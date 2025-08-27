Уведомления
Демографы усомнились в достижимости столетней продолжительности жизни в XXI веке
Ученые из Института демографии Общества Макса Планка (Германия), Висконсинского университета в Мэдисоне (США) и Национального института демографических исследований (Франция) проанализировали материалы из базы данных Human Mortality Database (HMD) — ведущего источника информации о смертности в развитых странах. Они попытались спрогнозировать, сохранятся ли темпы роста продолжительности жизни для людей, родившихся в период с 1939 по 2000...
Ученые из Института демографии Общества Макса Планка (Германия), Висконсинского университета в Мэдисоне (США) и Национального института демографических исследований (Франция) проанализировали материалы из базы данных Human Mortality Database (HMD) — ведущего источника информации о смертности в развитых странах. Они попытались спрогнозировать, сохранятся ли темпы роста продолжительности жизни для людей, родившихся в период с 1939 по 2000 год, на том же высоком уровне, что и 100 лет назад. Анализ провели для 23 стран с низкими показателями смертности, включая США, Канаду, Австралию, Австрию, Германию, Францию, Швецию, Великобританию, Италию, Португалию и Испанию.
Применив шесть различных статистических методов прогнозирования смертности, исследователи оценили, каковы будут темпы роста продолжительности жизни в обозримом будущем. Все методы показали, что ожидаемая продолжительность жизни людей, родившихся с 1939 по 2000 год, растет более медленными темпами, чем в прошлом. С 1900 по 1938 год она увеличивалась примерно на пять с половиной месяцев с каждым новым поколением. Для тех, кто родился с 1939 по 2000 год, рост замедлился примерно до двух с половиной — трех с половиной месяцев на поколение в зависимости от метода прогнозирования. Таким образом, темпы роста упадут на 37-52%.
Падение темпов роста продолжительности жизни ученые объяснили тем, что в первой половине XX века высокие статистические показатели выживаемости были достигнуты за счет существенного сокращения уровня смертности у детей. Появление антибиотиков, вакцинация и улучшение санитарных условий позволили резко снизить детскую смертность. Однако сегодня число смертей в этой возрастной группе уже настолько низкое, что возможности для ее дальнейшего снижения практически отсутствуют.
«Мы прогнозируем, что люди, родившиеся в 1980 году, в среднем не доживут до 100 лет, и ни одна из когорт, участвовавших в исследовании, не достигнет этого рубежа», — заявили ученые в публикации для журнала Proceedings of the National Academy of Sciences.
Отметим, что прогнозирование как предсказание процессов и явлений на основе анализа прошлых данных по своей сути не лишено ограничений. Нет гарантий, что отмеченные тенденции останутся неизменными: эпидемии, социальные кризисы или прорывы в медицине могут внести коррективы.
Компания впервые смогла устранить недоработки Starship V2 в достаточной степени, чтобы выполнить всю намеченную программу испытаний в одном полете. Впрочем, без сбоев не обошлось и на этот раз. Традиционные американские космические игроки продолжают считать, что задержки с программой позволят Китаю выиграть вторую лунную гонку у США.
Основатель компании SpaceX Илон Маск подтвердил, что Starship готов к десятому испытательному запуску. Он должен состояться 26 августа, в 02:30 по московскому времени.
Чем больше времени мальчики 7-10 лет проводят за компьютерными играми, тем выше риск, что они потеряют интерес к учебе. К такому выводу пришли канадские ученые, проанализировав данные более 1600 детей младшего школьного возраста.
Группа ученых из Индии с помощью дронов впервые задокументировала полный цикл брачного поведения горбатых дельфинов вида Sousa plumbea. Исследователи полагают, что наблюдения помогут в сохранении этих животных, обитающих в прибрежных водах Индийского океана и страдающих от деятельности человека.
К 2025 году около 30 стран приняли программы по развитию водородной энергетики, а совокупный объем инвестиций в эту область превысил 150 миллиардов долларов. Эксперты полагают, что замена дизельных авто на водородные снизит выбросы на 80-90%, а водородные самолеты способны уменьшить углеродный след на 50-75%. Но при использовании водорода в двигателях внутреннего или внешнего сгорания, происходит взаимодействие с металлом, что наиболее опасно при высоких температурах. Это может вызвать их разрушение, в результате чего возникает риск пожара или взрыва с тяжелыми последствиями для пассажиров. Ученые Пермского Политеха впервые выяснили, как водород влияет на металлы в условиях экстремальных температур (800 градусов и выше), в которых работают двигатели самолетов и машин. Это продвинет авиационную, машиностроительную и нефтегазовую отрасли в безопасном использовании водорода в качестве источника энергии.
Врачи очень часто говорят о том, что необходимо как можно скорее похудеть, отказаться от алкоголя или изменить рацион, чтобы снизить уровень холестерина. Но рекомендации, которые действительно помогают сохранить здоровье, могут навредить уже больному человеку, показывают некоторые исследования.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Археологи раскопали первую полностью сохранившуюся ханаанскую мастерскую по изготовлению каменных лезвий
Возраст находок — около 5500 лет, они лежат во множестве круглых ям, чьи стены укреплены кирпичом. Среди обнаруженных орудий из кремня есть и сотни неиспользованных, которые могут быть ритуальным подношением богам.
Гостингом (от английского «призрак») называют ситуацию, когда человек прекращает общение или отношения, «пропадая с радаров» без объяснения причин. Исследователи из США сымитировали такое поведение, а затем проанализировали реакцию людей на него.
