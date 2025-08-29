  • Добавить в закладки
29 августа, 08:57
Полина Меньшова
2

Занятия музыкой замедлили старение мозга

❋ 5.7

Чтобы выполнить одну и ту же когнитивную задачу, организм пожилого человека задействует больше нейронов мозга, чем организм молодого. Однако, как выяснила международная команда исследователей, занятия музыкой способны уменьшить это различие.

Занятия музыкой замедлили возрастные изменения мозговой активности
Занятия музыкой замедлили возрастные изменения мозговой активности / © Lei Zhang et al., PLOS Biology

Влиянию музыки на состояние человека посвящено множество исследований. Например, авторы недавних научных работ выяснили, что музыкальное образование способно улучшить качество жизни, а также определили, какие композиции усиливают эффект тренировок.

Специалисты из нескольких университетов Китая и Канады изучили, как когнитивный резерв (способность мозга компенсировать повреждения нервной системы и адаптироваться к возрастающим нагрузкам. — Прим. ред.), накопленный благодаря занятиям музыкой, помогает пожилым людям выполнять когнитивные задачи. Результаты исследования появились в научном журнале PLOS Biology.

Авторы публикации провели эксперимент, в котором участвовали 25 пожилых музыкантов, 25 пожилых немузыкантов и 24 молодых немузыканта. Все они были носителями китайского языка без неврологических заболеваний и нарушений слуха. К первой группе относились люди, которые занимались музыкой минимум 32 года, начав в возрасте младше 23 лет, и регулярно практиковались последние три года, ко второй — их ровесники, занимавшиеся музыкой менее двух лет, к третьей — взрослые 20-30 лет (средний возраст — 23,12 года) с опытом занятий музыкой менее двух лет.

Все участники исследования выполнили задания на распознавание речи на фоне шума: требовалось различить слоги «ба», «па», «да» и «та», при том что на аудиозаписи также была слышна речь нескольких китаянок. Во время эксперимента ученые измеряли мозговую активность участников с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии.

С возрастом при выполнении когнитивных задач у людей повышается активность нейронов головного мозга в определенных областях (чаще — в лобно-теменной зоне) и усиливается связь между ними. Зачастую одни и те же процессы у молодых людей протекают более локально, в то время как у пожилых задействуются более широкие нейронные сети. Так организм адаптируется к изменениям, вызванным старением, и поддерживает когнитивные функции, но может расходовать больше энергии и переутомляться.

Новый эксперимент показал, что активность нейронов, вызванная возрастными изменениями, менее выражена у пожилых людей, которые длительное время занимаются музыкой, чем у их сверстников-немузыкантов. При этом мозг молодого немузыканта с точки зрения активности, как правило, больше похож на мозг пожилого музыканта, чем на мозг пожилого немузыканта.

Авторы статьи пришли к выводу, что когнитивный резерв, сформированный в результате многолетних занятий музыкой, сдерживает возрастное увеличение нейронной активности при восприятии речи на фоне шума. Кроме того, результаты эксперимента, по их мнению, проливают свет на сложное взаимодействие между когнитивным резервом и возрастным повышением нейронной активности при выполнении когнитивных задач.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
