Демографы усомнились в достижимости столетней продолжительности жизни в XXI веке

Ученые из Института демографии Общества Макса Планка (Германия), Висконсинского университета в Мэдисоне (США) и Национального института демографических исследований (Франция) проанализировали материалы из базы данных Human Mortality Database (HMD) — ведущего источника информации о смертности в развитых странах. Они попытались спрогнозировать, сохранятся ли темпы роста продолжительности жизни для людей, родившихся в период с 1939 по 2000 год, на том же высоком уровне, что и 100 лет назад. Анализ провели для 23 стран с низкими показателями смертности, включая США, Канаду, Австралию, Австрию, Германию, Францию, Швецию, Великобританию, Италию, Португалию и Испанию.

Применив шесть различных статистических методов прогнозирования смертности, исследователи оценили, каковы будут темпы роста продолжительности жизни в обозримом будущем. Все методы показали, что ожидаемая продолжительность жизни людей, родившихся с 1939 по 2000 год, растет более медленными темпами, чем в прошлом. С 1900 по 1938 год она увеличивалась примерно на пять с половиной месяцев с каждым новым поколением. Для тех, кто родился с 1939 по 2000 год, рост замедлился примерно до двух с половиной — трех с половиной месяцев на поколение в зависимости от метода прогнозирования. Таким образом, темпы роста упадут на 37-52%.

Падение темпов роста продолжительности жизни ученые объяснили тем, что в первой половине XX века высокие статистические показатели выживаемости были достигнуты за счет существенного сокращения уровня смертности у детей. Появление антибиотиков, вакцинация и улучшение санитарных условий позволили резко снизить детскую смертность. Однако сегодня число смертей в этой возрастной группе уже настолько низкое, что возможности для ее дальнейшего снижения практически отсутствуют.

«Мы прогнозируем, что люди, родившиеся в 1980 году, в среднем не доживут до 100 лет, и ни одна из когорт, участвовавших в исследовании, не достигнет этого рубежа», — заявили ученые в публикации для журнала Proceedings of the National Academy of Sciences.

Отметим, что прогнозирование как предсказание процессов и явлений на основе анализа прошлых данных по своей сути не лишено ограничений. Нет гарантий, что отмеченные тенденции останутся неизменными: эпидемии, социальные кризисы или прорывы в медицине могут внести коррективы.

Денис Яковлев 86 статей Психолог. Работал в школе, преподавал в вузе, учился в аспирантуре. В журналистике — с 2004 года. Публиковался в «Интерфаксе», Life.ru, «Секрете фирмы», Rusbase и других изданиях. Сотрудничал с PR-агентствами. Специализация — IT, психология, социология, медицина.