29 августа, 08:29
Елена Авдеева
4

Потомки жертв холокоста оказались более психологически устойчивыми, чем их сограждане

❋ 4.1

Международная группа ученых провела исследование, чтобы проанализировать последствия передачи психологической травмы из поколения в поколение. Они обратились к ДНК внуков и правнуков выживших жертв холокоста и оценили их способность к социальной адаптации.

Психология
# Геноцид
# ДНК
# Психология
# Холокост
# эпигенетика
Внуки и правнуки людей, переживших геноцид, проявили готовность к единению с другими людьми в случае угрозы / © PxHere / Автор неизвестен

Авторы новой статьи, опубликованной в журнале Scientific Reports, привели, в частности, высказывание крупнейшей исследовательницы памяти Марианны Хирш. Дочь черновицких евреев, переживших ужасы холокоста, подчеркивает: травма их поколения «передается потомкам с такой силой, что может заставить их чувствовать, будто эти воспоминания их собственные». Считается, что ребенок воспринимает эту боль родителей посредством воображения. Однако, в отличие от второго поколения жертв геноцида, часто несущих травму родителей как собственную, третье, судя по предыдущим исследованиям, испытывает как негативные, так и позитивные последствия.

Например, внуки часто демонстрируют повышенную тревожность и измененные реакции на стресс, но в то же время они проявляют психологическую устойчивость и выстраивают крепкие общественные связи. В новом исследовании изучались качество социально-эмоциональных связей и психопатология потомков в третьем и четвертом поколениях.

На вопрос, как люди могут демонстрировать тонкие, но измеримые психологические эффекты при отсутствии явного воздействия травмы, помогла ответить эпигенетика. Этот раздел генетики изучает то, как окружающая среда, жизненный опыт и поведение человека влияют на работу его генов.

Ученые рассматривали эпигенетические вариации в связанных системах организма — нейроэндокринной (регулирует реакцию организма на стресс, обеспечивая выработку гормонов стресса, таких как кортизол и адреналин) и симпатической нервной (активируется во время стресса и запускает известную реакцию «бей или беги»). Кроме того, учитывалась выработка окситоцина (гормон, играющий важную роль в укреплении социальных связей и помогающий испытывать чувства привязанности, эмпатии и доверия).

В исследовании участвовал 371 израильтянин, 167 из них были внуками людей, переживших холокост, 19 — правнуками, остальные 185 человек не принадлежали к семьям жертв трагедии. Авторы научной статьи оговорились, что, поскольку группа четвертого поколения была относительно небольшой, сделанные выводы в основном отражают показатели третьего поколения.

Ученые проанализировали биологический пол, возраст участников, предполагаемую частоту эпителиальных и фибробластных клеток в образцах слюны и неблагоприятный детский опыт. В первую очередь они выявили у внуков людей, переживших холокост, сочетание социально-эмоциональной устойчивости, бдительности и физиологической готовности отреагировать на угрозу. Это дает им надежный инструментарий для преодоления сложностей, связанных с унаследованной травмой.

«Основной эволюционный посыл может заключаться в следующем: после катастрофической угрозы выживание зависит не от самодостаточности, а от поиска безопасности в численности, совместной регуляции и взаимной опоре», — резюмировали авторы статьи. Поэтому относительно низкая выраженность симптомов тревоги и депрессии, наблюдаемая у потомков третьего и четвертого поколений, может частично компенсироваться поиском близости с другими людьми, если попал в беду.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Елена Авдеева
85 статей
Автор специализируется на материалах по психологии, социологии и другим гуманитарным дисциплинам. Исследует мотивацию, восприятие, коммуникацию и механизмы коллективного поведения.
Показать больше
Психология
# Геноцид
# ДНК
# Психология
# Холокост
# эпигенетика
26 августа, 14:10
Юлия Трепалина

Каждый лишний час видеоигр повысил вероятность низкой мотивации к учебе у мальчиков

Чем больше времени мальчики 7-10 лет проводят за компьютерными играми, тем выше риск, что они потеряют интерес к учебе. К такому выводу пришли канадские ученые, проанализировав данные более 1600 детей младшего школьного возраста.

Психология
# видеоигры
# дети
# компьютерные игры
# младшие школьники
# мотивация
# учеба
27 августа, 14:52
Елена Авдеева

Планетологи вычислили точный возраст Юпитера

Исследователи из Японии и Италии нашли способ узнать возраст самой большой планеты Солнечной системы. С помощью компьютерного моделирования ученые рассчитали, что Юпитер «родился» спустя 1,8 миллиона лет после ее образования.

Астрономия
# метеориты
# планета
# планетезимали
# хондриты
# Юпитер
28 августа, 13:14
МГППУ

Умственная работа и стресс состарили мозг и укоротили продолжительность жизни

В МГППУ выяснили, что умственный труд, стресс и интенсивные физические нагрузки истощают жизненные силы человека, сокращая его профессиональное долголетие и общую продолжительность активной жизни. Мозг, будучи энергозатратным органом, и чрезмерные нагрузки перераспределяют ресурсы организма, приводя к раннему выгоранию и проблемам со здоровьем.

МГППУ
# мозг
# общение
# продолжительность жизни
# Психология
# старение
25 августа, 13:36
Юлия Трепалина

Подробности спаривания горбатых дельфинов в природе впервые сняли с помощью БПЛА

Группа ученых из Индии с помощью дронов впервые задокументировала полный цикл брачного поведения горбатых дельфинов вида Sousa plumbea. Исследователи полагают, что наблюдения помогут в сохранении этих животных, обитающих в прибрежных водах Индийского океана и страдающих от деятельности человека.

Биология
# дельфины
# китообразные
# морские млекопитающие
# поведение животных
# спаривание
22 августа, 10:48
ПНИПУ

Российские ученые решили главную проблему безопасности водородной авиации

К 2025 году около 30 стран приняли программы по развитию водородной энергетики, а совокупный объем инвестиций в эту область превысил 150 миллиардов долларов. Эксперты полагают, что замена дизельных авто на водородные снизит выбросы на 80-90%, а водородные самолеты способны уменьшить углеродный след на 50-75%. Но при использовании водорода в двигателях внутреннего или внешнего сгорания, происходит взаимодействие с металлом, что наиболее опасно при высоких температурах. Это может вызвать их разрушение, в результате чего возникает риск пожара или взрыва с тяжелыми последствиями для пассажиров. Ученые Пермского Политеха впервые выяснили, как водород влияет на металлы в условиях экстремальных температур (800 градусов и выше), в которых работают двигатели самолетов и машин. Это продвинет авиационную, машиностроительную и нефтегазовую отрасли в безопасном использовании водорода в качестве источника энергии.

ПНИПУ
# авиация
# безопасность
# водород
# водородное топливо
27 августа, 14:52
Елена Авдеева

Планетологи вычислили точный возраст Юпитера

Исследователи из Японии и Италии нашли способ узнать возраст самой большой планеты Солнечной системы. С помощью компьютерного моделирования ученые рассчитали, что Юпитер «родился» спустя 1,8 миллиона лет после ее образования.

Астрономия
# метеориты
# планета
# планетезимали
# хондриты
# Юпитер
6 августа, 20:59
Татьяна Пичугина

Ученые добыли новые доказательства столкновения с кометой 12 800 лет назад

Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.

Геология
# Атлантический океан
# комета
# морское дно
# платина
# событие позднего дриаса
30 июля, 08:08
Редакция Naked Science

Археологи раскопали первую полностью сохранившуюся ханаанскую мастерскую по изготовлению каменных лезвий

Возраст находок — около 5500 лет, они лежат во множестве круглых ям, чьи стены укреплены кирпичом. Среди обнаруженных орудий из кремня есть и сотни неиспользованных, которые могут быть ритуальным подношением богам.

Археология
# археология
# Бронзовый век
# Левант
31 июля, 08:28
Полина Меньшова

Психологи описали, как игнорирование собеседника влияет на его психику

Гостингом (от английского «призрак») называют ситуацию, когда человек прекращает общение или отношения, «пропадая с радаров» без объяснения причин. Исследователи из США сымитировали такое поведение, а затем проанализировали реакцию людей на него.

Психология
# коммуникация
# общение
# онлайн-знакомство
# отношения
Последние новости:

  Потомки жертв холокоста оказались более психологически устойчивыми, чем их сограждане

    29 августа, 08:29

  Нейробиолог объяснил, почему рост объема мозга человека прекратился 100 000 лет назад

    28 августа, 20:00

  В Африке впервые нашли динозавра с шипованными костями

    28 августа, 17:27

  Генно-модифицированные жабы помогли по-новому объяснить редкость альбинизма

    28 августа, 17:03
Шестое по силе: что сделало камчатское землетрясение уникальным и почему никто не погиб

1 августа, 09:51

Николай Цыгикало
33 секунды назад
Сергей, не, так дискуссия не ведётся.) вы предлагаете мне копаться в списке и оперировать невнятными эпитетами "не сказать, что особо маломощные, но

Мировой ядерный арсенал: структура и масштабы

Robert Yusupov
10 минут назад
Robert, Не хватило места для всего списка литературы, поэтому делаю дополнительное сообщение: С уважением Роберт Юсупов из Владивостока,

Фундаментально! Тест на знание фундаментальной физики

Robert Yusupov
12 минут назад
Вы пишите: «В природе царят фундаментальные законы и величины, которые буквально описывают реальность. Это и скорость света, и масса электрона, и

Фундаментально! Тест на знание фундаментальной физики

Яна Качуровская
53 минуты назад
O, добрый день. Предлагаю ссылку на библейский сайт, где сама читаю Библию в современном переводе.

Лучшие фотографии дикой природы по версии NBP International Awards

Леонид Силантьев
1 час назад
Ole, тише не рвись сосунок.

В Коста-Рике поймали первую в мире «золотую» акулу

Dmitry Kryzhenovskiy
1 час назад
Ага, 6 миллионов лет вымирал, все никак вымереть не мог. Последнего гвоздя не хватало. Простите, но разовое уничтожение тысяч особей называется

Сумчатый волк был обречен на вымирание еще до встречи с человеком

Артём Игнатченко
2 часа назад
Valery, откуда берутся такие дубины , как ты???йоги могут спокойно? Это тебе йоги рассказали или сам видел ? А чего из не фиксируют ? Сам то как , и 40 минут ,

Фридайвер установил новый мировой рекорд, задержав дыхание почти на полчаса

Тонкое Сна
2 часа назад
Эпическая чушь. Эти "учёные", похоже, никогда не бывали в деревне и не сравнивали 40-летнего деревенского жителя, даже не занимающегося тяжёлым

Умственная работа и стресс состарили мозг и укоротили продолжительность жизни

Антон Кучерук
4 часа назад
Valery, стандартный коментарий. Ваше это "Если бы", даже смешно звучит. Нос красный тебе подарить нужно, носи с гордостью

Фридайвер установил новый мировой рекорд, задержав дыхание почти на полчаса

Rafis Fayzullin
9 часов назад
Интересно какого размера у Юпитера каменное или стальное ядро, или скорее всего жидкое ядро?

Планетологи вычислили точный возраст Юпитера

Barkadi
9 часов назад
Да ну на... через Каспий железка. Вы что курили???

Железнодорожная сеть мира

Сергей Механик
9 часов назад
Nikita, а зачем нужны большие губы? В чём тут фишка? 😳

Психологи выяснили, насколько «укол

tt
10 часов назад
Любовь, вот оно, я же сразу увидел твою суть- одобрение действий власти и уничижение людей недовольных ею. Ты про властный бот) так что иди пастись

В США раскритиковали новейшую российскую ракету «Союз-5»

luiza
10 часов назад
🍉

Лучшие фотографии дикой природы по версии NBP International Awards

Елена Петрова
10 часов назад
То есть, умственный труд ухудшает здоровье, а интеллектуальное хобби - улучшает, как так-то?

Умственная работа и стресс состарили мозг и укоротили продолжительность жизни

Виктория Журавлева
10 часов назад
Artem, согласна с Вами

Лучшие фотографии дикой природы по версии NBP International Awards

Игорь Сакальский
10 часов назад
Сергей, Коммерция второстепенна, но аппетиты людей на первом месте, для сравнения разработка лады искра обошлось в 23 миллиарда рублей, за эти

В США раскритиковали новейшую российскую ракету «Союз-5»

