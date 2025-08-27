У пожилых людей с лишним весом оказались наивысшие шансы выжить после операций

Новое исследование показало, что после серьезных плановых операций пожилые люди с избыточным весом или небольшим уровнем ожирения умирали намного реже, чем их сверстники с нормальным индексом массы тела.

Группа хирургов и врачей других специализаций из США рассмотрела данные 414 пациентов старше 65 лет (средний возраст — 75,9 года), перенесших серьезную плановую операцию между февралем 2019-го и январем 2022 года. При анализе с помощью статистических методов обращали внимание на индекс массы тела (ИМТ), наличие послеоперационного делирия (спутанность сознания после вмешательства) и других осложнений, состояние здоровья при выписке, а также показатели смертности в течение 30 дней и года с момента хирургической процедуры. Статья с результатами научной работы вышла в журнале JAMA Network Open.

Выяснилось, что самая низкая краткосрочная смертность наблюдалась у полных пациентов с ИМТ 25-29,9. У людей с нормальным или недостаточным весом риск смерти оказался намного выше.

У имевших избыточный вес уровень смертности от всех причин в 30-дневный период составил 0,8% (один человек из 128), тогда как у людей с нормальным диапазоном ИМТ (18,5-24,9) показатель достигал 18,8% (25 из 133 пациентов). Статистически значимое превосходство первой группы сохранялось и после поправок на сопутствующие факторы, такие как возраст, старческая астения и другие заболевания, в том числе онкологические. Однако у людей с сильным ожирением (ИМТ выше 40) зафиксировали наибольшее число послеоперационных осложнений: как минимум одно имели 79% пациентов.

Группой с самым высоким уровнем смертности стали люди с дефицитом веса (ИМТ ниже 18,5): в течение месяца умерли 15 человек из 20, то есть 75%.

По словам авторов исследования, их результаты дополняют растущий массив научных данных о так называемом парадоксе ожирения. Он заключается в том, что при определенных клинических состояниях некоторые люди с избыточным весом или небольшим уровнем ожирения (ИМТ 25-35) имеют больше шансов на выживание, чем их сверстники с нормальным ИМТ.

Противоречивый феномен ранее описывали в других исследования. К примеру, европейские и американские медики сообщали, что пациенты с избыточным весом чаще выживали при инфекционных заболеваниях, требующих госпитализации, например при пневмонии и сепсисе.

Возможное объяснение специалисты видят в том, что наличие большего количества жировой и мышечной массы обеспечивает дополнительные питательные и метаболические резервы, которые могут помочь организму при стрессе во время болезни, хирургического вмешательства или госпитализации. Другая версия предполагает, что худшие показатели выживаемости у некоторых пациентов с более низким ИМТ могут быть связаны с недиагностированными хроническими заболеваниями, приводящими к потере веса до их выявления. Также «парадокс ожирения» объясняли ошибками в прошлых расчетах.

Впрочем, врачи подчеркнули: «парадокс ожирения» вовсе не означает, что ожирение в целом служит защитой. Скорее это явление иллюстрирует сложную взаимосвязь между такими факторами, как вес, распределение жира и мышечная масса, и определенными процессами во время болезни, а также ее исходом.

«Традиционно в хирургических рекомендациях говорится о важности нормального ИМТ перед операцией. Полученные нами результаты показывают, что для пожилых это правило, вероятно, следует пересмотреть. У людей в возрасте другие физиологические особенности, и в краткосрочный период после операции умеренно избыточный вес может фактически оберегать их», — заявила ведущий автор исследования, доктор Сесилия Каналес.

