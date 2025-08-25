  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
25 августа, 11:31
Игорь Байдов
1

Японский метод «лесной терапии» укрепил не только нервы, но и сердце

❋ 4.4

Ученые неоднократно доказывали, что времяпрепровождение на природе снижает стресс и тревожность. Теперь они выяснили, что японская практика лесной терапии — осознанного пребывания среди деревьев — способна снижать кровяное давление и бороться с воспалениями в организме.

Медицина
# гипертония
# здоровье
# лес
# природа
# прогулки
прогулки в лесу
Две группы участников эксперимента. Одна проводила время в лесу, вторая в городе/ © Iwao Uehara, PMC

Идея о целительной силе природы не нова. В Японии она оформилась в официальную практику под названием «синрин-йоку», что можно перевести как «искусство гулять в лесу». Это больше, чем просто прогулка. Практика предполагает целенаправленное погружение в атмосферу леса с помощью всех органов чувств: глубокого дыхания, внимания к звукам, запахам и окружающим видам.

До недавнего времени научное сообщество сосредотачивалось на психологических преимуществах синрин-йоку. Авторы многочисленных исследований подтвердили, что такой отдых значительно снижает стресс и тревожность. Сегодня ученые все чаще приходят к выводу, что у леса есть мощный терапевтический эффект, способный улучшать физическое здоровье. 

Но как именно он работает и насколько значительны его результаты? Это попыталась выяснить команда японских ученых под руководством Ивао Уэхары (Iwao Uehara) из Токийского университета сельского хозяйства. Исследователей заинтересовало, как лесная терапия влияет на физические показатели здоровья, особенно у людей с хроническими проблемами.

Чтобы получить ответы, Уэхара и его коллеги провели эксперимент с участием 36 людей в возрасте от 60 до 80 лет. У всех испытуемых была диагностирована гипертония — повышенное кровяное давление.

Исследователи распределили добровольцев на две группы. Первая, в которую вошли 24 человека, отправилась на три дня и две ночи в национальный парк Цяньцзянъюань в Китае. Это место находится примерно в 3,5 часа езды на автомобиле от города Ханчжоу. Каждый день они по три часа совершали пешие прогулки по лесным тропам. Кроме того, дополнительно занимались групповыми медитациями в течение часа.

Помимо этого, программа включала ежедневные часовые занятия цигун — традиционной китайской гимнастикой с медленными точными движениями и контролем дыхания. Еще одним элементом стала чайная церемония. Эти практики помогли участникам настроиться на осознанность и глубже погрузиться в синрин-йоку.

Вторая группа из 12 человек осталась в городе. Они выполняли похожую программу: гуляли по улицам рядом с отелем, участвовали в медитации, придерживались такого же режима сна и питания. Ученые исключили все отвлекающие факторы: участникам запретили пользоваться гаджетами, курить, употреблять алкоголь и кофе.

До начала эксперимента и по его завершении ученые измерили у всех участников ключевые показатели здоровья: сердечный ритм, кровяное давление и уровень С-реактивного белка — важного маркера воспалительных процессов в организме.

Результаты оказались впечатляющими. У группы, отдыхавшей в лесу, исследователи зафиксировали значительное улучшение показателей кровяного давления и снижение уровня С-реактивного белка по сравнению с городской группой. 

Также у испытуемых из первой группы повысилась вариабельность сердечного ритма — изменение интервалов между последовательными сердечными сокращениями. Это важный маркер, показывающий, как сердечно-сосудистая и нервная системы адаптируются к нагрузкам и стрессу. Чем выше вариабельность, тем лучше сердце справляется с нагрузками.

Кроме физиологических изменений, лесная группа сообщила об улучшении психоэмоционального состояния. По словам участников эксперимента, они стали чувствовать себя спокойнее, меньше переживали, меньше нервничали и при этом чувствовали прилив сил.

По словам Уэхары, лесная терапия — недорогой и разумный способ улучшить самочувствие для людей с гипертонией. По его мнению, природа успокаивает нервную систему, помогает сердцу и сосудам работать стабильнее.

Однако не все специалисты согласны с выводами команды Уэхары. Они отметили, что в своей работе исследователи не посчитали, сколько шагов прошли участники в лесу и в городе. Если в лесу люди двигались больше, то именно физическая активность могла дать лучшие результаты, а не сама атмосфера природы.

В эксперименте участвовали всего 36 человек, это небольшая выборка. Такая маленькая группа значительно повышает риск случайных результатов. Если бы в нем участвовали сотни людей, выводы были бы гораздо более статистически надежными и достоверными. С малым размером выборки всегда есть шанс, что обнаруженный эффект — просто совпадение или аномалия, характерная для этой конкретной группы людей.

Исследование проводилось на узкой группе людей: взрослые в возрасте от 60 до 80 лет с диагностированной гипертонией. Это означает, что результаты нельзя автоматически переносить на все население. Неизвестно, будут ли такие же выраженные эффекты у молодых людей с гипертонией.

Научная работа опубликована в журнале Frontiers in Public Health.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Игорь Байдов
373 статей
Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.
Показать больше
Медицина
# гипертония
# здоровье
# лес
# природа
# прогулки
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
26 Авг
600
Картвельская и индоевропейская этимология: история и современные значения лексем
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
26 Авг
Бесплатно
Советские граждане и военнопленные в системе фашистских концлагерей
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
26 Авг
Бесплатно
Засейвить здоровье: питание между работой и семьей
АВИАПАРК
Москва
Лекция
26 Авг
700
Советская психология: мир, миф или казус?
Зануда
Санкт-Петербург
Лекция
27 Авг
600
Джеймс Джойс: «Улисс» и Россия
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
27 Авг
Бесплатно
Сталинский план реконструкции Москвы
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
27 Авг
600
Королевства франков: падение династии Меровингов
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
27 Авг
Бесплатно
Эмоциональное выгорание в семье
АВИАПАРК
Москва
Лекция
27 Авг
600
Загадки бурного роста в ранней Вселенной
Московский Планетарий
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
25 августа, 07:38
Адель Романова

Астрономы поняли, откуда до Земли могут доходить случайные сигналы внеземных цивилизаций

В поиске сигналов от внеземных цивилизаций ученые решили сосредоточиться не на целенаправленных посланиях человечеству, а на случайных «утечках информации» из межпланетного пространства гипотетической обитаемой системы. По расчетам, в определенные моменты до нас могут доходить сигналы внеземной космической связи. Кстати, благодаря «общению» Земли с марсианскими и другими зондами мы тоже постоянно невольно сообщаем о себе в глубокий космос.

Астрономия
# внеземные цивилизации
# космос
# межпланетная связь
# межпланетная станция
# радиоастрономия
# транзитный метод
# экзопланеты
22 августа, 14:45
Игорь Байдов

Астрономы предположили наличие неизвестной планеты размером с Землю на окраинах Солнечной системы

Ученые обнаружили косвенные доказательства существования мира размером с Землю за орбитой Нептуна. Эта гипотетическая планета отличается от предполагаемой Девятой планеты не только размером, но и гравитационным влиянием на другие объекты.

Астрономия
# девятая планета
# Нептун
# Планета X
# Пояс Койпера
# Солнечна система
22 августа, 13:09
Юлия Трепалина

Ученые объяснили, почему снежные барсы предпочли добычу крупнее себя

Большие кошки (Pantherinae) обычно охотятся на животных своего или меньшего размера. У снежных барсов, как выяснилось, другие предпочтения. Новое исследование показало, что ирбисы чаще нападают на взрослых горных козлов, которые как минимум вдвое превосходят хищников в весе. Ученые объяснили, с чем может быть связан такой выбор добычи.

Биология
# добыча
# кошачьи
# охота
# поведение животных
# снежные барсы
# снежный барс
# хищники
22 августа, 10:48
ПНИПУ

Российские ученые решили главную проблему безопасности водородной авиации

К 2025 году около 30 стран приняли программы по развитию водородной энергетики, а совокупный объем инвестиций в эту область превысил 150 миллиардов долларов. Эксперты полагают, что замена дизельных авто на водородные снизит выбросы на 80-90%, а водородные самолеты способны уменьшить углеродный след на 50-75%. Но при использовании водорода в двигателях внутреннего или внешнего сгорания, происходит взаимодействие с металлом, что наиболее опасно при высоких температурах. Это может вызвать их разрушение, в результате чего возникает риск пожара или взрыва с тяжелыми последствиями для пассажиров. Ученые Пермского Политеха впервые выяснили, как водород влияет на металлы в условиях экстремальных температур (800 градусов и выше), в которых работают двигатели самолетов и машин. Это продвинет авиационную, машиностроительную и нефтегазовую отрасли в безопасном использовании водорода в качестве источника энергии.

ПНИПУ
# авиация
# безопасность
# водород
# водородное топливо
22 августа, 14:45
Игорь Байдов

Астрономы предположили наличие неизвестной планеты размером с Землю на окраинах Солнечной системы

Ученые обнаружили косвенные доказательства существования мира размером с Землю за орбитой Нептуна. Эта гипотетическая планета отличается от предполагаемой Девятой планеты не только размером, но и гравитационным влиянием на другие объекты.

Астрономия
# девятая планета
# Нептун
# Планета X
# Пояс Койпера
# Солнечна система
22 августа, 13:09
Юлия Трепалина

Ученые объяснили, почему снежные барсы предпочли добычу крупнее себя

Большие кошки (Pantherinae) обычно охотятся на животных своего или меньшего размера. У снежных барсов, как выяснилось, другие предпочтения. Новое исследование показало, что ирбисы чаще нападают на взрослых горных козлов, которые как минимум вдвое превосходят хищников в весе. Ученые объяснили, с чем может быть связан такой выбор добычи.

Биология
# добыча
# кошачьи
# охота
# поведение животных
# снежные барсы
# снежный барс
# хищники
6 августа, 20:59
Татьяна Пичугина

Ученые добыли новые доказательства столкновения с кометой 12 800 лет назад

Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.

Геология
# Атлантический океан
# комета
# морское дно
# платина
# событие позднего дриаса
30 июля, 08:08
Редакция Naked Science

Археологи раскопали первую полностью сохранившуюся ханаанскую мастерскую по изготовлению каменных лезвий

Возраст находок — около 5500 лет, они лежат во множестве круглых ям, чьи стены укреплены кирпичом. Среди обнаруженных орудий из кремня есть и сотни неиспользованных, которые могут быть ритуальным подношением богам.

Археология
# археология
# Бронзовый век
# Левант
31 июля, 08:28
Полина Меньшова

Психологи описали, как игнорирование собеседника влияет на его психику

Гостингом (от английского «призрак») называют ситуацию, когда человек прекращает общение или отношения, «пропадая с радаров» без объяснения причин. Исследователи из США сымитировали такое поведение, а затем проанализировали реакцию людей на него.

Психология
# коммуникация
# общение
# онлайн-знакомство
# отношения
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Японский метод «лесной терапии» укрепил не только нервы, но и сердце

    25 августа, 11:31

  2. Психологи узнали, какие факторы повлияли на раскрытие смекалки у Робинзона Крузо и Русалочки

    25 августа, 11:30

  3. Пермские ученые предложили новый способ очистить землю от нефти — с помощью растений

    25 августа, 11:10

  4. Тихий убийца: почему менингококк стал опасен для взрослых и как его распознать

    25 августа, 10:36
Выбор редакции

Шестое по силе: что сделало камчатское землетрясение уникальным и почему никто не погиб

1 августа, 09:51

Последние комментарии

Александр Ветров
6 минут назад
Где,Андорра,Монако,Сан Марино?

Наглядное сравнение площади стран Европейского союза

Nikolai Zhiltsov
8 минут назад
Max, евгений изначально писал в своём комменте про Европу, а не ЕС.

Наглядное сравнение площади стран Европейского союза

Nikolai Zhiltsov
8 минут назад
Андрей, евгений изначально писал в своём комменте про Европу, а не ЕС.

Наглядное сравнение площади стран Европейского союза

Nikolai Zhiltsov
8 минут назад
Sergey, евгений изначально писал в своём комменте про Европу, а не ЕС.

Наглядное сравнение площади стран Европейского союза

Александр Ветров
9 минут назад
Marie, какая у Лихтенштейна промышленность?Это,просто,банковский подсос Европы,они ничего не производят,кроме,чужих банковских вкладов и всякого

Наглядное сравнение площади стран Европейского союза

Сергей Механик
10 минут назад
Хотелось бы взглянуть на анализ отдельно по странам. Особенно Евразия интересно. 😉

Где живут самые богатые люди: распределение миллионеров по регионам

Jhon Snow
14 минут назад
Где Норвегия.?

Наглядное сравнение площади стран Европейского союза

Placoza D
23 минуты назад
Marie, скажу больше, у нас и компов с интернетом нет. Все свои сообщения отстукивает морзянкой под диктовку КГБ. Похоже, чуб и правда иссушает мозг. Как

Наглядное сравнение площади стран Европейского союза

Marie Onegai
36 минут назад
Русские, вы не поняли, когда твоя страна больше вообще всех остальных но ты сам по жопу в навозе и продал ребенка за айфон а душу за Мерседес, хотя

Наглядное сравнение площади стран Европейского союза

евгений Русский
46 минут назад
Константин, И что Дания из за этого потеряла Гренландию? Или я случайно зашёл на сайт по правописанию?

Наглядное сравнение площади стран Европейского союза

vladimir vladimir
58 минут назад
M, rabsija-fašistkaja,otstalaja,nedo strana zaxvatčikov,izgoji mira. V druzjax-severnaja Korėja,ax xa.

Наглядное сравнение площади стран Европейского союза

timsn100
1 час назад
вадим, вы просто не в теме, абсолютно. Вы даже русским языком владеете плохо.

Американская компания скопировала «Герань-2», выдав беспилотник за собственную разработку 

timsn100
1 час назад
поскольку это в том числе мишень, то она и копирует внешне вероятного противника. Но может быть и ударным, если установить БЧ. Заголовок же такой,

Американская компания скопировала «Герань-2», выдав беспилотник за собственную разработку 

Константин Старков
1 час назад
Ну это классика - "за двумя зайцами погонишься - ни одного не поймаешь". Невозможно отслеживать и при этом ещё предугадывать траекторию более одной

Исследователи обнаружили предел человеческого воображения

Александр Французов
1 час назад
Павел, вы бы для начала поинтересовались, почему его так назвали, (я про Дюгонь) а потом комментировали.

Редкое морское животное, ставшее прототипом легенд о русалках, обнаружили у рифа Южно-Китайского моря

вадим осипов
1 час назад
вадим, смотри, мафиозы выебыаабтся. Ладно некогда дебилы, поэтому никакого американского гегемонизма не предвидится. Просто я есть бог. Ахам

Американская компания скопировала «Герань-2», выдав беспилотник за собственную разработку 

вадим осипов
1 час назад
вадим, вадим, Дебила не понятно,что вся западная экономика создавалась долбоеба и и грохнуть ее в пять минут даже и санкций не надо, если экономика

Американская компания скопировала «Герань-2», выдав беспилотник за собственную разработку 

вадим осипов
1 час назад
вадим, Дебила не понятно,что вся западная экономика создавалась долбоеба и и грохнуть ее в пять минут даже и санкций не надо, если экономика

Американская компания скопировала «Герань-2», выдав беспилотник за собственную разработку 

Юрий Мск
1 час назад
Ого, если взять Грецию, добавить Бельгию и посыпать сверху Кипром, будет почти как Новосибирская область, по территории. Место для комментариев от

Наглядное сравнение площади стран Европейского союза

вадим осипов
2 часа назад
вадим, Я бы того логика конечно спросил,назови профессору для начала всего четыре базовых правила логики и три правила образования логической

Американская компания скопировала «Герань-2», выдав беспилотник за собственную разработку 

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно