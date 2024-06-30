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24 минуты назад
Редакция Naked Science
30

Неизвестное событие убило последних мамонтов Земли

4.7

Новое исследование геномных данных самых последних обитавших на Земле мамонтов не подтвердило ранее высказанные возможные причины вымирания, включая близкородственное скрещивание, пагубные мутации и охоту на них.

Палеонтология
# мамонты
# остров Врангеля
# последние мамонты
© Таймырский телеграф, Warpaint, Ellafischer

Объектом изучения стали останки 14 карликовых мамонтов, обитавших на острове Врангеля в Северном Ледовитом океане и исчезнувших не так давно, примерно четыре тысячи лет назад, а также семи мамонтов из материковой сибирской популяции, предков островных обитателей, датируемых периодом до 50 тысяч лет назад. Работа группы ученых из Уппсальского университета в Швеции опубликована в журнале Cell.

По словам эволюционного генетика Марианны Дехаск, когда ледниковый период кончился, сухая тундростепь, где долгое время процветали мамонты, постепенно, с юга на север, превратилась во влажные леса умеренного пояса. В итоге мамонты оказались в самых северных районах Евразии.

«Вероятно, именно так мамонты в конце концов оказались изолированы на острове Врангеля, который потерял связь с материком примерно 10 тысяч лет назад из-за повышения уровня моря. Возможно, это даже было одно стадо, которое населяло остров», — процитировало ученого информагентство Reuters.

Исследователи выяснили, что популяция, изолированная на острове, состояла максимум из восьми особей, затем выросла до 200-300 мамонтов в течение примерно 20 поколений (около 600 лет) и оставалась стабильной. Авторы научной работы также выявили снижение разнообразия в группе генов, имеющих решающее значение для иммунной системы. Но в то время как мамонты медленно накапливали умеренно вредные мутации, наиболее пагубные дефекты исчезали из популяции — по-видимому, потому, что у их носителей было меньше шансов выжить и размножиться.

Исследователи не считают, что инбридинг (близкородственное скрещивание), низкое генетическое разнообразие или вредные мутации привели к гибели популяции, поскольку в этом случае популяция должна была пройти через постепенное сокращение численности. Однако стабильность численности популяции это не подтверждает. Охота на мамонтов на безлюдном острове также, похоже, не была причиной вымирания — подтверждений этой версии не нашлось.

«Очаги костров и жилые строения было бы легко найти, как и кремневые отщепы, переработанные кости и бивни и так далее. Но следов взаимодействия людей с мамонтами на острове Врангеля просто нет», — заявил эволюционный генетик, профессор Центра палеогенетики Лав Дален.

Марианна Дехаск считает, что причиной распада популяции стало «что-то другое, причем очень внезапное». В качестве одного из наиболее вероятных вариантов ученые назвали инфекционное заболевание, занесенное на остров Врангеля птицами.

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Палеонтология
# мамонты
# остров Врангеля
# последние мамонты
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