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Вегетарианская диета снизила риск заражения коронавирусом почти на 40%
Хотя коронавирус вызвал уже более 1,2 миллиона избыточных смертей в России, он не собирается останавливаться и в этот холодный сезон дал новый всплеск. Ученые неожиданно нашли новый способ профилактики — это диета с высоким содержанием овощей, бобовых и орехов, но низким содержанием молочных продуктов и мяса.
Недавно глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус призвал возобновить ношение масок и продолжать проводить вакцинацию от Covid-19. По его словам, «число респираторных заболеваний, вызванных коронавирусом, гриппом и другими патогенами, растет во многих странах в течение нескольких недель». В России вовсе началась тридемия — одновременное распространение гриппа, коронавируса и ОРВИ.
В прошлых исследованиях говорилось, что диета играла важную роль в развитии Covid-19, а также влияла на риск осложнений. Сейчас ученые решили оценить потенциальное влияние особенностей питания на заболеваемость, тяжесть и продолжительность заболевания среди 702 взрослых добровольцев. Результаты работы опубликованы в журнале BMJ Nutrition Prevention & Health.
Во время опроса участники рассказали о своем привычном режиме питания, рационе, образе жизни и истории болезни, включая вакцинацию от коронавируса. Затем их распределили на две группы: в одну вошли всеядные (424 человека), а в другую — вегетарианцы или просто те, кто употребляет в основном растительные продукты, не отказываясь полностью от мяса (278).
Потом вторую группу разделили на подгруппы: 87 человек включили в компанию флекситарианцев/полувегетарианцев, которые ели мясо три или меньше раз в неделю, а 191 были вегетарианцами либо веганами.
Те, кто сообщили, что придерживается преимущественно растительной или вегетарианской диеты, обычно ели больше овощей, бобовых и орехов и меньше либо совсем не употребляли молочные продукты и мясо.
Всеядные рассказали о более высоком уровне заболеваний и более низком уровне физической активности, а распространенность избыточного веса и ожирения среди них оказалась значительно выше. Эти факторы связаны с более высоким риском заражения коронавирусом и более тяжелыми симптомами и осложнениями.
Всего 330 человек (47%) заявили, что переболели Covid-19. Из них 224 (32%) сообщили, что у них наблюдаются легкие симптомы, а у 106 (15%) были симптомы средней и тяжелой степени.
У всеядных наблюдали значительно более высокий уровень заболеваемости Covid-19, чем у групп, питающихся растительной пищей: 52% против 40%. У них также был более высокий риск заражения, от умеренного до тяжелого: 18% против чуть более 11%.
После учета важных факторов (вес, хронические заболевания, уровень физической активности) ученые не обнаружили разницы в тяжести симптомов между всеядными и группами, питающимися растительной пищей. Но у тех, кто придерживался преимущественно растительной или вегетарианской/веганской диеты, вероятность заражения оказалась на 39% ниже, чем у всеядных.
Авторы работы предположили, что растительная диета обеспечивает больше питательных веществ, которые укрепляют иммунную систему и помогают бороться с вирусными инфекциями. Дело в том, что растительный рацион питания богат антиоксидантами, фитостеринами и полифенолами, которые положительно влияют на несколько типов клеток, участвующих в иммунной функции, и проявляют прямые противовирусные свойства.
Ученые добавили, что это наблюдательное исследование, поэтому оно не может установить причинные факторы. Кроме того, исследование основывалось на личных воспоминаниях и субъективной оценке участников, которые склонны к ошибкам.
«В свете этих результатов и результатов других исследований, а также из-за важности выявления факторов, которые могут повлиять на заболеваемость Covid-19, мы рекомендуем добавлять в рацион как можно больше фруктов, овощей и других растительных компонентов», — заключили авторы.
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