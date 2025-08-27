  • Добавить в закладки
27 августа, 12:37
Юлия Трепалина
У пожилых людей с лишним весом оказались наивысшие шансы выжить после операций

Новое исследование показало, что после серьезных плановых операций пожилые люди с избыточным весом или небольшим уровнем ожирения умирали намного реже, чем их сверстники с нормальным индексом массы тела.

Медицина
# выживаемость
# ИМТ
# лишний вес
# ожирение
# операция
# риск смерти
# смертность
# хирургия
пожилой пациент
Кадр из сериала «Доктор Хаус» / © Fox

Группа хирургов и врачей других специализаций из США рассмотрела данные 414 пациентов старше 65 лет (средний возраст — 75,9 года), перенесших серьезную плановую операцию между февралем 2019-го и январем 2022 года. При анализе с помощью статистических методов обращали внимание на индекс массы тела (ИМТ), наличие послеоперационного делирия (спутанность сознания после вмешательства) и других осложнений, состояние здоровья при выписке, а также показатели смертности в течение 30 дней и года с момента хирургической процедуры. Статья с результатами научной работы вышла в журнале JAMA Network Open.

Выяснилось, что самая низкая краткосрочная смертность наблюдалась у полных пациентов с ИМТ 25-29,9. У людей с нормальным или недостаточным весом риск смерти оказался намного выше.

У имевших избыточный вес уровень смертности от всех причин в 30-дневный период составил 0,8% (один человек из 128), тогда как у людей с нормальным диапазоном ИМТ (18,5-24,9) показатель достигал 18,8% (25 из 133 пациентов). Статистически значимое превосходство первой группы сохранялось и после поправок на сопутствующие факторы, такие как возраст, старческая астения и другие заболевания, в том числе онкологические. Однако у людей с сильным ожирением (ИМТ выше 40) зафиксировали наибольшее число послеоперационных осложнений: как минимум одно имели 79% пациентов.

Группой с самым высоким уровнем смертности стали люди с дефицитом веса (ИМТ ниже 18,5): в течение месяца умерли 15 человек из 20, то есть 75%.

По словам авторов исследования, их результаты дополняют растущий массив научных данных о так называемом парадоксе ожирения. Он заключается в том, что при определенных клинических состояниях некоторые люди с избыточным весом или небольшим уровнем ожирения (ИМТ 25-35) имеют больше шансов на выживание, чем их сверстники с нормальным ИМТ.

Противоречивый феномен ранее описывали в других исследования. К примеру, европейские и американские медики сообщали, что пациенты с избыточным весом чаще выживали при инфекционных заболеваниях, требующих госпитализации, например при пневмонии и сепсисе.

Возможное объяснение специалисты видят в том, что наличие большего количества жировой и мышечной массы обеспечивает дополнительные питательные и метаболические резервы, которые могут помочь организму при стрессе во время болезни, хирургического вмешательства или госпитализации. Другая версия предполагает, что худшие показатели выживаемости у некоторых пациентов с более низким ИМТ могут быть связаны с недиагностированными хроническими заболеваниями, приводящими к потере веса до их выявления. Также «парадокс ожирения» объясняли ошибками в прошлых расчетах.

Впрочем, врачи подчеркнули: «парадокс ожирения» вовсе не означает, что ожирение в целом служит защитой. Скорее это явление иллюстрирует сложную взаимосвязь между такими факторами, как вес, распределение жира и мышечная масса, и определенными процессами во время болезни, а также ее исходом.

«Традиционно в хирургических рекомендациях говорится о важности нормального ИМТ перед операцией. Полученные нами результаты показывают, что для пожилых это правило, вероятно, следует пересмотреть. У людей в возрасте другие физиологические особенности, и в краткосрочный период после операции умеренно избыточный вес может фактически оберегать их», — заявила ведущий автор исследования, доктор Сесилия Каналес.

Юлия Трепалина
790 статей
Автор занимается освещением тем в области психологии и гуманитарных наук. Пишет о поведении человека, социальных процессах, языке, культуре и мышлении.
Показать больше
Комментарии

Matvei Mitovich
Matvei Mitovich
17 минут назад
-
0
+
"лишний вес" - это понятие растяжимое. понятно, что человек с небольшим перевесом "по стандартам" в медицине, еще ок, мб действительно как-то организм лучше себя ощущает. но когда это ожирение запущенной степени, то очевидно тут как минимум нагрузка на сердце, не говоря о других особенностей
Последние комментарии

Сергей Механик
3 минуты назад
Matvei, ожирение это не просто ИМТ, а уже заболевание, так же как и недостаточная масса тела это не истощение.

У пожилых людей с лишним весом оказались наивысшие шансы выжить после операций

Илья Чернов
6 минут назад
Врачи сами направо и налево эти антибиотики выписывают, даже когда не надо. Мало того выписывают наугад не исследуя на резистентность и просто на

Потребление антибиотиков в пандемию упало, но после — выросло

Платон Ф.
12 минут назад
не интересуюсь ни палеонтологией, ни ботаникой, но название зацепило. было интересно. но на заголовок я бы сказал: "что естественно, то не

«Отвратительная тайна эволюции»: что стало известно о самом древнем цветке

Сергей Механик
14 минут назад
Ну раньше мы как-то с этим жили... Осенью жгли листву на огородах, даже коммунальщик такое практиковали. И мне в детстве даже нравился этот

Угарный газ и канцерогены: почему сжигать листву опасно для здоровья

Эд Science
15 минут назад
спасибо, интересно! я бы подумал, что какая-то необычная комета или что-то такое

Американский астроном пояснил, что за сияние в ночном небе наблюдали европейцы

Андрей Р
15 минут назад
Deadontime, в северной Америке проживает 580 млн , по подсчётам материка долларовых миллионеров 26,7 это примерно 4,6% или 1/22 но не каждый 15 (не 1/15) но и

Где живут самые богатые люди: распределение миллионеров по регионам

Matvei Mitovich
17 минут назад
"лишний вес" - это понятие растяжимое. понятно, что человек с небольшим перевесом "по стандартам" в медицине, еще ок, мб действительно как-то организм

У пожилых людей с лишним весом оказались наивысшие шансы выжить после операций

Валентин .
20 минут назад
спасибо за статью, интересно!

Мировой ядерный арсенал: структура и масштабы

Вадим Точёный
21 минута назад
Вася, Хм... и что? Старшип по плану от 150 тонн забрасывает, потратив только метан с кислородом. Представленная ракета забросит17 тонн, но потратит она

В США раскритиковали новейшую российскую ракету «Союз-5»

Affe Mario
24 минуты назад
По этой статистике каждая третья машина на улице должна быть "Ладой". Вот прямо сейчас под окном парковка, на которой из 30 машин "Лады" ни одной.

Рейтинг: самые популярные марки автомобилей в России

Tonny Klevin
25 минут назад
журавлёв, новость из пальца высосанная, согласен

Индийские специалисты помогли SpaceX избежать аварии

VASYA G.
27 минут назад
статья интересная) с примесью уфологии, но все же. спасибо!

Астрономы поняли, откуда до Земли могут доходить случайные сигналы внеземных цивилизаций

Сергей Механик
28 минут назад
Alexander, ну не всегда так. У многих людей есть разные морально-психологические и религиозные принципы, переступить через которые они отказываются

Хирурги впервые пересадили свиное легкое человеку

Валентин .
29 минут назад
Информация не сказать, чтобы новая, но почитать интересно. Любопытно, какие страны больше всего потребляют кофе !

Мировой рейтинг производителей кофе: лидеры по объемам производства арабики и робусты

Иван Колупаев
1 час назад
Вячеслав, картинки не помогли? Я уж про почитать исследование по ссылке даже не спрашиваю 🙄 Там конечно все на английском, но включить

Глава «Роскосмоса» раскрыл сроки создания российского аналога Falcon 9

Вадим Корнев
1 час назад
Александр, "вероятнее всего, это окисление клея для плиток" В принципе логично. Надеюсь Спейсы порадуют еще парой тройкой запусков до конца года.

SpaceX провела первый успешный пуск Starship после четырех взрывов подряд

Александр Березин
1 час назад
Вадим, пока не сообщается, но, вероятнее всего, это окисление клея для плиток, вроде бы в этом прототипе его больше, чем раньше. Конечно, такое

SpaceX провела первый успешный пуск Starship после четырех взрывов подряд

Вадим Корнев
1 час назад
А что он какой то "ржавый" стал?? это отлетела теплозащита? или какой то другой фактор?

SpaceX провела первый успешный пуск Starship после четырех взрывов подряд

Deadontime
2 часа назад
Странная статистика. 26.7м миллионеров в США+Канаде, т.е. примерно каждый пятнадцатый, но только каждый 22-ой житель Нью-Йорка)

Где живут самые богатые люди: распределение миллионеров по регионам

