Японский метод «лесной терапии» укрепил не только нервы, но и сердце
Ученые неоднократно доказывали, что времяпрепровождение на природе снижает стресс и тревожность. Теперь они выяснили, что японская практика лесной терапии — осознанного пребывания среди деревьев — способна снижать кровяное давление и бороться с воспалениями в организме.
Идея о целительной силе природы не нова. В Японии она оформилась в официальную практику под названием «синрин-йоку», что можно перевести как «искусство гулять в лесу». Это больше, чем просто прогулка. Практика предполагает целенаправленное погружение в атмосферу леса с помощью всех органов чувств: глубокого дыхания, внимания к звукам, запахам и окружающим видам.
До недавнего времени научное сообщество сосредотачивалось на психологических преимуществах синрин-йоку. Авторы многочисленных исследований подтвердили, что такой отдых значительно снижает стресс и тревожность. Сегодня ученые все чаще приходят к выводу, что у леса есть мощный терапевтический эффект, способный улучшать физическое здоровье.
Но как именно он работает и насколько значительны его результаты? Это попыталась выяснить команда японских ученых под руководством Ивао Уэхары (Iwao Uehara) из Токийского университета сельского хозяйства. Исследователей заинтересовало, как лесная терапия влияет на физические показатели здоровья, особенно у людей с хроническими проблемами.
Чтобы получить ответы, Уэхара и его коллеги провели эксперимент с участием 36 людей в возрасте от 60 до 80 лет. У всех испытуемых была диагностирована гипертония — повышенное кровяное давление.
Исследователи распределили добровольцев на две группы. Первая, в которую вошли 24 человека, отправилась на три дня и две ночи в национальный парк Цяньцзянъюань в Китае. Это место находится примерно в 3,5 часа езды на автомобиле от города Ханчжоу. Каждый день они по три часа совершали пешие прогулки по лесным тропам. Кроме того, дополнительно занимались групповыми медитациями в течение часа.
Помимо этого, программа включала ежедневные часовые занятия цигун — традиционной китайской гимнастикой с медленными точными движениями и контролем дыхания. Еще одним элементом стала чайная церемония. Эти практики помогли участникам настроиться на осознанность и глубже погрузиться в синрин-йоку.
Вторая группа из 12 человек осталась в городе. Они выполняли похожую программу: гуляли по улицам рядом с отелем, участвовали в медитации, придерживались такого же режима сна и питания. Ученые исключили все отвлекающие факторы: участникам запретили пользоваться гаджетами, курить, употреблять алкоголь и кофе.
До начала эксперимента и по его завершении ученые измерили у всех участников ключевые показатели здоровья: сердечный ритм, кровяное давление и уровень С-реактивного белка — важного маркера воспалительных процессов в организме.
Результаты оказались впечатляющими. У группы, отдыхавшей в лесу, исследователи зафиксировали значительное улучшение показателей кровяного давления и снижение уровня С-реактивного белка по сравнению с городской группой.
Также у испытуемых из первой группы повысилась вариабельность сердечного ритма — изменение интервалов между последовательными сердечными сокращениями. Это важный маркер, показывающий, как сердечно-сосудистая и нервная системы адаптируются к нагрузкам и стрессу. Чем выше вариабельность, тем лучше сердце справляется с нагрузками.
Кроме физиологических изменений, лесная группа сообщила об улучшении психоэмоционального состояния. По словам участников эксперимента, они стали чувствовать себя спокойнее, меньше переживали, меньше нервничали и при этом чувствовали прилив сил.
По словам Уэхары, лесная терапия — недорогой и разумный способ улучшить самочувствие для людей с гипертонией. По его мнению, природа успокаивает нервную систему, помогает сердцу и сосудам работать стабильнее.
Однако не все специалисты согласны с выводами команды Уэхары. Они отметили, что в своей работе исследователи не посчитали, сколько шагов прошли участники в лесу и в городе. Если в лесу люди двигались больше, то именно физическая активность могла дать лучшие результаты, а не сама атмосфера природы.
В эксперименте участвовали всего 36 человек, это небольшая выборка. Такая маленькая группа значительно повышает риск случайных результатов. Если бы в нем участвовали сотни людей, выводы были бы гораздо более статистически надежными и достоверными. С малым размером выборки всегда есть шанс, что обнаруженный эффект — просто совпадение или аномалия, характерная для этой конкретной группы людей.
Исследование проводилось на узкой группе людей: взрослые в возрасте от 60 до 80 лет с диагностированной гипертонией. Это означает, что результаты нельзя автоматически переносить на все население. Неизвестно, будут ли такие же выраженные эффекты у молодых людей с гипертонией.
Научная работа опубликована в журнале Frontiers in Public Health.
