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Игорь Байдов
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Ночные кошмары ускорили старение и повысили риск ранней смерти

5.3

Проснуться в холодном поту от ночного кошмара — неприятно, но кажется безобидным. Однако авторы масштабного исследования выяснили, что страшные сны буквально воруют у людей годы жизни, ускоряют биологическое старение и в разы повышают вероятность умереть раньше срока. Последствия этой угрозы оказались весомее, чем от курения или лишнего веса.

Медицина
# мозг
# ночные кошмары
# сны
# сон
# теломеры
Донни Дарко
Кадр из культового научно-фантастического фильма 2001 года «Донни Дарко» / © Flower Films

Наш сон — не просто пауза в работе сознания. Это время, когда организм активно восстанавливается: мозг обрабатывает информацию, клетки регенерируют, регулируются гормоны. Однако сон могут сопровождать ночные кошмары, заставляющие человека резко просыпаться, что серьезно нарушает этот процесс. Они погружают организм в состояние сильнейшего стресса.

Ученые давно знают, что хронический стресс и плохой сон вредны для здоровья: повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, ослабляют иммунитет. Но как именно кошмары влияют на процессы старения и продолжительность жизни, оставалось неясным.

До сих пор кошмары считались побочным эффектом тревожных состояний. Их связывали с психическими расстройствами, болезнью Паркинсона, посттравматическим синдромом и другими проблемами. Но новый масштабный анализ, проведенный британскими нейробиологами под руководством Абидеми Отаику из Имперского колледжа Лондона, добавил тревожный штрих к картине. Выяснилось, что повторяющиеся пугающие сны могут быть куда опаснее, чем казалось.

Отаику и его коллеги проанализировали данные более 183 тысяч людей в возрасте от 26 до 86 лет и 2,4 тысячи детей в возрасте от восьми до 10 лет. Все испытуемые ранее участвовали в нескольких исследованиях. Сперва они рассказали, как часто им снятся кошмары (за детей это делали их родители). Затем ученые отслеживали состояние участников в течение 1,5-19 лет.

Статистика показала, что люди, которым снились кошмары хотя бы раз в неделю, имели в три раза выше риск умереть до достижения 70 лет по сравнению с теми, кто видел страшные сны редко или не видел их вовсе. Связь между кошмарами и риском ранней смерти оказалась сильнее, чем у привычных факторов вроде курения, ожирения, вредного питания или нехватки физической активности.

Чтобы проверить, как кошмары влияют на старение организма, Отаику и его коллеги измерили длину теломер — участков ДНК на концах хромосом, которые укорачиваются с каждым делением клетки. Чем они короче, тем быстрее стареют ткани и органы. Укорачивание теломер — один из ключевых механизмов клеточного старения. Когда теломеры становятся слишком короткими, клетки входят в состояние сенесценции (остановка роста старых или поврежденных клеток) или гибели, что со временем отражается на функции тканей и органов.

Связь между частыми кошмарами и ускоренным старением наблюдалась во всех возрастных группах — у детей, взрослых, мужчин и женщин, независимо от этнического происхождения. У детей с частыми кошмарами теломеры были заметно короче. Это означает, что старение клеток у них уже началось, несмотря на юный возраст. У взрослых примерно в 40 процентах случаев риск ранней смерти был связан с тем, что их организм стареет быстрее, чем обычно. То есть кошмары ускорили старение организма, а это, в свою очередь, повысило вероятность преждевременной смерти.

Дополнительно биологический возраст участников оценивали по эпигенетическим часам — молекулярным маркерам, позволяющим определить степень износа организма. Тут тоже прослеживалась та же закономерность: регулярные кошмары — ускоренное старение.

Почему так происходит? Отаику привел две причины. Первая — стресс. Кошмары вызывают резкий подъем уровня гормона кортизола. Он влияет на иммунную систему, давление, обмен веществ. Если такие выбросы происходят часто, клетки стареют быстрее. По словам ученого, когда человека будит кошмар, сердце буквально «выпрыгивает из груди» — реакция ярче, чем во время дневного стресса.

Вторая причина — плохой сон. Организм восстанавливается именно ночью. Если человек часто просыпается или спит беспокойно, запускаются сбои в процессах восстановления. Это влечет за собой риск самых разных болезней, включая инфаркты и другие сердечно-сосудистые патологии.

При этом избежать кошмаров можно. По словам Отаику, стоит отказаться от ужастиков перед сном, проработать тревожные состояния, вылечить хроническую тревогу или депрессию. Все это снижает вероятность кошмаров.

Отметим, хотя выводы британских нейробиологов звучат логично — по крайней мере с точки зрения того, как работает тело, — к ним стоит относиться с осторожностью. Однозначно утверждать, что именно ночные кошмары ускоряют биологическое старение и приводят к преждевременной смерти пока рано. Может быть наоборот: кошмары появляются из-за уже имеющихся проблем со здоровьем, могут быть следствием той же болезни. Поэтому сначала необходимо точно понять, что происходит: кошмары вызывают проблемы со здоровьем или они возникают из-за болезней. Для этого нужны дополнительные исследования.

Результаты научной работы ученые представили на Конгрессе Европейской академии неврологии — 2025 в Хельсинки (Финляндия).

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Игорь Байдов
344 статей
Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.
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Медицина
# мозг
# ночные кошмары
# сны
# сон
# теломеры
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