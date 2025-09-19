Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Кому дали Шнобелевскую премию 2025
Гарвардский университет объявил лауреатов ежегодной Шнобелевской премии 2025 года — пародийной премии, победителей которой определяет научно-юмористический журнал AIR за самые забавные и нелепые научные открытия.
Шнобелевскую премию по биологии получили исследователи из Японии, изучавшие могут ли коровы, окрашенные в зеброобразные полосы, избежать укусов мух.
Европейские ученые изучали физику соуса для пасты. В первую очередь их интересовал фазовый переход, способный привести к образованию комков и стать причиной неудобств. Именно они взяли шутливую премию по физике.
Награду в категории «Педиатрия» дали американским ученым, изучавшим, что переживает ребенок на грудном вскармливание, когда его мама ест чеснок, а также как чеснок меняет запах грудного молока.
Премию в категории «Литература» получил покойный доктор Уильям Бин, который 35 лет подробно описывал темпы роста ногтей. Среди прочего он выяснил, что с годами ногти начинают расти медленнее.
Премию в области «Питание» дали ученым, изучавшим, есть ли у ящериц предпочтения к определенному виду пиццы. Выяснилось, что ящерицы ели исключительно пиццу «Четыре сыра».
Группа ученых из США и Израиля взяла премию по химии. Их интересовало, является ли употребление тефлона хорошим способом увеличить объем пищи и насыщение без увеличения калорийности.
Польские исследователи, взявшие премию по психологии, интересовались, что происходит, если нарциссам и другим людям говорить, что они умны. Они выяснили, что внешняя обратная связь помогла участникам исследования сформировать восприятие собственного интеллекта, независимо от точности этой обратной связи.
Индийских исследователей наградили в категории «Инженерное проектирование». С точки зрения инженерного дизайна они изучили, как плохо пахнущая обувь влияет на позитивный опыт использования подставки для обуви.
В номинации «Авиация» победили исследователи, изучавшие, как употребление алкоголя влияет на способность летучих мышей летать, а также их способность эхолокации. Они пришли к выводу, что алкоголь все-таки мешает.
В категории «Мир» победили ученые из Германии, изучавшие, как употребление алкоголя улучшает способность человека говорить на иностранном языке. Авторы предположили, что интоксикация снижает речевую тревогу, тем самым повышая знание иностранного языка.
Приз вручали настоящие нобелевские лауреаты разных лет. Победители получали диплом и шуточную денежную награду в виде купюры в 10 триллионов долларов, которую необходимо скачать и распечатать.
В течение нескольких недель после церемонии победители проведут бесплатные публичные выступления, которые будут размещены на сайте Improbable Research.
