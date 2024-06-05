Люди не посочувствовали похожим на себя

Специалисты из Великобритании провели анализ исследований, посвященных теории так называемой двойной эмпатии, и пришли к выводу, что ее постулаты вызывают сомнение. Люди, которые похожи друг на друга, вовсе не обязательно будут взаимодействовать между собой с большим сочувствием, чем с теми, кто на них не похож.

Социологи давно пытаются ответить на вопрос о том, как людям удается успешно взаимодействовать с теми, кто не похож на них, и может ли этот факт создавать социальные барьеры. Психические процессы, лежащие в основе таких взаимодействий, недостаточно изучены.

Одна из концепций, ставшая популярной в последние годы, называется теорией двойной эмпатии. Ее предложил британский социальный психолог, специализирующийся на проблемах аутизма, Маклин Милтон. Теория предполагает, что многие трудности, с которыми сталкиваются аутисты при общении с окружающими, частично связаны с отсутствием взаимопонимания: непохожим людям будто бы труднее сопереживать друг другу.

Дело в том, что, как показали некоторые исследования, большинство аутистов могут вполне успешно социализироваться, но среди таких же, как они. Кроме того, они способны активно сопереживать другим аутичным людям. На основе этих выводов родилась идея о том, что люди проявляют больше сочувствия к тем, кто похож на них.

Но верна ли эта концепция? Психологи из Кардиффского университета (Великобритания) решили проверить это. Их исследование вышло в журнале Psychological Review.

Специалисты проанализировали имеющуюся литературу и исследования по вопросу. Их анализ показал, что теория двойной эмпатии имеет много недостатков.

В первую очередь психологи обратили внимание на то, что исследования «двойной эмпатии» сосредоточены на феномене аутизма, не учтено множество других факторов, например пол. Ученые также заметили, что в теории спутаны понятия эмоциональной и ментальной эмпатии: в первом случае люди испытывают чувства, схожие с теми, что ощущают другие, во втором — просто понимают их с помощью интеллекта. Поэтому большинство экспериментов, посвященных теории двойной эмпатии, запутаны.

В целом анализ существующих исследований показал: то, что люди испытывают большее сочувствие к тем, кто на них похож, не находит должного подтверждения. То есть идентичность с другими не обязательно означает, что вы испытаете к ним большее сопереживание.

Психологи предположили, что сопереживание другим зависит не только от нашей способности понимать другого через сходство. Зачастую люди, имеющие похожее окружение, с трудом понимают другу друга, но могут испытывать большое сочувствие к тем, кто полностью отличается от них — к примеру, инвалидам или беженцам.

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