Закрученный электрон может выявить киральность

Ученые из Международного центра теоретической физики им. А. А. Абрикосова МФТИ показали: вихревой электрон, несущий орбитальный угловой момент, способен отличать зеркальные молекулярные копии друг от друга по характеру рассеяния — даже если молекулы ориентированы в пространстве совершенно случайно.

Строгое математическое доказательство и первые численные расчеты этого эффекта опубликованы в феврале 2026 года в журнале Physical Review A.

Природа давно выбрала сторону: аминокислоты, сахара, нуклеотиды — почти все молекулы живой материи существуют в одной из двух зеркальных форм, как перчатки для разных рук. Это свойство называется киральностью, и живые организмы разборчивы до абсолюта: правая и левая форма одного и того же вещества могут вести себя совершенно по-разному.

Трагическую иллюстрацию этому дала история талидомида: один энантиомер снимал симптомы токсикоза у беременных, другой вызывал тяжелые пороки развития плода. Умение быстро и точно отличить «правую» молекулу от «левой» — задача принципиальной важности для химии, фармакологии и биологии.

Киральность в мире молекул: зеркальные копии, которые невозможно совместить в пространстве / © NASA, Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)

Долгое время распознать киральность молекулы в газовой фазе было непросто. Традиционный круговой дихроизм — разница в поглощении лево- и правополяризованного света — дает сигнал в сотые доли процента.

Несравнимо более чувствительным оказался метод, предсказанный теоретически Ричи еще в 1976 году: фотоэлектронный круговой дихроизм (PECD). Если облучить киральную молекулу циркулярно поляризованным светом, вылетающие фотоэлектроны разлетаются несимметрично относительно направления пучка — вперед больше, чем назад, или наоборот. Этот эффект на два-три порядка сильнее обычного кругового дихроизма.

Теоретическое предсказание было сделано в 1976 году, но экспериментальные наблюдения состоялись лишь в начале 2000-х. Сегодня PECD превратился в стандартный инструмент изучения киральных молекул в газовой фазе.

Ключевую роль в PECD играет то, что циркулярно поляризованный фотон кирален сам по себе — он несет спиновый угловой момент, то есть закручен вокруг своей оси. Именно это позволяет ему «чувствовать» киральность молекулы: взаимодействие двух киральных объектов зависит от того, совпадают или противоположны их закрутки. В последние годы физики обнаружили, что схожим свойством — орбитальным угловым моментом — могут обладать и электроны.

Волновой фронт вихревого пучка: фаза вращается вокруг оси, закручиваясь в спираль. Именно этот орбитальный угловой момент делает вихревые электроны чувствительными к киральности молекул / © E-karimi, Wikipedia

Теоретический аппарат для описания вихревых электронов в задачах рассеяния и ионизации начал активно развиваться примерно с 2017 года — первоначально применительно к атомным и молекулярным мишеням без киральности. В 2024 году группа профессора Олега Толстихина показала, что вихревые электроны эффективно рождаются при туннельной ионизации молекул в сильном лазерном поле, открывая перспективу их применения в аттосекундной спектроскопии. Однако вопрос о том, действительно ли рассеяние вихревых электронов на киральных молекулах зависит от энантиомерной формы, до сих пор оставался открытым: строгого доказательства и численных расчетов не существовало.

Именно этот пробел восполнили Валентина Коловертнова, Кирилл Базаров и Олег Толстихин из Международного центра теоретической физики им. А. А. Абрикосова МФТИ в своей последней работе. Первый автор Валентина Коловертнова, студентка ЛФИ МФТИ, построила строгую теорию упругого рассеяния вихревых электронов на киральных молекулах и провела численные расчеты для конкретной молекулы. Результат подтвердил интуицию: угловое распределение рассеянных электронов зависит от «знака» киральности как самого электрона, так и молекулы. Картина рассеяния меняется, если одновременно заменить вихревой электрон с «правого» на «левый» и молекулу с одного энантиомера на другой, но остается неизменной при раздельных заменах. Эта структура в точности воспроизводит логику PECD: киральная асимметрия чувствительна к относительному знаку киральностей двух участников процесса. Разница в угловых распределениях между случаями m и −m (или между двумя энантиомерами при фиксированном m) — и есть искомый эффект. По сечению рассеяния закрученных электронов на газе случайно ориентированных молекул оказывается возможным отличать их энантиомеры.

Расчеты выполнены в рамках модели молекулярного потенциала нулевого радиуса (zero-range potential, ZRP) для D-глицеральдегида (C₃H₆O₃) — простейшей киральной молекулы класса альдоз и классического эталона киральности в органической химии. Несмотря на кажущуюся простоту, модель сохраняет полную молекулярную геометрию и корректно учитывает многократное рассеяние — без дополнительных приближений сверх самой модели.

Особого внимания заслуживает вопрос наблюдаемости эффекта. Казалось бы, молекулы в реальном газе ориентированы случайным образом — не усредняется ли асимметрия до нуля? Авторы доказали: для бесконечного однородного газового облака киральная асимметрия действительно обращается в нуль. Но для любого конечного облака молекул — сколь угодно большого, но ограниченного в пространстве— асимметрия сохраняется, хотя и убывает с ростом числа молекул. Оптимальный режим достигается при значении параметра q⊥a ~ 1, где q⊥ — поперечная составляющая переданного импульса, а a — характерный размер облака. В этом режиме предсказанная величина асимметрии составляет несколько процентов — вполне сопоставимо с типичными значениями PECD.

Олег Толстихин, ведущий научный сотрудник Международного центра теоретической физики им. А. А. Абрикосова, профессор, прокомментировал: «Вихревой электрон — это объект с определенной проекцией орбитального углового момента на ось пучка. Циркулярно поляризованный фотон тоже несет угловой момент, и именно благодаря этому он способен „почувствовать” киральность молекулы в эффекте PECD. Мы показали, что то же самое верно для вихревых электронов при рассеянии: киральность электрона и киральность молекулы вместе определяют картину рассеяния».

Валентина Коловертнова, сотрудник лаборатории теоретической аттосекундной физики МФТИ, рассказала: «Самой трудоемкой частью работы оказалось численное вычисление величин, усредненных по ориентациям молекул, на основе аналитически решаемой модели многоцентрового потенциала нулевого радиуса. Для нескольких наборов параметров пучка (различных значений орбитального квантового числа m, энергии и угла раскрытия) строились усредненные угловые распределения рассеянных электронов. Именно на этих графиках киральная асимметрия проступает наглядно: даже после усреднения по ориентациям кривые для двух энантиомеров отличаются, и это различие сохраняется для любого конечного облака молекул, хотя и убывает с ростом его размера».

С практической точки зрения работа открывает перспективу нового метода зондирования молекулярной киральности. Существующие оптические методы (круговой дихроизм, PECD) уже позволяют различать энантиомеры, но они основаны на поглощении света. Вихревые электроны занимают особую нишу: в отличие от фотонов, они несут заряд и массу, а значит механизм взаимодействия с молекулой принципиально иной — здесь доминирует кулоновское рассеяние, а не поглощение. В отличие от обычных электронных пучков, вихревые электроны несут орбитальный угловой момент, что и создает чувствительность к киральности.

В качестве следующих шагов исследователи указывают переход к более реалистичным молекулярным потенциалам, это позволит делать количественные предсказания для молекул, интересных химикам и биологам. Важно также рассмотреть неупругие каналы: вихревой электрон, взаимодействуя с молекулой, может не только упруго отклониться, но и возбудить ее или ионизировать, причем и эти процессы могут проявлять киральную асимметрию.

