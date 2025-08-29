Уведомления
Потомки жертв холокоста оказались более психологически устойчивыми, чем их сограждане
Международная группа ученых провела исследование, чтобы проанализировать последствия передачи психологической травмы из поколения в поколение. Они обратились к ДНК внуков и правнуков выживших жертв холокоста и оценили их способность к социальной адаптации.
Авторы новой статьи, опубликованной в журнале Scientific Reports, привели, в частности, высказывание крупнейшей исследовательницы памяти Марианны Хирш. Дочь черновицких евреев, переживших ужасы холокоста, подчеркивает: травма их поколения «передается потомкам с такой силой, что может заставить их чувствовать, будто эти воспоминания их собственные». Считается, что ребенок воспринимает эту боль родителей посредством воображения. Однако, в отличие от второго поколения жертв геноцида, часто несущих травму родителей как собственную, третье, судя по предыдущим исследованиям, испытывает как негативные, так и позитивные последствия.
Например, внуки часто демонстрируют повышенную тревожность и измененные реакции на стресс, но в то же время они проявляют психологическую устойчивость и выстраивают крепкие общественные связи. В новом исследовании изучались качество социально-эмоциональных связей и психопатология потомков в третьем и четвертом поколениях.
На вопрос, как люди могут демонстрировать тонкие, но измеримые психологические эффекты при отсутствии явного воздействия травмы, помогла ответить эпигенетика. Этот раздел генетики изучает то, как окружающая среда, жизненный опыт и поведение человека влияют на работу его генов.
Ученые рассматривали эпигенетические вариации в связанных системах организма — нейроэндокринной (регулирует реакцию организма на стресс, обеспечивая выработку гормонов стресса, таких как кортизол и адреналин) и симпатической нервной (активируется во время стресса и запускает известную реакцию «бей или беги»). Кроме того, учитывалась выработка окситоцина (гормон, играющий важную роль в укреплении социальных связей и помогающий испытывать чувства привязанности, эмпатии и доверия).
В исследовании участвовал 371 израильтянин, 167 из них были внуками людей, переживших холокост, 19 — правнуками, остальные 185 человек не принадлежали к семьям жертв трагедии. Авторы научной статьи оговорились, что, поскольку группа четвертого поколения была относительно небольшой, сделанные выводы в основном отражают показатели третьего поколения.
Ученые проанализировали биологический пол, возраст участников, предполагаемую частоту эпителиальных и фибробластных клеток в образцах слюны и неблагоприятный детский опыт. В первую очередь они выявили у внуков людей, переживших холокост, сочетание социально-эмоциональной устойчивости, бдительности и физиологической готовности отреагировать на угрозу. Это дает им надежный инструментарий для преодоления сложностей, связанных с унаследованной травмой.
«Основной эволюционный посыл может заключаться в следующем: после катастрофической угрозы выживание зависит не от самодостаточности, а от поиска безопасности в численности, совместной регуляции и взаимной опоре», — резюмировали авторы статьи. Поэтому относительно низкая выраженность симптомов тревоги и депрессии, наблюдаемая у потомков третьего и четвертого поколений, может частично компенсироваться поиском близости с другими людьми, если попал в беду.
Чем больше времени мальчики 7-10 лет проводят за компьютерными играми, тем выше риск, что они потеряют интерес к учебе. К такому выводу пришли канадские ученые, проанализировав данные более 1600 детей младшего школьного возраста.
Исследователи из Японии и Италии нашли способ узнать возраст самой большой планеты Солнечной системы. С помощью компьютерного моделирования ученые рассчитали, что Юпитер «родился» спустя 1,8 миллиона лет после ее образования.
В МГППУ выяснили, что умственный труд, стресс и интенсивные физические нагрузки истощают жизненные силы человека, сокращая его профессиональное долголетие и общую продолжительность активной жизни. Мозг, будучи энергозатратным органом, и чрезмерные нагрузки перераспределяют ресурсы организма, приводя к раннему выгоранию и проблемам со здоровьем.
Группа ученых из Индии с помощью дронов впервые задокументировала полный цикл брачного поведения горбатых дельфинов вида Sousa plumbea. Исследователи полагают, что наблюдения помогут в сохранении этих животных, обитающих в прибрежных водах Индийского океана и страдающих от деятельности человека.
К 2025 году около 30 стран приняли программы по развитию водородной энергетики, а совокупный объем инвестиций в эту область превысил 150 миллиардов долларов. Эксперты полагают, что замена дизельных авто на водородные снизит выбросы на 80-90%, а водородные самолеты способны уменьшить углеродный след на 50-75%. Но при использовании водорода в двигателях внутреннего или внешнего сгорания, происходит взаимодействие с металлом, что наиболее опасно при высоких температурах. Это может вызвать их разрушение, в результате чего возникает риск пожара или взрыва с тяжелыми последствиями для пассажиров. Ученые Пермского Политеха впервые выяснили, как водород влияет на металлы в условиях экстремальных температур (800 градусов и выше), в которых работают двигатели самолетов и машин. Это продвинет авиационную, машиностроительную и нефтегазовую отрасли в безопасном использовании водорода в качестве источника энергии.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Археологи раскопали первую полностью сохранившуюся ханаанскую мастерскую по изготовлению каменных лезвий
Возраст находок — около 5500 лет, они лежат во множестве круглых ям, чьи стены укреплены кирпичом. Среди обнаруженных орудий из кремня есть и сотни неиспользованных, которые могут быть ритуальным подношением богам.
Гостингом (от английского «призрак») называют ситуацию, когда человек прекращает общение или отношения, «пропадая с радаров» без объяснения причин. Исследователи из США сымитировали такое поведение, а затем проанализировали реакцию людей на него.
