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Политолог объяснил, почему речь политиков становится запутанной с приходом во власть
Анализ свыше миллиона фрагментов из выступлений в датском парламенте показал, что с приходом в правительство политики начинают изъясняться менее простым и понятным людям языком. Причины тенденции автор исследования увидел в обязанностях, которые накладывает правительственная должность.
В научной литературе немало исследований о связанных с политикой темах. Например, недавно выяснилось, что политические взгляды людей можно определить по их мозговой активности при покупке яиц и молока. В другой работе ученые на примере британских пар показали, что расхождение политических предпочтений ставит отношения пар под угрозу, и оценили силу влияния этого фактора на вероятность разрывов.
В новой статье, вышедшей в журнале Comparative Political Studies, доцент кафедры политологии Копенгагенского университета Фредерик Хьорт (Frederik Hjorth) обратил внимание на любопытные изменения в риторике политиков с приходом во власть. Исследователь рассмотрел обширную базу из текстов выступлений в парламенте Дании за три десятилетия. С помощью лингвистических методов анализа он оценил простоту и доступность речей политиков, а затем сопоставил результаты с данными о том, входили ли выступающие в состав правительства.
Выяснилось, что у обладателей правительственных должностей язык становился более запутанным и сложным. Однако когда политики покидали пост и переходили в оппозицию, их речь вновь становилась понятнее.
Ученый назвал три фактора в основе этого эффекта. Во-первых, министрам приходится иметь дело с техническими и юридическими деталями, поэтому их речь бывает насыщена бюрократическим жаргоном. Также члены правительства представляют в парламенте законопроекты, часто написанные тяжелым для понимания языком. Кроме того, политики на правительственных должностях чаще затрагивают сложные темы, связанные с регулированием и управлением в кризисных ситуациях.
То есть дело не в индивидуальных особенностях стиля речи или нежелании говорить понятно. Изъясняться более сложно заставляет занимаемый пост, считает Фредерик Хьорт.
Также датский политолог отметил, что запутанность языка негативно сказывается на популярности среди избирателей. С помощью онлайн-эксперимента, в котором поучаствовали более 4000 респондентов, ученый показал: политиков, выражавшихся проще и доступнее, оценивали выше, чем тех, кто говорил сложнее, даже когда суть речей совпадала.
Полученные результаты помогают понять привлекательность популистов: они сильнее импонируют людям, поскольку могут изъясняться более прямо и понятно, нежели правительственные чиновники.
По словам Хьорта, популисты часто упрекают власти за потерю связи с народом. Данные исследования говорят о том, что критика в некотором смысле верна: более технократический язык — это часть цены, которую приходится платить за подконтрольность правительству.
Отмеченные специалистом изменения в риторике политиков также позволяют объяснить, почему правящие партии часто теряют поддержку, а новые и острые на язык соперники становятся популярными.
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