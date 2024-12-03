Россия остается в ИТЭР: в «Росатоме» назвали причины

На IV Конгрессе молодых ученых в Сочи активно обсуждали не только атомную энергетику, но и перспективные термоядерные проекты. Сотрудник Naked Science задал вопрос о том, может ли российское участие в ИТЭР постигнуть судьба российского же участия в ЦЕРН, из которого отечественных ученых «попросили». Представитель госкорпорации отметил ряд причин, по которым такой сценарий сомнителен.

В Сочи 27-29 ноября прошел IV Конгресс молодых ученых, в котором приняли участие семь тысяч человек из 40 стран. Среди прочего там состоялись дискуссии о будущем атомной и термоядерной энергетики. В частности, затронули вопросы участия России в проекте ИТЭР, Международном экспериментальном термоядерном реакторе. Его строительство идет с 2010 года, а первую плазму, по оптимистическому сценарию, на токамаке планируют получить в 2025 году.

Представители «Росатома» отметили, что Россия играет ключевую роль в обеспечении самого мощного из когда-либо создававшихся токамаков сверхпроводниковыми магнитными лентами, а также гиротронами исключительно высоких характеристик, которые европейские исполнители хотя и пытались создать самостоятельно, но не преуспели.

Присутствовавший на дискуссии корреспондент Naked Science задал в связи с этим вопрос: не могут ли известные проблемы, наблюдающиеся с 2022 года, привести к выдавливанию России из проекта ИТЭР, как это уже случилось с нашими учеными в ЦЕРН, европейском проекте, работавшем с Большим адронным коллайдером?

Анатолий Красильников, директор «ИТЭР-Центра» госкорпорации «Росатом», подробно ответил на вопрос. Он начал с того, что это Россия пригласила всех в проект ИТЭР, а не ее пригласили туда, как было с ЦЕРН. Именно поставляемое ею оборудование играет важнейшую роль в обеспечении работоспособности термоядерного реактора, поэтому даже с технической точки зрения такое выдавливание сомнительно.

Анатолий Красильников, директор «ИТЭР-Центра» / © mephi.ru

Неочевидно оно и с правовой точки зрения. Договоры стран — участниц ИТЭР прописаны так, что только сама страна-участница может выйти из проекта. Причем США этим правом даже воспользовались, но через какое-то время поняли, что сами не построят реактор подобного масштаба, и снова вернулись в проект. Исключение России, таким образом, не предусмотрено с юридической точки зрения.

Кроме того, Анатолий Красильников напомнил, что именно в России создали сам тип реакторов «токамак», очередным вариантом которого будет ИТЭР, и «люди это помнят».

Напомним, что наряду с работами по ИТЭР в нашей стране ведется проектирование собственного термоядерного реактора ТРТ. При той же общей схеме токамака он будет существенно более компактным (несколько метров в диаметре). Его ввод в действие планируется в Троицке к 2034 году. Обеспечить повышенную компактность ему позволят новые технические решения, в том числе материал сверхпроводниковых лент, отличающийся от того, который Россия поставляет для ИТЭР.

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