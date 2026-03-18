18 марта, 16:13
Татьяна Зайцева
8

Гвозди в груди мертвецов указали на древнеримский магический ритуал

Во время проходящих сейчас раскопок античного некрополя в римском квартале Остиенсе археологи обнаружили, что практически в каждом захоронении в области грудной клетки покойных присутствуют гвозди. Забивание гвоздей в грудь умерших — погребальный ритуал, основанный на очень древних религиозных верованиях.

Гвозди в груди мертвецов указали на древнеримский магический ритуал / © Soprintendenza Speciale Roma

Древний некрополь в квартале Остиенсе в южной части современного Рима обнаружили сравнительно недавно, во время профилактических раскопок перед строительством студенческого общежития в районе Сан-Паоло-Фуори-ле-Мура, расположенном вдоль исторической Виа Остиенсе. Эта древняя консульская дорога длиной примерно 30 километров, соединявшая Рим с портовым городом Остия-Антика, была одной из главных торговых и коммуникационных артерий.

В ту эпоху некрополь находился в южном городском предместье и был одним из крупнейших погребальных комплексов за пределами города. Как установили археологи, первые захоронения в этом месте появились в период поздней Римской республики (II-I века до нашей эры), а последние датируются поздней имперской эпохой (III-V века нашей эры).

Благодаря этому в некрополе представлен самый широкий спектр типов захоронений — от сложных мавзолеев, украшенных надписями и фресками, до более простых земляных могил, что отражает разнообразие римского общества и эволюцию погребальных традиций на протяжении веков.

Как сообщил сайт arkeonews.net со ссылкой на соцсети Управления по археологии, изобразительному искусству и ландшафту Рима Министерства культуры Италии, недавно археологи приступили к раскопкам нового участка некрополя, относящегося к периоду поздней Античности. Все могилы на этом участке земляные, то есть людей хоронили непосредственно в землю.

Практически в каждом захоронении в области грудной клетки покойных находят гвозди. Забивание гвоздей в грудь умершего — погребальный обычай, встречавшийся в римской археологии и прежде, причем в разных частях бывшей империи. По мнению ученых, он сочетает в себе символические, ритуальные и защитные значения.

Так, на самом базовом уровне забивание гвоздя представляет собой окончательный, необратимый акт — «фиксацию» состояния смерти. Но это далеко не все.

В римских системах верований, сильно подверженных влиянию более ранних этрусских традиций и широко распространенных суеверий, считалось, что гвозди обладают мощными магическими свойствами. Их физическая функция — скрепление или фиксация предметов — символически переводилась в духовную сферу.

Забивая гвоздь в тело умершего, живые родственники, возможно, стремились «обезвредить» его душу, гарантировать, что смерть окончательна и останется таковой дальше. То есть покойник не сможет вернуться и потревожить живых.

Считалось, что гвозди не только спасают членов семьи покойного от потенциального сверхъестественного вреда, но и защищают тело от осквернения, а также оберегают его душу от злых сил. По сути, ритуал служил барьером между мирами живых и мертвых.

Концепция гвоздей как магических инструментов имеет глубокие религиозные корни, причем иногда их символика была вполне позитивной.

Например, в Древнем Риме существовал ритуал clavum figendi (он так и переводится с латыни — «забивание гвоздя). Речь шла о церемониальном забивании большого гвоздя. Ритуал проводили во время важных гражданских или религиозных перемен, включая наступление нового года. В этих случаях гвоздь символизировал завершение прошлого и начало нового цикла, часто связанного с очищением или искуплением.

Гвозди также наделяли целительной силой, их широко применяли в народной медицине. Так, Плиний Старший в «Естественной истории» приписывал гвоздям способность бороться с такими болезнями, как чума, лихорадка, раны, эпилепсия. Согласно одной из версий, забивание гвоздя в землю в том месте, где человек, страдающий эпилепсией, впервые упал в обморок, могло излечить это заболевание.

Кроме того, считалось, что гвозди отгоняют стихийные бедствия, такие как наводнения. Это подчеркивало их защитную и стабилизирующую символику.

Однако не все ассоциации с гвоздями были положительными. В практике дефиксионов, или проклятий на табличках, гвозди играли более мрачную роль. На этих тонких свинцовых пластинах высекали проклятия, направленные на врагов, призывающие божественные силы для причинения вреда либо несчастья. Прокалывание таблички гвоздем служило для «закрепления» или связывания проклятия, обеспечивая его эффективность.

18 марта, 10:35
Илья Гриднев

Экологи проследили, что случается с окурками через 10 лет

За 10 лет лежания в почве сигаретные фильтры не растворились, а лишь замаскировались под грязь. Их пластиковые волокна распались на микрочастицы, намертво склеились с минералами и превратились во вторичный микропластик. Более того, на пятом году гниения мусор начал отравлять землю с новой силой.

17 марта, 08:30
Максим Абдулаев

Палеонтологи описали первый достоверный случай укуса в шею крупного плезиозавра

Американские палеонтологи обнаружили зуб гигантской костистой рыбы ксифактина, застрявший в шейном позвонке четырехметрового плезиозавра. Находка стала первым прямым физическим доказательством атаки в горло крупной морской рептилии. Ученые установили, что нападение произошло не ради пропитания, а во время конкурентного конфликта двух высших хищников.

17 марта, 15:15
Татьяна Зайцева

Археологи нашли 2000-летнюю свинцовую пулю для пращи с саркастическим посланием врагу

Археологическая находка, сделанная недалеко от озера Кинерет на территории современного Израиля, показала, что психологическая война на поле боя гораздо древнее, чем можно было бы подумать.

17 марта, 08:30
Максим Абдулаев

