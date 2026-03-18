18 марта, 16:19
Александр Березин
Вакцина вдвое уменьшила частоту сердечных осложнений

Инфаркты и инсульты остаются главной причиной смертей на Земле. Новые данные указали на то, что значительная их часть провоцируется вирусом, который еще недавно считали безобидной детской болезнью. Интересно, что он же провоцирует до половины случаев слабоумия в старости. Как ни странно, от этого вируса есть вакцина, хотя ее никто и не предназначал для защиты сердца или мозга.

Вакцина от герпесвируса третьего типа серьезно снижает шансы умереть до срока или получить слабоумие. Но в России она недоступна / © Wikimedia Commons

На ежегодной сессии Американского колледжа кардиологии представили доклад о частоте проблем с сердцем у тех, кого вакцинировали от так называемого опоясывающего лишая (ее вызывает вирус Varicella zoster) и тех, кого не прививали такой вакциной. Исследование охватило 247 тысяч американцев старше 50 лет с атеросклеротической болезнью сердца. Ее вызывают бляшки, образующиеся в артериях многих людей с возрастом.

Половина охваченных получали хотя бы одну дозу вакцины от опоясывающего лишая (она двухдозная), половина их не получала. На протяжении периода от одного до 12 месяцев после последней прививки вероятность неблагоприятных сердечно-сосудистых событий — включая инфаркты и инсульты — упала на 46%. Более того, смертность от всех причин за это время снизилась втрое, на 66%. Конкретно для инфарктов частота упала на 32%, инсультов — на 25%. На те же 25% снизилась вероятность сердечной недостаточности.

То, что сильнее всего уменьшилась частот смерти от всех причин, указывает, что вакцинация не просто предотвращала нежелательные сердечно-сосудистые события, но и снижала их силу, если они все же происходили. Как правило, к смерти ведут лишь наиболее тяжелые случаи инфарктов и инсультов.

Авторы доклада заявили, что такое снижение риска смерти настолько велико, что сопоставимо с эффектом отказа от курения. Однако фактически это даже преуменьшение наблюдавшихся результатов: отказ от курения хотя и снижает частоту инфарктов и инсультов, но не уменьшает вероятность смерти от всех причин втрое даже на годичном отрезке. Пока у ученых не было достаточно времени, чтобы изучить более долгосрочное влияние этой вакцины на сердце и сосуды.

Обычно работы, где у людей после вакцинации улучшаются показатели здоровья, критикуют на том основании, что вакцинирующиеся вообще заботятся о своем здоровье, делают упражнения и так далее. Но в данном случае наблюдения не могут объясняться только этим, поскольку даже упражнения не снижают смертность от всех причин в единицу времени втрое за такое короткое время.
К сожалению, жители России не смогут воспользоваться новыми данными для снижения своих персональных рисков. Вакцина от так называемого опоясывающего лишая в нашу страну после 2022 года не поставляется под предлогом ее, якобы, дефицитности. Однако в остальных странах мира сопоставимых размеров она есть. Ее можно принять в Казахстане или Таиланде, но на практике это не очень удобно для жителей нашей страны. Кроме перелета, цены на такую вакцинацию могут доходить до пятисот долларов за две дозы. А собственного производства этого препарата в России нет и ни о каких разработках на этот счет пока ничего не известно.

Вирус, вызывающий опоясывающий лишая — тот же, что вызывает ветрянку в детстве. Если ребенок не был вакцинирован от ветрянки, то после заражения ею он никогда не может излечиться от вируса полностью. Тот дремлет в нейронах человека, ожидая падения его иммунитета по той или иной причине. Когда это происходит, вирус активируется. Века врачи считали, что это вызывает лишь красную сыпь («опоясывающий лишай») и последующие невралгические боли в месте сыпи. Однако в наше время стало известно, что вирус может спровоцировать развитие болезни Альцгеймера, вызывающей слабоумие и смерть. Привитые от опоясывающего лишая люди намного реже заболевает и этой болезнью, и, как стало ясно теперь, испытывают фатальные проблемы с сердцем и сосудами.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
