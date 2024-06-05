  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
7 часов назад
Ольга И.
139

Люди не посочувствовали похожим на себя

4.9

Специалисты из Великобритании провели анализ исследований, посвященных теории так называемой двойной эмпатии, и пришли к выводу, что ее постулаты вызывают сомнение. Люди, которые похожи друг на друга, вовсе не обязательно будут взаимодействовать между собой с большим сочувствием, чем с теми, кто на них не похож.

Психология
# аутизм
# сопереживание
# схожесть
# теория двойной эмпатии
# эмпатия
Кадр из к/ф «Человек дождя» / © MGM/UA Communications Co.

Социологи давно пытаются ответить на вопрос о том, как людям удается успешно взаимодействовать с теми, кто не похож на них, и может ли этот факт создавать социальные барьеры. Психические процессы, лежащие в основе таких взаимодействий, недостаточно изучены.

Одна из концепций, ставшая популярной в последние годы, называется теорией двойной эмпатии. Ее предложил британский социальный психолог, специализирующийся на проблемах аутизма, Маклин Милтон. Теория предполагает, что многие трудности, с которыми сталкиваются аутисты при общении с окружающими, частично связаны с отсутствием взаимопонимания: непохожим людям будто бы труднее сопереживать друг другу.

Дело в том, что, как показали некоторые исследования, большинство аутистов могут вполне успешно социализироваться, но среди таких же, как они. Кроме того, они способны активно сопереживать другим аутичным людям. На основе этих выводов родилась идея о том, что люди проявляют больше сочувствия к тем, кто похож на них.

Но верна ли эта концепция? Психологи из Кардиффского университета (Великобритания) решили проверить это. Их исследование вышло в журнале Psychological Review.

Специалисты проанализировали имеющуюся литературу и исследования по вопросу. Их анализ показал, что теория двойной эмпатии имеет много недостатков.

В первую очередь психологи обратили внимание на то, что исследования «двойной эмпатии» сосредоточены на феномене аутизма, не учтено множество других факторов, например пол. Ученые также заметили, что в теории спутаны понятия эмоциональной и ментальной эмпатии: в первом случае люди испытывают чувства, схожие с теми, что ощущают другие, во втором — просто понимают их с помощью интеллекта. Поэтому большинство экспериментов, посвященных теории двойной эмпатии, запутаны.

В целом анализ существующих исследований показал: то, что люди испытывают большее сочувствие к тем, кто на них похож, не находит должного подтверждения. То есть идентичность с другими не обязательно означает, что вы испытаете к ним большее сопереживание.

Психологи предположили, что сопереживание другим зависит не только от нашей способности понимать другого через сходство. Зачастую люди, имеющие похожее окружение, с трудом понимают другу друга, но могут испытывать большое сочувствие к тем, кто полностью отличается от них — к примеру, инвалидам или беженцам. 

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Психология
# аутизм
# сопереживание
# схожесть
# теория двойной эмпатии
# эмпатия
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
06 Июн
Бесплатно
Моделирование океана: как заглянуть в прошлое и узнать будущее?
Центр морских исследований МГУ
Онлайн
Лекция
06 Июн
600
Микробиом и иммунитет у детей и взрослых
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
06 Июн
500
Искусство ранних империй Переднего Востока: Ассирия, хетты, Новый Вавилон
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Мастер-класс
07 Июн
Бесплатно
Урок волонтерства
Московский зоопарк
Москва
Лекция
07 Июн
Бесплатно
Как ученые делают открытия?
Политехнический музей
Москва
Лекция
07 Июн
Бесплатно
Ботанические сады и их история
Ельцин Центр
Екатеринбург
Лекция
08 Июн
Бесплатно
Вам письмо от Грозного Ивана
Центр славянской письменности «Слово»
Москва
Лекция
08 Июн
Бесплатно
Роботы на службе человека: космическая робототехника
ВДНХ
Москва
Лекция
08 Июн
1200
Поиски жизни и разума во Вселенной
Medio Modo
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Позавчера, 18:00
Алиса Гаджиева

Правители древних кельтов сомневались в верности своих жен

Авторы нового исследования считают, что у кельтских царей были весьма своеобразные обычаи, касающиеся наследования престола. Из-за этого племянниками они дорожили больше, чем сыновьями.

Антропология
# анализ ДНК
# археология
# генетика
# Железный век
# кельты
# матрилинейность
# наследование
Сегодня, 09:42
Алиса Гаджиева

Ученые выяснили, кого похоронили под «драконьим камнем» в Армении

Международная группа ученых провела генетическое и радиоуглеродное исследования человеческих останков, найденных еще в прошлом веке недалеко от озера Севан. Результат работы позволяет по-новому взглянуть на назначение базальтовых менгиров эпохи бронзы.

История
# армения
# археология
# Бронзовый век
# мегалит
# погребение
Вчера, 17:03
МГППУ

Фанфики помогли проработать психотравмы

Написание фанфиков может помочь людям, пережившим насилие, справиться с травматическими переживаниями. Исследование, проведенное студентами факультета «Юридическая психология» МГППУ, показало, что люди, пережившие насилие, часто используют свои фанфики для создания эмоционально позитивных концовок, что помогает им справиться с травмой и почувствовать завершенность. Эти выводы могут быть применены в психологии для диагностики психического состояния жертв насилия и разработки интервенционных программ, таких как арт-терапия.

МГППУ
# насилие
# психотравма
# рассказ
# фанфики
2 июня
Андрей

На Ближнем Востоке нашли древнюю форму жизни

Биологи обнаружили на острове в Красном море древние живые организмы, которые обитали на Земле более трех миллиардов лет назад. Исследователи проанализировали возраст находки и изучили бактерии, которые ее населяют. Ранее на побережьях Ближнего Востока не находили ничего подобного.

Биология
# Ближний Восток
# жизнь на Земле
# Красное море
# строматолиты
# цианобактерии
Позавчера, 18:00
Алиса Гаджиева

Правители древних кельтов сомневались в верности своих жен

Авторы нового исследования считают, что у кельтских царей были весьма своеобразные обычаи, касающиеся наследования престола. Из-за этого племянниками они дорожили больше, чем сыновьями.

Антропология
# анализ ДНК
# археология
# генетика
# Железный век
# кельты
# матрилинейность
# наследование
2 июня
Николай Цыгикало

Заправка на орбите: ключ к новому космосу

Развитие космических технологий по-прежнему идет полным ходом, и решения ключевых задач обещают новые стратегические возможности. Одной из них становится заправка на орбите, открывающая двери новых уровней космонавтики. Подробности узнайте в уникальном системном обзоре Naked Science.

С точки зрения науки
# Blue Origin
# NASA
# SpaceX
# космос
Выбор редакции
15 мая
НИУ ВШЭ

В НИУ ВШЭ выяснили, какой иностранный язык полезнее для мозга

Международный коллектив исследователей при участии ученых из Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ изучил, как выбор иностранного языка влияет на когнитивные способности человека. Оказалось, что языки, непохожие на родной, стимулируют когнитивную функцию на начальном этапе их изучения, а близкие к родному имеют отложенный эффект и помогают мозгу эффективнее работать при более высоком уровне владения иностранным языком.

НИУ ВШЭ
# головной мозг
# иностранный язык
# когнитивные способности
# лингвистика
24 мая
Игорь Байдов

Недалеко от Земли нашли потенциально пригодную для жизни экзопланету. Там тепло и, вероятно, есть вода

С помощью космических и наземных телескопов международная команда астрономов открыла похожий на нашу планету мир в так называемой зоне обитаемости, позволяющей воде существовать на поверхности тела в жидком состоянии. По космическим меркам экзопланета находится достаточно близко к Земле и, вероятно, представляет собой скалистый мир с благоприятным для жизни климатом. Подобные миры астрономы открывают крайне редко.

Астрономия
# землеподобные планеты
# красные карлики
# экзопаленты
27 мая
Андрей

Старые фотографии Восточной Антарктиды указали на утолщение некоторых ледников

Европейские гляциологи, используя первые снимки Восточной Антарктиды 1937 года, а также фотографии середины XX века и современные спутниковые данные, отследили, как менялись ледники в этом регионе на протяжении 85 лет.

Геология
# Антарктика
# Восточная Антарктида
# ледники
# таяние ледников
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Ученые экспериментально показали, почему не стоит пить алкоголь во время длительных перелетов

    3 часа назад

  2. Биологи показали, как различается мимика собак и волков

    3 часа назад

  3. Космический корабль Starliner впервые доставил человека в космос

    5 часов назад

  4. Климатологи спрогнозировали неизбежные засухи на трети поверхности суши

    6 часов назад
Выбор редакции

Как животные идут на запах и чему это может научить нас

Вчера, 09:13

Последние комментарии

Павел Зеленихин
15 минут назад
Им бы сценарии для кинокомедий лучше писать

Климатологи спрогнозировали неизбежные засухи на трети поверхности сушиКлиматологи спрогнозировали неизбежные засухи на трети поверхности суши

Alexander Smirnov
18 минут назад
Внешнее сходство с эфиопами.

Воссоздано лицо единственного фараона, погибшего в боюВоссоздано лицо единственного фараона, погибшего в бою

Николай Цыгикало
45 минут назад
Уже второй новый батут у Америки. Хоть задержался, но второй, и уже летает с экипажем. Глядишь, и третий, Орион, полетит рано или поздно. Развитие

Космический корабль Starliner впервые доставил человека в космосКосмический корабль Starliner впервые доставил человека в космос

Виктор Ларионов
54 минуты назад
Mikhail, британским мужчинам могу посочувствовать только (хотя, у них уровень жизни высокий - наверное, могут себе позволить более «традиционных»

«Можно кастрировать». Исследовательница описала способ продлить жизнь мужчинам«Можно кастрировать». Исследовательница описала способ продлить жизнь мужчинам

Иван Колупаев
1 час назад
Mikhail, в свои 45 тетенька выглядит несколько помятой. Такое бывает когда по молодости пускалась во все тяжкие 😁 так что кто знает какие там были

«Можно кастрировать». Исследовательница описала способ продлить жизнь мужчинам«Можно кастрировать». Исследовательница описала способ продлить жизнь мужчинам

Mikhail Khramov
2 часа назад
Виктор, то есть, все эти кары должны обрушится на автора статьи? Странно. Она ее опубликовала в The Guardian, британской газете, да и сама не в России

«Можно кастрировать». Исследовательница описала способ продлить жизнь мужчинам«Можно кастрировать». Исследовательница описала способ продлить жизнь мужчинам

Александр Березин
2 часа назад
Лана, у этих двух есть, просто нетипичное расположение. У Старшипа вот уже нет, конечно.

Космический корабль Starliner впервые доставил человека в космосКосмический корабль Starliner впервые доставил человека в космос

Иван Колупаев
2 часа назад
Лана, характерная мачта атрибут совсем не обязательный. Двигатели САС расположены по бокам капсулы как впрочем и у Crew Dragon https://youtu.be/1NLQ4bO-f58?t=1494

Космический корабль Starliner впервые доставил человека в космосКосмический корабль Starliner впервые доставил человека в космос

Лана Пренципал
3 часа назад
На фото не видно характерной мачты системы спасения. Она там есть, я надеюсь, эта система? И у Крю Дрэгона, кстати, тоже.

Космический корабль Starliner впервые доставил человека в космосКосмический корабль Starliner впервые доставил человека в космос

Николай Цыгикало
3 часа назад
Уже второй новый батут у Америки. Хоть задержался, но второй, и уже летает с экипажем. Глядишь, и третий полетит рано или поздно. Развитие

Космический корабль Starliner впервые доставил человека в космосКосмический корабль Starliner впервые доставил человека в космос

Питон Удав
4 часа назад
Засуха была, когда оледенение было. Вся вода в лед ушла. А если потепление, так льды тают, воды больше, дождей больше. С чего засуха то?

Климатологи спрогнозировали неизбежные засухи на трети поверхности сушиКлиматологи спрогнозировали неизбежные засухи на трети поверхности суши

Иван Колупаев
4 часа назад
Березин перелогинься 😁

Климатологи спрогнозировали неизбежные засухи на трети поверхности сушиКлиматологи спрогнозировали неизбежные засухи на трети поверхности суши

Николай Цыгикало
4 часа назад
Александр, это я так, по инерции расставляю акценты) можно не обращать внимания)

Космический корабль Starliner впервые доставил человека в космосКосмический корабль Starliner впервые доставил человека в космос

1 2
4 часа назад
>на Аляске, в Якутии (тукуланы), а также у нас, на севере Западной Сибири Надо бы "у нас" поставить после Аляски. Никто не будет догадываться что

Ученые изучили закономерности сукцессий песчаных пустынь АрктикиУченые изучили закономерности сукцессий песчаных пустынь Арктики

1 2
4 часа назад
А все уже забыли историю со взломом почты климатологов? Там один писал другому что "моделирование не показывает ухудшения", а тот "ну ты

Климатологи спрогнозировали неизбежные засухи на трети поверхности сушиКлиматологи спрогнозировали неизбежные засухи на трети поверхности суши

Александр Березин
4 часа назад
Николай, уточнил формулировку.

Космический корабль Starliner впервые доставил человека в космосКосмический корабль Starliner впервые доставил человека в космос

Николай Цыгикало
4 часа назад
Пока недовывели ещё. Перигей 76 км — это заведомо неустойчивая орбита. Думаю, сейчас поднимут вторым включением ступени. Которая поэтому и не

Космический корабль Starliner впервые доставил человека в космосКосмический корабль Starliner впервые доставил человека в космос

Виктор Ларионов
5 часов назад
Молодцы, конечно, что всё же смогли стартовать8-) Но в чём столь высокая научная ценность (аж 6.6) данного события из материала так и не понял. Что на

Космический корабль Starliner впервые доставил человека в космосКосмический корабль Starliner впервые доставил человека в космос

Николай Цыгикало
5 часов назад
"Starliner совершит первую (для американских кораблей) посадку с людьми на сушу." А Шаттл куда сажали? Не на полосу в Космическом центре им Кеннеди?

Космический корабль Starliner впервые доставил человека в космосКосмический корабль Starliner впервые доставил человека в космос

Александр Серебренников...
5 часов назад
Данная статья очень полезна, при создании живых протезов. Принцип которых будут состоять соединение нейронов с проводниками из серебра (Ag+),

Ученые вырастили функциональную нейронную сеть человека из стволовых клетокУченые вырастили функциональную нейронную сеть человека из стволовых клеток

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить