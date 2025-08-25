Студенты-философы показали самое развитое словесно-логическое мышление

Американские ученые, специализирующиеся на философии, решили проверить, действительно ли «мать всех наук», по Цицерону, помогает студентам рефлексировать глубже и продуктивнее. Они выяснили, что будущие специалисты действительно превосходят ровесников по вербальному и логическому мышлению.

Предыдущие исследования показали, что студенты, специализирующиеся на философии, как правило, демонстрируют исключительно высокие результаты на двух стандартных испытаниях. Первый из них — международный экзамен для поступающих на программы магистратуры и аспирантуры GRE (Graduate Record Examinations), оценивающий аналитические, математические и вербальные навыки выпускников вузов. Второй — LSAT (Law School Admission Test), вступительный экзамен в юридических вузах США на проверку умения читать тексты, анализировать различные точки зрения и аргументированно защищать свою позицию.

Кроме того, результаты прежних работ подтверждали, что люди, изучавшие философию, как правило, более склонны к рефлексии, открыты для нового мышления и обладают навыками логического мышления. Они склонны давать не интуитивные ответы, а логически выверенные. Вот пример: «Если пяти машинам требуется пять минут для изготовления пяти изделий, сколько времени потребуется 100 машинам для изготовления 100 изделий?» Многим на ум приходит ответ «100 минут», хотя правильный — «пять минут». Значительно чаще его дают те, кто изучал философию в вузе.

Авторы новой научной работы, опубликованной в Journal of the American Philosophical Association, проанализировали данные опросов 649 511 студентов бакалавриата (включая 4843 студента философских факультетов), обучавшихся более чем в 800 колледжах и университетах по всей территории США. Информация собиралась с 1990 по 2019 год.

Средний балл по вербальному тесту GRE у студентов-«философов» составил 573 из 800 возможных, или на 33 балла выше, чем у студентов других 57 специальностей, благодаря чему «философы» заняли первое место. По LSAT средний балл достиг 157 из 180 возможных, что примерно на два балла выше, чем у «нефилософов», и это был лучший результат по логическому (хотя и не количественному) мышлению, чем у однокурсников. Также они показали максимальный результат по шкале самооценки хороших привычек мышления.

Более развитые способности к вербальному мышлению, любознательность и эффективная рефлексия у студентов — главный аргумент в пользу изучения философии, который укрепляет ее место в научной парадигме высшего образования. По мнению авторов исследования, умение мыслить ясно и критически особенно важно в эпоху развития искусственного интеллекта, которым управляет человек.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

Елена Авдеева 80 статей Автор специализируется на материалах по психологии, социологии и другим гуманитарным дисциплинам. Исследует мотивацию, восприятие, коммуникацию и механизмы коллективного поведения.