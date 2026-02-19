  • Добавить в закладки
19 февраля, 10:27
Илья Гриднев
3

Огромный нос трицератопса служил радиатором для охлаждения мозга

❋ 3.9

Палеонтологи выяснили, зачем рогатым динозаврам были нужны гигантские носовые полости. Трехмерная реконструкция черепа помогла выявить уникальную схему прокладки нервов и наличие дыхательных раковин внутри. Такая сложная анатомия помогала древним ящерам регулировать температуру тела и не перегреваться.

Палеонтология
# анатомия
# динозавры
# трицератопс
Реконструкция головы трицератопса Triceratops prorsus с мягкими тканями носа / © Seishiro Tada et al. / The Anatomical Record (2026). DOI: 10.1002/ar.70150

Рогатые динозавры, или цератопсы, отличались от других древних рептилий необычным строением головы. Их черепа украшали массивные костяные воротники и рога, а носовые отверстия занимали непропорционально много места. Притом что обычно у рептилий носовые ходы устроены довольно просто и нужны в первую очередь для обоняния, размер носа трицератопса наводил на мысль о дополнительных функциях. 

Проверить это было сложно. Мягкие ткани не сохраняются в окаменелостях, поэтому внутреннее строение этих органов до недавнего времени оставалось загадкой. Специалисты лишь предполагали связь между величиной ноздрей и кровеносной системой. 

В новой работе исследователи с помощью компьютерной томографии создали первую полную модель строения мягких тканей носа рогатых динозавров. Результаты опубликовали в журнале The Anatomical Record

Для анализа взяли хорошо сохранившийся образец предчелюстной кости. Ученые создали трехмерную модель внутренних полостей и сравнили с анатомией современных родственников динозавров — птиц и крокодилов. Так удалось восстановить уникальное расположение нервов и сосудов.

Верхняя часть изученного черепа Triceratops prorsus / © Seishiro Tada et al. / The Anatomical Record (2026). DOI: 10.1002/ar.70150

У большинства рептилий нервные окончания подходят к ноздрям от челюсти. У трицератопса этот привычный путь перекрывала специфическая форма черепа. Поэтому нервы и сосуды проходили через специальное носовое ответвление. Так ткани эволюционировали, чтобы поддерживать работоспособность гигантского носа.

Главным открытием стали следы особой структуры, которую называют дыхательной раковиной. Подобные образования есть у птиц и млекопитающих, но отсутствуют у большинства рептилий. Это тонкие завитые пластинки, которые увеличивают площадь поверхности соприкосновения воздуха и тканей. Наличие костных гребней в носу трицератопса указало, что у него тоже были такие приспособления.

Авторы исследования определили, что дыхательные раковины работали как природный радиатор. Трицератопсы обладали массивной головой, которая сильно нагревалась на солнце и при движении. Проходящий через нос воздух омывал многочисленные кровеносные сосуды на поверхности раковин. Это позволяло крови отдавать лишнее тепло и охлаждаться перед тем, как попасть в мозг. Механизм помогал животным поддерживать комфортную температуру и сохранять влагу при выдохе.

Следы дыхательных раковин доказали, что трицератопсы использовали те же механизмы терморегуляции, что и современные теплокровные животные. Охлаждение мозга через нос помогало гигантам сохранять активность и не перегреваться под массивным костяным щитом. Эта реконструкция мягких тканей восполнила пробел на анатомической карте головы рогатых динозавров.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Илья Гриднев
137 статей
Автор материалов на стыке разных областей знания — от археологии и палеонтологии до физики и технологий. Интересуется тем, как работает мир, и рассказывает об этом понятно и увлекательно.
Показать больше
Палеонтология
# анатомия
# динозавры
# трицератопс
Комментарии

Написать комментарий

Последние комментарии

Maxim Fadeev
22 минуты назад
Через несколько веков будет записано: "спустя две тысячи лет человечество перешло от глиняных табличек к керамическим"

Микроскопический QR-код побил рекорд плотности хранения информации: два терабайта на лист

Александр Французов
27 минут назад
Сергей,согласен, не подумал.

Микроскопический QR-код побил рекорд плотности хранения информации: два терабайта на лист

Sergey Gorovoy
1 час назад
прекрасные, все! ❤

Лучшие фото дикой природы — победители Sony World Photography Awards 2026

Алексей Ппп
3 часа назад
Су-29- спортивный самолёт. Для аэроакробатики...

Инфографика: в каких странах есть атомный подводный флот 

Pavel Ms
4 часа назад
От Яндекса пользуюсь только картами. Остальные сервисы отвратительны. Ещё бы проблему с такси решили, а то этот монополист уже надоел.

Инфографика: какую информацию собирают мобильные браузеры

Евгений Бор
4 часа назад
Китайцы молодцы! Зато у нас то рывок то прорыв. Уже пол зарплаты за ЖКХ отдаю...

Прогресс в робототехнике: человекоподобный робот исполнил сложный танец с мечом

Alex Ander
4 часа назад
Artyrm, пчелы-убийцы это всё же пока ещё фантастика. Возможно, несколько позже появятся доступные средства редактирования генома. А, пока это дорогое

Первый полнофункциональный человекоподобный робот с открытым исходным кодом привлек разработчиков по всему миру

Олег Добряков
5 часов назад
rueentur, уже давно. Просто не факт при сегодняшнем уровне ИИ, что это не нарисованный мультик. Кто скажет наверняка и сможет отличить? Роликов где

Прогресс в робототехнике: человекоподобный робот исполнил сложный танец с мечом

Олег Добряков
5 часов назад
Сергей, и о чём же это говорит тебе, шкура ЦИПСОшная? Не о том ли что это великолепный вездеход? Дэвид Рокфеллер ездил на "Полосе" ручной сборки 1919

Прогресс в робототехнике: человекоподобный робот исполнил сложный танец с мечом

p smith
6 часов назад
сергей, вечно падать к горизонту будет только "пробное тело", фактически это точка нулевой массы. В реальности падающий космонавт обладает массой,

«Пропавшая» звезда коллапсировала в черную дыру без вспышки сверхновой

сергей котюжанский
7 часов назад
Возможно, вопрос мой покажется наивным, но хочу спросить. В ситуации с двумя космонавтами, один из которых падает в черную дыру, а второй за ним

«Пропавшая» звезда коллапсировала в черную дыру без вспышки сверхновой

Hamish Gallie
8 часов назад
Интересно, лодку я видел. 2048 Китай будет самая крепкая страна в Мире. Но если сражение или опыть с ядерными баллистиками мы все будут плакать, пока к

Спутниковые изображения впервые позволили рассмотреть китайскую субмарину нового поколения Type 09V

rueentur
9 часов назад
Замечательно, прорыв. А гладить рубашки и мыть посуду без оператора они ещё не научились?

Прогресс в робототехнике: человекоподобный робот исполнил сложный танец с мечом

Любовь С.
10 часов назад
ALPHA, Речь идет не о форме всех галактик, а о структуре Млечного Пути – в модели использовалось распределение звезд в его тонком галактическом

Межзвездная комета 3I/ATLAS «вскипела» после сближения с Солнцем

Юрий Юрин
10 часов назад
Пользуясь случаем, хочу передать привет.

Инфографика: какую информацию собирают мобильные браузеры

ALPHA
11 часов назад
"Планетарных дисках"... Галактики имеют различные формы не только дисковую как нашу. Громко сказано)

Межзвездная комета 3I/ATLAS «вскипела» после сближения с Солнцем

Игорь Коняшов
11 часов назад
Иван, Как показывает практика, те, кто в молодости был неглуп и постоянно занимается своими мозгами, сохраняет ясный ум до самой смерти. Я был

Американская компания развернула крупнейшую в истории коммерческую коммуникационную антенну на низкой околоземной орбите

Violet Writer
11 часов назад
Владимир, Маск не имеет к этому проекту никакого отношения. Не пишите ничего, никому, когда бухаете.

У NASA возникла новая проблема перед следующим тестом обратного отсчета лунной миссии «Артемида II»

Violet Writer
11 часов назад
Андрей, я 40 лет назад программировал компьютеры прямо в машинных кодах. Даже не на языке ассемблера, который сейчас никто почти не понимает. Сейчас

У NASA возникла новая проблема перед следующим тестом обратного отсчета лунной миссии «Артемида II»

Дауд Артымонов
12 часов назад
Это вы сейчас о Российском прогрессе за 35 лет ???

Прогресс в робототехнике: человекоподобный робот исполнил сложный танец с мечом

