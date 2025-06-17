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1 минута назад
Татьяна Пичугина
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Палеонтологи назвали новый вид ящерицы-монстерзавра в честь вождя гоблинов

4.9

Современные ядовитые ящерицы, или ядозубы, обитают только на юге США и в Мексике. Их предки, которых ученые объединяют в кладу монстерзаврий, населяли еще и Евразию. Во всяком случае, древнейшие следы находят в Японии. Несмотря более чем на 100 лет исследований, ископаемая летопись этих рептилий удивительно неполна. Каждая находка — событие в палеонтологии, особенно если это наиболее полный скелет чешуйчатого в регионе.

Палеонтология
# Динозавры
# мезозойская эра
# поздний меловой период
# Северная Америка
# ящерица
Художественная реконструкция древней ящерицы Bolg amondol, разоряющей кладку овираптора / © Art by Cullen Townsend

Наиболее известный современный представитель монстерзаврий (Monstersauria) — аризонский ядозуб. Это довольно крупная ящерица, длиной приблизительно 60 сантиметров, пестро окрашенная. К зубам ведут протоки ядовитых желез

Предки аризонского ядозуба обитали в тех же пустынных краях в конце мелового периода. Их отличительная черта — броня из щербинистых, полигональных чешуй на черепе и острые иглоподобные зубы. Известно о них немного, поскольку в коллекциях не наберется и 15 экземпляров. По морфологическим данным, монстерзаврии ближе к варанам, а по филогенетическим и молекулярным — к веретеницевым. Клада достигла расцвета 83 миллиона лет назад, в кампанском ярусе. Находки лучшей сохранности происходят из пустыни Гоби в Монголии. 

В Северной Америке наиболее богатые находки ящериц кампанского яруса происходят из геологической формации Кайпаровитс, слагающей охраняемый государством природный памятник Grand Staircase-Escalante National Monument на юге штата Юта в США. Состав обнаруженной там фауны уникален, не исключено, что они эндемики острова Ларамидия, существовавшего в верхнем мелу.

И вот новое открытие: в музейной коллекции исследователи во главе с Хенриком Вулли из Музея естественной истории округа Лос-Анджелес (США) обнаружили наиболее полный на сегодня скелет представителя монстерзаврий. Новый вид назвали Bolg amondol в честь вождя гоблинов из книг «Хоббит» Дж. Р. Р. Толкиена. Статья об этом вышла в журнале Royal Society Open Science.

Геологическая карта верхнего мела территории Grand Staircase-Escalante National Monument. Звездами отмечены места находок / © C. Henrik Woolley et al., Royal Society Open Science, 2025

Палеонтологи знали с первой находки в 2005 году, что у них в руках что-то необычное. Однако пришлось ждать экспертизы специалиста по ящерицам, прежде чем описать новый вид.

«Я открыл кувшин костей, подписанный „ящерица“, в музее и — о чудо! — увидел фрагменты скелета. Нам мало известно о крупных ящерицах из формации Кайпаровитс в этом месте, так что я предчувствовал открытие», — рассказал Вулли. 

По словам специалиста, изученный экземпляр напоминает гоблина, особенно черепом. Отсюда вторая часть названия вида — amondol. Это составное слово из вымышленного языка эльфов — синдарина. Amon означает «курган», а dol — «голова». 

Фрагмент правой верхней челюсти Bolg amondol / © C. Henrik Woolley et al., Royal Society Open Science, 2025

Ученые восстанавливали скелет «курганноголового больга» из множества фрагментов. Им удалось получить удивительно много информации и сравнить с похожими ящерицами. Это поможет уточнить место нового вида на эволюционном древе. 

Вместе с остатками Bolg amondol находились фрагменты костей еще трех крупных хищных ящериц, что типично для сезонных тропиков, покрывавших Южную Юту в кампане. Это часть фауны Северной Америки, где царили динозавры. Уступая им в размерах, эти ящерицы разоряли кладки с яйцами и ловили мелких животных в лесах Ларамидии. 

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Татьяна
151 статей
Интересные мне новости складываю здесь - https://t.me/andromedanubula и здесь @tanpichugina Журналист большую часть жизни. Училась в "Химия и жизнь", работала для "Вокруг света", "Известия", "Вечерняя Москва", "ТрВ", "МК в Серпухове", РИА-Новости.
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Палеонтология
# Динозавры
# мезозойская эра
# поздний меловой период
# Северная Америка
# ящерица
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