Представлены лучшие снимки жирафов с конкурса «Воспоминания о дикой природе»

Жюри конкурса «Воспоминания о дикой природе» (Remembering Wildlife) выбрало лучшие снимки жирафов, которые войдут в ее новую книгу Remembering Giraffes. Цель состязания — подчеркнуть важность сохранения животных и их естественной среды обитания.

«Жираф и луна», южноафриканский жираф, Намибия / © Kyle Goetsch

За последние три десятилетия численность жирафов сократилась примерно на 40%, а в некоторых регионах Африки они исчезли полностью.

«Нежный момент – новорожденный жираф» / © Eric Albright

Проект Remembering Wildlife направляет средства, вырученные от продажи книги, на финансирование природоохранных программ. Новое издание станет уже одиннадцатым в серии, которая с момента запуска в 2016 году позволила собрать более 1,64 миллиона долларов и поддержать 82 проекта в 35 странах.

«Гиганты в движении», масайский жираф, Масаи Мара, Кения / © Ivan Glaser

Книга выйдет 12 октября 2026 года. Лучшие снимки будут представлены наряду с захватывающими фотографиями всех четырех видов жирафов, предоставленными ведущими фотографами дикой природы со всего мира, среди которых Вим ван ден Хивер и Дэрил Балфур — оба входили в состав жюри конкурса.

«Дуэль на рассвете» / © Mark Nissenbaum

«Фотографы со всего мира вновь откликнулись на наш призыв и прислали поразительные кадры жирафов в их естественной среде обитания», — отметила основатель и продюсер проекта Марго Раггетт. — «Победители по праву заняли свое место рядом с нашими постоянными авторами, чьи выдающиеся работы сделали возможным существование всей серии».

«Буря – зарождение новой жизни», масайский жираф, Масаи Мара, Кения / © Terri Innes

«Материнство», масайский жираф, Масаи Мара, Кения / © Nili Gudhka

«Навстречу солнцу», масайский жираф, национальный парк Амбосели, Кения / © Uli Hergesell-Bulian

«Язык прикосновений», масайский жираф, заповедник Шомполе, Кения / © Mark Fernley

«Место в первом ряду», масайский жираф, национальный парк Серенгети, Танзания / © Tomasz Szpila

«Материнская любовь», масайский жираф, национальный заповедник Масаи Мара, Кения / © Thomas Nicholson

Снимки других победителей и участников состязания можно посмотреть здесь.