  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Только что
Александр Березин
1

Россия остается в ИТЭР: в «Росатоме» назвали причины

4.4

На IV Конгрессе молодых ученых в Сочи активно обсуждали не только атомную энергетику, но и перспективные термоядерные проекты. Сотрудник Naked Science задал вопрос о том, может ли российское участие в ИТЭР постигнуть судьба российского же участия в ЦЕРН, из которого отечественных ученых «попросили». Представитель госкорпорации отметил ряд причин, по которым такой сценарий сомнителен.

Физика
# ИТЭР
# росатом
# санкции
# токамак

В Сочи 27-29 ноября прошел IV Конгресс молодых ученых, в котором приняли участие семь тысяч человек из 40 стран. Среди прочего там состоялись дискуссии о будущем атомной и термоядерной энергетики. В частности, затронули вопросы участия России в проекте ИТЭР, Международном экспериментальном термоядерном реакторе. Его строительство идет с 2010 года, а первую плазму, по оптимистическому сценарию, на токамаке планируют получить в 2025 году.

Представители «Росатома» отметили, что Россия играет ключевую роль в обеспечении самого мощного из когда-либо создававшихся токамаков сверхпроводниковыми магнитными лентами, а также гиротронами исключительно высоких характеристик, которые европейские исполнители хотя и пытались создать самостоятельно, но не преуспели.

Присутствовавший на дискуссии корреспондент Naked Science задал в связи с этим вопрос: не могут ли известные проблемы, наблюдающиеся с 2022 года, привести к выдавливанию России из проекта ИТЭР, как это уже случилось с нашими учеными в ЦЕРН, европейском проекте, работавшем с Большим адронным коллайдером?

Анатолий Красильников, директор «ИТЭР-Центра» госкорпорации «Росатом», подробно ответил на вопрос. Он начал с того, что это Россия пригласила всех в проект ИТЭР, а не ее пригласили туда, как было с ЦЕРН. Именно поставляемое ею оборудование играет важнейшую роль в обеспечении работоспособности термоядерного реактора, поэтому даже с технической точки зрения такое выдавливание сомнительно.

Анатолий Красильников, директор «ИТЭР-Центра» / © mephi.ru

Неочевидно оно и с правовой точки зрения. Договоры стран — участниц ИТЭР прописаны так, что только сама страна-участница может выйти из проекта. Причем США этим правом даже воспользовались, но через какое-то время поняли, что сами не построят реактор подобного масштаба, и снова вернулись в проект. Исключение России, таким образом, не предусмотрено с юридической точки зрения.

Кроме того, Анатолий Красильников напомнил, что именно в России создали сам тип реакторов «токамак», очередным вариантом которого будет ИТЭР, и «люди это помнят».

Напомним, что наряду с работами по ИТЭР в нашей стране ведется проектирование собственного термоядерного реактора ТРТ. При той же общей схеме токамака он будет существенно более компактным (несколько метров в диаметре). Его ввод в действие планируется в Троицке к 2034 году. Обеспечить повышенную компактность ему позволят новые технические решения, в том числе материал сверхпроводниковых лент, отличающийся от того, который Россия поставляет для ИТЭР.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Физика
# ИТЭР
# росатом
# санкции
# токамак
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
03 Дек
Бесплатно
Проектирование будущего и космонавтика XXI века
Российская государственная библиотека
Москва
Лекция
03 Дек
600
Новости биологии: ноябрь
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
04 Дек
Бесплатно
Вода в веществе Солнечной системы
СПбГУ
Санкт-Петербург
Лекция
04 Дек
350
Спектроскопия – ключевой инструмент астронома
Московский Планетарий
Москва
Лекция
04 Дек
700
Спланхнология: внутренние органы
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
04 Дек
Бесплатно
Искусственный интеллект в химии: предсказание новых веществ и материалов
ВДНХ
Москва
Лекция
04 Дек
Бесплатно
Российская космонавтика: итоги года
Библиотека имени Ю.А. Гагарина
Москва
Лекция
05 Дек
Бесплатно
Мобильные генетические элементы: чем могут быть полезны «геномные паразиты»
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
05 Дек
700
Систематический обзор птиц: от гагар до попугаев
Центр «Архэ»
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 17:30
Юлия Трепалина

Российские ученые нашли потенциального «убийцу» борщевика

Борщевик Сосновского, распространение которого грозит экологической катастрофой, ранее практически не имел естественных врагов. Недавно группа ученых из Российской академии наук и МГУ выяснила, что корни борщевика могут повреждать сциариды Bradysia impatiens — мелкие двукрылые насекомые, уничтожающие растения в теплицах.

Биология
# борщевик
# вредители
# инвазивный вид
# растения
# сорняки
30 ноября
Редакция Naked Science

Прогресс замедляется: почему современная наука в тупике?

Последние полвека темпы развития науки снижаются. В быту это пока незаметно, потому что от фундаментального открытия до его реализации в технике проходят десятки лет. Но замедление длится слишком долго, то есть вскоре мы столкнемся с замедлением развития техники в целом. Naked Science решил дать перевод видео физика и популяризатора Сабины Хоссенфельдер на эту тему. Что же не так с современной наукой и можно ли что-то исправить?

Видео
С точки зрения науки
# наука
# наука и техника
# с точки зрения науки
Позавчера, 10:43
Андрей

Curiosity впервые сфотографировал перламутровые облака на Марсе

Группа астрономов изучила десятки панорамных снимков, сделанных марсоходом Curiosity в 2019 и 2021 годах, и заметила на них уникальное атмосферное явление. Перистые облака на большой высоте переливались красным, зеленым и синим цветами в лучах закатного Солнца. На Земле такие облака называют перламутровыми и на Красной планете наблюдают впервые. Ученые также обнаружили сезонность этих переливов.

Астрономия
# Curiosity
# атмосфера Марса
# Кьюриосити
# марс
# марсоход
# облака
# перистые облака
# фотографии
28 ноября
Елизавета Александрова

Поступающий каждые три часа радиосигнал из космоса оказался не от нейтронной звезды

Обсерватории постоянно улавливают «мигающие» радиосигналы из глубин Вселенной. Чаще всего их источниками оказываются нейтронные звезды, которые за это и назвали пульсарами. Но к недавно обнаруженному источнику GLEAM-X J0704-37 они, по мнению астрономов, отношения не имеют.

Астрономия
# белые карлики
# космос
# Пульсары
# радиосигналы
27 ноября
Елизавета Александрова

До Земли долетели самые мощные космические электроны в истории

Под названием «космические лучи» скрывается не только свет, то есть фотоны, но и протоны, электроны и другие частицы. Все они летят к нам от звезд. Иногда ученые могут даже с уверенностью сказать, от каких именно. К примеру, в земную атмосферу постоянно врываются солнечные протоны. Недавно одна из обсерваторий уловила прибывшие на нашу планету электроны и позитроны с беспрецедентной энергией. Они точно «родом» не с Солнца, но у ученых есть предположения, откуда они могут быть.

Астрономия
# высокоэнергетические электроны
# космические лучи
# космические частицы
# космос
28 ноября
Полина Меньшова

Биологи опровергли представления об эволюции человеческого мозга

Принято считать, что большой мозг, характерный для человека, появился как результат резких скачков развития от одного вида к другому. Однако ученые из Великобритании изучили самый большой в истории набор данных об окаменелостях древних людей и обнаружили, что эволюция мозга происходила по-другому.

Биология
# мозг
# размер мозга
# человеческий мозг
# эволюция мозга
16 ноября
Evgenia

Физики экспериментально подтвердили существование нового типа сверхпроводимости

Международная коллаборация физиков под руководством ученых из Йельского университета в США представила самые убедительные на сегодня подтверждения существования нового типа сверхпроводящих материалов. Доказательство существования нематической фазы вещества — научный прорыв, открывающий путь к созданию сверхпроводимости совершенно новым способом.

Физика
# нематическая сверхпроводимость
# сверхпроводимость
# экспериментальная физика
# электроны
25 ноября
Полина Меньшова

У одиноких людей нашли общую особенность

Многие одинокие люди считают, что окружающие не разделяют их взглядов. Психологи из США решили проверить, так ли это на самом деле, и обнаружили общую особенность у людей с недостаточным количеством социальных связей.

Психология
# восприятие
# одинокие люди
# одиночество
# социальная активность
28 ноября
Елизавета Александрова

Поступающий каждые три часа радиосигнал из космоса оказался не от нейтронной звезды

Обсерватории постоянно улавливают «мигающие» радиосигналы из глубин Вселенной. Чаще всего их источниками оказываются нейтронные звезды, которые за это и назвали пульсарами. Но к недавно обнаруженному источнику GLEAM-X J0704-37 они, по мнению астрономов, отношения не имеют.

Астрономия
# белые карлики
# космос
# Пульсары
# радиосигналы
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Россия остается в ИТЭР: в «Росатоме» назвали причины

    Только что

  2. «Невозможные» черные дыры ранней Вселенной объяснили по Хокингу

    53 минуты назад

  3. Противовирусный препарат защитил от ВИЧ в 99% случаев

    2 часа назад

  4. Ученые лишили молодую Венеру океанов, насытив паром ее атмосферу

    Вчера, 19:01
Выбор редакции

Как роботы будут работать вместе с людьми. Интервью с Романом Мещеряковым

Вчера, 15:41

Последние комментарии

Дождиков Антон
1 час назад
Вот здесь как раз иллюстрируются проблемы с выборкой исследований. Насколько они репрезентативны? И была ли пресловутая "двойная слепота"? Может

Противовирусный препарат защитил от ВИЧ в 99% случаевПротивовирусный препарат защитил от ВИЧ в 99% случаев

Петр Романов
2 часа назад
Сергий, никто практически на него и не хочет лететь кроме Маска - но он малость ненормальный, как и те, кто зачем-то лезет в горы, хотя там делать

Планетологи выяснили, почему на холодном Марсе были реки и озераПланетологи выяснили, почему на холодном Марсе были реки и озера

Okean Okean
4 часа назад
Странный заголовок статьи :))) хоршо что не 5.5 до 100 не 350 лошадей:)))

Toyota представила самый мощный и быстрый автомобиль в своей историиToyota представила самый мощный и быстрый автомобиль в своей истории

Alexander Predeus
4 часа назад
Александр, вы скорее неправы насчет биологии - хотя прилагательное "фундаментальный" можно понимать по-разному. Геном - он фундаментален? А

Прогресс замедляется: почему современная наука в тупике?Прогресс замедляется: почему современная наука в тупике?

Пётр Еремеев
5 часов назад
Александр, дело не только в системе образования. Детей пытаются напичкать знаниями больше, только от этого они умнее не становятся, скорее

Прогресс замедляется: почему современная наука в тупике?Прогресс замедляется: почему современная наука в тупике?

Anton Dvoryatkin
6 часов назад
Потому что SpaceX - это про науку, исследования, прогресс Роскосмос - это про отмыв бабла, ещё раз про бабло и ещё раз бабло. Им исследования и развитие

SpaceX выполнила за год столько же пусков, сколько «Роскосмос» с 2013-гоSpaceX выполнила за год столько же пусков, сколько «Роскосмос» с 2013-го

Anton Dvoryatkin
6 часов назад
Игорь, ватаголовый крышей поехал или вы все такие?

SpaceX выполнила за год столько же пусков, сколько «Роскосмос» с 2013-гоSpaceX выполнила за год столько же пусков, сколько «Роскосмос» с 2013-го

Пётр Еремеев
6 часов назад
Сергей, это потому, что была конкуренция с Западом. Сейчас на роль продолжателя, наследника СССР претендует Китай и в научном плане у них есть все

Прогресс замедляется: почему современная наука в тупике?Прогресс замедляется: почему современная наука в тупике?

Пётр Еремеев
6 часов назад
DarkIllusoire, ну вы и смешали "глазурь с помётом". )))))

Прогресс замедляется: почему современная наука в тупике?Прогресс замедляется: почему современная наука в тупике?

Пётр Еремеев
6 часов назад
Илья, насчёт звездопадов вы зря к математикам отсылаете. Это к наблюдательной астрономии больше относится. ))

Прогресс замедляется: почему современная наука в тупике?Прогресс замедляется: почему современная наука в тупике?

Пётр Еремеев
6 часов назад
Зинаида, математики тоже иногда ошибаются, но гораздо реже, чем учёные из других разделов знаний.

Прогресс замедляется: почему современная наука в тупике?Прогресс замедляется: почему современная наука в тупике?

Пётр Еремеев
6 часов назад
Мана, а я вам более того скажу, в фундаментальной физике всё точно так же, а может даже и хуже. Большая часть научных работ не проходит испытания

Прогресс замедляется: почему современная наука в тупике?Прогресс замедляется: почему современная наука в тупике?

Sargon Ra
6 часов назад
Игорь, у амеров точно такой же принцип межконтинентальных ракет и ракет средней дальности. Просто не применяли ещё открыто.

SpaceX выполнила за год столько же пусков, сколько «Роскосмос» с 2013-гоSpaceX выполнила за год столько же пусков, сколько «Роскосмос» с 2013-го

Sargon Ra
6 часов назад
Вячеслав, Рогозин так объяснял отказ от многоразовых ракет. После того как перестал ржать и троллить маска.

Многоразовая «Ангара» будет выводить на орбиту больше полезной нагрузки, чем Falcon 9 МаскаМногоразовая «Ангара» будет выводить на орбиту больше полезной нагрузки, чем Falcon 9 Маска

Пётр Еремеев
6 часов назад
Мана, а уделить 30 минут своего времени специалисту слабо, ознакомиться с работами и оценить уровень компетенции одновременно? Я, к примеру, и в

Прогресс замедляется: почему современная наука в тупике?Прогресс замедляется: почему современная наука в тупике?

Ilya Fil
6 часов назад
А как же кучи исследований связанных с квантовой физикой? По сверхпроводимости? По квантовым компьютерам? И многому другому? Я считаю что

Прогресс замедляется: почему современная наука в тупике?Прогресс замедляется: почему современная наука в тупике?

1 2
6 часов назад
Я знаю. Никак не повлияет.

План Маска создать колонию на Марсе может закончиться массовой гибелью людей, заявила биологПлан Маска создать колонию на Марсе может закончиться массовой гибелью людей, заявила биолог

1 2
7 часов назад
Сногсшибательная теория!

Ученые лишили молодую Венеру океанов, насытив паром ее атмосферуУченые лишили молодую Венеру океанов, насытив паром ее атмосферу

Александр Савкин
7 часов назад
Иван, севернее. И это решает!

Российские ученые нашли потенциального «убийцу» борщевикаРоссийские ученые нашли потенциального «убийцу» борщевика

Vladislav
8 часов назад
По новой теории темная материя состоит из частиц Bugs.

Частицу темной материи предложили искать, наблюдая за сверхновымиЧастицу темной материи предложили искать, наблюдая за сверхновыми

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно