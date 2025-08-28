Уведомления
Нейробиолог объяснил, почему рост объема мозга человека прекратился 100 000 лет назад
Увеличение размера мозга — отличительная черта эволюции человека. Это в свое время стало для Homo sapiens ключевым преимуществом, которое позволило использовать огонь и изготавливать орудия труда. Но почему же, если примерно 300 000 лет назад рост мозга замедлился, а 100 тысяч лет назад даже прекратился, люди продолжили развиваться? На этот вопрос ответил нейробиолог из США Джеффри Стайбел.
Ранние виды Homo подвергались естественному отбору в пользу более крупных объемов мозга, что, видимо, помогало им адаптироваться к изменяющимся условиям окружающей среды. Но большой мозг, как ни странно, имел и недостатки. Хотя его вес составляет всего около 2% от массы тела, мозг расходует значительную часть энергии организма даже в состоянии покоя — приблизительно 20%. Дальнейшее увеличение размеров мозга, как полагает нейробиолог Джеффри Стайбел из Университета Тафтса (США), могло стать проблемой для выживания в изменившемся климате.
Стайбел изучил данные 800 измерений объема черепов представителей рода Homo, среди которых были образцы H. erectus, H. heidelbergensis, H. neanderthalensis, H. naledi, H. Rudolfensis, и черепов 690 современных людей. Размеры мозга исследователь оценил с помощью статистических методов, проверенных на 27 видах приматов. Расчеты показали, что темпы увеличения размера мозга примерно 300 тысяч лет назад существенно замедлились, а около 100 000 лет назад рост объема совсем прекратился.
В статье для журнала Brain & Cognition ученый назвал прекращение увеличения объема мозга у Homo sapiens поразительным. В самом деле, как в таком случае человеку удалось расширить наши когнитивные возможности?
Ученый предположил, что нашему виду удалось «вынести разум за пределы мозга» благодаря развитию речи, совершенствованию орудий труда и коллективным знаниям. Стайбел назвал этот процесс «когнитивной разгрузкой», которая позволила виду Homo sapiens увеличивать свои когнитивные способности и дальше.
Тонкую динамику этого когнитивного сдвига и его последствия еще предстоит понять и подробно изучить. Пока нет ответов на многие вопросы. Например, не переживают ли люди сегодня аналогичные изменения из-за развития цифровых технологий, когда выживание вида Homo sapiens уже зависит не только от индивидуальных умственных способностей. Поняв это, мы можем лучше подготовиться к следующим главам в истории эволюции человека, включая развитие нейросетей, добавил нейробиолог.
В последние 20 тысяч лет у человека произошло уменьшение среднего объема головного мозга. Причины этого дебатируются антропологами. Часть из них считают причиной снижение средних когнитивных способностей человека, вызванное снижением умственной нагрузки на него в силу роста специализации в обществе.
