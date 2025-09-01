Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Альтернативная медицина никак не помогла при аутизме
В масштабном исследовании прошлых метаанализов ученые рассмотрели 19 нетрадиционных вариантов вмешательства при лечении аутизма: от музыкотерапии и траволечения до использования диет, акупунктуры и транскраниальной электрической стимуляции. В итоге убедительных доказательств, что какой-то из методов помогает при таких нарушениях, не нашлось.
Многие родители детей с аутизмом, как и взрослые с этим расстройством, ищут альтернативу традиционной медицине и обращаются к нетрадиционным методам терапии в надежде, что они облегчат состояние без нежелательных побочных эффектов. Однако насколько эти варианты эффективны и безопасны? Какие есть научные свидетельства на этот счет? Чтобы ответить на вопросы, международная группа ученых провела так называемый зонтичный обзор — масштабное исследование прошлых метаанализов по этой теме.
В работе, статью о которую опубликовал журнал Nature Human Behaviour, специалисты из Франции, США и Великобритании, изучили данные 248 метаанализов, в том числе 200 клинических испытаний с участием свыше 10 тысяч человек.
В исследованиях рассматривали различные альтернативные вмешательства при аутизме: от анималотерапии (лечение с помощью животных), музыкотерапии и лечения травами до использования диет, приема пробиотиков и витамина D, акупунктуры и транскраниальной электрической стимуляции. В общей сложности — 19 методов. С помощью единого статистического подхода исследователи заново проанализировали их результативность и оценили качество доказательной базы.
В итоге авторы не смогли выявить ни одного метода дополнительной, альтернативной и интегративной медицины, эффективность которых в плане смягчения основных или сопутствующих симптомов аутизма подтверждали бы надежные научные доказательства.
Хотя по некоторым вариантам вмешательств, таким как прием мелатонина, музыкальная терапия, физические упражнения и ряду других, зафиксировали статистически значимый положительный эффект, качество доказательств в основе таких оценок оказалось крайне низким. Чаще всего это было связано с малыми размерами выборки и высоким риском систематических ошибок в оригинальных научных работах.
Умеренно убедительными ученые посчитали только свидетельства в пользу приема окситоцина для облегчения некоторых симптомов аутизма. Однако позитивный эффект был слабовыраженным и проявился только у взрослых.
«Когда люди хотят узнать, насколько эффективен тот или иной вариант терапии, не следует ограничиваться одним исследованием. Важно учитывать все имеющиеся доказательства и их качество. Выводы, сделанные на основе одного некачественного исследования, могут быть ошибочными», — предупредили ученые.
Также специалистов встревожило то, что безопасность нетрадиционных методов оценивали редко. Более чем в половине случаев сопутствующие риски, переносимость и возможные побочные эффекты просто не рассматривали. Это может иметь серьезные последствия, учитывая, что 90% людей с аутизмом когда-либо в жизни обращались к альтернативной медицине.
До сих пор совместные наблюдения гравитационно-волновых обсерваторий LIGO, Virgo и KAGRA показывали только 90 кандидатов в слияния, порождающие гравиволны. Новый каталог более чем удвоил число этих объектов и породил серьезные астрофизические вопросы.
Российские физики «помирили» теорию относительности и электродинамики через решение векового парадокса
Физики-теоретики из МФТИ и НИЦ «Курчатовский институт» предложили новое осмысление одной из самых запутанных и давних проблем классической электродинамики — парадокса излучения вечно равномерно ускоренного заряда. Их работа показывает, что излучение вечно равномерно ускоренного заряда действительно существует, и этот факт не зависит от системы отсчета. Основной вопрос сводится к тому, какой наблюдатель способен его зарегистрировать и как это излучение проявляется в различных координатных системах.
По соотношению некоторых химических элементов ученые попытались вычислить, сколько воды и вообще летучих веществ могла накопить наша планета во время своего формирования. Выяснилось, что первозданная Земля должна была быть «сухой». Самое интересное, что кометы, согласно расчетам, не могли обогатить ее океанами. Вместо этого лучше всего современное состояние Земли объяснила другая смелая версия: о том, что большая часть нашей воды — с другой планеты.
Группа ученых из Индии с помощью дронов впервые задокументировала полный цикл брачного поведения горбатых дельфинов вида Sousa plumbea. Исследователи полагают, что наблюдения помогут в сохранении этих животных, обитающих в прибрежных водах Индийского океана и страдающих от деятельности человека.
Врачи очень часто говорят о том, что необходимо как можно скорее похудеть, отказаться от алкоголя или изменить рацион, чтобы снизить уровень холестерина. Но рекомендации, которые действительно помогают сохранить здоровье, могут навредить уже больному человеку, показывают некоторые исследования.
Основатель компании SpaceX Илон Маск подтвердил, что Starship готов к десятому испытательному запуску. Он должен состояться 26 августа, в 02:30 по московскому времени.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.
Ученые обнаружили косвенные доказательства существования мира размером с Землю за орбитой Нептуна. Эта гипотетическая планета отличается от предполагаемой Девятой планеты не только размером, но и гравитационным влиянием на другие объекты.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Дозор окончен: почему NASA отключает орбитальный телескоп, выслеживающий опасные астероиды
Дайджест Naked Science
Невидимая темная материя
Илон Маск доказал неправоту Билла Гейтса: электрофура Semi «победила» законы физики
Как не погибнуть под обломками рухнувшей биосферы: разговор за жизнь с экологом Владимиром Онипченко
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии