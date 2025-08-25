Уведомления
Студенты-философы показали самое развитое словесно-логическое мышление
Американские ученые, специализирующиеся на философии, решили проверить, действительно ли «мать всех наук», по Цицерону, помогает студентам рефлексировать глубже и продуктивнее. Они выяснили, что будущие специалисты действительно превосходят ровесников по вербальному и логическому мышлению.
Предыдущие исследования показали, что студенты, специализирующиеся на философии, как правило, демонстрируют исключительно высокие результаты на двух стандартных испытаниях. Первый из них — международный экзамен для поступающих на программы магистратуры и аспирантуры GRE (Graduate Record Examinations), оценивающий аналитические, математические и вербальные навыки выпускников вузов. Второй — LSAT (Law School Admission Test), вступительный экзамен в юридических вузах США на проверку умения читать тексты, анализировать различные точки зрения и аргументированно защищать свою позицию.
Кроме того, результаты прежних работ подтверждали, что люди, изучавшие философию, как правило, более склонны к рефлексии, открыты для нового мышления и обладают навыками логического мышления. Они склонны давать не интуитивные ответы, а логически выверенные. Вот пример: «Если пяти машинам требуется пять минут для изготовления пяти изделий, сколько времени потребуется 100 машинам для изготовления 100 изделий?» Многим на ум приходит ответ «100 минут», хотя правильный — «пять минут». Значительно чаще его дают те, кто изучал философию в вузе.
Авторы новой научной работы, опубликованной в Journal of the American Philosophical Association, проанализировали данные опросов 649 511 студентов бакалавриата (включая 4843 студента философских факультетов), обучавшихся более чем в 800 колледжах и университетах по всей территории США. Информация собиралась с 1990 по 2019 год.
Средний балл по вербальному тесту GRE у студентов-«философов» составил 573 из 800 возможных, или на 33 балла выше, чем у студентов других 57 специальностей, благодаря чему «философы» заняли первое место. По LSAT средний балл достиг 157 из 180 возможных, что примерно на два балла выше, чем у «нефилософов», и это был лучший результат по логическому (хотя и не количественному) мышлению, чем у однокурсников. Также они показали максимальный результат по шкале самооценки хороших привычек мышления.
Более развитые способности к вербальному мышлению, любознательность и эффективная рефлексия у студентов — главный аргумент в пользу изучения философии, который укрепляет ее место в научной парадигме высшего образования. По мнению авторов исследования, умение мыслить ясно и критически особенно важно в эпоху развития искусственного интеллекта, которым управляет человек.
В поиске сигналов от внеземных цивилизаций ученые решили сосредоточиться не на целенаправленных посланиях человечеству, а на случайных «утечках информации» из межпланетного пространства гипотетической обитаемой системы. По расчетам, в определенные моменты до нас могут доходить сигналы внеземной космической связи. Кстати, благодаря «общению» Земли с марсианскими и другими зондами мы тоже постоянно невольно сообщаем о себе в глубокий космос.
Мыши и муравьи в космосе: зачем Россия запустила спутник, в котором животные летают над полюсами Земли
Глава Российской академии наук Геннадий Красников рассказал в недавнем интервью о том, для чего мышам летать над полюсами Земли, в чем преимущества новой космической станции по сравнению с МКС, что предстоит проделать на Луне в ближайшее десятилетие и чем ученых продолжает интриговать Венера.
К 2025 году около 30 стран приняли программы по развитию водородной энергетики, а совокупный объем инвестиций в эту область превысил 150 миллиардов долларов. Эксперты полагают, что замена дизельных авто на водородные снизит выбросы на 80-90%, а водородные самолеты способны уменьшить углеродный след на 50-75%. Но при использовании водорода в двигателях внутреннего или внешнего сгорания, происходит взаимодействие с металлом, что наиболее опасно при высоких температурах. Это может вызвать их разрушение, в результате чего возникает риск пожара или взрыва с тяжелыми последствиями для пассажиров. Ученые Пермского Политеха впервые выяснили, как водород влияет на металлы в условиях экстремальных температур (800 градусов и выше), в которых работают двигатели самолетов и машин. Это продвинет авиационную, машиностроительную и нефтегазовую отрасли в безопасном использовании водорода в качестве источника энергии.
Ученые обнаружили косвенные доказательства существования мира размером с Землю за орбитой Нептуна. Эта гипотетическая планета отличается от предполагаемой Девятой планеты не только размером, но и гравитационным влиянием на другие объекты.
Большие кошки (Pantherinae) обычно охотятся на животных своего или меньшего размера. У снежных барсов, как выяснилось, другие предпочтения. Новое исследование показало, что ирбисы чаще нападают на взрослых горных козлов, которые как минимум вдвое превосходят хищников в весе. Ученые объяснили, с чем может быть связан такой выбор добычи.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Археологи раскопали первую полностью сохранившуюся ханаанскую мастерскую по изготовлению каменных лезвий
Возраст находок — около 5500 лет, они лежат во множестве круглых ям, чьи стены укреплены кирпичом. Среди обнаруженных орудий из кремня есть и сотни неиспользованных, которые могут быть ритуальным подношением богам.
Гостингом (от английского «призрак») называют ситуацию, когда человек прекращает общение или отношения, «пропадая с радаров» без объяснения причин. Исследователи из США сымитировали такое поведение, а затем проанализировали реакцию людей на него.
Марс – это вам не Луна. Почему так сложно отправить человека на Красную планету?
Бороться с глобальным потеплением Европа может, только наращивая сжигание газа. Это когда-нибудь кончится?
Лучший в мире детектор темной материи вступил в строй
Гид по Вселенной: кто есть кто
Легчайший газ, незаменимый реагент и трудное топливо: все, что вы хотели знать про водородную экономику, но боялись спросить
В погоне за миллионом кубитов
