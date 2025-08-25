  • Добавить в закладки
25 августа, 12:58
Елена Авдеева
35

Студенты-философы показали самое развитое словесно-логическое мышление

❋ 3.9

Американские ученые, специализирующиеся на философии, решили проверить, действительно ли «мать всех наук», по Цицерону, помогает студентам рефлексировать глубже и продуктивнее. Они выяснили, что будущие специалисты действительно превосходят ровесников по вербальному и логическому мышлению.

Студенты, специализирующиеся на философии, демонстрируют лучшие результаты по тестам на логику и вербальное мышление / © PxHere / Автор неизвестен

Предыдущие исследования показали, что студенты, специализирующиеся на философии, как правило, демонстрируют исключительно высокие результаты на двух стандартных испытаниях. Первый из них — международный экзамен для поступающих на программы магистратуры и аспирантуры GRE (Graduate Record Examinations), оценивающий аналитические, математические и вербальные навыки выпускников вузов. Второй — LSAT (Law School Admission Test), вступительный экзамен в юридических вузах США на проверку умения читать тексты, анализировать различные точки зрения и аргументированно защищать свою позицию.

Кроме того, результаты прежних работ подтверждали, что люди, изучавшие философию, как правило, более склонны к рефлексии, открыты для нового мышления и обладают навыками логического мышления. Они склонны давать не интуитивные ответы, а логически выверенные. Вот пример: «Если пяти машинам требуется пять минут для изготовления пяти изделий, сколько времени потребуется 100 машинам для изготовления 100 изделий?» Многим на ум приходит ответ «100 минут», хотя правильный — «пять минут». Значительно чаще его дают те, кто изучал философию в вузе.

Авторы новой научной работы, опубликованной в Journal of the American Philosophical Association, проанализировали данные опросов 649 511 студентов бакалавриата (включая 4843 студента философских факультетов), обучавшихся более чем в 800 колледжах и университетах по всей территории США. Информация собиралась с 1990 по 2019 год.

Средний балл по вербальному тесту GRE у студентов-«философов» составил 573 из 800 возможных, или на 33 балла выше, чем у студентов других 57 специальностей, благодаря чему «философы» заняли первое место. По LSAT средний балл достиг 157 из 180 возможных, что примерно на два балла выше, чем у «нефилософов», и это был лучший результат по логическому (хотя и не количественному) мышлению, чем у однокурсников. Также они показали максимальный результат по шкале самооценки хороших привычек мышления.

Более развитые способности к вербальному мышлению, любознательность и эффективная рефлексия у студентов — главный аргумент в пользу изучения философии, который укрепляет ее место в научной парадигме высшего образования. По мнению авторов исследования, умение мыслить ясно и критически особенно важно в эпоху развития искусственного интеллекта, которым управляет человек.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Елена Авдеева
80 статей
Автор специализируется на материалах по психологии, социологии и другим гуманитарным дисциплинам. Исследует мотивацию, восприятие, коммуникацию и механизмы коллективного поведения.
Показать больше
С точки зрения науки
# логическое мышление
# любознательность
# социология
# студенты
# философия
Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
25 августа, 07:38
Адель Романова

Астрономы поняли, откуда до Земли могут доходить случайные сигналы внеземных цивилизаций

В поиске сигналов от внеземных цивилизаций ученые решили сосредоточиться не на целенаправленных посланиях человечеству, а на случайных «утечках информации» из межпланетного пространства гипотетической обитаемой системы. По расчетам, в определенные моменты до нас могут доходить сигналы внеземной космической связи. Кстати, благодаря «общению» Земли с марсианскими и другими зондами мы тоже постоянно невольно сообщаем о себе в глубокий космос.

Астрономия
# внеземные цивилизации
# космос
# межпланетная связь
# межпланетная станция
# радиоастрономия
# транзитный метод
# экзопланеты
22 августа, 14:45
Игорь Байдов

Астрономы предположили наличие неизвестной планеты размером с Землю на окраинах Солнечной системы

Ученые обнаружили косвенные доказательства существования мира размером с Землю за орбитой Нептуна. Эта гипотетическая планета отличается от предполагаемой Девятой планеты не только размером, но и гравитационным влиянием на другие объекты.

Астрономия
# девятая планета
# Нептун
# Планета X
# Пояс Койпера
# Солнечна система
25 августа, 08:19
Адель Романова

Мыши и муравьи в космосе: зачем Россия запустила спутник, в котором животные летают над полюсами Земли

Глава Российской академии наук Геннадий Красников рассказал в недавнем интервью о том, для чего мышам летать над полюсами Земли, в чем преимущества новой космической станции по сравнению с МКС, что предстоит проделать на Луне в ближайшее десятилетие и чем ученых продолжает интриговать Венера.

Космонавтика
# «Бион»
# «Венера-Д»
# ИМБП РАН
# космос
# лунная программа
# орбитальная станция
# Российская орбитальная станция
22 августа, 10:48
ПНИПУ

Российские ученые решили главную проблему безопасности водородной авиации

К 2025 году около 30 стран приняли программы по развитию водородной энергетики, а совокупный объем инвестиций в эту область превысил 150 миллиардов долларов. Эксперты полагают, что замена дизельных авто на водородные снизит выбросы на 80-90%, а водородные самолеты способны уменьшить углеродный след на 50-75%. Но при использовании водорода в двигателях внутреннего или внешнего сгорания, происходит взаимодействие с металлом, что наиболее опасно при высоких температурах. Это может вызвать их разрушение, в результате чего возникает риск пожара или взрыва с тяжелыми последствиями для пассажиров. Ученые Пермского Политеха впервые выяснили, как водород влияет на металлы в условиях экстремальных температур (800 градусов и выше), в которых работают двигатели самолетов и машин. Это продвинет авиационную, машиностроительную и нефтегазовую отрасли в безопасном использовании водорода в качестве источника энергии.

ПНИПУ
# авиация
# безопасность
# водород
# водородное топливо
22 августа, 14:45
Игорь Байдов

Астрономы предположили наличие неизвестной планеты размером с Землю на окраинах Солнечной системы

Ученые обнаружили косвенные доказательства существования мира размером с Землю за орбитой Нептуна. Эта гипотетическая планета отличается от предполагаемой Девятой планеты не только размером, но и гравитационным влиянием на другие объекты.

Астрономия
# девятая планета
# Нептун
# Планета X
# Пояс Койпера
# Солнечна система
22 августа, 13:09
Юлия Трепалина

Ученые объяснили, почему снежные барсы предпочли добычу крупнее себя

Большие кошки (Pantherinae) обычно охотятся на животных своего или меньшего размера. У снежных барсов, как выяснилось, другие предпочтения. Новое исследование показало, что ирбисы чаще нападают на взрослых горных козлов, которые как минимум вдвое превосходят хищников в весе. Ученые объяснили, с чем может быть связан такой выбор добычи.

Биология
# добыча
# кошачьи
# охота
# поведение животных
# снежные барсы
# снежный барс
# хищники
6 августа, 20:59
Татьяна Пичугина

Ученые добыли новые доказательства столкновения с кометой 12 800 лет назад

Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.

Геология
# Атлантический океан
# комета
# морское дно
# платина
# событие позднего дриаса
30 июля, 08:08
Редакция Naked Science

Археологи раскопали первую полностью сохранившуюся ханаанскую мастерскую по изготовлению каменных лезвий

Возраст находок — около 5500 лет, они лежат во множестве круглых ям, чьи стены укреплены кирпичом. Среди обнаруженных орудий из кремня есть и сотни неиспользованных, которые могут быть ритуальным подношением богам.

Археология
# археология
# Бронзовый век
# Левант
31 июля, 08:28
Полина Меньшова

Психологи описали, как игнорирование собеседника влияет на его психику

Гостингом (от английского «призрак») называют ситуацию, когда человек прекращает общение или отношения, «пропадая с радаров» без объяснения причин. Исследователи из США сымитировали такое поведение, а затем проанализировали реакцию людей на него.

Психология
# коммуникация
# общение
# онлайн-знакомство
# отношения
Комментарии

Последние новости:

  1. Психологи оценили связь экстремизма с выгоранием

    25 августа, 13:21

  2. Студенты-философы показали самое развитое словесно-логическое мышление

    25 августа, 12:58

  3. Японский метод «лесной терапии» укрепил не только нервы, но и сердце

    25 августа, 11:31

  4. Психологи узнали, какие факторы повлияли на раскрытие смекалки у Робинзона Крузо и Русалочки

    25 августа, 11:30
