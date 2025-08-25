Психологи узнали, какие факторы повлияли на раскрытие смекалки у Робинзона Крузо и Русалочки

Исследователи ТюмГУ и Института адаптивного интеллекта с помощью нейросети проанализировали модели активации адаптивного интеллекта в историях героев художественной литературы. В основу исследования легли произведения, где персонаж попадает в опасную ситуацию, применяя смекалку и находчивость. Психологи выявили факторы, которые помогли героям раскрыть навыки адаптации к перипетиям судьбы.

«Нас интересовали художественные повествования, где герои представлены в острых ситуациях физического или символического выживания. Иccледование позволило выявить не только разнообразие ментальных процессов и матриц адаптивного интеллекта, но и дало представление о факторах их появления», — сообщают профессор Евгений Доценко и доцент ТюмГУ Анна Андреева.

Инструментом анализа стала языковая генеративная модель Chat GPT, которая выступила как эксперт в области психологии интеллекта и в нарративных исследований. На предварительном этапе с помощью многократно повторенных промптов для разных нейросетей была установлена несущественная разница в ответах больших языковых моделей. Их экспертная оценка позволила считать нейросетевой анализ достаточно объективным и использовать при оценке параметров более ста персонажей. Методика включила рассмотрение шкал адаптивного интеллекта по Р. Стернбергу и В. Гуту, построение дендограммы и разбор получившихся кластеров – групп героев.

Среди героев детской и классической литературы были выявлены группы героев-лидеров выживания (Робинзон Крузо), и группы аутсайдеров (Раневская из «Вишневого сада», Шариков из «Собачьего сердца). Кроме них рассмотрены многочисленные группы, по-разному реализующие свой адаптивный интеллект (Оливер Твист, Алиса, Русалочка, Печорин, Раскольников, Юрий Живаго, Мастер и другие).

«Первый фактор, влияющий на активацию и раскрытие адаптивного интеллекта, связан с признанием героя обществом. Причем признание реальной продуктивности и полезности героя является более значимым, чем признание репутации, славы, известности. Вторым фактором стала сила ситуации, которая грозит герою физическим уничтожением, а психологически является фрустрирующей. Однако острая ситуация не «ломает» и критически не травмирует героя.

Подушкой безопасности, дающей ему силы, как выяснилось, является принятие его окружения, поддержка. Ситуация, загоняющая героя в угол, мобилизует интеллектуальные силы и сокращает время принятия неординарных решений. В число значимых факторов вошли также степень положительной интегрированности в культуру и высокая субъектность героя, в частности, такие его характеристики, как вера в себя, целостность, устойчивость», — пояснила Анна Андреева.

Кроме того, исследование показало, что исход для героя, успешность испытаний связаны и с другими факторами, например, наличием или отсутствием наставников (что актуально для юных персонажей «литературы взросления»).

Работа выполнялась при поддержке Института адаптивного интеллекта (Москва) и Минобрнауки России в рамках проекта «Фундаментальные проблемы методики разработки и связанного с ней правового и этического регулирования в сфере применения систем и моделей искусственного интеллекта».

ТюмГУ 341 статей Тюменский государственный университет (ТюмГУ) — первый университет Тюменской области, был открыт в 1930 году. Готовит специалистов по 175 направлениям подготовки. Университет входит в число участников Проекта 5-100 — программы повышения международной конкурентоспособности российских вузов среди ведущих мировых научно-образовательных центров.