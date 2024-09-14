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Популярный препарат от диабета замедлил старение макак
Метформин — одно из самых назначаемых людям лекарств при диабете второго типа — помог затормозить процессы старения в мозге и других тканях организма у приматов. Такие результаты показал эксперимент китайских ученых, в котором они более трех лет наблюдали за лабораторными обезьянами, принимавшими популярное сахароснижающее средство.
Метформин применяют уже более 60 лет. Он входит в список важнейших лекарств Всемирной организации здравоохранения наряду с другим антидиабетическим препаратом глибенкламидом.
Ученые давно заметили, что позитивное воздействие метформина выходит за рамки лечения одного лишь диабета. Данные прошлых исследований на червях, грызунах и мухах, а также наблюдения за людьми, использующими препарат, говорят о наличии у него свойств замедлять старение. Однако до сих пор эту особенность метформина на приматах не испытывали. Кроме того, неясно, за счет чего достигается подобный эффект — благодаря снижению уровня сахара в крови или какому-то отдельному механизму.
Устранить пробел взялся биолог Гуанхуэй Лю ( Guanghui Liu) из Китайской академии наук, исследующий вопросы старения. Вместе с группой коллег он испытал препарат на 12 пожилых самцах макак вида Macaca fasciucularis. Контрольной группой в эксперименте стали 34 обезьяны того же вида, которым лекарство не давали: 16 из них были преклонного возраста, а еще 18 — более молодого. Статья об исследовании недавно вышла в журнале Cell.
Подопытные из первой группы ежедневно получали стандартную дозу метформина, которую обычно используют у диабетиков. Испытания длились 40 месяцев, что приблизительно эквивалентно 13 годам человеческой жизни.
За время исследования ученые взяли у подопытных 79 видов образцов тканей и органов. Также обезьянам делали снимки мозга и проводили обычный осмотр их физического состояния. Проанализировав клеточную активность в образцах, исследователи создали вычислительную модель для определения «биологического возраста» тканей, который может отличаться от реального возраста животных, то есть временного отрезка, прошедшего с момента рождения.
Биологи установили, что у получавших метформин макак возрастная деградация мозга происходила медленнее, чем у контрольных подопытных. Больше того, в плане нейронной активности животные из первой группы больше напоминали обезьян на шесть лет моложе. В пересчете на человеческие годы — это примерно 18 лет разницы.
Прием метформина положительно сказался и на когнитивных способностях макак, а также замедлил биологическое старение других тканей, в том числе печени, легких, почек, и кожи. Кроме того, оказалось, что препарат сдерживал хроническое воспаление, которое считают ключевым признаком старения.
Ученые не ставили задачу выяснить, продлевает ли метформин жизнь животных, но прошлые исследования по этому вопросу показывали, что лекарство позволяет увеличить продолжительность здоровой жизни — периода, когда организм живет без болезней.
Также китайские специалисты определили потенциальный механизм, с помощью которого метформин защищает мозг: он активирует белок Nrf2, предохраняющий клетки от повреждений, вызванных травмой и воспалением.
Хотя эксперимент был небольшим, в комментарии журналу Nature молекулярный генетик из Массачусетской больницы в Бостоне (США) Алекс Соукас (Alex Soukas) назвал его самым тщательным исследованием действия метформина на животных, не считая мышей.
Китайские ученые продолжают работу и в рамках нового проекта планируют в сотрудничестве с производителями метформина проверить его антивозрастное действие на людях.
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