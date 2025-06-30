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43 минуты назад
Юлия Тарасова
54

Политолог объяснил, почему речь политиков становится запутанной с приходом во власть

4.5

Анализ свыше миллиона фрагментов из выступлений в датском парламенте показал, что с приходом в правительство политики начинают изъясняться менее простым и понятным людям языком. Причины тенденции автор исследования увидел в обязанностях, которые накладывает правительственная должность.

Психология
# власть
# политика
# политология
# правительство
# речь
# язык
выступление политика
Кадр из американского анимационного сериала «Симпсоны» / © 20th Television

В научной литературе немало исследований о связанных с политикой темах. Например, недавно выяснилось, что политические взгляды людей можно определить по их мозговой активности при покупке яиц и молока. В другой работе ученые на примере британских пар показали, что расхождение политических предпочтений ставит отношения пар под угрозу, и оценили силу влияния этого фактора на вероятность разрывов.

В новой статье, вышедшей в журнале Comparative Political Studies, доцент кафедры политологии Копенгагенского университета Фредерик Хьорт (Frederik Hjorth) обратил внимание на любопытные изменения в риторике политиков с приходом во власть. Исследователь рассмотрел обширную базу из текстов выступлений в парламенте Дании за три десятилетия. С помощью лингвистических методов анализа он оценил простоту и доступность речей политиков, а затем сопоставил результаты с данными о том, входили ли выступающие в состав правительства.

Выяснилось, что у обладателей правительственных должностей язык становился более запутанным и сложным. Однако когда политики покидали пост и переходили в оппозицию, их речь вновь становилась понятнее.

Ученый назвал три фактора в основе этого эффекта. Во-первых, министрам приходится иметь дело с техническими и юридическими деталями, поэтому их речь бывает насыщена бюрократическим жаргоном. Также члены правительства представляют в парламенте законопроекты, часто написанные тяжелым для понимания языком. Кроме того, политики на правительственных должностях чаще затрагивают сложные темы, связанные с регулированием и управлением в кризисных ситуациях.

То есть дело не в индивидуальных особенностях стиля речи или нежелании говорить понятно. Изъясняться более сложно заставляет занимаемый пост, считает Фредерик Хьорт.

Также датский политолог отметил, что запутанность языка негативно сказывается на популярности среди избирателей. С помощью онлайн-эксперимента, в котором поучаствовали более 4000 респондентов, ученый показал: политиков, выражавшихся проще и доступнее, оценивали выше, чем тех, кто говорил сложнее, даже когда суть речей совпадала.

Полученные результаты помогают понять привлекательность популистов: они сильнее импонируют людям, поскольку могут изъясняться более прямо и понятно, нежели правительственные чиновники.

По словам Хьорта, популисты часто упрекают власти за потерю связи с народом. Данные исследования говорят о том, что критика в некотором смысле верна: более технократический язык — это часть цены, которую приходится платить за подконтрольность правительству.

Отмеченные специалистом изменения в риторике политиков также позволяют объяснить, почему правящие партии часто теряют поддержку, а новые и острые на язык соперники становятся популярными.

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Юлия Тарасова
710 статей
Автор занимается освещением тем в области психологии и гуманитарных наук. Пишет о поведении человека, социальных процессах, языке, культуре и мышлении.
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Психология
# власть
# политика
# политология
# правительство
# речь
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