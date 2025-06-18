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1 час назад
Сеченовский Университет
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Российские ученые разработали фантом почки

4.4

Междисциплинарная команда специалистов Первого МГМУ имени И. М. Сеченова разработала многофункциональный тренажер для отработки и совершенствования навыков диагностических манипуляций и операций на верхних мочевых путях у хирургов-урологов. Тренажер, изготовленный аддитивным методом, в точности имитирует часть тела человека. Внутри внешнего модуля располагается фантом почки с окружающими тканями и системами, созданными с помощью уникальных тканеэквивалентных материалов. Тренажер превосходит по своему функционалу российские и зарубежные аналоги, а стоить будет значительно дешевле.

Сеченовский Университет
# МРТ
# Почки
# тренажер
# фантом
# хирурги
Нормальная правая почка взрослого человека. УЗИ / © Ptrump16, en.wikipedia.org

Разработанный фантом почки впервые представили в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» на Петербургском международном экономическом форуме, стартовавшем 18 июня.

Сегодня молодые специалисты-урологи учатся выполнять необходимые диагностические и оперативные манипуляции на почке во время реальных вмешательств – под руководством опытных наставников. Чтобы отработать определенный профессиональный навык, требуется многократное повторение процедуры. Разработанный в Сеченовском Университете тренажер позволяет заменить пациента в процессе обучения будущих хирургов-урологов и качественно и безопасно совершенствовать технику проведения сложных манипуляций в условиях максимально приближенных к реальным.

Как отметил доцент Института урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского Университета Станислав Али, использование фантома поможет ускорить процесс обучения молодых специалистов и позволит работать над новыми методиками диагностики и лечения заболеваний почек.

Многофункциональным тренажер состоит из внешнего модуля, имитирующего часть тела человека, и внутреннего содержимого — фантома почки с чашечно-лоханочной системой и окружающих тканей — костей, жировой и мышечной ткани и кожи. Все структуры получены путем трехмерного моделирования и воспроизведения с помощью уникальных тканеэквивалентных материалов, разработанных в Сеченовском Университете.

Тренажер также имеет несколько сменных картриджей — для отработки навыков пункции чашечно-лоханочной системы почки, проведения эндоскопических вмешательств, а также для диагностических и лечебных манипуляций на почке, пораженной опухолью. Оттачивать профессиональные умения хирурги смогут под контролем ультразвукового, рентгенологического, включая МРТ и КТ, и эндоскопического способов визуализации.

По словам инженера Института бионических технологий и инжиниринга Сеченовского Университета, специалиста по 3D-печати Сергея Горохова, на сегодняшний день уже полностью готов опытный образец тренажера. По своему функционалу он превосходит и российские, и зарубежные аналоги.

«Похожий тренажер есть у американского производителя, — привел пример он. – Но у него есть существенные недостатки – с его помощью, например, нельзя отрабатывать манипуляции под контролем МРТ. Плюс у него очень высокая цена. Наш тренажер будет стоить в два раза дешевле».

Опытный образец тренажера был создан на открывшейся в Институте бионических технологий и инжиниринга Первого МГМУ «Фабрике продвинутых симуляционных технологий». В ближайшие месяцы разработчики планируют организовать мелкосерийное производство нового продукта и вывести его на рынок.

Ранее в Сеченовском Университете разработали орган-фантом предстательной железы, предназначенный для отработки навыков диагностических манипуляций. С его помощью хирурги могут совершенствовать навыки проведения биопсии простаты и других сложных манипуляций под контролем УЗИ. Материалы, из которых состоит фантом, имитируют нативный орган и соответствуют естественным тканевым структурам на ультразвуковом и магнитно-резонансном исследованиях. На сегодняшний день в университете уже организовано мелкосерийное производство фантома и запущены первые продажи.

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Сеченовский Университет
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Сеченовский Университет Минздрава России – ведущий медицинский исследовательский университет России, работающий с 1758 года. Сейчас в университете учатся более 26 тысяч студентов, в числе которых свыше 5,5 тысячи иностранцев из 90 государств. Среди 8,2 тысяч сотрудников 47 академиков РАН, более 2,2 тысяч кандидатов и докторов наук. В составе Первого МГМУ имени И. М. Сеченова действует крупнейший в России и Восточной Европе Клинический центр, в котором работает свыше 5 тысяч сотрудников, а половина врачей имеет ученую степень. В центре оказывают специализированную и высокотехнологичную помощь по 50 профилям. Ежегодно помощь получают более 500 тысяч пациентов. Сегодня Сеченовский Университет – единственный российский университет в топ-250 мирового рейтинга QS по направлению «Медицина» и в топ-100 по направлению «Фармация и фармакология», а также лучший российский университет по направлению «Медицина» шанхайского рейтинга Shanghai Ranking Consultancy и единственный медицинский университет России, который входит в ежегодный рейтинг Forbes «100 лучших российских вузов». В 2024 году вошел в топ-20 российских университетов в рейтинге RAEX («РАЭКС-Аналитика»), заняв 15 место. В топ-5 вузов России по влиянию на научное сообщество в рейтинге влиятельности российских университетов по версии RAEX. Также занял первые места в предметных рейтингах RAEX в направлениях «Медицина» и «Фармация», сохранил за собой третью строчку рейтинга в направлении «Биотехнологии и биоинженерия» и впервые вошел в десятку лучших в направлении «Технологии материалов». Первый среди медицинских университетов в рейтинге университетов стран БРИКС. Сеченовский Университет трансформируется в исследовательский медицинский университет мирового уровня. Одна из его приоритетных задач — развитие науки и прикладных исследований.
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Сеченовский Университет
# МРТ
# Почки
# тренажер
# фантом
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