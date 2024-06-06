«Письмо — это достояние»: эксперт Пермского Политеха рассказал, как менялся русский алфавит

День русского языка отмечают в день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина – 6 июня. Мария Жданова, кандидат педагогических наук, старший преподаватель кафедры иностранных языков, лингвистики и перевода ПНИПУ, рассказала, почему возникла старорусская письменность и как она трансформировалась в кириллицу, какое послание зашифровано в нашем алфавите, зачем нужна была его реформа при Петре I и когда азбука приобрела современный вид.

«Современный русский язык сформировался более 300 лет назад. Это сравнительно «детский» возраст, но у него, как и людей, есть своя родословная, которая корнями уходит в глубокую древность и насчитывает минимум полторы тысячи лет. Именно в это время славянские племена стали образовывать государства. Восточные славяне, говорившие на восточнославянском языке, образовали Киевскую Русь. Поэтому этот язык называют еще древнерусским», — рассказывает Мария Жданова.

В 863 году моравский князь Ростислав, глава одного из славянских государств, занимавшего территорию современной Чехии, обратился к византийскому императору Михаилу III с просьбой помочь ему организовать богослужение на праславянском языке. Такой переход требовал создания письменного литературного славянского языка.

В ответ на просьбу Ростислава Византия посылает к нему так называемую Моравскую миссию, во главе которой стояли два брата из знатной греческой семьи: Мефодий и Константин (после принятия монашества — Кирилл), их также называют Солунскими братьями. Именно эти мудрецы создали первую азбуку — глаголицу. Ее название происходит от славянского слова «глаголати» — «говорить».

«В состав этой азбуки входила 41 буква, цифры также обозначались буквенными знаками. Начертания символов были довольно сложными, да и сама азбука во многом была искусственной, возможно, потому и не прижилась. Именно поэтому Солунские братья, а позднее Мефодий с учениками, разрабатывали вторую азбуку, созданную на основе греческого алфавита, но приспособленную к славянской речи – кириллицу, названную в честь одного из братьев», — объясняет эксперт Пермского Политеха.

В составе кириллицы первоначально было 38 букв, 14 из которых восходят к славянской речи. Многие буквы из глаголицы перекочевали в новую азбуку, хоть и смысл многих изменился.

Какой смысл несет кириллица?

Кириллицу называют сокральной азбукой, в ней зашифровано важнейшее духовное послание, каждое слово которого соответствует буквам алфавита. Ярослав Кеслер в своей книге «Азбука: послание к славянам» говорит, что каждая буква называется отдельным словом, имеющим лексическое значение. Если прочитать все эти слова, то получится вполне связный текст: «Азъ буки веде. Глаголъ добро есте. Живите зело, земля, и, иже како люди, мыслите нашъ онъ покои. Рцы слово твердо — укъ фъретъ Херъ. Цы, черве, шта Ъра юсъ яти!»

Перевод на современный язык звучит так: «Я знаю буквы. Письмо — это достояние. Трудитесь усердно, земляне, как подобает разумным людям. Постигайте мироздание! Несите слово убежденно: Знание — дар Божий! Дерзайте, вникайте, чтобы Сущего свет постичь!»

Что случилось с русским алфавитом при Петре I?

«К XVIII веку многие звуки, активно употребляемые в 9-10 веках, уже давно видоизменились, однако буквы по традиции все еще использовались, хотя своего первоначального звука уже не передавали. Кроме того, символы кириллицы имели очень много декоративных элементов, которые усложняли печатание книг», — рассказывает Мария Жданова.

Главная причина реформы русской азбуки, которую инициировал Петр I, состояла в стремлении приблизить имеющиеся в России шрифты к зарубежным аналогам. Начало реформы было положено в 1707 году в Амстердаме. Российский император приказал составить новый образец азбуки и отлить типографский шрифт. Именно поэтому этот алфавит называют не только гражданским, но и амстердамским. Шрифт изготовил и привез в Россию мастер Антон Демей. В результате петровской реформы в алфавите произошли следующие изменения:



• Были исключены некоторые буквы: «Омега» ω, «Кси» ξ, «Пси» ѱ, «Ижица» ѵ, «Юс малый» ѧ, «ук» ѹ, «от» ѿ;

• Для обозначения звука [и] стали использовать латинскую букву i без точек — I;

• Буква «ферт» (ψ) заменена «фитой» (ѳ). Однако впоследствии обе буквы выли восстановлены, прежнее распределение сохранено;

• Первоначально была исключена буква «земля» (ӡ) и была заменена фонетическим дублетом — «зело» (Ѕ). Но в 1710 году решили сделать наоборот: буква «зело» была окончательно исключена из светского алфавита, а буква «земля» вернулась.

Было также отменено написание под титлом (сокращение некоторых корней, например, писали «бг҃ъ» вместо «Богъ»), исключили и так называемые «силы» — надстрочные знаки, что-то вроде нынешнего ударения.

Как алфавит изменился в советское время?

Следующий этап реформ назрел лишь в начале прошлого века. Именно в этот период началась тенденция к всеобщему образованию населения, а значит – к реформированию алфавита и правил орфографии. Председателем комиссии по реформам был назначен известный лингвист Филипп Фортунатов, и в мае 1904 года был разработан проект нового правописания. И пока над ним размышляли, вплоть до 1917 года, под председательством другого русского лингвиста Алексея Шахматова комиссия и школьные учителя разработали иной орфографический проект. Министерство народного просвещения пред­ло­жи­ло вве­сти при­ня­тые пра­ви­ла в шко­лах с на­ча­ла но­во­го учеб­но­го го­да.

Согласно нововведениям, бу­к­ва «ять» ѣ за­ме­нена бу­к­вой «е» или «я» («вѣ­ра» стали писать как «ве­ра», а «кро­мѣ» как «кро­ме»). Буква «фи­та» θ заменена бу­к­вой «ф» («Θома» теперь пишут как «Фо­ма», например), а символ «i» заменили бу­к­вой «и» («Россiяѣ» — «Рос­сия»). Твердый знак исчез с кон­ца слов и час­тей слож­ных слов («хлеб», «меч», «кон­тр-ад­ми­рал»), но оставался в се­ре­ди­не слов в функ­ции раз­де­лительного зна­ка («подъ­ем», «разъ­яс­ни­тель­ный», «адъ­юнкт»). Употребление бу­к­вы «ё» при­зна­ва­лось же­ла­тель­ным, но не­обя­за­тель­ным.

«В результате этих реформ русская азбука приобрела тот вид, который мы имеем сейчас. Ее можно считать уникальным явлением среди всех известных способов буквенного письма. От других алфавитов наша азбука отличается тем, что в ней реализован принцип однозначности графического отображения «один звук — одна буква», а также тем, что в ней зашифровано уникальное послание потомкам – кладезь мудрости», — добавляет Мария Жданова.

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ПНИПУ 665 статей Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.