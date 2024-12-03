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40 минут назад
НИУ ВШЭ
17

В НИУ ВШЭ открылся центр исследований интеллекта и когнитивного благополучия

4.4

Новое научное подразделение сосредоточится на фундаментальных и прикладных аспектах исследований интеллекта человека. Целью станет не только изучение когнитивных механизмов мозга, но и разработка подходов к развитию и поддержанию когнитивного благополучия. Под руководством ведущих российских и зарубежных ученых в центре будут развиваться несколько научных направлений, посвященных изучению интеллектуальных функций и особенностей их работы в различных условиях, механизмов речевой коммуникации, билингвизма и когнитивного резерва, а также роли сенсомоторных систем в когнитивных процессах. В составе центра впервые в Вышке появится группа, занимающаяся исследованиями в области психогенетики.

НИУ ВШЭ
# билингвизм
# интеллект
# когнитивное благополучие
# психогенетика
# центр
Головное здание НИУ ВШЭ в Москве / © JamesSmith.HSE, ru.wikipedia.org

В НИУ ВШЭ начинает работу Центр исследований интеллекта и когнитивного благополучия. Новое подразделение в составе Института когнитивных нейронаук призвано стать флагманом в области исследований когнитивных функций человека. Среди приоритетных научных направлений — механизмы формирования у человека когнитивного резерва (защитной системы, предотвращающей и замедляющей негативные процессы при старении и патологиях мозга), изучение нейрокогнитивных основ интеллектуальной эффективности, психогенетические исследования.

Директором центра стал профессор Юрий Штырóв, ведущий научный сотрудник и научный руководитель Института когнитивных нейронаук, PhD, признанный мировой эксперт в области нейробиологии и когнитивной науки, автор более 150 статей в ведущих международных журналах. Юрий Штыров с 2013 года проводит исследования в НИУ ВШЭ, имеет многолетний опыт работы в зарубежных университетах и научных центрах, в том числе в Финляндии, Великобритании, Швеции, Австралии и Дании. 

«Мы уже много лет успешно занимаемся исследованиями, охватывающими разные аспекты речевых функций мозга, в частности билингвизма. Но масштаб нашей работы с каждым годом растет. Сейчас мы ставим перед собой все более амбициозные цели: изучение функционирования когнитивных механизмов как в норме, так и при их деградации, патологиях и старении, а также разработку методов борьбы с этими процессами. Кроме того, мы исследуем взаимодействие генетических, средовых и поведенческих факторов, влияющих на интеллектуальные функции, ищем новые подходы к улучшению процессов научения», — рассказывает Юрий Штыров. 

Исследователи центра сосредоточатся на пяти ключевых направлениях. Психогенетика, или поведенческая генетика, впервые появится в НИУ ВШЭ как отдельная научная область. Исследования в этой сфере будут посвящены изучению генно-средовых процессов, связанных с когнитивными функциями, психологическим благополучием и образованием. Возглавит работу по этому направлению ведущий международный специалист в области генетики и психологии Юлия Ковас, почетный профессор Голдсмитс-колледжа Лондонского университета. 

Группа под руководством кандидата психологических наук, ведущего научного сотрудника Института когнитивных нейронаук и Санкт-Петербургского государственного университета Ольги Щербаковой займется изучением психологических основ интеллектуальной успешности. Среди важных тем исследований — специфика работы понятийного мышления, а также когнитивной архитектуры чтения и процессов понимания, претерпевающих существенные трансформации в цифровую эпоху. Исследования в этой области помогут обеспечить формирование эффективных когнитивных навыков, лежащих в основе интеллектуального прогресса, а также критически важны для улучшения системы образования. 

Третье направление, посвященное билингвизму и формированию когнитивного резерва, возглавит Джубин Абуталеби, профессор миланского Университета Вита-Салюте Сан-Раффаэле. Группа займется изучением процессов старения и сохранения когнитивного благополучия, что особенно актуально в свете увеличивающейся продолжительности жизни и постепенного старения населения. Понимание механизмов, способных замедлить проявление возрастных изменений мозговой деятельности, в перспективе позволит продлить период здоровой, интеллектуально активной жизни человека, а также снизить нагрузку на системы здравоохранения и социального обеспечения. 

Группа под руководством ведущего научного сотрудника Института когнитивных нейронаук Андрея Мячикова будет изучать роль сенсорных и моторных систем в сложных когнитивных процессах, таких как понимание слов конкретной и абстрактной семантики, понимание идеи числа и мысленное оперирование числовой информацией, взаимодействие между категориями языка и общими структурами сознания в целом.

И наконец, еще одну группу возглавит директор нового центра Юрий Штыров. Под его руководством исследователи займутся изучением механизмов памяти и научения с применением современных методов нейростимуляции и нейровизуализации. Знания о том, как можно воздействовать на мозг, чтобы помочь человеку усвоить информацию, запомнить новый лексикон, выучить что-либо, потенциально могут быть востребованы не только в образовательных практиках, но и в клинической работе с расстройствами речевого развития и утратой когнитивных или психических функций в результате травм и болезней. Кроме того, среди планируемых к изучению нарушений развития — расстройства аутистического спектра (РАС) и особенности восприятия и социального взаимодействия у людей с РАС. 

«В целом в рамках нового центра мы занимаемся исследованием и интеллектуальных, и коммуникативных функций мозга и особенностями репрезентации информации в сознании. Все эти аспекты идут в ногу с мировыми научными трендами, и нам удалось собрать команду из лучших специалистов в этих областях, — отметил Юрий Штыров. — Мы планируем продолжать тесное сотрудничество с различными лабораториями Вышки и других российских научных центров, с международными исследовательскими организациями, а также работать над реализацией масштабных национальных проектов, в том числе нацеленных на изучение факторов когнитивного старения и сохранения когнитивного благополучия в России».

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НИУ ВШЭ
359 статей
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» — один из крупнейших и самых востребованных вузов России. В университете учится 54 тысячи студентов и работает почти 4,5 тысячи учёных и преподавателей. НИУ ВШЭ ведёт фундаментальные и прикладные исследования в области социально-экономических, гуманитарных, юридических, инженерных, компьютерных, физико-математических наук, а также креативных индустрий. В университете действуют 47 центров превосходства, или международных лабораторий. Вышка объединяет ведущих мировых исследователей в области изучения мозга, нейротехнологий, биоинформатики и искусственного интеллекта. Университет входит в первую группу программы «Приоритет-2030» в направлении «Исследовательское лидерство». Кампусы НИУ ВШЭ расположены в четырех городах — Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Перми, а также в цифровом пространстве — «Вышка Онлайн».
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НИУ ВШЭ
# билингвизм
# интеллект
# когнитивное благополучие
# психогенетика
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# белые карлики
# космос
# Пульсары
# радиосигналы
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