Стоматолог развеяла популярные мифы о брекетах у взрослых

Сегодня все больше людей задумываются о здоровье и эстетике улыбки уже во взрослом возрасте. Если раньше ортодонтическое лечение ассоциировалось в основном с подростками, то теперь установка брекетов после 30 лет стала обычной практикой. По словам доцента кафедры стоматологии детского возраста и ортодонтии Анастасии Егоровой, современная ортодонтия позволяет добиться идеальной улыбки в любом возрасте, и все больше взрослых пациентов обращаются к специалистам за помощью.

Однако вокруг брекетов для взрослых до сих пор существует множество мифов. Многие уверены, что после 25 лет костная ткань перестает перестраиваться и зубы уже не сдвинутся с места. По словам эксперта, челюстная кость — это живая ткань, которая обновляется на протяжении всей жизни. Из-за большей плотности ткани у взрослых процесс происходит медленнее, чем у детей.

Еще один распространенный страх связан с тем, что брекеты могут привести к шатанию и выпадению зубов. На самом деле это не так.

«Если пародонт здоров, зубы не выпадут. Наоборот, после исправления прикуса нагрузка распределяется равномерно, и зубы живут дольше. «Шатание» — признак нелеченого пародонтита, а не раскачки зубов с помощью брекетов», — отмечает Анастасия Егорова.

Современные брекет-системы работают с малыми силами, что сводит к минимуму риск осложнений, таких как резорбция (укорочение) корней. Даже если это происходит в незначительной степени (на 1–2 миллиметра), на устойчивость зуба это не влияет.

Не считается препятствием для лечения и наличие коронок или имплантов. Качественные коронки не мешают установке системы, а импланты, будучи неподвижной опорой, могут быть учтены в плане лечения. Ортодонт просто составляет индивидуальную стратегию, чтобы достичь идеального результата.

Многие опасаются, что после снятия брекетов зубы вернутся в исходное положение. Как отмечает специалист, это может произойти в любом возрасте, если не соблюдать рекомендации врача.

«Взрослые обязаны носить ретейнеры (капу или лигатуру) пожизненно — хотя бы на ночь. Те, кто соблюдает это правило, сохраняют результат навсегда», — отмечает врач.

Что касается дискомфорта, то болевые ощущения возможны только в первые дни после активации.

Таким образом, возраст не считается противопоказанием для красивой улыбки. Подавляющему большинству взрослых ставить брекеты можно при отсутствии таких проблем, как эпилепсия, психические и инфекционные заболевания, заболевания пародонта. Главное условие — это здоровье зубов и десен.

