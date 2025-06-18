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Российские ученые разработали фантом почки
Междисциплинарная команда специалистов Первого МГМУ имени И. М. Сеченова разработала многофункциональный тренажер для отработки и совершенствования навыков диагностических манипуляций и операций на верхних мочевых путях у хирургов-урологов. Тренажер, изготовленный аддитивным методом, в точности имитирует часть тела человека. Внутри внешнего модуля располагается фантом почки с окружающими тканями и системами, созданными с помощью уникальных тканеэквивалентных материалов. Тренажер превосходит по своему функционалу российские и зарубежные аналоги, а стоить будет значительно дешевле.
Разработанный фантом почки впервые представили в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» на Петербургском международном экономическом форуме, стартовавшем 18 июня.
Сегодня молодые специалисты-урологи учатся выполнять необходимые диагностические и оперативные манипуляции на почке во время реальных вмешательств – под руководством опытных наставников. Чтобы отработать определенный профессиональный навык, требуется многократное повторение процедуры. Разработанный в Сеченовском Университете тренажер позволяет заменить пациента в процессе обучения будущих хирургов-урологов и качественно и безопасно совершенствовать технику проведения сложных манипуляций в условиях максимально приближенных к реальным.
Как отметил доцент Института урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского Университета Станислав Али, использование фантома поможет ускорить процесс обучения молодых специалистов и позволит работать над новыми методиками диагностики и лечения заболеваний почек.
Многофункциональным тренажер состоит из внешнего модуля, имитирующего часть тела человека, и внутреннего содержимого — фантома почки с чашечно-лоханочной системой и окружающих тканей — костей, жировой и мышечной ткани и кожи. Все структуры получены путем трехмерного моделирования и воспроизведения с помощью уникальных тканеэквивалентных материалов, разработанных в Сеченовском Университете.
Тренажер также имеет несколько сменных картриджей — для отработки навыков пункции чашечно-лоханочной системы почки, проведения эндоскопических вмешательств, а также для диагностических и лечебных манипуляций на почке, пораженной опухолью. Оттачивать профессиональные умения хирурги смогут под контролем ультразвукового, рентгенологического, включая МРТ и КТ, и эндоскопического способов визуализации.
По словам инженера Института бионических технологий и инжиниринга Сеченовского Университета, специалиста по 3D-печати Сергея Горохова, на сегодняшний день уже полностью готов опытный образец тренажера. По своему функционалу он превосходит и российские, и зарубежные аналоги.
«Похожий тренажер есть у американского производителя, — привел пример он. – Но у него есть существенные недостатки – с его помощью, например, нельзя отрабатывать манипуляции под контролем МРТ. Плюс у него очень высокая цена. Наш тренажер будет стоить в два раза дешевле».
Опытный образец тренажера был создан на открывшейся в Институте бионических технологий и инжиниринга Первого МГМУ «Фабрике продвинутых симуляционных технологий». В ближайшие месяцы разработчики планируют организовать мелкосерийное производство нового продукта и вывести его на рынок.
Ранее в Сеченовском Университете разработали орган-фантом предстательной железы, предназначенный для отработки навыков диагностических манипуляций. С его помощью хирурги могут совершенствовать навыки проведения биопсии простаты и других сложных манипуляций под контролем УЗИ. Материалы, из которых состоит фантом, имитируют нативный орган и соответствуют естественным тканевым структурам на ультразвуковом и магнитно-резонансном исследованиях. На сегодняшний день в университете уже организовано мелкосерийное производство фантома и запущены первые продажи.
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