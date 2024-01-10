  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
1 час назад
Дарья Сидельникова
1
235

Вегетарианская диета снизила риск заражения коронавирусом почти на 40%

3.9

Хотя коронавирус вызвал уже более 1,2 миллиона избыточных смертей в России, он не собирается останавливаться и в этот холодный сезон дал новый всплеск. Ученые неожиданно нашли новый способ профилактики — это диета с высоким содержанием овощей, бобовых и орехов, но низким содержанием молочных продуктов и мяса.

Медицина
# вегетарианство
# коронавирус
# Овощи
# питание
# растительная пища
овощной рынок
Овощной рынок © / Wikipedia

Недавно глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус призвал возобновить ношение масок и продолжать проводить вакцинацию от Covid-19. По его словам, «число респираторных заболеваний, вызванных коронавирусом, гриппом и другими патогенами, растет во многих странах в течение нескольких недель». В России вовсе началась тридемия — одновременное распространение гриппа, коронавируса и ОРВИ. 

В прошлых исследованиях говорилось, что диета играла важную роль в развитии Covid-19, а также влияла на риск осложнений. Сейчас ученые решили оценить потенциальное влияние особенностей питания на заболеваемость, тяжесть и продолжительность заболевания среди 702 взрослых добровольцев. Результаты работы опубликованы в  журнале BMJ Nutrition Prevention & Health.

Во время опроса участники рассказали о своем привычном режиме питания, рационе, образе жизни и истории болезни, включая вакцинацию от коронавируса. Затем их распределили на две группы: в одну вошли всеядные (424 человека), а в другую — вегетарианцы или просто те, кто употребляет в основном растительные продукты, не отказываясь полностью от мяса (278).

Потом вторую группу разделили на подгруппы: 87 человек включили в компанию флекситарианцев/полувегетарианцев, которые ели мясо три или меньше раз в неделю, а 191 были вегетарианцами либо веганами.

Те, кто сообщили, что придерживается преимущественно растительной или вегетарианской диеты, обычно ели больше овощей, бобовых и орехов и меньше либо совсем не употребляли молочные продукты и мясо.

Всеядные рассказали о более высоком уровне заболеваний и более низком уровне физической активности, а распространенность избыточного веса и ожирения среди них оказалась значительно выше. Эти факторы связаны с более высоким риском заражения коронавирусом и более тяжелыми симптомами и осложнениями.

Всего 330 человек (47%) заявили, что переболели Covid-19. Из них 224 (32%) сообщили, что у них наблюдаются легкие симптомы, а у 106 (15%) были симптомы средней и тяжелой степени.

У всеядных наблюдали значительно более высокий уровень заболеваемости Covid-19, чем у групп, питающихся растительной пищей: 52% против 40%. У них также был более высокий риск заражения, от умеренного до тяжелого: 18% против чуть более 11%. 

Уровень заболеваемости Covid-19 и статус тяжесть симптомов в зависимости от режима питания / ©  BMJ

После учета важных факторов (вес, хронические заболевания, уровень физической активности) ученые не обнаружили разницы в тяжести симптомов между всеядными и группами, питающимися растительной пищей. Но у тех, кто придерживался преимущественно растительной или вегетарианской/веганской диеты, вероятность заражения оказалась на 39% ниже, чем у всеядных.

Авторы работы предположили, что растительная диета обеспечивает больше питательных веществ, которые укрепляют иммунную систему и помогают бороться с вирусными инфекциями. Дело в том, что растительный рацион питания богат антиоксидантами, фитостеринами и полифенолами, которые положительно влияют на несколько типов клеток, участвующих в иммунной функции, и проявляют прямые противовирусные свойства.

Ученые добавили, что это наблюдательное исследование, поэтому оно не может установить причинные факторы. Кроме того, исследование основывалось на личных воспоминаниях и субъективной оценке участников, которые склонны к ошибкам.

«В свете этих результатов и результатов других исследований, а также из-за важности выявления факторов, которые могут повлиять на заболеваемость Covid-19, мы рекомендуем добавлять в рацион как можно больше фруктов, овощей и других растительных компонентов», — заключили авторы.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Медицина
# вегетарианство
# коронавирус
# Овощи
# питание
# растительная пища
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
10 Янв
1000
Соль и сахар: так ли они страшны?
Живое слово
Тверь
Лекция
10 Янв
700
Археологические итоги 2023 года
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
11 Янв
600
Рождество Пастернака и Бродского
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
12 Янв
Бесплатно
Искусственный интеллект в пищевой промышленности
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
12 Янв
400
Витус Беринг: две великих экспедиции и 148 портретов
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
13 Янв
Бесплатно
Что такое зеленая химия
ИЦАЭ
Екатеринбург
Лекция
13 Янв
600
Диалектика Просвещения. Теодор Адорно и Макс Хоркхаймер
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
13 Янв
Бесплатно
Нейрофизиология и искусство
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
13 Янв
500
Нейробиология эмоций
Центр «Архэ»
Онлайн

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 19:01
Дарья Губина

В магнитосфере Юпитера впервые обнаружили джеты

Летом 2023 года астрономы впервые засекли плазменные потоки в магнитосфере другой планеты — Марса. Теперь, проанализировав данные, собранные «Вояджером-2», ученые подтвердили существование таких джетов у еще одной планеты Солнечной системы.

Астрономия
# Вояджер-2
# джеты
# магнитосфера
# Юпитер
Вчера, 14:30
Дарья Сидельникова

В бутилированной питьевой воде нашли сотни тысяч частиц микропластика

В последнее время все больше людей предпочитают пить не водопроводную воду, а бутилированную. Считалось, что она безопаснее и полезнее. Однако в новом исследовании ученые обнаружили, что в среднестатистической бутылке воды содержится более 200 тысяч частиц опасного нанопластика.

Медицина
# пластик
# пластиковые бутылки
# пластиковые отходы
# ПЭТ-бутылка
Позавчера, 10:59
Александр Березин

Главная ракета — конкурент Starship отправилась в первый полет: чем закончатся «мягкие похороны» на Луне?

Ракета Vulcan еще до первого полета получила 70 твердых заказов на будущие пуски, больше, чем кто-либо еще в истории. На ее борту к Луне отправился частный посадочный модуль, который проведет там первые «мягкие похороны» людей в истории. Кстати, индейские племена, обожествляющие Луну, уже направили в NASA протест с требованием остановить полет. Что это будет на самом деле? Действительно ли у SpaceX наконец появился хоть один серьезный конкурент или перед нами просто слишком амбициозный катафалк, который везет на кладбище Boeing и Lockhid Martin, стоящие за проектом Vulcan?

Космонавтика
# ULA
# Vulcan
# космонавтика
# космонавтика США
Выбор редакции
6 января
Александр Березин

«Волшебные острова» в морях Титана оказались айсбергами из странных материалов

В 2014 году миссия «Кассини-Гюйгенс» обнаружила в морях и озерах Титана, спутника Сатурна, яркие пятна, которые перемещались со временем. Долгое время ученые не могли понять, что это за странное явление. Похоже, теперь объяснение найдено: речь о крупных айсбергах (правда, совсем не из водного льда).

Астрономия
# астрономия
# Солнечная система
# титан
Позавчера, 10:59
Александр Березин

Главная ракета — конкурент Starship отправилась в первый полет: чем закончатся «мягкие похороны» на Луне?

Ракета Vulcan еще до первого полета получила 70 твердых заказов на будущие пуски, больше, чем кто-либо еще в истории. На ее борту к Луне отправился частный посадочный модуль, который проведет там первые «мягкие похороны» людей в истории. Кстати, индейские племена, обожествляющие Луну, уже направили в NASA протест с требованием остановить полет. Что это будет на самом деле? Действительно ли у SpaceX наконец появился хоть один серьезный конкурент или перед нами просто слишком амбициозный катафалк, который везет на кладбище Boeing и Lockhid Martin, стоящие за проектом Vulcan?

Космонавтика
# ULA
# Vulcan
# космонавтика
# космонавтика США
Выбор редакции
5 января
Михаил Орлов

Палеонтологи обнаружили одного из самых древних крупных хищников

Животное население Земли в знакомом нам виде начало складываться в кембрийский период. Именно тогда появились основные группы организмов, в том числе первые хищники. Новая статья посвящена Timorebestia koprii — только что описанному виду хищного животного, которое обнаружили в Гренландии. В отличие от других плотоядных кембрийского периода, тиморебестиа не относится к членистоногим, это крупный и один из самых ранних представителей типа щетинкочелюстные.

Палеонтология
# кембрийский взрыв
# палеозой
# хищники
# членистоногие
# эволюция
21.12.2023
Дарья Губина

Звезда размером с Солнце пронеслась через нашу систему 2,5 миллиона лет назад

Не так давно, по астрономическим меркам, звезда HD 7977 пролетела рядом с Солнцем. Вероятно, достаточно близко, чтобы затронуть облако Оорта. Ученые проанализировали, как она и другие звезды-гости могли повлиять на объекты Солнечной системы.

Астрономия
# кометы
# кратная звезда
# облако Оорта
6 января
Александр Березин

«Волшебные острова» в морях Титана оказались айсбергами из странных материалов

В 2014 году миссия «Кассини-Гюйгенс» обнаружила в морях и озерах Титана, спутника Сатурна, яркие пятна, которые перемещались со временем. Долгое время ученые не могли понять, что это за странное явление. Похоже, теперь объяснение найдено: речь о крупных айсбергах (правда, совсем не из водного льда).

Астрономия
# астрономия
# Солнечная система
# титан
22.12.2023
Ольга Иванова

Искусственный интеллект «заподозрил», что часть картины Рафаэля принадлежит кисти другого художника

С помощью машинного обучения международная группа ученых узнала, что герой полотна одного из величайших живописцев эпохи Возрождения Рафаэля Санти «Мадонна с розой», вероятно, был написан другим художником.

Hi-Tech
# искусственный интеллект
# Мадонна
# машинное обучение
# Рафаэль
# Христос
# художник
[miniorange_social_login]

Комментарии

Популярные По порядку
1 Комментарий

Татьяна Кальницкая
Татьяна Кальницкая
3 минуты назад
-
0
+
Ну ок, учли, так а где это "учли" по прививкам? Самый лучший, хоть и жестокий, эксперимент - это данные по заболеваемости и смертности среди священников и монахов в период пандемии, которые как раз постились. И выборка что надо, и диета реальная. И что-то эти результаты не убеждают, что я должна есть меньше мяса, потому что это новая повесточка.
Ответить
-
0
+

Последние новости:

  1. Создан прототип ракетного двигателя, который «пожирает» части своей ракеты

    18 минут назад

  2. Вегетарианская диета снизила риск заражения коронавирусом почти на 40%

    1 час назад

  3. Открыты законы, объясняющие загадочный эффект сверхскользкости

    3 часа назад

  4. В ТюмГУ рассказали о советских ходоках

    3 часа назад
Выбор редакции

Железные дожди и жестокие штормы: как астрономы впервые наблюдали погоду на экзопланете

Вчера, 09:48

Последние комментарии

Татьяна Кальницкая
3 минуты назад
Ну ок, учли, так а где это "учли" по прививкам? Самый лучший, хоть и жестокий, эксперимент - это данные по заболеваемости и смертности среди

Вегетарианская диета снизила риск заражения коронавирусом почти на 40%Вегетарианская диета снизила риск заражения коронавирусом почти на 40%

Ок Океев
15 минут назад
Сергей Сфыеду, 72-74% газификация

The Economist: газовая война может обойтись ЕС в 335 тысяч смертей — больше, чем погибло на УкраинеThe Economist: газовая война может обойтись ЕС в 335 тысяч смертей — больше, чем погибло на Украине

Игорь Коняшов
20 минут назад
Affidavit Donda, У тебя все хорошо с головой? Это был риторический вопрос...) Я думаю что свободными рынками все было ОК, а вот с государственным

Сокровища, которые археологи и любители истории нашли в 2023 годуСокровища, которые археологи и любители истории нашли в 2023 году

Дмитрий GF
30 минут назад
Spak, ничего страшного не случится, разойдутся здания по деформационному шву немного. Хотя строить такую протяженную структуру в одну линию блажь

Появились новые спутниковые снимки строящегося небоскреба «Зеркальная линия»Появились новые спутниковые снимки строящегося небоскреба «Зеркальная линия»

Евгений Тараскин
46 минут назад
Очень хочется побывать и посмотреть! Надеюсь у них получится !

Появились новые спутниковые снимки строящегося небоскреба «Зеркальная линия»Появились новые спутниковые снимки строящегося небоскреба «Зеркальная линия»

Affidavit Donda
47 минут назад
Игорь Коняшов, с чего ты взял, что рынков и торговли у них не было? С этим делом у них было всё не хуже, чем остальных их соседей-современников. Вот

Сокровища, которые археологи и любители истории нашли в 2023 годуСокровища, которые археологи и любители истории нашли в 2023 году

Affidavit Donda
1 час назад
Не столько у всего народа, сколько исключительно у представителей известной пол.ориентации.

Предки приматов жили парамиПредки приматов жили парами

Affidavit Donda
1 час назад
Батрахоехидномахия идёт полным ходом. :-)))

Главная ракета — конкурент Starship отправилась в первый полет: чем закончатся «мягкие похороны» на Луне?Главная ракета — конкурент Starship отправилась в первый полет: чем закончатся «мягкие похороны» на Луне?

Михаил Леонтьев
1 час назад
Modding sistems, ну вроде и Россия потихоньку строит! Крымский мост хотя бы. Россия вперед!

Появились новые спутниковые снимки строящегося небоскреба «Зеркальная линия»Появились новые спутниковые снимки строящегося небоскреба «Зеркальная линия»

Михаил Леонтьев
1 час назад
Oleg Gheorghita, зато они богатство упавшее к их ногам от Аллаха использует во имя процветания, а не тупого животного самоудовлетворения

Появились новые спутниковые снимки строящегося небоскреба «Зеркальная линия»Появились новые спутниковые снимки строящегося небоскреба «Зеркальная линия»

Михаил Леонтьев
1 час назад
Сережа Чернега, а кто не гоняется?

Появились новые спутниковые снимки строящегося небоскреба «Зеркальная линия»Появились новые спутниковые снимки строящегося небоскреба «Зеркальная линия»

Михаил Леонтьев
1 час назад
Ahmad Khalid, они полтрилиона долларов зарезервировали. И до трилиона дотянут если потребуется!

Появились новые спутниковые снимки строящегося небоскреба «Зеркальная линия»Появились новые спутниковые снимки строящегося небоскреба «Зеркальная линия»

Михаил Леонтьев
2 часа назад
Arter Karakhanyan, вот так ровно нулю? А если вдруг достроят - ты станешь вместе со своей никчемной семьей рабом арабов? Ответишь ли за свои слова?

Появились новые спутниковые снимки строящегося небоскреба «Зеркальная линия»Появились новые спутниковые снимки строящегося небоскреба «Зеркальная линия»

Affidavit Donda
2 часа назад
Мне одному кажется, что NASA не только немножко слишком медленно запрягает свой «SLS», но и потом столь же "быстро" быстро на нём поедет?

Астронавты не прогуляются по Луне до 2026 года: NASA отложило запуски экспедиций «Артемида II» и «Артемида III»Астронавты не прогуляются по Луне до 2026 года: NASA отложило запуски экспедиций «Артемида II» и «Артемида III»

Affidavit Donda
2 часа назад
Николай Цыгикало, спасибо за интересный материал.

Первая за полвека попытка США вернуться на Луну потерпела неудачуПервая за полвека попытка США вернуться на Луну потерпела неудачу

Дмитрий GF
2 часа назад
"В ТюмГУ рассказали о советских ходоках" Основной вывод как я понял: -при Ленине - по "инициативе самих крестьян"; -при Сталине - "подчинен цели

В ТюмГУ рассказали о советских ходокахВ ТюмГУ рассказали о советских ходоках

Иван Колупаев
2 часа назад
John Smith, спорить с людьми которые верят в мантру "в России все плохо - в Америке все прекрасно" и правда бесполезно. Половина американцев считает

Глупые и покорные: как химия снизила IQ зумеров Глупые и покорные: как химия снизила IQ зумеров 

Иван Колупаев
3 часа назад
Марина Круглова, это просто очередной голубь на шахматной доске. Вот сейчас у него последняя фаза - курлыкать как он всех ставит на место 😂

Глупые и покорные: как химия снизила IQ зумеров Глупые и покорные: как химия снизила IQ зумеров 

Affidavit Donda
3 часа назад
Владимир Гнедышев, на чём основана ваша уверенность?

Главная ракета — конкурент Starship отправилась в первый полет: чем закончатся «мягкие похороны» на Луне?Главная ракета — конкурент Starship отправилась в первый полет: чем закончатся «мягкие похороны» на Луне?

Oleg Gheorghita
3 часа назад
Lubov BlackSea, Любовь, а вы не разу не задумались как так получилось у этих бедуинов за 50 лет стать такими богатыми? Новые технологии?))

Появились новые спутниковые снимки строящегося небоскреба «Зеркальная линия»Появились новые спутниковые снимки строящегося небоскреба «Зеркальная линия»

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить