуйте загуглить "критерий Рэлея"

Прямоугольная оптика на космическом телескопе позволит найти все похожие на Землю близкие экзопланеты

Сергей Петровский
1 час назад
Shelove517, чушь зачем писать.

Прямоугольная оптика на космическом телескопе позволит найти все похожие на Землю близкие экзопланеты

Павел Кутузов
1 час назад
Александр, Обсуждение здесь даже в научно популярных целях должно быть более детализировано. Если брать ту же статью, приведенную Вами, там идет

Массовое лекарство для сердечников оказалось бесполезным для мужчин и вредным для женщин

Дмитрий Kuрueнко
1 час назад
Shelove517, ни вижу ни одной технической причины по которой это не могло бы быть реализовано. Все, как всегда, упирается в ничтожное финансирование.

Прямоугольная оптика на космическом телескопе позволит найти все похожие на Землю близкие экзопланеты

Дмитрий Kuрueнко
1 час назад
Александр, насчет "не реально" это вы погорячились. В обсерватории Кека как то это практикуют с 2001 года и прямых фоток экзопланет в интернете то же

Прямоугольная оптика на космическом телескопе позволит найти все похожие на Землю близкие экзопланеты

Dmitriy Dorian
1 час назад
В первоисточнике есть важная оговорка: "It's important to note that the Numbeo's Crime Index is based user-contributed perceptions". То есть, это рейтинг на основании восприятия некими

Рейтинг: самые безопасные города планеты

Имя Фамилия
1 час назад
Сергей, чем выше - тем сильнее ветер. А вырабатываемая мощность пропорциональна кубу скорости ветра и квадрату диаметра ротора. Потому такие

Китай ввел в строй самую мощную в мире морскую ветротурбину

Давид Барсегян
2 часа назад
Ученые отметили, что их метод исследования «не позволил с уверенностью установить причинно-следственную связь» между рационом питания и

У веганов риск развития рака оказался на четверть ниже мясоедов

Имя Фамилия
2 часа назад
Еще один шаг в Матрицу! :-)

В Китае создали первый в мире резиновый материал, преобразующий тепло человеческого тела в электричество

Александр Березин
2 часа назад
Игорь, то, что они спасают больше, чем забирают -- так. Но это не означают, что они не могут забирать на сотни тысяч человек в год меньше. "В Китае

Швейцария решила не публиковать исследование, доказывающее, что переход на электромобили полезен для окружающей среды

Давид Барсегян
2 часа назад
Александр, выберите другую страну, кроме Китая. Приписывать Китай к "электроповесточке" это бессмысленно. Китай лидер по количеству лития в земле,

Швейцария решила не публиковать исследование, доказывающее, что переход на электромобили полезен для окружающей среды

Александр Березин
2 часа назад
Сергей, кроме Афганистана таких стран на сегодня нет.

Израиль стал первой развитой страной, где большинство первоклассников перестало ходить в светские школы

Давид Барсегян
2 часа назад
Александр, уже как 20 лет, хотя нет, больше 100 лет наращивают долю на рынке, никак нарастить не могут. Значит, это не их дело, раз не могу нарастить,

Швейцария решила не публиковать исследование, доказывающее, что переход на электромобили полезен для окружающей среды

Александр Березин
2 часа назад
Павел, " И их положительное влияние при остром инфаркте миокарда и после него доказано сотнями исследований". А в последние десять лет, напротив,

Массовое лекарство для сердечников оказалось бесполезным для мужчин и вредным для женщин

Александр Березин
2 часа назад
Сергей, указывать ему никто и не предлагает. Но я прекрасно помню, как говорил с врачами о вакцинации от ковида в 2020-м, и больше половины были против

Массовое лекарство для сердечников оказалось бесполезным для мужчин и вредным для женщин

Сергей Механик
2 часа назад
А где же веганы берут витамин D ? Ведь без него нельзя, а он содержится только животной пище, насколько я знаю.

У веганов риск развития рака оказался на четверть ниже мясоедов

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно