Даже незначительное ожирение снижает шансы женщины стать матерью, показало исследование

Даже при первой стадии метаболического синдрома, который выражается в первую очередь ожирением в области живота и талии, способность женщины зачать ребенка снижается. Поэтому при подготовке к беременности, в случае наличия таких симптомов как повышение индекса массы тела, сбои в менструальном цикле и избыточный рост волос на теле, стоит обратиться к врачу. К таким выводам пришли в Сеченовском центре материнства и детства вместе с коллегами из других центров, обследовав 120 женщин, прошедших лечение от бесплодия.

Как у женщин, так и у мужчин избыточная масса тела влияет на способность зачать ребенка. Даже если речь идет о вспомогательных репродуктивных технологиях, вероятность имплантации эмбриона снижается на 2,2–4,3% с каждым увеличением индекса массы тела на единицу. И наоборот – при сбросе лишнего веса репродуктивное здоровье восстанавливается. В целом бесплодие встречается в три раза реже у женщин без ожирения, чем у женщин с таким заболеванием – последним требуется больше времени для наступления беременности.

«То есть между фертильностью и индексом массы тела есть обратная зависимость. Ожирение негативно влияет на молекулярные и гормональные процессы, которые балансируют репродуктивную систему. Оно мешает процессу овуляции, снижает качество ооцитов (клеток, которые развиваются в яйцеклетки) и способность эндометрия матки «принять» яйцеклетки. В итоге снижается вероятность зачатия и увеличиваются риски потери беременности в I триместре, преждевременных родов, перинатальных осложнений у плода и осложнений у матери», – рассказала директор Клиники акушерства и гинекологии Сеченовского центра материнства и детства Раиса Чилова.

Часто причиной ожирения становится метаболический синдром. Это целый комплекс нарушений обменных процессов. Организму становится трудно перерабатывать и использовать питательные вещества, особенно глюкозу. Клетки хуже реагируют на инсулин – гормон, позволяющий глюкозе проникать в клетки, в результате чего уровень сахара в крови повышается. Возникает ожирение, преимущественно в области живота и талии. Жир начинает концентрироваться вблизи внутренних органов. Из других ранних симптомов – нарушение менструального цикла и избыточный рост волос на теле. Синдром может привести к повышенному давлению, сахарному диабету 2-го типа и бесплодию.

По данным различных исследований, распространенность метаболического синдрома среди пациенток, страдающих бесплодием, достигает 43% и более. И если раньше заболевание было характерно в большей степени для пожилых женщин, то сейчас оно молодеет.

Клиницисты провели исследование с участием 242 женщин, которые испытывая проблемы с зачатием, обратились в Клинику акушерства и гинекологии имени В.Ф. Снегирева Сеченовского центра материнства и детства и другие медицинские центры. Пациенток обследовали клиническими, инструментальными и лабораторными методами.

Практически у каждой второй женщины – в 49,6% случаях, – выявили метаболический синдром. У большинства пациенток с таким заболеванием (86,7%) была первая степень его выраженности, у 10,8% – вторая и у 2,5% – третья степень.

«Степени метаболического синдрома разграничивают по индексу массы тела: предожирение 25,0-29,9; ожирение 1-й степени 30,0-34,9; ожирение 2-й степени 35,0-39,9 и ожирение 3-й степени 40, а стадии метаболического синдрома зависят от присоединения факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета 2 типа и болезни почек», – пояснила профессор.

Фертильность снижается даже при метаболическом синдроме 1-й степени, отметили исследователи. Эндокринные нарушения, приводящие к ожирению, вызывают повреждения в работе яичников.

У пациенток с ожирением также значительно чаще встречаются отклонения при менструальном цикле – болезненность, нерегулярность, аномальная длительность, – и другие гинекологические заболевания. Кроме того, женщины со 2-й и 3-й степенью выраженности метаболического синдрома склонны к повышению артериального давления, заболеваниям органов брюшной полости и почек.

Чтобы избежать проблем, женщине с симптомами метаболического синдрома стоит обратиться к акушеру-гинекологу, эндокринологу и другим специалистам, чтобы вовремя диагностировать заболевание и профилактировать осложнения.

При подготовке к беременности врачи рекомендуют снизить массу тела. Учитывая, что чаще всего встречается именно первая степень заболевания, обычно достаточно низкокалорийной диеты и дозированных физических нагрузок. Но если результата нет, например, в случаях выраженных нарушений эндокринной системы, врач подбирает фармакотерапию.

«Но надо оговориться – речь идет только о случаях, когда масса тела действительно избыточная. Важно не переусердствовать – недостаток массы, как и ее избыток, может пагубно сказаться на здоровье женщины и ее будущего ребенка», – отметила Раиса Чилова.

