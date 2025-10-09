Уведомления
Физики порекомендовали резать лук острым ножом, но медленно
Из-за строения слоев луковицы интенсивность разбрызгивания микрокапель сока сильно зависит от скорости резки. Тупое лезвие увеличивает площадь поражения.
Кухни можно рассматривать как лаборатории: предпочтительно содержать их в чистоте и порядке. Качественные инструменты облегчают поварам работу, химические реакции происходят и во время создания корочки на куске мяса, и когда вы отмываете чайный налет содой.
Физикам тоже есть чем помочь на кухне и в баре. Ранее термодинамика подсказала лучшую форму бокала для пива, а пристальное наблюдение за фазовыми переходами позволило ученым вывести идеальный рецепт пасты качо-э-пепе. За последний в этом году дали Шнобелевскую премию по физике.
Настала очередь нарезки лука. С помощью высокоскоростных камер физики изучили, как скорость нарезки и острота лезвия влияют на разлет капель лукового сока. Работа об этом опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Science.
При нарезке из лука высвобождается химический раздражитель — S-оксид пропантиаля. Именно он резко пахнет и раздражает слизистую глаз. Переносится это вещество с жидкостью, которая при нарезке лука выделяется в форме аэрозоля — очень маленьких капель. Помимо этого, капли жидкости могут захватывать бактерии с поверхности овоща и распространять их по кухне, повышая риск пищевых отравлений.
Чтобы детально изучить процесс образования лукового аэрозоля, ученые сняли процесс разрезания овоща с помощью высокоскоростных камер. Для этого они построили маленькую гильотину: лезвие сбрасывали на половинку луковицы сверху. Остроту ножа контролировали с помощью сканирующей электронной микроскопии, угол заточки — 8,5 градуса, скорости разреза — 0,1-10 метров в секунду.
Оказалось, скорость капель лукового сока в 5-40 раз превышает скорость лезвия, разрезающего овощ. Высокая скорость означает разбрызгивание на дальнее расстояние, а значит, большее загрязнение поверхностей и распространение едкого вещества.
Причина такой высокой энергии и скорости аэрозоля в строении луковицы. Каждый ее слой состоит из сочной мякоти, расположенной между двумя тонкими кожицами. Когда нож попадает на поверхность луковицы, он не сразу разрезает ее.
Нажатие создает высокое давление в малой области, а когда нож прокалывает верхний слой, сдерживаемое давление находит выход и выталкивает наружу аэрозоль лукового сока. Более острые лезвия генерировали меньше капель и придавали им меньшую скорость, чем затупленные.
Финальный совет ученых выглядит так: режьте лук медленно острым ножом. Тогда едкий аэрозоль и вредоносные бактерии не будут распространяться по всей кухне.
В атмосфере Венеры наблюдают убедительные химические признаки постоянно вспыхивающих молний. По расчетам, эти разряды должны быть либо гораздо мощнее земных, либо происходят чаще. Возникает вопрос: почему тогда их не видно? По мнению исследователей, дело — в почти непроницаемых венерианских облаках, скрывающих вспышки. Самое интересное, что к возникновению молний они могут оказаться непричастны.
8 октября 2025 года мировое научное и кулинарное сообщество отмечает знаменательный юбилей — 80 лет с момента создания одного из самых революционных бытовых изобретений XX века — микроволновой печи. За восемь десятилетий она проделала путь от громоздкого агрегата до умного кухонного помощника. Современные модели умеют не только разогревать, но и предлагают сложные программы приготовления. К юбилейной дате специалисты Пермского Политеха рассказали о мифах и фактах, которые сложились вокруг этой «чудо-печки».
Моаи, каменные статуи острова Пасхи, по массе могут превышать 80 тонн при высоте жилого дома. Долгое время ученым не удавалось понять, как люди с технологиями каменного века перемещали их по всему острову. Авторы новой научной работы, наконец, смогли полностью восстановить метод потомков полинезийцев и южноамериканских индейцев.
По общепринятой и незыблемой до сих пор версии, Уран и Нептун — ледяные гиганты: основную часть их массы составляют летучие вещества в особом состоянии «горячих льдов». Теперь у планетологов появилась альтернативная гипотеза: они подозревают, что никаких «горячих льдов» внутри них может не быть, а вместо этого есть крупные каменные ядра, окруженные легкой газовой оболочкой.
Анализ обломков «Эндьюранса» и дневников Шеклтона показал: исследователь заранее знал, что его судно не выдержит льдов
Экспедиционное судно «Эндьюранс» более века называли самым прочным деревянным судном, когда-либо построенным человеком. Но находка, сделанная на дне моря, и изучение старых писем раскрыли неприятную правду. Легендарный «Эндьюранс» Шеклтона вовсе не был непобедимым левиафаном. Напротив, он имел фатальные недостатки, а капитан знал об этом еще до того, как ушел в роковое плавание к берегам Антарктиды.
По данным издания Gazeta.Ru, вопреки предрассудкам о студентах и подростках, наиболее активные потребители «быстрой» лапши — люди в возрасте 30–44 лет, представители трудоспособного возраста с высшим образованием. Согласно источникам World Instant Noodles Association (WINA), в год продается около 2,2 миллиарда порций, что делает Россию лидером по объему потребления в Европе и 12-й в мире. Из-за быстрого ритма жизни и простоты приготовления потребители закрывают глаза на их потенциальный вред. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему такая пища представляет опасность даже без «химических» приправ, кому особенно стоит избегать встречи с этим продуктом и на что следует обращать внимание при изучении состава.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.
