Альтернативная медицина никак не помогла при аутизме

В масштабном исследовании прошлых метаанализов ученые рассмотрели 19 нетрадиционных вариантов вмешательства при лечении аутизма: от музыкотерапии и траволечения до использования диет, акупунктуры и транскраниальной электрической стимуляции. В итоге убедительных доказательств, что какой-то из методов помогает при таких нарушениях, не нашлось.

Многие родители детей с аутизмом, как и взрослые с этим расстройством, ищут альтернативу традиционной медицине и обращаются к нетрадиционным методам терапии в надежде, что они облегчат состояние без нежелательных побочных эффектов. Однако насколько эти варианты эффективны и безопасны? Какие есть научные свидетельства на этот счет? Чтобы ответить на вопросы, международная группа ученых провела так называемый зонтичный обзор — масштабное исследование прошлых метаанализов по этой теме.

В работе, статью о которую опубликовал журнал Nature Human Behaviour, специалисты из Франции, США и Великобритании, изучили данные 248 метаанализов, в том числе 200 клинических испытаний с участием свыше 10 тысяч человек.

В исследованиях рассматривали различные альтернативные вмешательства при аутизме: от анималотерапии (лечение с помощью животных), музыкотерапии и лечения травами до использования диет, приема пробиотиков и витамина D, акупунктуры и транскраниальной электрической стимуляции. В общей сложности — 19 методов. С помощью единого статистического подхода исследователи заново проанализировали их результативность и оценили качество доказательной базы.

В итоге авторы не смогли выявить ни одного метода дополнительной, альтернативной и интегративной медицины, эффективность которых в плане смягчения основных или сопутствующих симптомов аутизма подтверждали бы надежные научные доказательства.

Хотя по некоторым вариантам вмешательств, таким как прием мелатонина, музыкальная терапия, физические упражнения и ряду других, зафиксировали статистически значимый положительный эффект, качество доказательств в основе таких оценок оказалось крайне низким. Чаще всего это было связано с малыми размерами выборки и высоким риском систематических ошибок в оригинальных научных работах.

Умеренно убедительными ученые посчитали только свидетельства в пользу приема окситоцина для облегчения некоторых симптомов аутизма. Однако позитивный эффект был слабовыраженным и проявился только у взрослых.

«Когда люди хотят узнать, насколько эффективен тот или иной вариант терапии, не следует ограничиваться одним исследованием. Важно учитывать все имеющиеся доказательства и их качество. Выводы, сделанные на основе одного некачественного исследования, могут быть ошибочными», — предупредили ученые.

Также специалистов встревожило то, что безопасность нетрадиционных методов оценивали редко. Более чем в половине случаев сопутствующие риски, переносимость и возможные побочные эффекты просто не рассматривали. Это может иметь серьезные последствия, учитывая, что 90% людей с аутизмом когда-либо в жизни обращались к альтернативной медицине.

Юлия Трепалина 795 статей Автор занимается освещением тем в области психологии и гуманитарных наук. Пишет о поведении человека, социальных процессах, языке, культуре и мышлении.