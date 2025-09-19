  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
19 сентября, 11:58
Рейтинг: +56
Посты: 130

Кому дали Шнобелевскую премию 2025

Гарвардский университет объявил лауреатов ежегодной Шнобелевской премии 2025 года — пародийной премии, победителей которой определяет научно-юмористический журнал AIR за самые забавные и нелепые научные открытия.

Сообщество
# Шнобелевская премия
# юмор
Корова с полосками зебры / © Plos
Корова с полосками зебры / © Plos

Шнобелевскую премию по биологии получили исследователи из Японии, изучавшие могут ли коровы, окрашенные в зеброобразные полосы, избежать укусов мух. 

Европейские ученые изучали физику соуса для пасты. В первую очередь их интересовал фазовый переход, способный привести к образованию комков и стать причиной неудобств. Именно они взяли шутливую премию по физике.

Награду в категории «Педиатрия» дали американским ученым, изучавшим, что переживает ребенок на грудном вскармливание, когда его мама ест чеснок, а также как чеснок меняет запах грудного молока. 

Премию в категории «Литература» получил покойный доктор Уильям Бин, который 35 лет подробно описывал темпы роста ногтей. Среди прочего он выяснил, что с годами ногти начинают расти медленнее. 

Премию в области «Питание» дали ученым, изучавшим, есть ли у ящериц предпочтения к определенному виду пиццы. Выяснилось, что ящерицы ели исключительно пиццу «Четыре сыра».

Группа ученых из США и Израиля взяла премию по химии. Их интересовало, является ли употребление тефлона хорошим способом увеличить объем пищи и насыщение без увеличения калорийности.

Польские исследователи, взявшие премию по психологии, интересовались, что происходит, если нарциссам и другим людям говорить, что они умны. Они выяснили, что внешняя обратная связь помогла участникам исследования сформировать восприятие собственного интеллекта, независимо от точности этой обратной связи.

Индийских исследователей наградили в категории «Инженерное проектирование». С точки зрения инженерного дизайна они изучили, как плохо пахнущая обувь влияет на позитивный опыт использования подставки для обуви.

В номинации «Авиация» победили исследователи, изучавшие, как употребление алкоголя влияет на способность летучих мышей летать, а также их способность эхолокации. Они пришли к выводу, что алкоголь все-таки мешает.

В категории «Мир» победили ученые из Германии, изучавшие, как употребление алкоголя улучшает способность человека говорить на иностранном языке. Авторы предположили, что интоксикация снижает речевую тревогу, тем самым повышая знание иностранного языка.

Приз вручали настоящие нобелевские лауреаты разных лет. Победители получали диплом и шуточную денежную награду в виде купюры в 10 триллионов долларов, которую необходимо скачать и распечатать.

В течение нескольких недель после церемонии победители проведут бесплатные публичные выступления, которые будут размещены на сайте Improbable Research.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
19 Сен
Бесплатно
Толковый словарь Ожегова: от бумажного тома к цифровой эпохе
Ельцин Центр
Екатеринбург
Экскурсия
20 Сен
Бесплатно
Мосты Обводного канала: эстетика и конструкция переправ «серого пояса» Петербурга
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Конференция
20 Сен
Бесплатно
Космонавтика и реабилитация
ВДНХ
Москва
Лекция
20 Сен
Бесплатно
Как возвращали к жизни музейные экспонаты: рассказы реставраторов
ВДНХ
Москва
Лекция
20 Сен
700
Союз социалистов-революционеров-максималистов (1906-1920-е)
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
20 Сен
Бесплатно
Хочу в космонавты! Как воплотить мечту в жизнь?
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
20 Сен
Бесплатно
Планета Земля как космический корабль
Экспериментаниум
Москва
Экскурсия
20 Сен
Бесплатно
Тайны небесных светил
Космонавтика и авиация
Москва
Экскурсия
21 Сен
Бесплатно
История Парка Победы
Библиотека роста и карьеры
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
16 сентября, 13:21
Адель Романова

Возле Квавара обнаружили неустановленный объект

Во время недавних наблюдений карликовой планеты Квавар что-то неожиданно почти полностью закрыло ее собой. Астрономы уверены, что это не ее спутник Вейвот и не одно из двух известных колец этого маленького мира на краю Солнечной системы.

Астрономия
# карликовые планеты
# космос
# луны
# Пояс Койпера
# транснептуновые объекты
18 сентября, 12:05
Игорь Байдов

Ученые впервые подсчитали, сколько спирта содержится в рационе диких шимпанзе

Ближайшие ныне живущие родственники человека — шимпанзе — регулярно употребляют алкоголь. Не из бокалов, конечно, а вместе с пищей. Исследователи выяснили, какую ежедневную дозу спирта эти человекообразные обезьяны получают от перезревших фруктов. Открытие позволит по-новому взглянуть на истоки человеческого пристрастия к горячительным напиткам и, вероятно, покажет, что связь Homo sapiens с этанолом куда древнее и глубже, чем считалось ранее.

Биология
# алкоголь
# спирт
# человек и животные
# человекообразные обезьяны
# шимпанзе
# этанол
18 сентября, 17:26
Юлия Трепалина

У людей со множеством татуировок неожиданно выявили сниженный риск меланомы

Группа американских онкологов пришла к парадоксальному выводу, который разошелся с данными многих прошлых исследований. Их анализ показал, что у обладателей двух и более татуировок реже диагностировали меланому — одну из самых агрессивных форм рака кожи.

Медицина
# меланома
# рак кожи
# риск рака
# тату
# татуаж
# татуировки
12 сентября, 14:03
ТюмГУ

Ученый предложил пересмотреть историю российского самодержавия

Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.

ТюмГУ
# власть
# история
# период
# Петр I
# Россия
# царь
16 сентября, 13:21
Адель Романова

Возле Квавара обнаружили неустановленный объект

Во время недавних наблюдений карликовой планеты Квавар что-то неожиданно почти полностью закрыло ее собой. Астрономы уверены, что это не ее спутник Вейвот и не одно из двух известных колец этого маленького мира на краю Солнечной системы.

Астрономия
# карликовые планеты
# космос
# луны
# Пояс Койпера
# транснептуновые объекты
15 сентября, 10:36
Игорь Байдов

Юпитер «похудел»: ученые пересмотрели данные о размере газового гиганта

Самая большая планета в Солнечной системе, всегда поражавшая воображение своими колоссальными размерами, немного сдала позиции. Новые высокоточные измерения орбитального зонда NASA показали, что Юпитер не такой большой и круглый, как считали астрономы последние 40 лет.

Астрономия
# «Юнона»
# Солнечная система
# Юпитер
12 сентября, 14:03
ТюмГУ

Ученый предложил пересмотреть историю российского самодержавия

Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.

ТюмГУ
# власть
# история
# период
# Петр I
# Россия
# царь
9 сентября, 11:03
Адель Романова

Рекордную скорость межзвездного объекта 3I/ATLAS не удалось объяснить

Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.

Астрономия
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
11 сентября, 12:04
ПНИПУ

Ученые рассказали, почему маркетплейсы теряют популярность

Все больше покупателей начинают отказываться от привычки делать покупки на маркетплейсах, а число новых продавцов на площадках практически не увеличилось. Аналитика показывает, что за первый квартал 2025 года — прирост селлеров составил всего 0,45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время, маркетплейсы активно расширяют сеть пунктов выдачи, особенно в регионах, где физическое присутствие всех брендов невозможно. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему люди стали реже совершать покупки на маркетплейсах.

ПНИПУ
# маркетплейсы
# покупатели
# продавцы
# рынок
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. «Хаябуса-2» не сможет «потрогать» свою цель — астероид, к которому летит аппарат, оказался крошечным, а его скорость вращения — рекордной

    19 сентября, 11:29

  2. Эволюция переиспользовала гены формирования клоаки для создания пальцев

    19 сентября, 10:42

  3. Эксперт рассказала, как правильно себя вести при встрече с дикими животными в лесу

    19 сентября, 10:32

  4. Эксперты рассказали, какие масла полезны для питания, а какие опасны

    19 сентября, 10:17
Выбор редакции

Китай может обогнать США с высадкой на Луну, и так будет лучше для всего человечества

12 сентября, 09:02

Последние комментарии

Евгений Васильевич Антипов...
13 минут назад
Qwerty, интересно, а если в вентиляционных шахтах установить зеркала, получится ли светопровод?

Саудовская Аравия разместит крупнейший в мире заказ на сталь для создания кубического здания «Мукааб»

Транк Погарченко
43 минуты назад
С фантазией пиздец как хуевато у чучмеков, ооо помню в детстве кубики были давайте домик такой построим за дохуярд долларов

Саудовская Аравия разместит крупнейший в мире заказ на сталь для создания кубического здания «Мукааб»

Рустам Батькович
1 час назад
Евгений, не ровно дышит в сторону России)

Саудовская Аравия разместит крупнейший в мире заказ на сталь для создания кубического здания «Мукааб»

Евгений Кузовлев
1 час назад
Мурзагулов, почему ты только русских называешь халявщиками?Вроде грамотный, но иногда излагаешь свои ничем не подтвержденные и необъективные

Саудовская Аравия разместит крупнейший в мире заказ на сталь для создания кубического здания «Мукааб»

Ivan Zubov
2 часа назад
конечно, конечно, обезьяны не алкоголики, они могут бросить есть забродившие фрукты в любой момент, просто не хотят. А меня на работе после проф.

Ученые впервые подсчитали, сколько спирта содержится в рационе диких шимпанзе

Maksimir
2 часа назад
иван, В большинстве мировых религий есть традиции паломничества к святым местам. В этом нет ничего уникального. Более того, в вымерших религиях

Саудовская Аравия разместит крупнейший в мире заказ на сталь для создания кубического здания «Мукааб»

Александр Березин
3 часа назад
ulogin_vkontakte_3936144, "Александр, у нас нет столько спутников, чтобы обеспечить покрытие" Я боюсь, что у вас дефицит знаний о спутниках и связи с их помощь.

В России появится собственный терминал спутниковой связи, сопоставимый со Starlink

Александр Березин
3 часа назад
Иван, " "мобильный интернет" у населения России во многих регионах уже все. Не временное отключение, а ппц и совсем. Вряд ли это связано с беспилотной

В России появится собственный терминал спутниковой связи, сопоставимый со Starlink

ulogin_vkontakte_3936144
3 часа назад
Александр, у нас нет столько спутников, чтобы обеспечить покрытие. И в ближайшее время не будет. Нет у нас не Илона, ни Королёва....увы.... И вы лучше

В России появится собственный терминал спутниковой связи, сопоставимый со Starlink

Данил Васильченко
3 часа назад
Трансформеров пересмотрели ребята)

Саудовская Аравия разместит крупнейший в мире заказ на сталь для создания кубического здания «Мукааб»

Сергей Механик
3 часа назад
Считаю необходимым создать специальный орган в рамках какой-либо всемирной организации, осуществляющий контроль за соблюдением и правильной

NASA обновило данные по космическому мусору на околоземной орбите

Im back
3 часа назад
Ну ка, про 7-дневную рабочую неделю поподробнее пусть расскажет. Темнит хуанг этот.

ИИ сделает наемных рабочих более занятыми, а не наоборот 

4 часа назад
Сергей, каждый нынешний самолет способен на взлет посадку и полет в автоматическом режиме. Просто для того, чтобы пилоты поддерживали

В Китае заметили новый большой беспилотник, построенный по аэродинамической схеме «летающее крыло»

Эркин Садиков
4 часа назад
Рустам, им халява нужно всё время

Саудовская Аравия разместит крупнейший в мире заказ на сталь для создания кубического здания «Мукааб»

Альбина Авзалова
4 часа назад
Евгений, Тельман, думаю все лекарства для лечения больных уже придумано, только не доступно простым смертным. Все открытия тоже спрятаны от

Саудовская Аравия разместит крупнейший в мире заказ на сталь для создания кубического здания «Мукааб»

Эркин Садиков
4 часа назад
Елена, земля Палестинцев ето Палестина

Саудовская Аравия разместит крупнейший в мире заказ на сталь для создания кубического здания «Мукааб»

Жанай Ажгалиев
5 часов назад
Помнится у нас тоже хотели создать отечественный смартфон, планшет и прочее.... Попилят и забудут... Если повезёт, то посадят кого нибудь 😀

В России появится собственный терминал спутниковой связи, сопоставимый со Starlink

F U
6 часов назад
Тельман, всевышнего нет, а вот по поводу колонизации , лекарств и исследования океана полностью с вами согласен , но алигархи думают иначе

Саудовская Аравия разместит крупнейший в мире заказ на сталь для создания кубического здания «Мукааб»

иван иванов
6 часов назад
Maksimir, Все мусульмане хотя бы раз в жизни стараются сделать хадж. Поломничество в Саудоаскую Аравию, в мечеть аль-Харам в Мекуу. Там находится Кааба

Саудовская Аравия разместит крупнейший в мире заказ на сталь для создания кубического здания «Мукааб»

иван иванов
6 часов назад
Все мусульмане хотя бы раз в жизни стараются сделать хадж. Поломничество в Саудоаскую Аравию, в мечеть аль-Харам в Мекуу. Там находится Кааба

Саудовская Аравия разместит крупнейший в мире заказ на сталь для создания кубического здания «Мукааб»

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно