Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
В Перми создали первую в России технологию полной переработки мясных отходов в коллаген и протеины
В среднем один мясокомбинат за сутки образует 30 тонн мясных отходов, из которых устаревшие технологии и оборудование позволяют переработать всего 30-50%. Неполная утилизация отходов (субпродукты, туши, просрочка) приводит к серьезному загрязнению окружающей среды. В результате разлагающиеся отходы выделяют токсичные вещества — аммиак, сероводород и нитраты. Чтобы решить проблему, ученые Пермского Политеха разработали новое оборудование и технологию, позволяющую эффективно утилизировать до 90% отходов. Они трансформируются в протеиновую смесь (применяется в спортивном питании, БАДах), технический жир (мыло и глицерин для косметики) и коллаген (пищевая добавка для здорового питания).
Сегодня уровень технологии уже достиг пика переработки и позволяет получать нативный коллаген в промышленном масштабе. Это инновационная методика, у которой в России нет аналогов.
Проект создан за счет гранта по студенческому стартапу от фонда содействия «Инновация» и при поддержке бизнес-инкубатора ПНИПУ. Сейчас активно привлекает финансирование на этап разработки и внедрения промышленного решения.
С 2024 года в России ужесточаются требования к переработке отходов (закон № 89-ФЗ). Актуальная национальная цель – добиться экономики замкнутого цикла, то есть максимально эффективно использовать ресурсы и сохранить природный капитал. В рамках ее достижения необходимо снижать экологические риски, минимизируя захоронение отходов и загрязнение природных водоемов.
Ученые Пермского Политеха разработали комплект оборудования, который представляет собой мини перерабатывающий завод. В нем остатки мясокомбинатов проходят первичную подготовку, например, отделяются от упаковки, измельчаются и смешиваются с водой под давлением. Далее при определенной температуре начинается гидротермолиз – нагревание отходов вместе с водой для их разложения с еще большим давлением. После этого происходит разделение на конечный продукт (коллаген, протеин и так далее) и окончательные отходы: зольный (неразлагаемый) остаток и сточную воду.
– Мы собрали маленький образец установки и переработали 10 килограммов мясных отходов при температуре 200 °C и давлении 50 атмосфер. Пересчитали полученные результаты в пропорциях на одну тонну: с помощью нашего оборудования из тонны непищевых остатков получится 150 килограммов протеиновой смеси, 120 — коллагена и 50 — технического жира. Большая часть остатка растворится в воде и может быть безопасно слита в сток, всего до 100 килограммов зольного остатка уйдет на захоронение, что позволит в 10 раз снизить объем вывозимых на полигоны мясных отходов. Наш метод позволяет перерабатывать даже туши больных животных и продукты с истекшим сроком годности, что невозможно в традиционной технологии переработки, – комментирует Глеб Иванов, аспирант кафедры «Оборудование и автоматизация химических производств» и резидент Бизнес-инкубатора ПНИПУ.
На сегодняшний день существующие аналоги оборудования за счет своих особенностей позволяют перерабатывать только 30-50% мясных отходов. Сами установки привозят из-за границы и получают ограниченное количество конечного продукта, мясокостную муку или сырой протеин. Предлагаемый политехниками продукт уникален тем, что перерабатывает любые остатки мясокомбинатов (включая мясо, кости и кровь) и может получить выходное сырье сразу из всех видов отходов в одной смеси.
– Эта технология – путь к созданию доступного для рынка нативного, «неразрушенного» коллагена. Он широко применяется в косметологии для улучшения эластичности кожи и снижения степени выраженности морщин, а также в медицине для лечения рубцовой ткани и ускоренного затягивания ран. Например, из очищенной свиной кожи, богатой нативным коллагеном (до 90%), производят медицинские изделия: сухую абсорбирующую губку для ран, ожоговые покрытия и хирургические матрицы для тканевой регенерации. В последних открытиях нативный коллаген стал основной биопринтера для 3D-печати органов. Именно такой коллаген нам удалось получить после переработки свиной кожи, используя диоксид углерода и спирт в качестве растворителей, при температуре 40 °C и давлении 350 атм, – комментирует Евгений Мошев, кафедра «Оборудование и автоматизация химических производств» ПНИПУ.
Разработка ученых ПНИПУ не только увеличивает долю перерабатываемых мясных отходов до 90%, но и выполняет функцию импортозамещения. Все эксперименты успешно проводились на изготовленной опытной модели установки. Сейчас ученые разрабатывают промышленное оборудование на основе полученных результатов.
Депрессия негативно влияет на все стороны жизни человека, но многие, столкнувшись с ней, избегают обращаться за профессиональной помощью. Психологи из Норвегии выяснили, что у мужчин подобное нежелание может быть связано с неверным убеждением о том, насколько другие готовы искать помощь специалистов при депрессии.
Мы все чаще слышим: люди становятся глупее, ведь новое поколение альфа показывает если не худший уровень IQ по сравнению с предыдущими, то темпы роста интеллекта замедлились. Дальше будет еще хуже, говорят пессимисты. Все настолько ужасно, что «умственное разложение», описывающее состояние, когда мозг словно забивается мусором из социальных медиа, а не думает, стало словом 2024 года по версии издателя «Оксфордского словаря английского языка». Дин Бернетт, профессор нейробиологии и автор нескольких книг, уверен: эти прогнозы ошибочны. Разберемся, прав ли он?
Ученые ТПУ в составе научной группы провели комплексное исследование дисперсных магнитоэлектрических наночастиц ультрамалого размера и возможности их функционализации. Исследование показало, что наночастицы способны не только активировать, но и тормозить клеточные процессы с помощью магнитного поля. Такой подход в перспективе может стать основой для разработки новых методов лечения на основе нанотехнологий, например, в онкотерапии и регенеративной медицине.
Распространено мнение, что, чем чаще пара занимается сексом, тем сильнее каждый из партнеров доволен отношениями. Международная команда исследователей проверила этот тезис.
В 2006 году исследователи из Великобритании объявили, что легендарный антикитерский механизм, древнегреческий «компьютер», мог быть всего лишь игрушкой для демонстрации астрономических явлений. Авторы нового исследования подтвердили это, построив математическую модель на основе данных своих коллег, которая показала, что шестерни устройства заклинивало при запуске. Но несмотря на полученные результаты, ученые пытаются спасти репутацию древнего чуда техники, обвинив предыдущую команду в ряде ошибок.
Бонобо в два раза чаще отказывались участвовать в эксперименте, если получали менее ценную награду, чем сородич. Такая реакция не была связана с разочарованием в человеке — приматы показали врожденное неприятие несправедливости.
До 13 тысяч лет назад в Северной Америке жил вид, который ученые до недавнего времени считали волком. Компания Colossal Biosciences объявила о возрождении этого вымершего вида, но биологические детали ставят ее заявление под серьезное сомнение.
Известный американский отраслевой обозреватель Эрик Бергер взял интервью у экипажа космического корабля Boeing, из-за технических проблем которого два астронавта задержались на орбите на девять месяцев вместо одной недели. Детали, которые они озвучили, указывают на серьезные проблемы Starliner, о которых ранее умалчивали. Люди провели немало времени при глубоко нештатной температуре. При слегка другом сценарии миссии экипаж корабля мог погибнуть. Официальные заявления NASA и Boeing сразу после июньского полета к МКС, судя по интервью, были заведомо неправдивыми.
Многие знают, как популярны сувениры из окаменелостей — зубы древних акул или полированные панцири аммонитов. Но чем реже встречаются такие артефакты, тем они ценнее, то есть на них можно много заработать. И это проблема для палеонтологов. Американский специалист по тираннозаврам оценил ущерб, который нанесла коммерческая добыча костей T. rex и подсчитал среднюю цену таких образцов. Оказалось, больше половины найденных тирексов находится в частных руках, а значит, для науки они недоступны или ненадежны.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Хорошо ли вы знаете планету, на которой живете? Может быть, вы – инопланетянин? Тест от Naked Science
Чем отличается аккумулятор от накопителя энергии и зачем нам вообще ее хранить
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии