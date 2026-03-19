19 марта, 10:33
Максим Абдулаев
Бобровые плотины превратили лесные ручьи в поглотители углерода

Создание бобровых запруд заставило водоемы накопить почти в 200 раз больше углерода по сравнению с обычным ручьем. Заболачивание местности перенаправило растворенный в воде неорганический углерод глубоко в грунтовые воды и донные отложения, предотвратив их попадание в атмосферу и Мировой океан.

Речной бобр Castor fiber / © svetlario / iNaturalist

Реки и ручьи играют важную роль в глобальном углеродном цикле: они переносят органику с суши в крупные водоемы и выделяют парниковые газы в атмосферу. С возвращением евразийского бобра (Castor fiber) в Европу речные ландшафты начали меняться, однако биологи не понимали итоговый климатический эффект этих перемен.

Долгое время экологи предполагали, что бобровые запруды могут усиливать глобальное потепление из-за выбросов метана от гниющего затопленного леса. Однако в этих расчетах систематически упускали из виду подземные потоки растворенного неорганического углерода (dissolved inorganic carbon, DIC).

Авторы исследования, опубликованного в журнале Communications Earth & Environment, изучили 800-метровый участок ручья на севере Швейцарии. Бобры построили там плотину в 2010 году. Исследователи измерили все потоки углерода на поверхности и под землей. Они запустили дроны для картографирования растительности, а также установили плавающие и наземные газовые камеры для фиксации выбросов углекислого газа и метана с воды, грязи и мертвой древесины.

Скрытые подземные утечки воды отследили с помощью солевых маркеров: ученые сбрасывали хлорид натрия в ручей и замеряли изменение электропроводности ниже по течению. Состав донных отложений и лесных почв проверили с помощью бурения кернов. Образцы разделили на горизонты «до» и «после» появления бобров, затем сожгли методом пиролиза для оценки доли углерода. На основе полученных данных биологи построили математическую модель, описывающую гидрологию этого же ручья без бобрового вмешательства.

Анализ показал, что бобровое угодье работает как мощный климатический сток: за год заболоченный участок удержал 98,3 тонны углерода. Модель ручья в его первоначальном виде (без плотины) показала удержание всего 0,5 тонны, то есть почти в 200 раз меньше.

Главным образом накапливался растворенный неорганический углерод, который приносило течением сверху. Плотина подняла уровень воды и создала гидравлическое давление, которое выдавило воду вместе с углеродом в проницаемые гравийные горизонты под землей. Высокий уровень pH воды (от 6,65 до 8,59) удержал этот углерод в форме бикарбоната, не дав ему испариться в виде углекислого газа, а бескислородная среда на дне помогла части углерода осесть в виде твердых минералов.

Опасения экологов по поводу выделения метана не подтвердились: на долю этого газа пришлось менее 0,1% от всего углеродного баланса системы. Ученые связывают это с отсутствием торфа и наличием сульфатов и железа, которые подавляют метаногенез в умеренном климате. Летом пересыхающие участки водоема активно выделяли углекислый газ, но обильное зимнее и весеннее накопление полностью перекрыло эти потери. Расчеты показали, что за 33 года существования (до полного заиливания) одна такая запруда накопит до 1194 тонн стабильного углерода.

Перестраивая ландшафт под свои нужды, бобры физически превращают малые реки в активные накопители углерода. Животные перенаправляют химические потоки из быстрого поверхностного водостока глубоко в почву, меняя биогеохимию и круговорот веществ в речных коридорах.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Последние комментарии

Владимир Ивлев
8 минут назад
Pa, уехивают? Дебил)))

Рейтинг самых счастливых стран 2026 года в одной инфографике

Work Online
15 минут назад
The https://kfcmeenu.co.za/ KFC breakfast menu offers a tasty and satisfying start to the day, featuring a variety of options to suit different appetites. From crispy fried chicken paired with warm biscuits

Virgin Hyperloop выпустила новый видеоролик демонстрирующий планы компании  относительно транспортной системы

Виктор Ревука
1 час назад
россия с 2014 года безуспешно пытается окупировать донецкую обл Украины

Baykar представила свой самый совершенный барражирующий боеприпас

Евгений Купарев
2 часа назад
Получается, что СССР был крупнейшим обладателем сельхоз земель. Ещё один аргумент в пользу союза равноправных, но дружественных государств . С

Рейтинг: 50 стран с наибольшими площадями сельскохозяйственных земель

Pa blo
2 часа назад
Брехня)) тут в фи полный треш, и все говорят что будущего не видать, люди уехивают с фи. Самая счастливая страна😂, тк все молчат и не разговаривают))

Рейтинг самых счастливых стран 2026 года в одной инфографике

Максим Катков
2 часа назад
Москва Нью-Йорк Париж... Чита - дешевле чем Пакистан)

Инфографика: стоимость такси в крупных городах мира

Sam Dowson
2 часа назад
Michael, и вот прям ради этого сгенерированного ИИ поста стоило здесь регистрироваться? Статья позитивнее выглядит, чем выводы исследования, но в

Вакцина вдвое уменьшила частоту сердечных осложнений

Schizophrenic Energy
3 часа назад
Oleg, и качество семении хуже. Не говоря уже про остальное.

Экологи проследили, что случается с окурками через 10 лет

Schizophrenic Energy
3 часа назад
Oleg, у курильщиков хуже стоит.

Экологи проследили, что случается с окурками через 10 лет

Viet Nguyen
3 часа назад
Maintaining sufficient space for large blocks in the web game Block Blast is a tip that will help you achieve a higher score. https://blockblast.org/

Британский историк считает, что третья мировая война уже началась

Riga Style
4 часа назад
Дмитрий, вы наверное заметили которые страны больше времени за интернетом из разных обустройств где интернет ограничен??

Сколько времени жители разных стран проводят за экранами гаджетов

Riga Style
4 часа назад
Россия на 7 месте и Зомби телек :)>))

Сколько времени жители разных стран проводят за экранами гаджетов

Orxan Mamedzade
4 часа назад
саудия как и все страны залива это подстилки сионистов и пиндосов гореть вам в вечном аду мрази

В Саудовской Аравии показали, как идет строительство гигантского многофункционального стадиона  

Orxan Mamedzade
4 часа назад
Иран разбомбит все ваши мега проекты

В Саудовской Аравии показали, как идет строительство гигантского многофункционального стадиона  

Jon D
5 часов назад
владимир, папаша асана ещё и овечек любил. Так и появился сам асан.

Рейтинг: 50 стран с наибольшими площадями сельскохозяйственных земель

Jon D
5 часов назад
Asan, не пробовал не вонять, усраинский хохложоп ?

Рейтинг: 50 стран с наибольшими площадями сельскохозяйственных земель

Jon D
5 часов назад
Aleksandr, усраинским хохложопам не разрешено пасть разевать.

Рейтинг: 50 стран с наибольшими площадями сельскохозяйственных земель

Michael Popa
5 часов назад
Статья слишком категорична: она подает предварительные наблюдательные данные как почти доказанный факт. Такие исследования показывают связь, но

Вакцина вдвое уменьшила частоту сердечных осложнений

Дмитрий Филимонов
8 часов назад
Ринат, Напротив, успех DART против Дидима показал, что для астероиды диаметром до 200 метров мы уже можем довольно легко обезвредить. А что-то крупнее

Blue Origin сообщила, как собирается защищать Землю от астероидов

Yauheni Khantsevich
8 часов назад
Воин, возможно вы со своими кукловодами змагары не сильно дальновидные , попробуйте нажать на фото и поискать с гугл объективом на просторах

Фотограф запечатлел львенка, впавшего в «пищевую кому»

