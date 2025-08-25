Уведомления
Психологи узнали, какие факторы повлияли на раскрытие смекалки у Робинзона Крузо и Русалочки
Исследователи ТюмГУ и Института адаптивного интеллекта с помощью нейросети проанализировали модели активации адаптивного интеллекта в историях героев художественной литературы. В основу исследования легли произведения, где персонаж попадает в опасную ситуацию, применяя смекалку и находчивость. Психологи выявили факторы, которые помогли героям раскрыть навыки адаптации к перипетиям судьбы.
«Нас интересовали художественные повествования, где герои представлены в острых ситуациях физического или символического выживания. Иccледование позволило выявить не только разнообразие ментальных процессов и матриц адаптивного интеллекта, но и дало представление о факторах их появления», — сообщают профессор Евгений Доценко и доцент ТюмГУ Анна Андреева.
Инструментом анализа стала языковая генеративная модель Chat GPT, которая выступила как эксперт в области психологии интеллекта и в нарративных исследований. На предварительном этапе с помощью многократно повторенных промптов для разных нейросетей была установлена несущественная разница в ответах больших языковых моделей. Их экспертная оценка позволила считать нейросетевой анализ достаточно объективным и использовать при оценке параметров более ста персонажей. Методика включила рассмотрение шкал адаптивного интеллекта по Р. Стернбергу и В. Гуту, построение дендограммы и разбор получившихся кластеров – групп героев.
Среди героев детской и классической литературы были выявлены группы героев-лидеров выживания (Робинзон Крузо), и группы аутсайдеров (Раневская из «Вишневого сада», Шариков из «Собачьего сердца). Кроме них рассмотрены многочисленные группы, по-разному реализующие свой адаптивный интеллект (Оливер Твист, Алиса, Русалочка, Печорин, Раскольников, Юрий Живаго, Мастер и другие).
«Первый фактор, влияющий на активацию и раскрытие адаптивного интеллекта, связан с признанием героя обществом. Причем признание реальной продуктивности и полезности героя является более значимым, чем признание репутации, славы, известности. Вторым фактором стала сила ситуации, которая грозит герою физическим уничтожением, а психологически является фрустрирующей. Однако острая ситуация не «ломает» и критически не травмирует героя.
Подушкой безопасности, дающей ему силы, как выяснилось, является принятие его окружения, поддержка. Ситуация, загоняющая героя в угол, мобилизует интеллектуальные силы и сокращает время принятия неординарных решений. В число значимых факторов вошли также степень положительной интегрированности в культуру и высокая субъектность героя, в частности, такие его характеристики, как вера в себя, целостность, устойчивость», — пояснила Анна Андреева.
Кроме того, исследование показало, что исход для героя, успешность испытаний связаны и с другими факторами, например, наличием или отсутствием наставников (что актуально для юных персонажей «литературы взросления»).
Работа выполнялась при поддержке Института адаптивного интеллекта (Москва) и Минобрнауки России в рамках проекта «Фундаментальные проблемы методики разработки и связанного с ней правового и этического регулирования в сфере применения систем и моделей искусственного интеллекта».
В поиске сигналов от внеземных цивилизаций ученые решили сосредоточиться не на целенаправленных посланиях человечеству, а на случайных «утечках информации» из межпланетного пространства гипотетической обитаемой системы. По расчетам, в определенные моменты до нас могут доходить сигналы внеземной космической связи. Кстати, благодаря «общению» Земли с марсианскими и другими зондами мы тоже постоянно невольно сообщаем о себе в глубокий космос.
К 2025 году около 30 стран приняли программы по развитию водородной энергетики, а совокупный объем инвестиций в эту область превысил 150 миллиардов долларов. Эксперты полагают, что замена дизельных авто на водородные снизит выбросы на 80-90%, а водородные самолеты способны уменьшить углеродный след на 50-75%. Но при использовании водорода в двигателях внутреннего или внешнего сгорания, происходит взаимодействие с металлом, что наиболее опасно при высоких температурах. Это может вызвать их разрушение, в результате чего возникает риск пожара или взрыва с тяжелыми последствиями для пассажиров. Ученые Пермского Политеха впервые выяснили, как водород влияет на металлы в условиях экстремальных температур (800 градусов и выше), в которых работают двигатели самолетов и машин. Это продвинет авиационную, машиностроительную и нефтегазовую отрасли в безопасном использовании водорода в качестве источника энергии.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Археологи раскопали первую полностью сохранившуюся ханаанскую мастерскую по изготовлению каменных лезвий
Возраст находок — около 5500 лет, они лежат во множестве круглых ям, чьи стены укреплены кирпичом. Среди обнаруженных орудий из кремня есть и сотни неиспользованных, которые могут быть ритуальным подношением богам.
Гостингом (от английского «призрак») называют ситуацию, когда человек прекращает общение или отношения, «пропадая с радаров» без объяснения причин. Исследователи из США сымитировали такое поведение, а затем проанализировали реакцию людей на него.
