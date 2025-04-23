Риск «длительного» ковида у непривитых детей оказался выше в 20 раз

Самой большой загадкой пандемии остается так называемый посткоронавирусный синдром. Больные сначала как будто выздоравливают, но спустя некоторое время чувствуют усталость и слабость, одышку и головокружение, страдают память, внимание и работоспособность. Врачи и ученые пока не понимают причин этого состояния, а надежных методов лечения не существует. Исследователи из США узнали, как «длительный» ковид можно было предупредить.

Ученые из Университета Пенсильвании (США) провели обсервационное исследование, используя медицинские записи почти 400 000 детей и подростков по всей территории страны. Они проанализировали данные основных волн Covid-19 в 2021 и 2022 годах.

Исследователи распределили вакцинированных и невакцинированных молодых людей на три группы. Одна состояла из 112 590 девочек и мальчиков от 12 до 20 лет, чьи записи относились к июлю-ноябрю 2021 года, когда в Соединенных Штатах преобладали дельта-варианты SARS-CoV-2. Две другие (с января по ноябрь 2022 года, когда доминировал «омикрон») насчитывали 188 894 ребенка от пяти до 11 лет и 84 735 подростков.

В период доминирования дельта-варианта вируса вакцина BNT162b2 производства Pfizer обеспечила 95-процентную защиту от «длинного» Covid-19 у подростков. Риск у вакцинированных был примерно в 20 раз ниже по сравнению с непривитыми. В этой группе исследователи обнаружили всего 0,11 случая «длительного» Covid-19 в группе вакцинированных на 10 000 человеко-недель (показатель, учитывающий количество участников исследования и продолжительность наблюдения) против 3,54 эпизода в группе невакцинированных. Однако с появлением «омикрона» эффективность защиты снизилась: во второй группе она составила 60,2, а в третьей — 75,1 процента.

Исследователи добавили: сама по себе вакцинация напрямую не очень повлияла на риск «долгого» ковида. После инфицирования у вакцинированных детей и подростков вероятность длительного Covid-19 была такой же, как у их непривитых сверстников. Это свидетельствует об отсутствии особого защитного эффекта от постковидного синдрома.

Однако ученые снова доказали другое важное свойство вакцинации: она значительно снижает сам по себе риск заразиться коронавирусом. За счет этого вакцина от Pfizer намного лучше помогла предотвратить «лонг-ковид». У вакцинированных подростков с дельта-вариантом препарат снизил его риск на 96 процентов, во время доминирования штамма «омикрон» в двух других группах — на 69 и 79 процентов соответственно.

Авторы исследования, опубликованного в журнале EClinicalMedicine, предупредили: они анализировали случаи «длительного» ковида только у детей и подростков. Но их иммунные реакции на вакцины могут значительно отличаться от тех, что наблюдаются у взрослых. Таким образом, точного ответа на вопрос, как в целом вакцинация влияет на «длительный» ковид, пока нет.

Для миллионов заболевших людей во всем мире пандемия Covid-19 до сих пор не закончилась. По оценкам ВОЗ, сейчас от «долгого» ковида продолжают страдать до 65 миллионов мужчин и женщин. Ситуация серьезно осложняется тем, что часть людей может не подозревать о болезни и не обращаться к врачам.

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