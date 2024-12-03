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Противовирусный препарат защитил от ВИЧ в 99% случаев
Лекарство, предотвращающее новые случаи вируса иммунодефицита человека, прошло третью фазу клинических испытаний и показало эффективность 99%. Пациентам делали инъекции раз в полгода, в то время как другие препараты для профилактики ВИЧ, как правило, требуют ежедневного приема и консультаций с врачом раз в три месяца.
Согласно недавним исследованиям, у людей с ВИЧ-инфекцией даже при наличии терапии сохраняется повышенный риск хронических воспалений, а значит и множества серьезных заболеваний. Кроме того, несколько лет назад открыли новый штамм этого вируса. Учитывая опасность инфекции для человека, исследователи активно ищут способы ее предотвращать.
Специалисты из Университета Эмори в США успешно провели третью фазу клинических испытаний для препарата под названием «Ленакапавир» и доказали, что его инъекции раз в полгода способны защитить человека от заражения в 99% случаев. Результаты работы опубликовал New England Journal of Medicine.
В рамках третьей фазы клинических испытаний ученые сравнивали «Ленакапавир» с другим препаратом — таблетками «Трувада», которые для профилактики ВИЧ нужно пить ежедневно. Из 2179 человек, принимавших «Ленакапавир», в итоге заразились двое (менее 1%). В случае с «Трувадой» оказались инфицированы девять человек из 1086 (17%). При этом люди более дисциплинированно делали инъекции, чем пили таблетки.
«Мы видим, что около половины людей, которые начинают ежедневно принимать пероральный препарат, по разным причинам прекращают это делать в течение первого года. Наличие эффективного инъекционного препарата, укол которого необходим всего два раза в год, очень важно для людей, испытывающих трудности с доступом к медицинской помощи», — пояснили авторы статьи.
В исследовании участвовали цисгендерные мужчины и трансгендерные люди из Перу, Бразилии, Аргентины, Мексики, Южной Африки, Таиланда и США. По словам авторов работы, они стремились сформировать выборку, в которой были бы представлены разные группы, имеющие повышенный риск заражения ВИЧ. В случае с цисгендерными женщинами эффективность «Ленакапавира» доказали раньше.
«Профилактика ВИЧ не охватывает всех, кого необходимо охватить, например тех, кто непропорционально сильно страдает от ВИЧ и неравенства в медицинском обслуживании. Для людей, которые не могут ежедневно принимать пероральные таблетки, инъекционные препараты действительно могут быть невероятно эффективны», — подытожили исследователи.
По словам ученых, результаты клинических исследований передали на рассмотрение в Министерство здравоохранения и социальных служб США. К 2025 году «Ленакапавир» могут одобрить для продажи.
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