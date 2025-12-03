Уведомления
В Аравийской пустыне нашли следы древних людей
Сегодня Аравийская пустыня, расположенная на Аравийском полуострове, представляет собой крайне суровый и негостеприимный для человека мир. Жара, почти полное отсутствие осадков и минимальная растительность делают эти районы сложными для постоянной жизни, за исключением немногочисленных оазисов и приморских зон. Однако 100 тысяч лет назад эта местность выглядела совершенно иначе. Климат был достаточно влажным, что создавало благоприятные условия для существования там многочисленных групп животных. Теперь исследователи нашли прямые доказательства того, что рядом с животными обитали и гоминины.
За последние два десятилетия палеонтологи и археологи сделали достаточно много открытий на Аравийском полуострове, которые существенно изменили представления о миграции древних людей из Африки и хронологии их расселения.
Исследователи доказали, что суровая Аравийская пустыня не всегда была преградой для передвижения живых существ. Влажные периоды, так называемые зеленые окна, превращали Аравию в сеть саванн, озер и рек, по которым двигались животные и вслед за ними, вероятно, древние люди.
Однако исследование этого огромного и разнообразного региона шло неравномерно. Большинство работ концентрировалось на прибрежных районах или юге полуострова, тогда как обширные внутренние территории, особенно северо-восток, оставались белым пятном на карте древней истории.
До недавнего времени ученые не располагали ни одним свидетельством доисторического присутствия человека во внутренних районах между Катаром и Кувейтом, вопреки геологическим данным, указывающим, что в далеком прошлом в этом регионе выпадало достаточное количество осадков для поддержания жизни. Такой пробел в знаниях мешал собрать целостную картину того, как люди осваивали Аравийский полуостров.
Чтобы восполнить пробел в данных, международная группа археологов, палеонтологов и антропологов под руководством Хью Гроукатта (Huw Groucutt) из Мальтийского университета сфокусировала внимание на внутренних районах северо-востока Аравии. Исследователи выбрали территорию с характерным ландшафтом, включавшим древние речные русла, сети пещер и выходы кремня на поверхность.
Под «выходами кремня» подразумеваются места, где эта твердая порода, идеально подходившая для изготовления каменных орудий, залегала прямо у поверхности и была доступна древним мастерам. Пещеры рассматривались как своеобразные архивы: они могли служить убежищем для людей и животных, а также обеспечивали сохранность останков и климатических свидетельств.
Ученые провели масштабные полевые работы, обследовав в общей сложности 79 пещер и прилегающие к ним территории. Стратегия оказалась верной. В нескольких пещерах обнаружили убедительные доказательства присутствия древних людей. Одна из находок оказалась особенно важной: прямо у входа в пещеру исследователи нашли место, где лежало более 400 каменных орудий. Этот «ковер» из артефактов явно указывал на активную деятельность гоминин (люди и их ближайшие вымершие родственники).
Внутри пещер Гроукатт и его коллеги нашли кости рептилий, летучих мышей, птиц, верблюдов, газелей, гиен и волков. Многие фрагменты сохранились в исключительном состоянии, что дает редкую возможность восстановить экосистемы, существовавшие много тысячелетий назад.
Проанализировав технику изготовления и типологию каменных орудий, специалисты смогли определить временные рамки, когда древние люди обитали в этом районе. Оказалось, гоминины жили возле этих пещер в период от 10 до 100 тысяч лет назад. Следы присутствия людей относятся к разным этапам истории, включая средний и поздний палеолит. Больше всего находок связано со средним палеолитом.
Помимо каменных орудий и костей, ученые обнаружили внутри пещер «отпечатки» древнего климата — спелеотемы, минеральные образования, которые образуются из воды. Они помогут узнать, как с течением времени в этом регионе менялся уровень влажности и в какие именно периоды Аравийский полуостров становился «зеленым» и пригодным для жизни.
Некоторые эксперты, не участвовавшие в исследовании, высоко оценили работу команды Гроукатта. По словам Моники Марковской (Monika Markowska) из Нортумбрийского университета в Великобритании, выводы ее коллег впервые дают целостное представление об археологической летописи районов северо-восточной Аравии.
Эволюционный биолог Майкл Петралия (Michael Petraglia) из Университета Гриффита в Австралии, чьи многолетние изыскания заложили основу для изучения древней Аравии, рассматривает новую публикацию как закономерный шаг вперед. Он полагает, что подобные работы поэтапно приближают науку к полному пониманию того, как динамичные экосистемы полуострова формировали жизнь древних людей и животных на протяжении сотен тысячелетий.
Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS One.
