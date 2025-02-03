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4 минуты назад
МГППУ
7

Московские ученые выявили основные угрозы психологической безопасности в американских школах

4.5

Проблема обеспечения психологической безопасности в учебных заведениях США становится все более актуальной, особенно на фоне роста правонарушений в школах. Проведенный учеными МГППУ метаанализ публикаций на платформе ResearchGate выявил основные угрозы для психологического благополучия учащихся.

МГППУ
# безопасность
# насилие
# скулшутинг
# США
# школы
В МГППУ выявили основные угрозы психологической безопасности в школах США / © Алла Колтырина, пресс-служба МГППУ

Сотрудники кафедры научных основ экстремальной психологии МГППУ Татьяна Березина и Татьяна Финогенова проанализировали угрозы психологическому благополучию учащихся в средних школах США. Для этого они провели метаанализ 100 публикаций, из которых выделили те материалы, которые касались различных аспектов безопасности образовательной среды. Результаты работы опубликованы в научном журнале «Современная зарубежная психология».

«Современные исследования показывают, что угрозы безопасности в американских школах проявляются в различных формах», — отмечает преподаватель факультета «Экстремальная психология» Татьяна Финогенова. По результатам метаанализа, одной из главных проблем является насилие, которое принимает различные формы — от физического и сексуального до кибернасилия и насилия с применением огнестрельного оружия. Это наносит серьезный ущерб как физическому, так и психологическому здоровью детей и подростков, создавая атмосферу уязвимости и страха не только у жертв, но и у всех участников образовательного процесса.

Факторы риска, способствующие насилию, включают межрасовую дискриминацию, нетрадиционную сексуальную ориентацию и проблемы со здоровьем. Представители меньшинств часто становятся мишенью для насильников, что создает порочный круг: жертвы насилия могут сами стать агрессорами, что особенно касается молодежи из «цветных» сообществ. Если они воспринимают школу как опасное место, это может привести к тому, что они будут приходить в учебное заведение с оружием.

Также важным аспектом является профессиональное выгорание учителей, которое негативно сказывается на атмосфере в школе. «Мы обнаружили, что психологическое благополучие в школах — это проблема не только детей, но и педагогов. Выгорание учителей может негативно сказаться на всей образовательной среде», — отмечает профессор кафедры научных основ экстремальной психологии факультета «Экстремальная психология» Татьяна Березина. Ухудшение эмоционального состояния педагогов может привести к снижению качества обучения и созданию неблагоприятной образовательной среды.

Объективные факторы, такие как законодательство и наличие структур безопасности, а также субъективные аспекты, включая культурные особенности страны, требуют комплексного подхода к решению проблемы. Одним из эффективных методов является трехмерная концептуальная модель: усиление физических, процедурных и психологических мер для повышения безопасности в школах.

Данная модель включает в себя: тренировки по реагированию на различные угрожающие ситуации, обучению правилам техники безопасности, привлечение школьных инспекторов, проверки шкафчиков и разработка четких и справедливых правил, обучение выявления, понимания, прогнозирования и предотвращения насильственных действий со стороны других лиц, введение системы анонимного оповещения и оценки угроз. Эта модель пока внедряется только в некоторых учебных заведениях, поэтому, по мнению Татьяны Березиной, ее долгосрочные результаты еще предстоит оценить.

«Перенимая опыт других стран, важно учитывать культурные и социальные особенности российского населения», — подчеркнула доцент Финансового университета при Правительстве России Маргарита Симонова. В России безопасность достигается через создание безопасной инфраструктуры, строгий контроль доступа в школы и программы по профилактике насилия. Однако не все регионы применяют эти меры должным образом.

Адаптация некоторых американских подходов может помочь решить проблемы безопасности в российских школах. Например, сотрудничество с правоохранительными органами, привлечение школьных инспекторов и внедрение системы анонимного оповещения могут значительно повысить уровень безопасности. Комплексный подход к обеспечению безопасной среды в школе должен включать как физическую защиту, так и психологическую поддержку всех участников образовательного процесса.

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МГППУ
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Московский государственный психолого-педагогический университет (МГППУ) - первый в России психологический университет: 12 факультетов, из которых 7 психологических, 23 психологические кафедры, 22 специальности и направления подготовки. МГППУ - участник программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». МГППУ по итогам предметных рейтингов вузов России 2022 года RAEX вошел в число лучших вузов страны по психологии и педагогике.
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МГППУ
# безопасность
# насилие
# скулшутинг
# США
# школы
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