Сандаловое масло остановило рак у трансгенных мышей

В прошлых лабораторных экспериментах альфа-санталол, основной компонент масла сандалового дерева, подавил рост клеток рака простаты, культивируемых вне организма. В новом исследовании его противораковая эффективность подтвердилась на генетически модифицированных мышах.

Сандаловое масло, добываемое из древесины вечнозеленого тропического дерева Santalum album, на протяжении веков включают в состав духов, мыла, благовоний и свечей. Также это эфирное масло со стойким сладковато-древесным ароматом используют в пищевой промышленности и косметических препаратах.

Кроме того, благодаря своим фитохимическим компонентам масло сандалового дерева обладает множеством полезных для здоровья свойств — от антибактериального до противоракового. Сандаловое масло содержит эфиры, свободные кислоты, альдегиды, кетоны и сантенон, но на 90 и более процентов состоит из двух изомеров санталола — альфа- и бета-санталола.

Антиканцерогенное действие сандалового масла и его компонентов давно интересует ученых. В одном из исследований команда американских фармакологов и медиков во главе с Аджаем Боммаредди (Ajay Bommareddy) из Медицинского колледжа Чарльза Э. Шмидта при Атлантическом университете Флориды продемонстрировала, что альфа-санталол вызывает апоптотическую гибель в культивируемых клетках рака простаты человека.

В свежей серии экспериментов Боммаредди с коллегами взяли для опытов самцов трансгенных мышей, моделирующих человеческий рак предстательной железы, с разной степенью поражения и прогрессирования. Животным в возрасте пяти-шести недель на протяжении 20 недель внутрибрюшно вводили либо простой физраствор (контрольная группа), либо смесь с альфа-санталолом из расчета 100 миллиграммов на килограмм массы тела (экспериментальная группа). Инъекции делали трижды в неделю: по понедельникам, средам и пятницам.

На протяжении исследования за мышами наблюдали, еженедельно регистрируя их вес. По прошествии 20 недель подопытных умертвили, после чего их жизненно важные органы, в том числе урогенитальный тракт и простату, изучили.

Воздействие альфа-санталола на массу тела, частоту возникновения видимых опухолей, вес урогенитального тракта и простаты подопытных мышей / © Ajay Bommareddy et al.

Рассмотрев предстательные железы и опухоли мышей из контрольной и экспериментальной групп, ученые выяснили, что площадь не затронутой болезнью ткани у вторых была больше и составляла 53 процента против 12 процентов у первых. Применение альфа-санталола снизило частоту возникновения видимых опухолей простаты. Кроме того, средний вес урогенитального тракта и предстательной железы у получавших компонент сандалового масла оказался почти на 75% и 53% (соответственно) меньше по сравнению с контрольными животными.

Таким образом, исследователи впервые установили, что введение раствора с альфа-санталолом затормозило развитие рака простаты у мышей, сократив разрастание раковых клеток и вызвав их апоптоз, или запрограммированную гибель. Важно, что потери веса и других явных побочных эффектов у подопытных животных не заметили.

Рак предстательной железы — наиболее часто диагностируемое (после рака легкого) онкологическое заболевание у мужчин. По данным ВОЗ, в 2022-м в мире зарегистрировали 1,5 миллиона случаев этой онкопатологии. От рака простаты ежегодно умирают примерно 375 тысяч человек.

Боммаредди и его команда планируют продолжить исследования по изучению альфа-санталола и его применения как противоопухолевого средства.

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