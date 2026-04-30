  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
30 апреля, 13:25
СГМУ им. В.И. Разумовского
139

Стоматолог развеяла популярные мифы о брекетах у взрослых

❋ 4.5

Сегодня все больше людей задумываются о здоровье и эстетике улыбки уже во взрослом возрасте. Если раньше ортодонтическое лечение ассоциировалось в основном с подростками, то теперь установка брекетов после 30 лет стала обычной практикой. По словам доцента кафедры стоматологии детского возраста и ортодонтии Анастасии Егоровой, современная ортодонтия позволяет добиться идеальной улыбки в любом возрасте, и все больше взрослых пациентов обращаются к специалистам за помощью.

© Håkan Svensson (Xauxa), Wikipedia

Однако вокруг брекетов для взрослых до сих пор существует множество мифов. Многие уверены, что после 25 лет костная ткань перестает перестраиваться и зубы уже не сдвинутся с места. По словам эксперта, челюстная кость — это живая ткань, которая обновляется на протяжении всей жизни. Из-за большей плотности ткани у взрослых процесс происходит медленнее, чем у детей.

Еще один распространенный страх связан с тем, что брекеты могут привести к шатанию и выпадению зубов. На самом деле это не так.

«Если пародонт здоров, зубы не выпадут. Наоборот, после исправления прикуса нагрузка распределяется равномерно, и зубы живут дольше. «Шатание» — признак нелеченого пародонтита, а не раскачки зубов с помощью брекетов», — отмечает Анастасия Егорова.

Современные брекет-системы работают с малыми силами, что сводит к минимуму риск осложнений, таких как резорбция (укорочение) корней. Даже если это происходит в незначительной степени (на 1–2 миллиметра), на устойчивость зуба это не влияет.

Не считается препятствием для лечения и наличие коронок или имплантов. Качественные коронки не мешают установке системы, а импланты, будучи неподвижной опорой, могут быть учтены в плане лечения. Ортодонт просто составляет индивидуальную стратегию, чтобы достичь идеального результата.

Многие опасаются, что после снятия брекетов зубы вернутся в исходное положение. Как отмечает специалист, это может произойти в любом возрасте, если не соблюдать рекомендации врача.

«Взрослые обязаны носить ретейнеры (капу или лигатуру) пожизненно — хотя бы на ночь. Те, кто соблюдает это правило, сохраняют результат навсегда», — отмечает врач.

Что касается дискомфорта, то болевые ощущения возможны только в первые дни после активации.

Таким образом, возраст не считается противопоказанием для красивой улыбки. Подавляющему большинству взрослых ставить брекеты можно при отсутствии таких проблем, как эпилепсия, психические и инфекционные заболевания, заболевания пародонта. Главное условие — это здоровье зубов и десен.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
27 статей
Показать больше
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Хотите
вести колонку
в нашем
издании?

Стать колумнистом

Колумнисты 66

Показать всех
Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Комментарий на проверке

Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно