Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Медики нашли способ остановить возрастное ухудшение зрения
Когда человек стареет, его зрение ухудшается и может исчезнуть полностью. Это связано с возрастными изменениями организма, однако точные механизмы этих процессов ясны не были. Ученые из США и Австралии поняли, что именно заставляет зрение ослабевать и что позволит его сохранить.
Многие недавние исследования посвящены ухудшению зрения и болезням глаз у людей в разном возрасте. Так, стало известно, что Россия оказалась в тройке лидеров по детской близорукости, а суслики подсказали возможный первый способ вылечить катаракту без хирургического вмешательства.
Специалисты из Рочестерского университета, Национальных институтов здравоохранения США (все — в США) и Мельбурнского университета (Австралия) сфокусировались на возрастном ухудшении зрения — пресбиопии. Они впервые описали клеточный механизм этих изменений и предложили способ, который позволит их остановить. Соответствующую научную статью опубликовал журнал Developmental Cell.
С возрастным ухудшением зрения принято бороться с помощью различных аппаратных методов (воздействие на глаза световыми волнами, электромагнитным излучением или ультразвуком), ночных линз, медикаментов, а также лазерной коррекции и микрохирургии. По словам авторов новой публикации, эффективность всех этих видов лечения ограничена, причем у людей могут возникать серьезные побочные эффекты.
Чтобы разработать более действенный и безопасный способ, важно понять, как именно ухудшается зрение с возрастом, из-за чего это происходит. Ученые смоделировали пресбиопию с помощью человеческих стволовых клеток, в то время как предыдущие исследования работали с животными.
Выяснилось, что при возрастном ухудшении зрения вырабатывается белок, который называют тканевым ингибитором металлопротеиназ 3 (TIMP3). Он подавляет активность ферментов, необходимых для здоровья глаз, а также увеличивает количество другого фермента, который вызывает воспаление и способствует появлению друз — отложений липидов и белков.
«Клеточные пути, участвующие в образовании друз, играют ведущую роль в возрастном ухудшении зрения. Если помешать друзам появляться, мы, вероятно, сможем остановить пресбиопию, прежде чем человек перестанет видеть», — пояснили авторы исследования.
Ученым удалось уменьшить образование друз, заблокировав активность фермента, связанного с воспалением. По их мнению, такой подход может стать новой и при этом эффективной стратегией, которая позволит предупреждать пресбиопию и лечить ее.
Натуральные, или счетные, числа обозначают количество чего-либо или порядковый номер предмета относительно других. Ноль, не относящийся к натуральным числам, кодирует пустоту, отсутствие каких бы то ни было предметов. Однако человеческий мозг реагирует на него как на очень маленькое число, обнаружили ученые из Германии.
Авторы нового исследования провели сравнительный акустический анализ и выяснили, как именно люди подстраивают свою речь, чтобы собаки могли лучше понимать их.
Международная космическая станция даже в полностью исправном состоянии постоянно теряет воздух. В норме величина утечки не должна превышать 270 граммов в день. Но в апреле 2024 года станция ежедневно лишалась 1,6 килограмма своей атмосферы — почти в шесть раз больше допустимого. Согласно внутренним оценкам NASA, ситуация достигла критического уровня. При этом в публичном пространстве агентство придерживается оптимистичной риторики и старается представить колоссальную утечку как нечто лишь в меру беспокоящее.
Международная исследовательская группа смогла прорастить семя древнего дерева из рода коммифора (Commiphora), найденного в пещере Иудейской пустыни в 1980-х годах. Ученые предположили, что это растение упоминается в библейских текстах. История семени, пролежавшего в земле почти тысячу лет, не только впечатляет, но и открывает новые возможности для изучения древней флоры засушливого региона.
Уголь – один из главных источников производимой электроэнергии во всем мире. В то время как запасов природного газа и нефти хватит на 40–60 лет, а уранового топлива – на 80–90, угля достаточно на тысячи лет. Но есть одна проблема: его использование наносит серьезный вред экологии. Это и выброс парниковых газов (CO2, СН4), а также SOx, NOx и твердых частиц при его сжигании, и загрязнение почвы и подземных вод в зоне складирования отходов. Однако белорусские ученые считают, что за этим видом топлива будущее, и знают, как сделать использование угля безопасным для природы.
Натуральные, или счетные, числа обозначают количество чего-либо или порядковый номер предмета относительно других. Ноль, не относящийся к натуральным числам, кодирует пустоту, отсутствие каких бы то ни было предметов. Однако человеческий мозг реагирует на него как на очень маленькое число, обнаружили ученые из Германии.
На юге Шотландии расположена деревня, издавна связанная с легендой о Мерлине — великом волшебнике, наставнике короля Артура. Ранее эта история, как и многие другие части артуровского цикла, не имела никаких археологических подтверждений — только крайне запутанные упоминания в древних манускриптах. Теперь ситуация изменилась.
Марс не всегда был холодным и сухим, как сейчас. Все больше фактов говорит о том, что миллиарды лет назад там текли водные потоки. А значит, была плотная атмосфера, создающая парниковый эффект и поддерживающая воду в жидком состоянии. Примерно 3,5 миллиарда лет назад вода исчезла, газовая оболочка существенно поредела. Почему? Ответ буквально лежит на поверхности, выяснили американские геологи.
Французские исследователи проанализировали тысячи спутниковых снимков поверхности Антарктиды и выяснили, что почти весь континент покрывают продольные дюны — такой рельеф часто встречается на спутнике Сатурна Титане. Ученые также узнали, какие ветры формируют антарктические дюны, и нашли противоречие, раскрывающее детали климата на континенте.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Многомировая интерпретация квантовой механики: как родилась одна из самых смелых идей
Глобализация и первый апокалипсис: Что еще вы не знаете о бронзовом веке?
Угрожает ли людям ИИ?
Наука наших странностей
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии