Медики нашли способ остановить возрастное ухудшение зрения

Когда человек стареет, его зрение ухудшается и может исчезнуть полностью. Это связано с возрастными изменениями организма, однако точные механизмы этих процессов ясны не были. Ученые из США и Австралии поняли, что именно заставляет зрение ослабевать и что позволит его сохранить.

Многие недавние исследования посвящены ухудшению зрения и болезням глаз у людей в разном возрасте. Так, стало известно, что Россия оказалась в тройке лидеров по детской близорукости, а суслики подсказали возможный первый способ вылечить катаракту без хирургического вмешательства.

Специалисты из Рочестерского университета, Национальных институтов здравоохранения США (все — в США) и Мельбурнского университета (Австралия) сфокусировались на возрастном ухудшении зрения — пресбиопии. Они впервые описали клеточный механизм этих изменений и предложили способ, который позволит их остановить. Соответствующую научную статью опубликовал журнал Developmental Cell.

С возрастным ухудшением зрения принято бороться с помощью различных аппаратных методов (воздействие на глаза световыми волнами, электромагнитным излучением или ультразвуком), ночных линз, медикаментов, а также лазерной коррекции и микрохирургии. По словам авторов новой публикации, эффективность всех этих видов лечения ограничена, причем у людей могут возникать серьезные побочные эффекты.

Чтобы разработать более действенный и безопасный способ, важно понять, как именно ухудшается зрение с возрастом, из-за чего это происходит. Ученые смоделировали пресбиопию с помощью человеческих стволовых клеток, в то время как предыдущие исследования работали с животными.

Выяснилось, что при возрастном ухудшении зрения вырабатывается белок, который называют тканевым ингибитором металлопротеиназ 3 (TIMP3). Он подавляет активность ферментов, необходимых для здоровья глаз, а также увеличивает количество другого фермента, который вызывает воспаление и способствует появлению друз — отложений липидов и белков.

Ученым удалось уменьшить образование друз, из-за которых с возрастом ухудшается зрение / © Sonal Dalvi et al., Developmental Cell

«Клеточные пути, участвующие в образовании друз, играют ведущую роль в возрастном ухудшении зрения. Если помешать друзам появляться, мы, вероятно, сможем остановить пресбиопию, прежде чем человек перестанет видеть», — пояснили авторы исследования.

Ученым удалось уменьшить образование друз, заблокировав активность фермента, связанного с воспалением. По их мнению, такой подход может стать новой и при этом эффективной стратегией, которая позволит предупреждать пресбиопию и лечить ее.

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