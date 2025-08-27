Уведомления
У пожилых людей с лишним весом оказались наивысшие шансы выжить после операций
Новое исследование показало, что после серьезных плановых операций пожилые люди с избыточным весом или небольшим уровнем ожирения умирали намного реже, чем их сверстники с нормальным индексом массы тела.
Группа хирургов и врачей других специализаций из США рассмотрела данные 414 пациентов старше 65 лет (средний возраст — 75,9 года), перенесших серьезную плановую операцию между февралем 2019-го и январем 2022 года. При анализе с помощью статистических методов обращали внимание на индекс массы тела (ИМТ), наличие послеоперационного делирия (спутанность сознания после вмешательства) и других осложнений, состояние здоровья при выписке, а также показатели смертности в течение 30 дней и года с момента хирургической процедуры. Статья с результатами научной работы вышла в журнале JAMA Network Open.
Выяснилось, что самая низкая краткосрочная смертность наблюдалась у полных пациентов с ИМТ 25-29,9. У людей с нормальным или недостаточным весом риск смерти оказался намного выше.
У имевших избыточный вес уровень смертности от всех причин в 30-дневный период составил 0,8% (один человек из 128), тогда как у людей с нормальным диапазоном ИМТ (18,5-24,9) показатель достигал 18,8% (25 из 133 пациентов). Статистически значимое превосходство первой группы сохранялось и после поправок на сопутствующие факторы, такие как возраст, старческая астения и другие заболевания, в том числе онкологические. Однако у людей с сильным ожирением (ИМТ выше 40) зафиксировали наибольшее число послеоперационных осложнений: как минимум одно имели 79% пациентов.
Группой с самым высоким уровнем смертности стали люди с дефицитом веса (ИМТ ниже 18,5): в течение месяца умерли 15 человек из 20, то есть 75%.
По словам авторов исследования, их результаты дополняют растущий массив научных данных о так называемом парадоксе ожирения. Он заключается в том, что при определенных клинических состояниях некоторые люди с избыточным весом или небольшим уровнем ожирения (ИМТ 25-35) имеют больше шансов на выживание, чем их сверстники с нормальным ИМТ.
Противоречивый феномен ранее описывали в других исследования. К примеру, европейские и американские медики сообщали, что пациенты с избыточным весом чаще выживали при инфекционных заболеваниях, требующих госпитализации, например при пневмонии и сепсисе.
Возможное объяснение специалисты видят в том, что наличие большего количества жировой и мышечной массы обеспечивает дополнительные питательные и метаболические резервы, которые могут помочь организму при стрессе во время болезни, хирургического вмешательства или госпитализации. Другая версия предполагает, что худшие показатели выживаемости у некоторых пациентов с более низким ИМТ могут быть связаны с недиагностированными хроническими заболеваниями, приводящими к потере веса до их выявления. Также «парадокс ожирения» объясняли ошибками в прошлых расчетах.
Впрочем, врачи подчеркнули: «парадокс ожирения» вовсе не означает, что ожирение в целом служит защитой. Скорее это явление иллюстрирует сложную взаимосвязь между такими факторами, как вес, распределение жира и мышечная масса, и определенными процессами во время болезни, а также ее исходом.
«Традиционно в хирургических рекомендациях говорится о важности нормального ИМТ перед операцией. Полученные нами результаты показывают, что для пожилых это правило, вероятно, следует пересмотреть. У людей в возрасте другие физиологические особенности, и в краткосрочный период после операции умеренно избыточный вес может фактически оберегать их», — заявила ведущий автор исследования, доктор Сесилия Каналес.
Основатель компании SpaceX Илон Маск подтвердил, что Starship готов к десятому испытательному запуску. Он должен состояться 26 августа, в 02:30 по московскому времени.
Компания впервые смогла устранить недоработки Starship V2 в достаточной степени, чтобы выполнить всю намеченную программу испытаний в одном полете. Впрочем, без сбоев не обошлось и на этот раз. Традиционные американские космические игроки продолжают считать, что задержки с программой позволят Китаю выиграть вторую лунную гонку у США.
Чем больше времени мальчики 7-10 лет проводят за компьютерными играми, тем выше риск, что они потеряют интерес к учебе. К такому выводу пришли канадские ученые, проанализировав данные более 1600 детей младшего школьного возраста.
Группа ученых из Индии с помощью дронов впервые задокументировала полный цикл брачного поведения горбатых дельфинов вида Sousa plumbea. Исследователи полагают, что наблюдения помогут в сохранении этих животных, обитающих в прибрежных водах Индийского океана и страдающих от деятельности человека.
К 2025 году около 30 стран приняли программы по развитию водородной энергетики, а совокупный объем инвестиций в эту область превысил 150 миллиардов долларов. Эксперты полагают, что замена дизельных авто на водородные снизит выбросы на 80-90%, а водородные самолеты способны уменьшить углеродный след на 50-75%. Но при использовании водорода в двигателях внутреннего или внешнего сгорания, происходит взаимодействие с металлом, что наиболее опасно при высоких температурах. Это может вызвать их разрушение, в результате чего возникает риск пожара или взрыва с тяжелыми последствиями для пассажиров. Ученые Пермского Политеха впервые выяснили, как водород влияет на металлы в условиях экстремальных температур (800 градусов и выше), в которых работают двигатели самолетов и машин. Это продвинет авиационную, машиностроительную и нефтегазовую отрасли в безопасном использовании водорода в качестве источника энергии.
Врачи очень часто говорят о том, что необходимо как можно скорее похудеть, отказаться от алкоголя или изменить рацион, чтобы снизить уровень холестерина. Но рекомендации, которые действительно помогают сохранить здоровье, могут навредить уже больному человеку, показывают некоторые исследования.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Археологи раскопали первую полностью сохранившуюся ханаанскую мастерскую по изготовлению каменных лезвий
Возраст находок — около 5500 лет, они лежат во множестве круглых ям, чьи стены укреплены кирпичом. Среди обнаруженных орудий из кремня есть и сотни неиспользованных, которые могут быть ритуальным подношением богам.
Гостингом (от английского «призрак») называют ситуацию, когда человек прекращает общение или отношения, «пропадая с радаров» без объяснения причин. Исследователи из США сымитировали такое поведение, а затем проанализировали реакцию людей на него.
