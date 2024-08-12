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10 минут назад
НовГУ
12

Новгородские ученые разработали уникальный алгоритм лечения гипертонии

4.4

Медики из НовГУ разрабатывают новый алгоритм подбора терапии гипертонии с учетом пола и возраста пациента, а также активности его ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС) — части гормональной системы, отвечающей за регуляцию артериального давления. Разработка находится на завершающем этапе.

НовГУ
# артериальное давление
# гипертония
# лечение
# РААС
# ренин
Электронный тонометр, показывающий повышенные показатели систолического и диастолического артериального давления / © Steven Fruitsmaak, ru.wikipedia.org

Один из компонентов РААС — фермент ренин. Его концентрация в крови помогает определить степень участия этой гормональной системы в повышении давления. Так, повышенный уровень ренина свидетельствует о том, что в механизме развития гипертонии непосредственное участие принимает РААС, и поэтому нужно принимать действующие на нее препараты. Нормальный и низкий уровни фермента могут указывать на другие причины повышенного давления, требующие применения других лекарств.

«Артериальная гипертензия сегодня является одним из самых распространенных сердечно-сосудистых заболеваний не только в России, но и в мире. Важным фактором, способствующим снижению риска развития сердечно-сосудистых осложнений, а в конечном счете и смертности является защита органов-мишеней. Исследование активности РААС улучшает процесс диагностики, позволяет конкретизировать патогенетические механизмы развития и прогрессирования заболевания у больных гипертонией», — прокомментировала Вероника Павлова, автор, участник проекта, аспирантка НовГУ.

В последние годы данные о функционировании РААС постоянно дополняются. Российскими и зарубежными учеными проведены исследования активности системы отдельно среди женщин и мужчин, но недостаточно данных о возрастном аспекте. Мировым сообществом также проведено множество исследований оценки эффективности гипотензивной терапии. Они основаны на достижении целевого уровня артериального давления и снижения уровня смертности. Контроль уровня ренина плазмы как критерий эффективности проводимой терапии применен в проекте новгородских медиков впервые.

«На кафедре “Внутренних болезней” НовГУ на протяжении многих лет ведутся исследования, посвященные оценки эффективности антигипертензивной терапии. Проводимая нами работа (идея принадлежит доктору медицинских наук, заведующему кафедрой Виктору Веберу), направлена на разработку именно такого алгоритма, который смог бы помочь подобрать пациенту план лечения с учетом и его пола, и возраста, и активности РААС», — добавила Вероника Павлова.

Для этого в рамках реализации первого этапа проекта проведено обследование 120 пациентов, страдающих гипертонией и лечащихся амбулаторно. Им проведены ЭхоКГ, УЗДС БЦА, ХМ АД, измерен уровень ренина в крови, создана база данных. Всем пациентам подобрана гипотензивная терапия, проводится ряд дополнительных исследований для оценки эффективности терапии.

Над проектом трудилась команда аспирантов и преподавателей университета: Виктор Вебер, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой внутренних болезней; Жмайлова Светлана, заведующая кафедрой дополнительного профессионального образования и поликлинической терапии; Павловы Александра и Вероника, аспирантки по направлению «Внутренние болезни».

Проект «Возрастные и гендерные особенности влияния антигипертензивных препаратов на ренин-ангиотензин-альдостероновую систему (РААС) и ремоделирование сердца при артериальной гипертензии» ведется в рамках национальной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» на 2020-2024 годы, одной из главных задач которой является проведение мероприятий по профилактике и лечению артериальной гипертензии и снижению числа смертности из-за заболеваний сердечно-сосудистой системы. В апреле 2024 года научный проект был удостоен первого места в конкурсе «Персональные гранты ректора для аспирантов НовГУ», на его реализацию получен грант в размере 50 тысяч рублей.

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НовГУ
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Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого (НовГУ) — крупнейший вуз Новгородской области, основанный в 1993 году и расположенный в Великом Новгороде. Участник программы «Приоритет 2030» с проектами «Интеллектуальная электроника» и «Университет как генератор культурной идентичности» (первый рассчитан на создание специализированных чипов с оригинальными алгоритмами обработки данных, второй — на всестороннее изучение отечественного культурного наследия). Среди других крупных проектов — инновационный научно-технологический центр «Интеллектуальная электроника – Валдай» (позволяет решать задачи, поставленные правительством страны: импортозамещение, независимость российского производства от иностранных технологий и увеличение экспортной продукции). ИНТЦ занимается высокотехнологичными разработками в сфере медицины, ОПК,ТЭК, а также сельского и лесного хозяйства.
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НовГУ
# артериальное давление
# гипертония
# лечение
# РААС
# ренин
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