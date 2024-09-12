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Гипертонию «вычислили» по голосу пациента
Хроническое повышенное кровяное давление оказалось возможно определить без тонометра и других привычных инструментов. Алгоритм, который анализирует аудиозаписи человеческого голоса и распознает в них биомаркеры гипертонии, разработали в Канаде.
Гипертонию, то есть хроническое повышенное кровяное давление, называют «тихим убийцей». Дело в том, что это заболевание очень распространено (по оценкам ученых, оно есть у четверти взрослых жителей мира — примерно у миллиарда человек), но при этом может не проявляться годами.
Традиционно артериальное давление измеряют с помощью специальной манжеты (сфигмография) или автоматического тонометра. Однако эти инструменты не всегда доступны для людей, которые живут в районах с низким уровнем медицинского обслуживания.
Специалисты из Университета Торонто (Канада) и североамериканской компании Klick Labs создали языковую модель, которая способна по аудиозаписи голоса определять уровень кровяного давления и выявлять гипертонию раньше, чем это было возможно прежде. Статью с описанием нового метода опубликовал журнал IEEE Access.
Ученые попросили 245 человек записывать голос до шести раз в день на протяжении двух недель. Для этого нужно было использовать специальное приложение, которое разработали в компании The Klick. Его создали с помощью машинного обучения, «натренировав» модель интерпретировать сотни неразличимых для человеческого уха голосовых биомаркеров. В их числе — изменение высоты тона и резкость изменений звука.
В результате приложение позволило выявить высокое кровяное давление с точностью до 84% у женщин и до 77% у мужчин. По словам авторов метода, прогностические модели, которые учитывают гендерные особенности звучания голоса, — достаточно эффективный и более доступный способ выявления гипертонии. Он способен улучшить раннюю диагностику этого заболевания, а также будет доступен большим группам людей, которые живут в условиях недостаточного медицинского обслуживания.
«Голосовые технологии способны в геометрической прогрессии преобразовать здравоохранение, сделав его более доступным. <…> Наши текущие исследования все чаще демонстрируют значительные перспективы голосовых биомаркеров в выявлении гипертонии, диабета и растущего списка других заболеваний», — отметили исследователи.
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