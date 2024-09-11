Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Астрономы впервые засняли пузырящуюся поверхность далекой гигантской звезды
Видимая поверхность Солнца неоднородна и непостоянна. Вещество в конвективной зоне постоянно перемешивается, создавая на поверхности меняющийся ячеистый рисунок. Так ли это в случае других звезд? Впервые ученым удалось создать таймлапс «бурлящей» поверхности далекой звезды.
Звезды похожи на лавовые лампы. Гигантские пузыри газа, разогретые у ядра, поднимаются к поверхности, где охлаждаются и «тонут». За счет этого тяжелые элементы вроде углерода и азота, образующиеся в ядре, распределяются в толще звезды. Такой перенос энергии внутри звезды играет огромную роль на разных этапах эволюции светила. Ученые также предполагают, что это «перемешивание» — конвекция — играет роль в образовании звездного ветра, уносящего все эти тяжелые элементы в открытый космос, где из них формируются другие звезды и планеты.
Лучше всего процессы конвекции изучены в Солнце. Признаки «перемешивания» удалось разглядеть на поверхности красных супергигантов и звезд меньшей массы. Чтобы строить модели и делать выводы, нужно понимать размер и «срок жизни» этих «рисунков» на поверхности звезд разного типа и возраста. Поэтому астрономы так стремятся увидеть динамику изменений.
Впервые разглядеть гранулы на поверхности звезды вне Солнечной системы удалось в 2017 году с помощью инструмента PIONIER, объединяющего данные с четырех восьмиметровых телескопов комплекса VLT. Объектом изучения стал стареющий красный гигант Пи¹ Журавля. Он расположен примерно в 530 световых годах от нас.
В рамках нового исследования наблюдения проводили на протяжении нескольких недель с помощью комплекса радиотелескопов ALMA. В результате астрономы из Технического университета Чалмерса (Швеция) смогли смонтировать таймлапс изменений на поверхности далекой звезды, впервые запечатлев их динамику.
Целью наблюдений стал красный гигант R Золотой Рыбы спектрального класса M, находящийся на поздней стадии своей эволюции. Он расположен примерно в 200 световых годах от нас, в направлении созвездия Золотая Рыба в южном полушарии неба. Его выбрали неслучайно — это самая большая по видимому размеру звезда на небе после Солнца.
По массе гигант R Золотой Рыбы сопоставим с Солнцем (0,7-1 солнечной массы), а вот по радиусу примерно в 353 раза больше нашей звезды. Авторы новой научной работы уточнили это значение по данным наблюдений ALMA. В общем, примерно так будет выглядеть Солнце через пять миллиардов лет.
Проанализировав наблюдения ALMA от июля-августа 2023 года, ученые смогли выявить на поверхности R Золотой Рыбы структуры преимущественно диаметром около 0,72 астрономической единицы, то есть в 75 раз больше Солнца.
Судя по динамике, структуры на поверхности R Золотой Рыбы «живут» приблизительно 33 земных дня. Это гораздо меньше, чем ожидали увидеть ученые, исходя из движения гранул на Солнце. Возможно, причина в том, что далекая звезда гораздо старше.
Также полученные значения расходятся с результатами расчетов. Правда, формулы расчетов выведены для звезд более высокой температуры и с более сильным притяжением на поверхности. Пока что у исследователей нет моделей, которые могли бы воспроизвести конвекцию на поверхности звезд на поздней стадии эволюции. Для построения таких моделей как раз можно использовать новые данные по R Золотой Рыбы.
«Впервые стало возможным показать бурлящую поверхность настоящей звезды таким образом. Мы не ожидали получить данные настолько высокой точности, чтобы разглядеть столь много деталей конвекции на звездной поверхности», — прокомментировал результат Вутер Влеммингс (Wouter Vlemmings), главный автор исследования и профессор Технического университета Чалмерса (Швеция). Статья его команды опубликована в журнале Nature.
Кстати, ранее исследователи выдвигали предположение, что довольно быстрое для такой звезды вращение вокруг своей оси объясняется оптическим обманом из-за смещения конвективных ячеек на поверхности. Теперь эту гипотезу опровергли, поскольку астрономы наблюдают за звездой уже более шести лет, и «рисунок» ее поверхности меняется гораздо быстрее, как показала новая научная работа.
Французские исследователи проанализировали тысячи спутниковых снимков поверхности Антарктиды и выяснили, что почти весь континент покрывают продольные дюны — такой рельеф часто встречается на спутнике Сатурна Титане. Ученые также узнали, какие ветры формируют антарктические дюны, и нашли противоречие, раскрывающее детали климата на континенте.
С помощью мультиспектрального сканирования американские медиевисты выяснили, как именно пражский врач XVII века пытался расшифровать загадочную рукопись.
Геофизики из Китая впервые с помощью наземного радара наблюдали в режиме реального времени за образованием экваториальных плазменных пузырей, которые достаточно сложно обнаружить профильными приборами. Наблюдения проходили на расстоянии почти 10 тысяч километров.
Геофизики из Китая впервые с помощью наземного радара наблюдали в режиме реального времени за образованием экваториальных плазменных пузырей, которые достаточно сложно обнаружить профильными приборами. Наблюдения проходили на расстоянии почти 10 тысяч километров.
С помощью мультиспектрального сканирования американские медиевисты выяснили, как именно пражский врач XVII века пытался расшифровать загадочную рукопись.
Французские исследователи проанализировали тысячи спутниковых снимков поверхности Антарктиды и выяснили, что почти весь континент покрывают продольные дюны — такой рельеф часто встречается на спутнике Сатурна Титане. Ученые также узнали, какие ветры формируют антарктические дюны, и нашли противоречие, раскрывающее детали климата на континенте.
Месторождения самородного золота приурочены главным образом к кварцевым жилам. Считается, что оно осаждается из горячих магматических растворов, внедряющихся по трещинам в горных породах. Однако образование крупных скоплений золота представляет собой минералогическую загадку. Австралийские ученые предположили, что дело — в пьезоэлектрических свойствах кварца, которые под действием частых землетрясений способствуют образованию больших скоплений драгоценного металла.
На юге Шотландии расположена деревня, издавна связанная с легендой о Мерлине — великом волшебнике, наставнике короля Артура. Ранее эта история, как и многие другие части артуровского цикла, не имела никаких археологических подтверждений — только крайне запутанные упоминания в древних манускриптах. Теперь ситуация изменилась.
Предприятия Научного дивизиона госкорпорации «Росатом» и группа строительных компаний «Реформа» заключили договор о сотрудничестве и впервые применили для демонтажа высотных металлических конструкций — кранов-перегружателей — мобильный лазерный комплекс. МЛК, разработанный в стенах одного из институтов «Росатома», не имеет аналогов в стране.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
История знаменитых марок
Курс на Марс: как NASA готовится к самому главному космическому путешествию
История денег
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии