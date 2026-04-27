Представлены лучшие снимки жирафов с конкурса «Воспоминания о дикой природе»
Жюри конкурса «Воспоминания о дикой природе» (Remembering Wildlife) выбрало лучшие снимки жирафов, которые войдут в ее новую книгу Remembering Giraffes. Цель состязания — подчеркнуть важность сохранения животных и их естественной среды обитания.
За последние три десятилетия численность жирафов сократилась примерно на 40%, а в некоторых регионах Африки они исчезли полностью.
Проект Remembering Wildlife направляет средства, вырученные от продажи книги, на финансирование природоохранных программ. Новое издание станет уже одиннадцатым в серии, которая с момента запуска в 2016 году позволила собрать более 1,64 миллиона долларов и поддержать 82 проекта в 35 странах.
Книга выйдет 12 октября 2026 года. Лучшие снимки будут представлены наряду с захватывающими фотографиями всех четырех видов жирафов, предоставленными ведущими фотографами дикой природы со всего мира, среди которых Вим ван ден Хивер и Дэрил Балфур — оба входили в состав жюри конкурса.
«Фотографы со всего мира вновь откликнулись на наш призыв и прислали поразительные кадры жирафов в их естественной среде обитания», — отметила основатель и продюсер проекта Марго Раггетт. — «Победители по праву заняли свое место рядом с нашими постоянными авторами, чьи выдающиеся работы сделали возможным существование всей серии».
Снимки других победителей и участников состязания можно посмотреть здесь.
