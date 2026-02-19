Огромный нос трицератопса служил радиатором для охлаждения мозга

Палеонтологи выяснили, зачем рогатым динозаврам были нужны гигантские носовые полости. Трехмерная реконструкция черепа помогла выявить уникальную схему прокладки нервов и наличие дыхательных раковин внутри. Такая сложная анатомия помогала древним ящерам регулировать температуру тела и не перегреваться.

Рогатые динозавры, или цератопсы, отличались от других древних рептилий необычным строением головы. Их черепа украшали массивные костяные воротники и рога, а носовые отверстия занимали непропорционально много места. Притом что обычно у рептилий носовые ходы устроены довольно просто и нужны в первую очередь для обоняния, размер носа трицератопса наводил на мысль о дополнительных функциях.

Проверить это было сложно. Мягкие ткани не сохраняются в окаменелостях, поэтому внутреннее строение этих органов до недавнего времени оставалось загадкой. Специалисты лишь предполагали связь между величиной ноздрей и кровеносной системой.

В новой работе исследователи с помощью компьютерной томографии создали первую полную модель строения мягких тканей носа рогатых динозавров. Результаты опубликовали в журнале The Anatomical Record.

Для анализа взяли хорошо сохранившийся образец предчелюстной кости. Ученые создали трехмерную модель внутренних полостей и сравнили с анатомией современных родственников динозавров — птиц и крокодилов. Так удалось восстановить уникальное расположение нервов и сосудов.

Верхняя часть изученного черепа Triceratops prorsus / © Seishiro Tada et al. / The Anatomical Record (2026). DOI: 10.1002/ar.70150

У большинства рептилий нервные окончания подходят к ноздрям от челюсти. У трицератопса этот привычный путь перекрывала специфическая форма черепа. Поэтому нервы и сосуды проходили через специальное носовое ответвление. Так ткани эволюционировали, чтобы поддерживать работоспособность гигантского носа.

Главным открытием стали следы особой структуры, которую называют дыхательной раковиной. Подобные образования есть у птиц и млекопитающих, но отсутствуют у большинства рептилий. Это тонкие завитые пластинки, которые увеличивают площадь поверхности соприкосновения воздуха и тканей. Наличие костных гребней в носу трицератопса указало, что у него тоже были такие приспособления.

Авторы исследования определили, что дыхательные раковины работали как природный радиатор. Трицератопсы обладали массивной головой, которая сильно нагревалась на солнце и при движении. Проходящий через нос воздух омывал многочисленные кровеносные сосуды на поверхности раковин. Это позволяло крови отдавать лишнее тепло и охлаждаться перед тем, как попасть в мозг. Механизм помогал животным поддерживать комфортную температуру и сохранять влагу при выдохе.

Следы дыхательных раковин доказали, что трицератопсы использовали те же механизмы терморегуляции, что и современные теплокровные животные. Охлаждение мозга через нос помогало гигантам сохранять активность и не перегреваться под массивным костяным щитом. Эта реконструкция мягких тканей восполнила пробел на анатомической карте головы рогатых динозавров.

Илья Гриднев 137 статей Автор материалов на стыке разных областей знания — от археологии и палеонтологии до физики и технологий. Интересуется тем, как работает мир, и рассказывает об этом понятно и увлекательно.