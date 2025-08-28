  • Добавить в закладки
28 августа, 20:00
Денис Яковлев
6

Нейробиолог объяснил, почему рост объема мозга человека прекратился 100 000 лет назад

Увеличение размера мозга — отличительная черта эволюции человека. Это в свое время стало для Homo sapiens ключевым преимуществом, которое позволило использовать огонь и изготавливать орудия труда. Но почему же, если примерно 300 000 лет назад рост мозга замедлился, а 100 тысяч лет назад даже прекратился, люди продолжили развиваться? На этот вопрос ответил нейробиолог из США Джеффри Стайбел.

Антропология
# Homo
# Homo sapiens
# мозг
# объем мозга
Нейробиолог объяснил, почему рост объема мозга человека прекратился 100 000 лет назад
Ранние виды Homo подвергались естественному отбору в пользу более крупных объемов мозга, что, видимо, помогало им адаптироваться к изменяющимся условиям окружающей среды. Но большой мозг, как ни странно, имел и недостатки / © Stephen Hird, Reuters

Ранние виды Homo подвергались естественному отбору в пользу более крупных объемов мозга, что, видимо, помогало им адаптироваться к изменяющимся условиям окружающей среды. Но большой мозг, как ни странно, имел и недостатки. Хотя его вес составляет всего около 2% от массы тела, мозг расходует значительную часть энергии организма даже в состоянии покоя — приблизительно 20%. Дальнейшее увеличение размеров мозга, как полагает нейробиолог Джеффри Стайбел из Университета Тафтса (США), могло стать проблемой для выживания в изменившемся климате.

Стайбел изучил данные 800 измерений объема черепов представителей рода Homo, среди которых были образцы H. erectus, H. heidelbergensis, H. neanderthalensis, H. naledi, H. Rudolfensis, и черепов 690 современных людей. Размеры мозга исследователь оценил с помощью статистических методов, проверенных на 27 видах приматов. Расчеты показали, что темпы увеличения размера мозга примерно 300 тысяч лет назад существенно замедлились, а около 100 000 лет назад рост объема совсем прекратился.

В статье для журнала Brain & Cognition ученый назвал прекращение увеличения объема мозга у Homo sapiens поразительным. В самом деле, как в таком случае человеку удалось расширить наши когнитивные возможности?

Ученый предположил, что нашему виду удалось «вынести разум за пределы мозга» благодаря развитию речи, совершенствованию орудий труда и коллективным знаниям. Стайбел назвал этот процесс «когнитивной разгрузкой», которая позволила виду Homo sapiens увеличивать свои когнитивные способности и дальше.

Тонкую динамику этого когнитивного сдвига и его последствия еще предстоит понять и подробно изучить. Пока нет ответов на многие вопросы. Например, не переживают ли люди сегодня аналогичные изменения из-за развития цифровых технологий, когда выживание вида Homo sapiens уже зависит не только от индивидуальных умственных способностей. Поняв это, мы можем лучше подготовиться к следующим главам в истории эволюции человека, включая развитие нейросетей, добавил нейробиолог.

В последние 20 тысяч лет у человека произошло уменьшение среднего объема головного мозга. Причины этого дебатируются антропологами. Часть из них считают причиной снижение средних когнитивных способностей человека, вызванное снижением умственной нагрузки на него в силу роста специализации в обществе.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Денис Яковлев
88 статей
Психолог. Работал в школе, преподавал в вузе, учился в аспирантуре. В журналистике — с 2004 года. Публиковался в «Интерфаксе», Life.ru, «Секрете фирмы», Rusbase и других изданиях. Сотрудничал с PR-агентствами. Специализация — IT, психология, социология, медицина.

Антропология
# Homo
# Homo sapiens
# мозг
# объем мозга
Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
27 августа, 14:52
Елена Авдеева

Планетологи вычислили точный возраст Юпитера

Исследователи из Японии и Италии нашли способ узнать возраст самой большой планеты Солнечной системы. С помощью компьютерного моделирования ученые рассчитали, что Юпитер «родился» спустя 1,8 миллиона лет после ее образования.

Астрономия
# метеориты
# планета
# планетезимали
# хондриты
# Юпитер
27 августа, 15:30
Денис Яковлев

Демографы усомнились в достижимости столетней продолжительности жизни в XXI веке

Ученые из Института демографии Общества Макса Планка (Германия), Висконсинского университета в Мэдисоне (США) и Национального института демографических исследований (Франция) проанализировали материалы из базы данных Human Mortality Database (HMD) — ведущего источника информации о смертности в развитых странах. Они попытались спрогнозировать, сохранятся ли темпы роста продолжительности жизни для людей, родившихся в период с 1939 по 2000...

Медицина
# детская смертность
# продолжительность жизни
# смертность
27 августа, 20:56
Evgenia Vavilova

Физики разобрались в стабильности пивной пены

Пиво — важный для человеческой цивилизации продукт. Помимо питательной и культурной ценности, оно позволяет исследовать многие химические, физические и биологические процессы. Европейские ученые провели семилетнее исследование пенных шапок напитка и нашли причину различий во времени жизни пузырькового покрытия.

Физика
# белки
# брожение
# мягкая материя
# пена
# пиво
# поверхностное натяжение
# эффект марангони
25 августа, 13:36
Юлия Трепалина

Подробности спаривания горбатых дельфинов в природе впервые сняли с помощью БПЛА

Группа ученых из Индии с помощью дронов впервые задокументировала полный цикл брачного поведения горбатых дельфинов вида Sousa plumbea. Исследователи полагают, что наблюдения помогут в сохранении этих животных, обитающих в прибрежных водах Индийского океана и страдающих от деятельности человека.

Биология
# дельфины
# китообразные
# морские млекопитающие
# поведение животных
# спаривание
22 августа, 10:48
ПНИПУ

Российские ученые решили главную проблему безопасности водородной авиации

К 2025 году около 30 стран приняли программы по развитию водородной энергетики, а совокупный объем инвестиций в эту область превысил 150 миллиардов долларов. Эксперты полагают, что замена дизельных авто на водородные снизит выбросы на 80-90%, а водородные самолеты способны уменьшить углеродный след на 50-75%. Но при использовании водорода в двигателях внутреннего или внешнего сгорания, происходит взаимодействие с металлом, что наиболее опасно при высоких температурах. Это может вызвать их разрушение, в результате чего возникает риск пожара или взрыва с тяжелыми последствиями для пассажиров. Ученые Пермского Политеха впервые выяснили, как водород влияет на металлы в условиях экстремальных температур (800 градусов и выше), в которых работают двигатели самолетов и машин. Это продвинет авиационную, машиностроительную и нефтегазовую отрасли в безопасном использовании водорода в качестве источника энергии.

ПНИПУ
# авиация
# безопасность
# водород
# водородное топливо
25 августа, 15:11
Денис Яковлев

Ученые объяснили, почему худеть не всегда полезно

Врачи очень часто говорят о том, что необходимо как можно скорее похудеть, отказаться от алкоголя или изменить рацион, чтобы снизить уровень холестерина. Но рекомендации, которые действительно помогают сохранить здоровье, могут навредить уже больному человеку, показывают некоторые исследования.

Медицина
# алкоголь
# ЗОЖ
# ожирение
# рак
# холестерин
6 августа, 20:59
Татьяна Пичугина

Ученые добыли новые доказательства столкновения с кометой 12 800 лет назад

Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.

Геология
# Атлантический океан
# комета
# морское дно
# платина
# событие позднего дриаса
30 июля, 08:08
Редакция Naked Science

Археологи раскопали первую полностью сохранившуюся ханаанскую мастерскую по изготовлению каменных лезвий

Возраст находок — около 5500 лет, они лежат во множестве круглых ям, чьи стены укреплены кирпичом. Среди обнаруженных орудий из кремня есть и сотни неиспользованных, которые могут быть ритуальным подношением богам.

Археология
# археология
# Бронзовый век
# Левант
31 июля, 08:28
Полина Меньшова

Психологи описали, как игнорирование собеседника влияет на его психику

Гостингом (от английского «призрак») называют ситуацию, когда человек прекращает общение или отношения, «пропадая с радаров» без объяснения причин. Исследователи из США сымитировали такое поведение, а затем проанализировали реакцию людей на него.

Психология
# коммуникация
# общение
# онлайн-знакомство
# отношения
Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Нейробиолог объяснил, почему рост объема мозга человека прекратился 100 000 лет назад

    28 августа, 20:00

  2. В Африке впервые нашли динозавра с шипованными костями

    28 августа, 17:27

  3. Генно-модифицированные жабы помогли по-новому объяснить редкость альбинизма

    28 августа, 17:03

  4. Женщины оказались агрессивнее мужчин к своим братьям и сестрам

    28 августа, 15:43
Выбор редакции

Шестое по силе: что сделало камчатское землетрясение уникальным и почему никто не погиб

1 августа, 09:51

Последние комментарии

Сергей Иванов
27 минут назад
Иван, а какой ещё может строй? Всё другие - это феодальное и рабовладельческое в разных формах. А это хуже.

Глава РКК «Энергия»: «нужно перестать врать себе и другим, что у нас все хорошо»

Igor Slavinskis
36 минут назад
Artem, вот если бы ты прислал на конкурс фото бога в ареале обитания, это было бы настоящей бомбой

Лучшие фотографии дикой природы по версии NBP International Awards

O B
49 минут назад
Artem, если найдёшь переводчик библии на нормальный и более менее связанный смысловой контент - скинь нам ссылку. Я сколько не пытался прочитать - это

Лучшие фотографии дикой природы по версии NBP International Awards

Иван Швец
52 минуты назад
Читаешь комы и понимаешь - какие до...бы.

В США раскритиковали новейшую российскую ракету «Союз-5»

Сергей Сфыеду
57 минут назад
Ага. Такие уязвимые, такие уязвимые - и просуществовали 6 миллионов лет, причем в Тасмании до последнего времени жили весьма привольно. И совершенно

Сумчатый волк был обречен на вымирание еще до встречи с человеком

Сергей Сфыеду
58 минут назад
Николай, https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_ядерного_оружия_США Довольно наглядно - современные ядерные заряды, конечно, не сказать, что особо маломощные, но

Мировой ядерный арсенал: структура и масштабы

Мехроб Юсупов
1 час назад
Россия просит у других стран арендовать самолёт для внутренней рейсы даже а тут космос Сергей Прекрати пожалуйста не надо себе позорить так ,

В США раскритиковали новейшую российскую ракету «Союз-5»

Vladimir Lukianov
2 часа назад
С точки зрения эволюции, очевидная сегодня пропасть между человеком и обезьянами кажется странной. Согласно теории эволюции, животные, поднимаясь

10 мифов об эволюции человека

Artem Nesterov
2 часа назад
Примите Христа, Он благословит вас. Христос любит вас, Он готов простить ваши грехи, а после смерти все искренне верующие попадут в рай (именно вера

Лучшие фотографии дикой природы по версии NBP International Awards

Alexandra Zaprometova
3 часа назад
Евгений, народы с иероглифическим письмом, видимо, обладают большим ассоциативным мышлением и распознавающими навыками, чем с алфавитным. Найти

Рейтинг стран по уровню интеллекта населения

Dmitry Eronin
4 часа назад
Foxtrot, Историческое «Ордынское иго» не оказало значительного влияния на генофонд русского народа. Контакты с монголо-татарами были в большей

Рейтинг стран по уровню интеллекта населения

Сергей Петровский
4 часа назад
Прорыва. Не имеющий аналогов в мире аналоговнет.

Глава РКК «Энергия»: «нужно перестать врать себе и другим, что у нас все хорошо»

Сергей Лущенко
5 часов назад
Интересно получается🤔 Я тут в Гугл нарвался на статью про проект Энергия 2 в конце СССР 1980х годах. Там сравнение шло ракет Илона Маска и того

Глава РКК «Энергия»: «нужно перестать врать себе и другим, что у нас все хорошо»

Николай Цыгикало
5 часов назад
Иван, не могу ответить, это вопрос к нему.)

Глава РКК «Энергия»: «нужно перестать врать себе и другим, что у нас все хорошо»

Имя Фамилия
5 часов назад
Сергей, дык ужЕ. Только не на всех и не везде. У нас, конечно, не будет никогда. :-)

Тридцатый полет и посадка: Falcon 9 обновила рекорд многоразовости

Сергей Механик
5 часов назад
Не ожидал, что суммарная рыночная капитализация Китая более чем в 3 раза меньше США. И обидно, что в списке не видно России. 🥺

Где сосредоточена основная рыночная капитализация публичных компаний: рейтинг стран

Radhab Magomedov
5 часов назад
Опять не инопланетяне, расходится

Американский астроном пояснил, что за сияние в ночном небе наблюдали европейцы

Сергей Механик
5 часов назад
Имя, заголовок всегда должен быть привлекательным. 😉

Умственная работа и стресс состарили мозг и укоротили продолжительность жизни

Иван Колупаев
5 часов назад
Николай, то есть даже не надеется досидеть до следующей смены руководства? Оно ведь там чуть не каждые два года менялось. Только предыдущий 5 лет

Глава РКК «Энергия»: «нужно перестать врать себе и другим, что у нас все хорошо»

Имя Фамилия
5 часов назад
"Умственная работа состарила мозг и укоротила продолжительность жизни" - очень сильное заявление в названии статьи. Жаль, что в самой статье об

Умственная работа и стресс состарили мозг и укоротили продолжительность жизни

