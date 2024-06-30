Неизвестное событие убило последних мамонтов Земли

Новое исследование геномных данных самых последних обитавших на Земле мамонтов не подтвердило ранее высказанные возможные причины вымирания, включая близкородственное скрещивание, пагубные мутации и охоту на них.

Объектом изучения стали останки 14 карликовых мамонтов, обитавших на острове Врангеля в Северном Ледовитом океане и исчезнувших не так давно, примерно четыре тысячи лет назад, а также семи мамонтов из материковой сибирской популяции, предков островных обитателей, датируемых периодом до 50 тысяч лет назад. Работа группы ученых из Уппсальского университета в Швеции опубликована в журнале Cell.

По словам эволюционного генетика Марианны Дехаск, когда ледниковый период кончился, сухая тундростепь, где долгое время процветали мамонты, постепенно, с юга на север, превратилась во влажные леса умеренного пояса. В итоге мамонты оказались в самых северных районах Евразии.

«Вероятно, именно так мамонты в конце концов оказались изолированы на острове Врангеля, который потерял связь с материком примерно 10 тысяч лет назад из-за повышения уровня моря. Возможно, это даже было одно стадо, которое населяло остров», — процитировало ученого информагентство Reuters.

Исследователи выяснили, что популяция, изолированная на острове, состояла максимум из восьми особей, затем выросла до 200-300 мамонтов в течение примерно 20 поколений (около 600 лет) и оставалась стабильной. Авторы научной работы также выявили снижение разнообразия в группе генов, имеющих решающее значение для иммунной системы. Но в то время как мамонты медленно накапливали умеренно вредные мутации, наиболее пагубные дефекты исчезали из популяции — по-видимому, потому, что у их носителей было меньше шансов выжить и размножиться.

Исследователи не считают, что инбридинг (близкородственное скрещивание), низкое генетическое разнообразие или вредные мутации привели к гибели популяции, поскольку в этом случае популяция должна была пройти через постепенное сокращение численности. Однако стабильность численности популяции это не подтверждает. Охота на мамонтов на безлюдном острове также, похоже, не была причиной вымирания — подтверждений этой версии не нашлось.

«Очаги костров и жилые строения было бы легко найти, как и кремневые отщепы, переработанные кости и бивни и так далее. Но следов взаимодействия людей с мамонтами на острове Врангеля просто нет», — заявил эволюционный генетик, профессор Центра палеогенетики Лав Дален.

Марианна Дехаск считает, что причиной распада популяции стало «что-то другое, причем очень внезапное». В качестве одного из наиболее вероятных вариантов ученые назвали инфекционное заболевание, занесенное на остров Врангеля птицами.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.