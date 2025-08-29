Потомки жертв холокоста оказались более психологически устойчивыми, чем их сограждане

Международная группа ученых провела исследование, чтобы проанализировать последствия передачи психологической травмы из поколения в поколение. Они обратились к ДНК внуков и правнуков выживших жертв холокоста и оценили их способность к социальной адаптации.

Авторы новой статьи, опубликованной в журнале Scientific Reports, привели, в частности, высказывание крупнейшей исследовательницы памяти Марианны Хирш. Дочь черновицких евреев, переживших ужасы холокоста, подчеркивает: травма их поколения «передается потомкам с такой силой, что может заставить их чувствовать, будто эти воспоминания их собственные». Считается, что ребенок воспринимает эту боль родителей посредством воображения. Однако, в отличие от второго поколения жертв геноцида, часто несущих травму родителей как собственную, третье, судя по предыдущим исследованиям, испытывает как негативные, так и позитивные последствия.

Например, внуки часто демонстрируют повышенную тревожность и измененные реакции на стресс, но в то же время они проявляют психологическую устойчивость и выстраивают крепкие общественные связи. В новом исследовании изучались качество социально-эмоциональных связей и психопатология потомков в третьем и четвертом поколениях.

На вопрос, как люди могут демонстрировать тонкие, но измеримые психологические эффекты при отсутствии явного воздействия травмы, помогла ответить эпигенетика. Этот раздел генетики изучает то, как окружающая среда, жизненный опыт и поведение человека влияют на работу его генов.

Ученые рассматривали эпигенетические вариации в связанных системах организма — нейроэндокринной (регулирует реакцию организма на стресс, обеспечивая выработку гормонов стресса, таких как кортизол и адреналин) и симпатической нервной (активируется во время стресса и запускает известную реакцию «бей или беги»). Кроме того, учитывалась выработка окситоцина (гормон, играющий важную роль в укреплении социальных связей и помогающий испытывать чувства привязанности, эмпатии и доверия).

В исследовании участвовал 371 израильтянин, 167 из них были внуками людей, переживших холокост, 19 — правнуками, остальные 185 человек не принадлежали к семьям жертв трагедии. Авторы научной статьи оговорились, что, поскольку группа четвертого поколения была относительно небольшой, сделанные выводы в основном отражают показатели третьего поколения.

Ученые проанализировали биологический пол, возраст участников, предполагаемую частоту эпителиальных и фибробластных клеток в образцах слюны и неблагоприятный детский опыт. В первую очередь они выявили у внуков людей, переживших холокост, сочетание социально-эмоциональной устойчивости, бдительности и физиологической готовности отреагировать на угрозу. Это дает им надежный инструментарий для преодоления сложностей, связанных с унаследованной травмой.

«Основной эволюционный посыл может заключаться в следующем: после катастрофической угрозы выживание зависит не от самодостаточности, а от поиска безопасности в численности, совместной регуляции и взаимной опоре», — резюмировали авторы статьи. Поэтому относительно низкая выраженность симптомов тревоги и депрессии, наблюдаемая у потомков третьего и четвертого поколений, может частично компенсироваться поиском близости с другими людьми, если попал в беду.

Елена Авдеева 85 статей Автор специализируется на материалах по психологии, социологии и другим гуманитарным дисциплинам. Исследует мотивацию, восприятие, коммуникацию и механизмы коллективного поведения.