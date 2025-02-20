Доверие к демократии снизилось во всем мире

Масштабный анализ выявил, что доверие к представительным институтам, таким как парламенты, правительства и политические партии, постепенно снижалось в демократических странах по всему миру на протяжении последних 60 лет.

Многие исследования в политологии предполагают, что общество переживает «кризис демократии», подразумевающий снижение доверия к ключевым политическим институтам. Подобный кризис провозглашался регулярно в разных формулировках на протяжении десятилетий. Однако эмпирические исследования расходились в результатах, действительно ли произошла такая «эрозия доверия».

В новом исследовании, опубликованном в журнале British Journal of Political Science, ученые разрешили этот давний спор. В крупнейшем и наиболее полном на сегодня обзоре тенденций в сфере политического доверия политологи собрали результаты 3377 опросов из 143 стран в период с 1958 по 2019 год. Всего в этих опросах участвовали свыше пяти миллионов респондентов.

Анализ показал, что в то время как доверие к представительным институтам снижалось, доверие к непредставительным органам — таким как полиция, государственная служба и судебная система — оставалось стабильным или даже росло. Это свидетельствует о специфическом кризисе доверия к избранным представителям власти.

В целом доверие к парламенту в демократических странах снизилось примерно на девять процентных пунктов с 1990 по 2019 год, между тем доверие к полиции за тот же период выросло примерно на 13 пунктов. Доверие к парламенту снизилось в 36 демократических странах, включая Аргентину, Бразилию, Францию, Италию, Испанию, Южную Корею и Австралию, а выросло только в шести странах.

В Соединенных Штатах за последние два десятилетия резко снизилось доверие к федеральному правительству. Неслучайно сейчас там идет серьезное наступление на демократические институты во главе с президентом Дональдом Трампом, которого избрали после того, как он пообещал сделать в том числе именно провести ревизию этих институтов.

В Великобритании за последние десятилетия наблюдалось постепенное снижение доверия к демократии, однако во время референдума Brexit было кратковременное его восстановление. Доверие к правовой системе и полиции падало до финансового кризиса 2008 года, но с тех пор постепенно повышалось.

В Латинской Америке политическое доверие росло примерно до 2014 года, однако с тех пор стремительно падало. В то же время в Азии и Тихоокеанском регионе явного снижения не наблюдалось. Дания, Норвегия, Швеция, Швейцария, Эквадор и Новая Зеландия пошли против мировой тенденции и демонстрировали рост доверия к представительным органам власти.

Что касается тенденций в регионе Восточной Европы и Центральной Азии, то доверие к парламенту снижалось в Албании, Боснии и Герцеговине, Болгарии, Хорватии, Чехии, Венгрии, Латвии, Литве, Молдове, Монголии, Румынии, Словении и на Украине. Примечательно, что доверие к парламенту росло только в таких странах этого региона, которые авторы работы отнесли к недемократическим: Белоруссии, Казахстане, России (с 2000 года) и Узбекистане.

Исследователи подчеркнули, что общее снижение доверия к демократии — «тревожный сигнал», который может подтолкнуть политических лидеров использовать более авторитарный стиль управления государством.

Поддержка гражданами своих политических систем — а значит, и легитимность этих систем — в последнее время ослабла. Хотя по-прежнему есть свидетельства того, что граждане в целом поддерживают идею демократии, многие из них утратили веру в институты, необходимые для демократического управления. Это побуждает некоторых голосовать за кандидатов, которые, похоже, намерены разрушить демократию в том виде, в каком она существовала до сих пор.

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